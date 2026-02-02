Un trayecto más que un destino

Hay discos que pasan de largo y otros que se instalan en el subconsciente como una mancha de humedad. Algunos no avanzan en línea recta; prefieren moverse en círculos concéntricos, regresando a rincones inexistentes para convertir el trayecto en el único destino posible. El ritmo de la maquinaria te dinamiza el esqueleto. Objects, Beings & Parrots funciona exactamente así: como una maleta abierta sobre la cama de un hotel de paso, donde los restos de una vida no se ordenan por jerarquía, sino por el puro azar del movimiento. Un billete de tren doblado, una figura de porcelana rota, una postal huérfana de remitente. Todo en este trabajo suena, pesa y parece desencajado, pero bajo la superficie late una ley de desorden con un sentido casi místico.

Urlaub in Polen (Vacaciones en Polonia) es una banda atípica que regresan con un álbum que no busca el golpe inmediato ni el estribillo que reclama atención. Prefieren el pulso constante, la repetición hipnótica, el detalle mínimo que se transforma con el paso de los kilómetros. Cada canción parece una parada breve en una carretera secundaria, marcada por ritmos motorik que avanzan sin prisa, pero sin pausa. No hay épica. Hay insistencia. Y en esa insistencia se construye el viaje.

Publicado en enero de 2026 por Tapete Records, el disco se despliega como un archivo personal y extraño a la vez. Objetos, seres y loros como inventario poético de lo vivido, lo observado y lo imaginado. No es un álbum de postales bonitas, sino de márgenes, de tiempos muertos, de pensamientos que aparecen cuando el movimiento se vuelve mecánico y la mente empieza a divagar. Aquí el viaje nunca llega a su fin. Solo acaba de empezar…

«Hacemos la música que queremos escuchar, sin importar el estilo» –Urlaub in Polen

El dúo detrás del viaje

Bajo este extraño nombre se encarna un dúo alemán de Colonia formado por Georg Brenner (voz, guitarras, teclados, moog y otros sintetizadores, además de responsable principal de los textos) y Jan Philipp Janzen (batería, percusión, samplers y moog, muy activo también en otras bandas como Von Spar y Die Sterne).

En los inicios del proyecto (1999-2000) también formó parte el batería Oliver Hilse, que dejó el grupo poco después; desde entonces el núcleo estable son Brenner y Janzen. Urlaub in Polen se mueven en una mezcla muy particular de krautrock, noise rock y electrónica, con una sensibilidad cercana al indie y al experimental rock. A todo ello se añaden guitarras ruidistas y texturas electrónicas que combinan riffs caóticos, delays y feedback con sintes ondulantes, drones y capas ambientales, lo que ha hecho que se les etiquete como noisepop.

«Vacaciones en Polonia» como poética de lo fugaz

El nombre, Vacaciones en Polonia, y está pensado como un chiste serio sobre el tiempo limitado y la fugacidad de las experiencias, una frase tan cotidiana que casi suena a folleto turístico. Esa normalidad contrasta con lo raro y experimental de su música, introduciendo desde el principio una ironía de base.

Unas vacaciones son un paréntesis intenso que pasa rápido y deja recuerdos, igual que sus discos, llenos de impresiones sucesivas y souvenirs sonoros. El sintagma también resuena como tópico centroeuropeo sobre viajar al Este, cargado de clichés y memoria histórica, sin convertirse nunca en comentario político explícito. Como sus canciones, el nombre habla de un viaje, pero nunca deja claro el destino.

Todo esto se sostiene en una narrativa clara. Tras la resurrección kraut en 2020, Brenner y Janzen convierten Objects, Beings & Parrots en la confirmación de una segunda vida, más libre y excéntrica, donde los géneros son estaciones de paso y no casillas de llegada. Grabado en el MARS Studio de la región de Eifel, el disco conserva algo del aislamiento geográfico en su sonido: una sensación de retiro-laboratorio desde el que se observa el mundo a través de recuerdos, artefactos y chispazos de cultura pop que entran y salen del encuadre.

«No nos interesa la perfección técnica, sino la energía que surge cuando pierdes el control sobre la máquina. A veces, el sintetizador empieza a oscilar de una forma que no planeamos, o el ritmo se vuelve tan repetitivo que dejas de ser consciente de que estás tocando. Ese es el momento en el que el disco respira por sí mismo. Queríamos que este álbum fuera un organismo que no necesita que nosotros le digamos qué hacer» — Jan Philipp Janzen

El mapa sonoro

Las influencias más citadas de Urlaub in Polen mezclan krautrock clásico, post punk, electrónica noventera y cierta sensibilidad ambient/pop. De Neu! toman los patrones rítmicos mecánicos, los desarrollos largos por acumulación y la idea de música de carretera. Del post punk de Joy Division y el dark ambient de Dead Can Dance heredan la tensión y los climas sombríos. De Kraftwerk, Trans Am y The Prodigy llega la pulsión electrónica: cajas de ritmos marcadas, secuencias sintéticas y guiños al techno y al drum’n’bass, siempre cruzados con guitarras noise.

Las letras del álbum giran alrededor de la vida cotidiana, la percepción distorsionada de la realidad y una mezcla muy propia de humor raro y melancolía. Es lo cotidiano llevado al extrañamiento. En la canción Objects, Beings & Parrots se condensa la poética del disco: objetos, seres y loros aparecen como flashes, pequeños “puntos de orientación y pausa” que emergen en mitad del flujo, imágenes que se repiten, se imitan o se deforman como haría un loro.

Títulos como Abacus o Washing Machine parten de objetos domésticos para hablar de rutinas, ciclos mentales y vértigo vital. Temas como la identidad y papel social se fraguan en pistas como Fame & Fortune y Face Of Reason que juegan con la máscara pública y la idea de ser la voz de la razón en un mundo acelerado, siempre con sarcasmo. Otra de las recurrencias estriba en el movimiento y la desorientación, tal como se expresa en canciones como Opposite Day, Moonwalk o Yours las cuales refuerzan la sensación de viaje permanente, sin destino estable.

Un título bajo tres palabras inconexas

No hay una explicación oficial única del título, pero su lógica se desprende del propio disco, la portada y el texto de prensa. Objects remite a lo material y cotidiano: el ábaco, la lavadora, los cacharros de cocina. Beings introduce la dimensión humana y orgánica, subrayando que, pese al pulso electrónico, la música sigue siendo corporal. Parrots añade el elemento lúdico y ruidoso: repetición, imitación, collage, como un sampler viviente. Juntas, las tres palabras funcionan como un manifiesto: materia, vida y juego en mitad de un viaje kraut psicodélico que no quiere quedarse quieto.

«No nos sentamos a escribir canciones con una estructura de principio a fin. Lo que escuchas en el disco son fragmentos de tiempo que quedaron atrapados en el sintetizador o en un bucle de batería. Para nosotros, los ‘objetos, seres y loros‘ son las cosas que interrumpen tu rutina y te obligan a mirar de otra manera. El disco es el sonido de esa interrupción» —Georg Brenne

El «collage» como método de composición gráfica

La portada funciona como traducción visual perfecta del disco: un collage denso donde lo doméstico, lo arqueológico y lo pop infantil se superponen hasta perder su sentido original. Cráneos, azulejos retro, juguetes, flores y restos de cocina conviven como un álbum de recortes temporalmente desordenado. Ese exceso visual replica el método sonoro del grupo: capas que entran y salen sin borrar las huellas anteriores. El loro de plástico, las figuritas y los colores chillones evitan cualquier solemnidad, recordando que aquí también hay humor, ruido y juego.

El viaje pista a pista

Todo álbum que se piensa como trayecto necesita un mapa flexible. No uno de carreteras fijas, sino de desvíos, repeticiones y pequeñas obsesiones que se acumulan con el paso de los kilómetros. Objects, Beings & Parrots se despliega así, canción a canción, como una sucesión de impulsos mecánicos y gestos cotidianos, de arranques precisos y aterrizajes imprevistos. Cada tema funciona como una parada provisional, una escena capturada al vuelo, donde el kraut, el pop ruidista y la electrónica doméstica se cruzan sin jerarquías. Seguir el disco pista a pista es aceptar esa lógica: despegar, perder altura, volver a elevarse y, al final, entender que el sentido del viaje no está en llegar, sino en cómo se encadenan los movimientos.

El despegue

Desde el arranque, Abacus marca la lógica interna del álbum: un conteo obsesivo que empieza con un drum machine y guitarras mínimas, casi como si el dúo reordenara las cuentas de su propio pasado kraut, y que de repente se desborda en un jam denso, con guitarras aullando y frases vocales cortadas que rozan el noise de los noventa. De ese impulso mecánico, casi educativo (un ábaco, una lección), pasamos al gesto doméstico de Washing Machine, donde la repetición ya no es solo recurso de género, sino imagen concreta: la lavadora dando vueltas mientras el resto del día se diluye. Ahí se entiende bien la estética de lo fugaz de la que hablan las notas de Tapete: la música gira, centrifuga impresiones, pero nunca se queda fija en un estilo ni en una emoción.

Cuando llega Opposite Day, el álbum empieza a jugar abiertamente con la idea de la contradicción: lo que debería ser lineal se pliega, los patrones se tuercen, y el propio concepto de viaje —siempre hacia delante— se cuestiona con giros inesperados en la producción. La secuencia central, con Fame & Fortune y Face Of Reason, refuerza esa sensación de collage vital: ambiciones, máscaras públicas, pequeñas racionalidades cotidianas que chocan con un paisaje sonoro que va del motorik a texturas más cercanas al pop ruidista, como si cada capa de sonido fuera otro recorte pegado sobre la misma página.

El vuelo

En el corazón del disco, el tema titular Objects, Beings & Parrots funciona casi como poética en miniatura. Las propias notas de la discográfica hablan de esos objetos, seres y loros como «imágenes vagas, puntos de orientación y pausa» que emergen en mitad del flujo, reconocibles y, al mismo tiempo, tan volátiles como la canción que les da nombre. Ahí encaja la portada que tienes delante: un cráneo arqueológico, flores, juguetes, azulejos de catálogo retro y fragmentos de cocina que parecen arrancados de otra época, todos superpuestos hasta que lo doméstico se vuelve extraño y lo muerto se integra en un bodegón pop. La banda traduce ese mismo procedimiento visual en sonido, superponiendo motivos kraut, electrónica retrofuturista y destellos de pop acústico sin borrar nunca las costuras de la mezcla.

El aterrizaje

El tramo final abre aún más el campo de referencias: Jaki’s Love Time introduce un solo de viento forestal, casi pastoral, que reencuadra los ritmos motorik en clave de excursión campestre, como si el grupo rindiera homenaje a la escuela de Can mientras imagina una fanfarria perdida en mitad del bosque. Con Moonwalk la sensación de despegue y extrañamiento se acentúa; el viaje ya no es solo de carretera alemana, sino de paseo lunar, antes de que Yours cierre el círculo con un tono más íntimo, casi de carta de despedida al oyente, que recuerda que toda experiencia —también unas Vacaciones en Polonia— está condenada a durar lo que dura el trayecto.

La conclusión

Objects, Beings & Parrots confirma a Urlaub in Polen como uno de esos pocos proyectos capaces de convertir el legado kraut en algo vivo, juguetón y todavía extraño, sin caer en la cita museística. Detrás del chiste del nombre —unas vacaciones en Polonia nacidas de una anécdota privada— hay hoy toda una poética de lo fugaz: canciones‑trayecto que giran como lavadoras, acumulan objetos, seres y loros en forma de collage sonoro y dejan, al apagarse, la misma mezcla de cansancio feliz y recuerdos raros que un viaje intenso y demasiado corto.

Escucha aquí «Objects, Beings & Parrots» de Urlaub in Pole