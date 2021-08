TWIN SHADOW – TWIN SHADOW

Tres años pasaron para que George Lewis Jr, mejor conocido como Twin Shadow, regresara a los estudios para darnos su quinto álbum homónimo. Lewis se trasladó a su natal República Dominicana para inspirarse y transmitirnos un estado de ánimo alegre combinando elementos de indie-pop, reggae y funk.

Repasando un poco su trayectoria, cómo olvidar aquel 2010 cuando lo oímos por primera vez con Forget, un debut impresionante e impecable, aunque no marcara el comienzo de una era musical. Sabíamos que sería un artista que deberíamos seguirle la pista en cada entrega. Dos años más tarde llegó Confess, con el cual logró volvernos a cautivar con la banda sonora perfecta para todos sus problemas emocionales, envueltos en sintetizadores y una atmósfera de los 80 ‘s.

En 2015 vio la luz Eclipse, un álbum que mezcló varios géneros, más oscuro y profundo en comparación a sus antecesores. Caer, su cuarto LP, estuvo impregnado de una melancolía pop, cargada de claridad lírica sobre sus luchas personales.

En este último disco, Twin Shadow abre la puerta a nuevos sonidos. La instrumentación es colorida, casi todas las canciones tienen muy buenas líneas de bajo y variedad en los sintetizadores. En un mundo en llamas, él ha preferido hacer música divertida.

Alemania es una apertura agradable con un sonido setentero y coro pegadizo, acompañado de la voz de la artista californiana, Kadhja Bonet, que nos describe el amor fugaz que vivió en aquel país. Sugarcane nos parecerá familiar, ya que los ritmos de Lewis se acercan demasiado a los de Lenny Kravitz en este track. Is There Any Love es una exquisita canción funky y una de las más bailables del disco.

También destacan Gated Windows, donde nos encontramos con sintetizadores vibrantes y multifacéticos, o Brown Sugar, la cual logra un gran equilibrio entre su evolución y otros sonidos que ha explorado anteriormente.

Twin Shadow se reinventa en cada entrega: es un artista que disfruta hacer música sin importar el resultado. Se alejó del new wave de los 80 que utilizaba en los álbumes anteriores, ofreciendo un disco fresco. Lejos de ser el mejor de su carrera, a más de uno le sacará una sonrisa y lo pondrá en la pista de baile.

Las que destacan: Alemania, Is There Any Love, Brown Sugar y Modern Man.

Escucha aquí el nuevo disco homónimo de Twin Shadow