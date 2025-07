Thundermother – Dirty & Divine

«Thundermother es una banda que ama el rock and roll y vive para los conciertos. hemos girado por todo el mundo y seguiremos tocando en todas las ciudades donde la gente quiera escucharnos. Nuestro objetivo es conocer tantas ciudades, países y fans nuevos como sea posible» (THUNDERMOTHER)

Dado los tiempos que corren, de vez en cuando conviene dejarse atrapar por el hechizo contundente del neo hard rock, o dicho de otro modo, sentir que la sangre hierve por las venas y los huesos saltan en mil pedazos. Y es que Thundermother es como el rugido de la madre tormenta Kyne, la diosa invocada por los guerreros nórdicos para lograr la fuerza en combate, la victoria en la guerra y la eternidad de sus almas. Filippa Nässil (guitarra), Linnéa Vikström (voz), Joan Massing (batería) y Majsan Lindberg (bajo) son las cuatro mensajeras sónicas de la deidad escandinava.

Así lo demuestra su último trabajo titulado Dirty & Divine, publicado a través de AFM Records y que agrupa diez abrasadoras pistas cuya producción es resultado de Søren Andersen (productor de bandas como Glenn Hughes, Tygers Of Pan Tang, Pretty Maids, Phil Campbell & The Bastard Sons, Artillery, Mike Tramp, Baal, etc). La portada es obra del artista Dani Hofer.

El nuevo álbum sigue la huella de sus álbumes anteriores pero bajo cambios de membresía. Como sonido es una mezcla perfecta de rock clásico y hard rock, construido a base a riffs de guitarra pesados y ritmos enérgicos. Para Esta avalancha sonora es asimismo el debut de nuevos miembros que cubren la salida de la vocalista Guernica Mancini, la baterista Emlee Johansson y la bajista Mona Lindgren. La nueva voz de Linnéa estalla como el gemido de la diosa Kyne. Líricamente, el disco explora temas sobre el amor, el desamor, la libertad, la autoconfianza, la lucha contra la opresión, y la reivindicación femenina entre otros valores.

Publicado en un momento en el que el rock clásico y el hard rock vuelven a tomar relevancia, Dirty Divine se inscribe dentro de la tradición de bandas como AC/DC, Joan Jett y Nazareth, pero con un toque que refleja la madurez de Thundermother. La banda se inspira en la sinergías del rock de los 70 y 80, y con el espíritu libre del punk y metal. En abril de 2021, la banda ganó el Premio Gaffa en la categoría Mejor Banda de Hard Rock / Metal del Año.

«Dirty Divine Sigue teniendo esa vibra de los 70, pero las melodías son más pegadizas y las voces son obviamente diferentes. Nunca nos quedamos quietos. Creo que este es el mejor álbum que hemos hecho hasta ahora. SIEMPRE Luchamos por el Rock’n’Roll» (FILIPPA NÄSSIL)



Thundermother ha tocado en diversos grandes directos como el Sweden Rock Festival, Bråvalla Festivalen, Skogsröjet, Nova Rock Festival, Masters of Rock, Summer Breeze Open Air, Hard Rock Hell, Copenhell, Metaltown, Getaway Rock Festival… Además, fue invitada en el acto de apertura de la banda Kiss en el Kiss Kruise. También han estado de gira con formaciones como DAD, Backyard Babies y Scorpions en Europa y América del Norte.

Dirty Divine es, por tanto, un disco que muestra la madurez y la confianza de Thundermother como banda asi como su pasión por el sonido duro consolidándose como una de las bandas más emocionantes y prometedoras de la escena musical hard rock actual. Si eres fanático este tipo de música o simplemente te gusta darte un buen chute de energía, no puedes en darle vatios a este disco…

HURGANDO EN EL CORAZÓN DE LA TORMENTA

El primer bramido del disco estalla con So Close, una canción que expresa la sensación de anhelo, deseo y la lucha por alcanzar algo que parece estar justo fuera de alcance. Al mismo tiempo, refleja una mezcla de pasión y frustración, transmitiendo la emoción de estar cerca de lograr una meta o de conectar con alguien especial, pero sin llegar a hacerlo todavía.

Can’t Put Out The Fire formula la idea de una pasión que no se puede extinguir. La letra utiliza metáforas relacionadas con el fuego para representar la intensidad, la energía y la vulnerabilidad. La imposibilidad de apagar ese fuego interior sugiere que esta pasión es poderosa y persistente, de no rendirse ante las adversidades, de mantener viva esa chispa para luchar por lo que uno siente o desea.

Speaking of the Devil es una oda a la tentación y la seducción. La letra describe a una persona que se siente atraída por alguien que es considerado el diablo por su comportamiento provocativo y seductor. La canción indaga la tensión que se desata entre ese deseo y la moralidad que conlleva asi cómo la atracción por alguien puede llevar a las personas a hacer cosas que normalmente no harían. La letra es provocativa, sensual y enfatiza la idea de la atracción por alguien peligroso.

Feeling Alright expresa un sentimiento de liberación y autoconfianza, trasfiriendo un mensaje de empoderamiento y superación personal. Irradia una actitud positiva ante la vida, a pesar de las dificultades o momentos oscuros, destacando la importancia de mantenerse fuerte y seguir adelante, es decir, invita a ser uno mismo y a no dejarse afectar por las opiniones externas. Hay que dejar atrás las preocupaciones y simplemente disfrutar el momento presente.

Take The Power describe a una persona que se siente cansada de ser controlada y manipulada por otros, y decide tomar el control de su propia vida. Es un grito de batalla que enfatiza la lucha por su libertad y autonomía. También sugiere dejar atrás las dudas y los miedos, a actuar con determinación, a no ceder ante las dificultades y a reclamar su autoridad. Esta temática es muy común en canciones de punk, rock y hard rock con temáticas feministas o de autoafirmación, donde la música funciona como una llamada a la acción para ser fuertes y autónomas.

I Left My License in the Future sugiere una temática de desconexión con el presente, quizás una sensación de estar perdido o de tener que dejar atrás aspectos importantes de uno mismo o del entorno donde vive. La referencia al futuro puede simbolizar aspiraciones, sueños o decisiones que aún no se han tomado, o una especie de escape de la realidad actual.

Dead Or Alive es una declaración de resistencia y perseverancia, que refleja el espíritu de lucha y empoderamiento, muy en línea con el estilo enérgico y poderoso de Thundermother. La letra motiva a mantenerse firme frente a los obstáculos, celebrando la fuerza interior y la determinación de seguir adelante, sin importar si uno está «muerto o vivo».

Can You Feel It es una exaltación a la conexión emocional y física entre dos personas. Describe a una persona que se siente atraída por alguien y quiere saber si esa persona siente lo mismo. La letra también sugiere que la persona se siente viva y llena de energía cuando está con otra.

Bright Eyes es una reflexión sobre la atracción y la fascinación que se siente por alguien. Narra la sensaciones de una persona que se siente cautivada por una presencia de ojos brillantes. Los ojos son el espejo del alma y su brillo es como una luz cegadora de puede llegar a poseer la atención de quien la contempla.

Y llegamos al final, con su máxima tensión… American Adrenaline, es decir, energía, velocidad e intensidad asociadas con a la cultura americana, especialmente la relacionada con el estilo de vida en la carretera, el rock and roll y la libertad. La palabra «adrenalina» transmite una sensación de emoción extrema, riesgo y pasión.

EL ÚLTIMO ZARPAZO DE «LA MADRE DEL TRUENO»

Dirty & Divine es un disco que late con el pulso de la rebeldía y la pasión, un álbum que se niega a ser contenido por las convenciones y las expectativas. Thundermother, como banda sueca femenina, ha logrado destilar un trabajo que es a la vez una declaración de intenciones y un grito de liberación.

Bajo su dosis explosiva de rock clásico y hard rock, las cuatro guerreras escandinavas nos llevan de viaje a través de la oscuridad y la luz, la pasión y la rebeldía, es decir, a través de los recovecos de las tormenta, son sus truenos y rayos. Las letras son el reflejo de esa complejidad e intensidad vital y salvaje, con temas que van desde la atracción y la seducción hasta la libertad y la autoafirmación.

El disco, en consecuencia, es un torrente de energía y emoción, con canciones que se suceden una tras otra como una serie de explosiones de ardor e indisciplina. Desde su inicio con So Close hasta su cierre con American Adrenaline, el álbum es un desplazamiento sin respiro que nos deja sin aliento.

Dirty & Divine es un disco que no se puede ignorar, un trabajo que es a la vez un desafío y una invitación. Es un llamado a la acción, un grito de guerra para aquellos que se niegan a ser silenciados o contenidos. Es un disco que incendia pasión y rebeldía, un trabajo que es a la vez un reflejo de la banda y un manifiesto para la libertad y la autoexpresión.

En resumen, estamos ante un disco imposible de olvidar, un trabajo que se queda con nosotros mucho después de que la música haya terminado de sonar. Es un disco que nos hace sentir vivos, que nos hace querer levantarnos y gritar, que nos hace sentir todo aquello que late en nuestro interior. Es un disco homenaje a la banda y un tributo a rock and roll que, digan lo digan, sigue dando coletazos draconianos a fin de hacernos sentir todavía vivos.

Pistas predilectas: Speaking of the Devil, Take The Power, I Left My License in the Future, Dead Or Alive y American Adrenaline.