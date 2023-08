El quinto trabajo de Travis Scott ha llegado tras una larga espera desde el anterior mixtape, JACKBOYS (2019). Ese predecesor trabajo, si no hubiese sido por el hit HIGHEST IN THE ROOM, habría pasado desapercibido. Sin embargo, este último que comentamos hoy, publicado el 28 de julio, ha traído 19 canciones que completan una hora y cuarto cargada de un sonido tenebroso, muchos featurings de artistas reconocidos y no tantos hits que se mantendrán en el tiempo.

Empezamos comentando que es noticia la crítica a este álbum por el reconocido medio digital Pitchfork, al que el periodista Sheldon Pearce, ha decidido puntuarlo con un desafortunado 5,9. En su crítica, el periodista desgrana este LP con argumentos convincentes y lógicos. Y es que el de Houston no ha sido noticia solo por esto. Hace poco menos de 2 años, en el festival al que Scott dio nombre con su álbum más aclamado, el ASTROWORLD FEST, por problemas de seguridad durante su concierto murieron 10 asistentes y cientos de ellos resultaron heridos. Posiblemente este incidente ha provocado el retraso del lanzamiento de UTOPIA (2023) y es que el pasado junio la justicia de Texas rechazó imputar al artista por ello.

Se hace difícil desgranar un álbum tan largo y con tanta información que parece no ser tan coherente y memorable como ASTROWORLD (2018). Aun así, caben destacar los exquisitos créditos de producción que se encuentran husmeando las canciones por los que van desde WondaGurl hasta el mismísimo Kanye West, pasando por Vegyn, Noah Goldstein, el londinense James Blake y el propio Travis Scott firma una gran parte de ellas como el único productor.

El principio del disco es bueno, es ágil, la introducción viene con un sample de la banda británica Gentle Giant, en el que añade la voz, ecos y efecto industrial. En estos primeros versos el artista nos da a entender que la industria musical actual no es muy buena ni desafortunada pero en la que Travis Scott hace su reclamo: The situation we are in at this time / Neither a good one, nor is it so unblessed / It can change, it can stay the same / I can say, I can make my claim. Seguido, nos adentra a un hip-hop oscuro y siniestro, que es lo que consigue marcar el diseño sonoro de gran parte del metraje del disco, con otros temas como THANK GOD o TELEKINESIS.

Cuando llegas a escuchar MY EYES consigues ascender a las estrellas. Parece una canción que por el uso del efecto vocal y la sonoridad de los instrumentos podría formar parte de la discografía del cantautor Frank Ocean. Este es sin duda uno de los mejores temas del disco. Los fans más cotillas creen que esta está dirigida a su expareja Kylie Jenner, en la que habla de su mirada: All of that green and yellow that drip from your eyes is tonic.

I KNOW ? es el tema que, acompañado de un piano, parece situarse entre una nana y una pesadilla siniestra con esos reconocibles ad-libs de Travis Scott que han conseguido influir en el actual movimiento urbano a nivel global.

Como hemos avanzado, el trabajo viene acompañado de muchas colaboraciones. En MELTDOWN, Drake, colaborador de esta canción, muestra en el inicio una voz rasgada con un timbre que recuerda a 645AR. Es la canción más rapeada dentro de un beat del subgénero del drill. En DELRESTO (ECHOES), acompañado de Beyoncé, ofrece una de las canciones más minimalistas en las que se nota que hay un mimo por parte de la cantautora. Su voz roba, en una de las mejores maneras, el protagonismo del autor de SICKO MODE.

La primera colaboración del disco con el canadiense The Weeknd, CIRCUS MAXIMUS, parece ser un descarte de DAWN FM (2022) con una batería electrónica al estilo de la canción de Ye publicada hace 10 años Black Skinhead. Además, esta canción homónima al antiguo estadio de Roma ha podido ser presentada en ese mismo lugar este 7 de agosto. En este concierto de presentación apareció Kanye West para cantar algunas canciones después de que Scott lo presentase diciendo: “No hay UTOPIA sin Kanye West, no hay Travis Scott sin Kanye West”.

Parece que al frontman, que alardea de ser independiente, no le ha venido mal juntar a 2 de los 3 artistas más escuchados de Spotify, Bad Bunny y, nuevamente, The Weeknd. Juntos lanzaron como único adelanto del disco el poco pegadizo y simplón tema titulado K-POP. Con un beat predecible y tropical – que puede recordar a los sonidos de Rema – estos 3 cantantes apenas cuentan algo que no hayan contado antes, especialmente el puertorriqueño que parece que sus versos los ha escrito una Inteligencia Artificial que ha sido alimentada con todo su repertorio de los últimos 2 años. Este intento de hit veraniego no funciona ni dentro ni fuera del disco.

A todo esto, el trabajo discográfico coge muy buena forma entre PARASAIL y LOOOVE –muy bien escogida la influencia del Kanye West de, sobre todo, los discos 808 & Heartbreaks (2008) o Yeezus (2013)–. En la primera, la colaboración con Yung Lean absorbe ese timbre triste característico del artista sueco, es quizás la canción que te hacer sentir en una autopista aérea. Sin embargo, en SKITZO juega con un beat más enfocado en la esencia del trap en el que menciona a Shakespeare y Pinterest de una manera ingeniosa y creativa –como lo son tanto el dramaturgo como la aplicación–. Es en LOOOVE, colaboración con Kid Cudi, se experimenta con una percusión que podría haber sido producida por M.I.A. y Arca.

Es uno de estos discos del movimiento rapero o trapero estadounidense lleno de colaboraciones en las que siempre participan los mismos. Travis demuestra que tiene buen ojo, oído e influencias claras, pero podría haber escogido a otros artistas emergentes y no mostrarnos a los cantantes reciclados que colaboran de manera poco orgánica entre ellos.

Concluyendo, no es un proyecto tan bien definido en el que parece que no solo sobran algunas colaboraciones, sino que también lo hacen canciones. Había ganas de escuchar este trabajo, y con los recursos que posee el artista no ha sorprendido mucho y, además, hace pensar a sus oyentes sobre su legado en el urbano anglosajón. Un título tan icónico no ha dejado una utopía sonora tan adecuada a lo esperado. En otros términos, la UTOPIA no ha sido muy utópica. A pesar de eso, consigue ser el álbum más motomami de lo que va de año.

