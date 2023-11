«Hoy en día es casi un crimen atreverse a hacer algo serio»

THOMAS AZIER

Vivimos tan inmersos en la saturación y en la repetición que muchas veces la música aburre, sin embargo, de vez en cuando, surgen artistas y discos que buscan diferenciarse, sobresalir de ese fuego soberbio que parecía apagado. Así es el último trabajo publicado de Thomas Azier, un cantante y músico cuya vanguardia sonora abarca una inmensidad inusual.

The Inventory Of Our Desire (Hylas Records, 2023)es el nuevo álbum de este artista que combina voces y sintetizadores bajo un resplandor fulgurante, donde las composiciones electrónicas y líricas abrazan el margen de los sentimientos y de las reflexiones: «Nada se pierde, nada se crea, porque todo se transforma», en palabras del propio Azier.

Álbumes anteriores como Hylas (2014), Rouge (2017), Stray (2018) y Love, Disorderly (2020), son arquitecturas fascinantes que logran sumergirte en un profundo núcleo de horizontes canoros, de exuberantes melodías y atmósferas etéreas. Todavía recuerdo el tema Love, Disorderly inserto en el magnífico film The Equalizer 3, protagonizado por Denzel Washington, y cuya guitarra chirriante y disonante me dejó completamente anonadado.

Thomas Azier está arduamente marcado por las influencias de autores como Woodkid, James Blake y Jamie XX. Para él «hoy en día pocos artistas son los que intentan hacer algo honesto ya que la mayoría de ellos no dicen nada». The Inventory Of Our Desire, es, por tanto, un álbum que deleita los sentidos con extrema delicadeza pues, su íntima y exuberante instrumentación, está repleta de paisajes sonoros e irreales.

El álbum se compone de diez piezas pop de gran belleza, pura electrónica refinada, donde algunos fragmentos recuerdan los flashes sónicos de David Sylvian (ex Japan), Rhy, Nick Cave, Scott Walker, Brian Eno, Baxter Dury o The Blue Nile.

Todo el disco genera un aire de melancolía, misterio y éteres nobles. Sin duda, estamos ante un álbum originalmente valioso donde la música en sí misma da sentido al mundo que nos rodea. Su emocionante efecto instrumental hace que el contenido nunca parezca vacío o gélido. Sus guitarras meticulosas, la voz sutil, los sintetizadores depurados y un saxofón que eriza la piel, forman un compendio creativo que pasma las neuronas. Las letras no son nada del otro mundo, pero algunos temas contienen reflexiones interesantes.

La portada del disco es una fotografía en blanco y negro, obra de Jesper Boot, donde se muestra un beso apasionado, reflejo de lo que el ser humano puede sentir cuando su entorno y sensibilidades se funden en un tifón de amenazas y negaciones, deseos y pasiones sin freno. La borrosidad de la imagen plasma esa intensa dinámica amorosa capaz de abrasar la piel de quienes pueden sentirla u observarla.

El disco se inicia con Faces y Skin & Blister, dos tracks sublimes que anuncian la genialidad de su creador. El primero arranca bajo un suave ritmo percusivo a fin de alisar la sutil voz de Azier. Los efectos de fondo condensan un embrujo de suspensión letal. El segundo tema, expresa un estilismo al más puro David Sylvian con ciertos toques a ese King Crimson inicial, con Peter Sinfield a la cabecera literaria y Ian McDonald en los vientos.

Posteriormente, sobreviene Pelechian, una canción maravillosa que lleva implícita el nombre del cineasta armenio Artavazd Pelechian, uno de los grandes artistas visionarios que de la ex Unión Soviética. La canción deja caer frases como «El aislamiento me deja seco, pero nunca seré falso». Musicalmente la pieza es una joya.

What Does It Mean To Be Free, es el cuarto tema del álbum. Cuestiona el uso y abuso de la palabra libertad. El vídeo que lo ilustra fue realizado en colaboración con el fotógrafo y artista holandés Jesper Boot. La letra es directa como una daga candente: «Los años se están desvaneciendo y mi corazón comienza a gatear. Puedo ver por qué caemos, pero… ¿qué significa ser libre? Simplemente algo que se va perdiendo a través del tiempo».

Blue Eyed Baby es la quinta pista de la playlist cuya letra pone en entredicho el amor que se pierde y la soledad que aparece como consecuencia dolorosa: «Una noche llena de fantasmas, fría como el hielo (…) y yo huyendo de casa, con la sangre aún caliente mientras mi hígado se transforma cuando mi corazón se desvanece en el tuyo» … ¡Demoledor!

Dada Talk On Hell Island, se inicia con balbuceantes acordes electrónicos que van creciendo hacia una melodía cálidamente sedosa. En su punto álgido, las cuerdas y los vientos desatan un clímax que rozan la épica, mientras la voz sigue las entonaciones bajas, acarameladas y roncas. Sin duda, un temazo para dejar fluir libremente por las venas.

Llegamos a Invisible, track que nos desvela el miedo que se siente cuando vivimos como fantasmas marginados: «Estoy tirado en el suelo viendo un agujero en el techo. Estoy viendo mi vida, pero me doy cuenta de que soy invisible».

Slow Revolution nos despierta del letargo lisérgico que nos inocula el rabioso frenesí que vivimos día a día:«Siempre me dijeron que no cabalgara hacia las tormentas, pero algo me llevó a su núcleo brillante. Ahora, somos como un ritual de apareamiento entre tiburones. Giramos y giramos alrededor de nuestros propios ejes (…) Tengo el apetito de comerte viva y por ello no descansaré hasta que mis dientes estén sobre tu pecho».

Donder aparece como una luz misteriosa en la oscuridad del cosmos.Los efectos electrónicos se conjuran dentro de un aura de sigilo, advertencia y sobrenaturalidad. La letra delata un deseo de recuperar la perdida calidez que una vez templó nuestras vidas: «Tráeme la razón por la que has tenido frío».

Only The Ocean es un lamento que solloza y vibra antes de caer en el hoyo del desamor: «Sácame de mi mente. Esta vez quiero vivir. Ciégame. Haz aquello que me gusta. Sónicamente mantiene un patrón evolutivo que va evolucionando hacia un límite tenue y desvaneciente.

Finalizando, cabe decir que Thomas Azier es uno de esos artistas fiel a sí mismo, que se atreven a innovar, marcando el camino de la diferencia. Es de los que piensa que cada persona es un mundo particular y como tal debe vivir acorde a aquello que es capaz de aportar. Vivir debe ser eso, un camino a recorrer, con sentido y convicción, porque no haynada peor en esta vida que morir sin haber dejado rastro de nuestra existencia.

En palabras propias de Azier (para The Daily Indie): «La única manera de no volverse loco en un mundo delirante es sacudir el árbol y tirar todo lo que no se necesita. Esa supervivencia tiene que ver con el control y el miedo. Porque el miedo está en muchas cosas, especialmente en lo que no puedes controlar (…) La vida es voluble y jodidamente aterradora. Somos contrastes andantes, números en la oscuridad siguiendo chispas y tratando de olvidar, pero en realidad, todos estamos cayendo en el frondoso vértigo del final (…) Hoy en día, es muy difícil ganarse la vida como músico (…) por ello, mí futuro no está en la música grabada, sino en las experiencias compartidas como eventos vivos. Siento que cuanto más progresamos, más nos aislamos y conectarse en la vida real se está convirtiendo en un negocio arriesgado, y al mismo tiempo, en un poder único».