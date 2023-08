No tenía ni idea de su existencia. Me tope con Uh accidentalmente mientras picoteaba bandas indie experimentales y que además fueran capaces de sorprender. Sin lugar a dudas, Uh lo han conseguido. Humanus es su nuevo lanzamiento (abril 2023), un disco que se configura como un viaje atrevido entre la electrónica más creativa y la fusión neocelta más ancestral. Como veis, dos escenas muy dispares pero que juntas impulsan una aventura única hacia naturalezas digitales, cantos espirituales y cyborgs intrépidos. Su anterior trabajo, Seasicks in Salts (2019), fue ya un EP de 4 pistas que dio aviso de lo que Uh podia llegar a crear.

Humanus es pues una nueva proyección astral e iniciática que busca esa constante extrasensorial de bioexperiencias ajenas a lo humano, tal como queda demostrado en la pista nueve, 500 ascended, donde la música y la letra describen una peregrinación siniestra de formas alienígenas que se elevan hacia una extraña montaña. Puro trance existencial.

El disco se compone de 10 temas insólitos y asombrosos, sobre todo para quien guste de la electrónica bien pensada y configurada. Son una decena de conceptos repletos de ritmos contundentes, diferenciales y limpios. No hay repeticiones, ni bucles, ni patrones aburridos. Su audición es como una tela sedosa que acaricia los oídos tejiendo en la mente una diversidad multiflexible de sensaciones. Todo el álbum implica una progresión mántrica, ascendente, que eleva hacia dimensiones inexploradas. A través de su depurado juego sónico, Uh consigue una narrativa que irradia un prodigioso cosmos de cibernética post punk e infusiones Dub.

El álbum ha sido registrado en los PRAH Studios de Margate, localidad costera británica situada en el distrito de Thanet, condado de Kent. El proceso se llevó a cabo en vivo, junto a diversos sintetizadores Roland, manipuladores vocales, dispositivos modulares y componentes de reverberación remota. Pura ingeniería creativa.

Uh, es un dúo formado por los hermanos Dominic y Fionnuala Kennedy, una dualidad británica oriunda de Harlesden, bella ciudad aplaudida por su cimbreante cultura caribeña y su propuesta como capital del reggae londinense.

Humanus es, por tanto, el resultado de un poderoso ideario de electro ideas que, al mismo tiempo, alberga ciertos aspectos sobre la relación de pareja y sus distintas vertientes, siempre bajo el prisma de la vanguardia sónica, la lírica más imaginativa, los ritmos percusivos y las voces ecográficas que retumban como un manto de espiritualidad muy necesaria en el mundo que vivimos. Esos fondos cibernéticos son los que logran sintetizar una realidad agónica y foránea que se suspende ingrávida en el tiempo y el espacio. Paralelamente los ritmos a ese background trepidante, se desencadenan otras dinámicas que envuelven al oyente en una atmosfera global y profundamente hipnótica.

Como consecuencia de ello, tanto Prelude, Attention, Humanus o Hit, como Mama, Confortable, Early Learning, 500 Ascended, Rocky y Sister, se conspiran para gestar una seductora arquitectura cosmogónica con diversos compuestos sonoros y liricos, provocando de esta forma una mezcla hipnótica de rarezas tecno-étnicas. En resumen, estamos ante 10 pistas inteligentes donde todo el sonido se funde como una joya indie electrónica de altos quilates. Como bien dijo Stephen Hawking: «La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios». Así lo ha demostrado Uh con Humanus.

Escucha aquí Humanus de Uh

