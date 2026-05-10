Underground Fire – Hollow Grounds

Bajo las tierras huecas

Para entender el concepto que reside en un disco, es de vital importancia conocer su significado. Hollow Grounds no es tan solo un titulo de elección estética. Se trata de un juego de palabras que hace referencia al terreno hueco, al suelo vacío, a ese lugar donde algo ha sido tragado. Esta metáfora preside todo el álbum. No habla de oscuridad como adorno, sino de su estado vital. Hay pérdida, vacío, y una sensación de caminar sobre una superficie inestable, como si cualquier paso pudiera abrir una grieta y precipitarnos a su vacío.

Hollow Grounds, es el segundo álbum de la banda sueca Underground Fire. Es un esfér¡co que pertenece a esa estirpe de trabajos que se instalan en la nuca, como un viento gélido que no avisa pero te deja congelado. Estamos, sin duda, ante una colección de temas bien armados, bajo una atmósfera lacrada en un paisaje de penumbra. Es una forma de mirar de frente a la desolación sin caer en el derrumbe.

Ese concepto se refuerza desde la portada, una imagen potentísima que parece sacada de un grabado antiguo filtrado por una pesadilla eléctrica. Negro total, rojo sangre, una figura animal detenida frente a un agujero en la tierra. No hace falta demasiada interpretación para entender su fuerza: el disco habla de caída, de umbral, de amenaza y de vigilancia. La portada lo resume todo con precisión brutal.

Una membresía oscura y de hielo

Underground Fire no son nuevos. Ya venían con una identidad marcada desde Ashes of Life (2020), pero con su nuevo trabajo dan un paso más firme. El grupo, formado por Rob Coffinshaker (voz, guitarra rítmica y sintetizadores), Anders Karlsson (guitarra solista), Robert Schlyter (bajo) y Edvin Norrman (batería), vuelve a grabar en Studio Cobra con Martin Konie Ehrencrona al mando (producción y mezcla), mientras la masterización corre a cargo de Mattias Persson. El resultado suena compacto, con músculo, y con esa clase de pulido que no le roba suciedad al conjunto, sino que lo enfoca mejor.

Habitar sobre el terreno maldito

Hollow Grounds suena a caminar sobre un suelo que podría hundirse en cualquier momento, a vivir sabiendo que lo que pisas está agrietado, lleno de restos de algo que ardió antes que tú. Las letras giran alrededor de la culpa, la devastación, el impulso de seguir adelante cuando lo que te rodea parece condenarlo al derrumbe. El drama está servido, pero no se formula en clave de tragedia teatral; más bien como crónica de alguien que ha visto demasiado y aún así decide seguir levantándose. El perro vigila reflexivo el interior del abismo, como un alto en el camino.

En el álbum existe un hilo constante de imágenes apocalípticas: lluvia que arrasa y limpia, noches en las que nadie duerme, llamadas de una naturaleza salvaje que insiste en recordarte que no tienes el control. Cada canción parece un capítulo de un diario escrito desde el borde, sin lugar seguro donde sentarse. Sin embargo, bajo esa apariencia fatalista, se cuela un mensaje mucho más incómodo: no hay salvación mágica, pero sí una forma de caminar sobre estos suelos huecos, aun sabiendo que pueden abrirse. El disco plantea la supervivencia como un acto casi terco, testarudo, más que heroico.

Atrapados entre el gótico y el rock clásico

Musicalmente, Hollow Grounds se mueve en una zona donde el goth rock y el rock clásico no se pisan sino que se alimentan mutuamente. En la sombra general, la cadencia oscura y en cierto dramatismo de medio tiempo, hay ecos a Sisters of Mercy pero también asoma una musculatura más abierta y más rockera, que remite a Blue Öyster Cult en la manera de hacer que la oscuridad no sea pura niebla, sino también riff, impulso y forma.

Los sintetizadores cumplen un papel clave. No están ahí como decoración retro, sino como una capa de tensión cinematográfica que sitúa el disco en algún lugar entre los ochenta imaginarios y la noche presente. Las guitarras no se dedican a enseñar músculo, sino a dibujar líneas de tensión: riffs que se arrastran, acordes largos que se quedan flotando como humo y pequeños motivos melódicos que reaparecen a lo largo del disco, generando esa sensación de viaje unitario.

La base rítmica, entretanto, se mueve entre dos registros clave: el galope contenido y la marcha fúnebre. Hay temas donde el bajo y la batería te empujan hacia delante, casi a codazos, y otros donde parecen simplemente acompañar un cortejo. Sobre todo, esto se posa una producción que respeta los espacios: reverb suficiente para construir atmósfera, pero no la suficiente como para perder definición, una mezcla que deja respirar tanto a la voz como a las guitarras y un tratamiento que remite más a salas pequeñas y clubes saturados de humo que a festivales al aire libre. Todo respira una estética de carretera vacía, ciudad apagada y horizonte en llamas. La banda no suena vintage por nostalgia, sino porque entiende bien que ciertos lenguajes siguen funcionando cuando se usan con convicción.

La voz como columna vertebral

La voz de Rob Coffinshaker es una de las grandes bazas del álbum. No necesita exhibicionismo ni grandes quiebros para imponer carácter. Canta con un grave que parece salido de un sótano húmedo, con un timbre que transmite cansancio, autoridad y una especie de fe rota. Esa forma de interpretar es esencial para que el disco no se convierta en una colección de poses oscuras: Rob suena a alguien que ha vivido dentro de lo que canta.

Ahí está gran parte del encanto del álbum. Underground Fire no recurren a la teatralidad vacía del goth de manual; trabajan la atmósfera desde la convicción, desde un pulso muy medido, casi austero, donde cada palabra parece colocada para sumar peso y no para adornar. La voz no flota por encima de la instrumentación: se incrusta en ella.

Un corredor de ocho habitaciones conectadas

No estamos ante una playlist común. Aquí no hay temas sueltos para barajar, sino un trayecto cerrado donde el orden importa. Cada pista funciona como una habitación con su propia luz, su propio veneno y su propia liturgia, pero ninguna está aislada del resto: siempre hay algo que se derrama hacia la siguiente, ya sea un motivo musical, una imagen, un estado de ánimo.

Escuchar el álbum en desorden es perderse en el suelo que lo sostiene. El disco se comporta como un corredor de ocho habitaciones conectadas. Entras con el sacrificio y la tormenta, avanzas entre las sombras, el teatro y la carne, y solo al final, entiendes que todo formaba parte del mismo terreno. Cada puerta que se abre deja entornada la anterior, y el eco de lo que ya ha sonado sigue respirando en lo que viene después.

Todo empieza cuando truena y cae la lluvia

El arranque empieza en la resaca de la tormenta. After the Rain establece la atmósfera con esas guitarras que se balancean entre la melancolía y el peso. Una base rítmica camina sin prisas ni pausas mientras que una voz entra como quien describe un paisaje desde la ventana empañada. La idea de empezar después de la lluvia es clave. El disco no te cuenta el apocalipsis, te cuenta lo que viene después, cuando toca recoger y seguir.

Desde ahí, Rise no llega como un himno luminoso, sino como un levantarse con los huesos doloridos. La canción habla de ponerse en pie cuando nadie está mirando. La letra insiste en levantarse otra vez. Si After the Rain te deja en un terreno encharcado, Rise es el momento en que decides avanzar, aunque cada paso suene a charco pisado.

Con Call of the Wild el disco se abre hacia fuera: ya no miras solo los restos de tu propio mundo, sino la llamada de algo más salvaje, menos domesticado. La canción habla de un impulso que viene de fuera del marco urbano, casi como si la naturaleza –o una versión mitificada de ella– estuviera susurrando que hay otra forma de estar en el mundo, menos controlada, más peligrosa.

Musicalmente, el tema juega con esa sensación de llamada: líneas de guitarra que parecen señales a lo lejos, un ritmo que combina paso firme con pequeñas aceleraciones y un estribillo que se clava como un grito a medio contener. Se siente un pequeño soplo de aire, pero es un aire frío, de bosque nocturno, no de playa soleada. La transición funciona: pasas de la supervivencia personal a una especie de invitación a perderte.

Vigilando frente el agujero del vacío

La pieza central y homónima es Hollow Grounds, una pista que suena a recorrido lento por ese suelo quebrado del que habla el título: cada verso parece señalar una grieta, un hundimiento, una zona que ya no aguanta el peso que antes aguantaba. Aquí las imágenes de ruina y vacío se intensifican, hablándonos de lugares que ya no sostienen la vida emocional que una vez alojaron.

En lo musical, es uno de los cortes más expansivos del álbum. Más largo, más paciente, con guitarras que se toman su tiempo para desplegarse y una estructura que no tiene prisa en llegar al clímax. La voz navega entre la constatación y la advertencia, como quien te guía por un terreno minado que conoce bien. Puesta en mitad del disco, la canción actúa como eje. Todo lo demás órbita alrededor de esta idea de vivir sobre un suelo hueco.

Desde ese centro pesado, Into the Night supone un descenso controlado. El título ya te lo dice, aquí se trata de caminar hacia la noche, no de esperar a que venga. La letra juega con la idea de entrar voluntariamente en la oscuridad, quizá porque fuera de ella ya no sobran alternativas. No es escapismo, es aceptación de que el territorio propio está ahí, lejos de los focos.

En lo sonoro, el tema mantiene el pulso del disco, pero introduce un punto de movimiento más sinuoso, casi de viaje nocturno en coche por carreteras vacías. Las guitarras se vuelven algo más envolventes, la base se desliza más que golpear y la voz narra esa entrada en la noche como quien se adentra en un hábito conocido. La transición desde Hollow Grounds es natural: después de medir las grietas del suelo, te metes directamente en la oscuridad que las rodea.

En manos del tiempo

Cuando suena 3:33, el paisaje se concentra en una hora concreta: la del insomnio, la de las habitaciones silenciosas, la de las cifras que se clavan en el reloj como un presagio. La canción juega con la numerología y ese imaginario de hora maldita: despertarse siempre a la misma hora, sentir que algo te llama desde el otro lado del sueño. Aquí el mensaje tiene más de obsesión y de bucle que de narrativa lineal.

Musicalmente, introduce un tipo de tensión distinta. Más hipnótica, casi ritual. El ritmo se sostiene con insistencia, como un corazón acelerado que no termina de calmarse, y las guitarras tejen patrones que refuerzan la sensación de repetición. Colocada después de Into the Night, parece el resultado de esa inmersión. Cuando aceptas la noche, aparecen las visiones, las horas extrañas, las señales que quizá solo están en tu cabeza.

En We Are the Night, el discurso se convierte en declaración identitaria. Ya no se trata solo de entrar en la noche, sino de reivindicar pertenencia. La canción habla desde un nosotros que se reconoce en la oscuridad, en las horas donde el resto duerme, en los espacios que el día no quiere mirar. No hay victimismo, hay afirmación. Somos esto.

A nivel sonoro, es uno de los cortes más cercanos al himno, pero siempre manteniendo la sobriedad característica de Underground Fire. El estribillo tiene algo de canto colectivo, de coro de sombras, y la sección rítmica empuja con más determinación. Tras la numerología obsesiva de 3:33, esta canción funciona como articulación política de esa rareza: no solo te desvelas a esa hora, es que esa franja horaria es tu casa.

El vigilante lúcido

El cierre con The Watch coloca al oyente en modo vigilia total. Aquí alguien se queda despierto mientras el resto del mundo duerme y asume el papel de centinela: alguien que observa un horizonte que podría derrumbarse en cualquier momento. La canción no vende un amanecer falso ni una redención espectacular; lo que ofrece es lucidez, ojos abiertos, un último plano de ese paisaje de tierras huecas.

Musicalmente, el tema sintetiza muchas de las claves del disco: tempo contenido, guitarras que saben cuándo quedarse en la sombra y cuándo recortar el aire, una voz que se mantiene firme mientras describe el cuadro. Puesta al final, The Watch no cierra el círculo con un broche perfecto, lo mantiene abierto. Cuando se apaga, la sensación no es de clausura, sino de órbita completa, de vuelta al mismo suelo inestable con el que empezaste. El impulso natural es darle otra vuelta al disco, como quien vuelve al mismo lugar sabiendo que algo, aunque sea mínimo, ha cambiado.

Un disco que marca el suelo hueco

El disco tiene ese raro equilibrio entre accesibilidad y amenaza, entre canción y clima, himno y sombra. Underground Fire convierten la oscuridad en arquitectura y el vacío en una especie de territorio habitable. Es un disco que no se escucha como fondo: se camina, se atraviesa y, cuando termina, deja la impresión de haber pasado por un lugar donde algo ardía bajo tierra. Es, por tanto, un trabajo serio, nocturno y con pulso, una de esas pisadas sónicas que dejan cicatriz.

Hollow Grounds no viene a salvar a nadie, ni a reinventar el rock oscuro, pero sí a demostrar que aún se puede levantar un disco entero alrededor de una atmósfera, un concepto y una forma muy concreta de mirar el desastre. Underground Fire convierten la oscuridad en arquitectura y las ruinas en territorio habitable, a base de canciones que funcionan tanto por separado como dentro de un relato mayor.

En tiempos de consumo rápido y singles desechables, este trabajo pide exactamente lo contrario: tiempo, escucha completa, disposición a caminar por un lugar donde el suelo no es de fiar. Y ahí está su extraño encanto. No se impone, no grita, pero deja cicatriz. Es uno de esos discos que no sirven de ruido de fondo; se atraviesan, se recorren, y cuando terminan dejan la sensación de haber pasado por un sitio donde algo sigue ardiendo bajo tierra.

Escucha aquí «Hollow Grounds» de Underground Fire