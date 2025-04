Viagra Boys – Viagr Aboys

Bajo una extraña imagen inspirada en el concepto gráfico de Dirty (Sonic Youth), Viagra Boys publica su nuevo álbum de estudio, Viagra Aboys, un título que especula homónimamente con las dos palabras que componen el nombre de la banda. La creación de la portada gráfica es obra del artista sueco Leo Park quien a través de ella expresa el retrato surrealista de Sebastian Murphy, líder de la banda y tan solo reconocible por la palabra «lös» tatuada en la frente, vocablo que en sueco significa «suelto».

Viagra Boys es una banda originaria de Estocolmo, Suecia, que ha sabido conquistar la atención de la escena musical contemporánea gracias a un sonido peculiar que combina punk, post-punk y elementos de rock alternativo. Su último álbum, Viagr Aboys, cuarto de estudio en su haber discográfico, vio la luz este pasado 25 de abril a través de Shrimptech Enterprises. El disco encapsula con humor, autoconciencia y nihilismo, una exploración autocrítica del absurdo que dinamiza la vida moderna.

Formados en 2015, Viagra Boys gozan de una reputación marcada por su estilo provocador y su capacidad para satirizar los temas políticos, sociales y culturales. Su estética visual y su actitud irreverente han contribuido a forjar una identidad que desafía las normas establecidas. Todo ese vómito social se presenta a través de melodías crudas y letras incisivas. Su propio nombre representa, como la célebre pastilla erectiva, una sátira directa sobre la tóxica necesidad masculina de ser y estar duro todo el tiempo. La formación actual está formada por Sebastian Murphy (vocalista), Linus Hillborg (guitarra), Elias Jungqvist (teclados), Henrik Höckert (bajo), Tor Sjödén (batería) y Oskar Carls (saxofón).

Viagr Aboys destaca además por su diversidad sonora. En ella se puede apreciar una mezcla de estilos que van desde el punk más crudo hasta las influencias de funk y jazz, entre otros. Las guitarras suenan afiladas y agresivas, acompañadas de un bajo sólido que sostiene una base rítmica poderosa. La batería, por su parte, concede un impulso dinámico que mantiene una energía en constante movimiento. Uno de los elementos más característicos de su música es el uso del saxofón, un instrumento poco común en el punk, salvo en su versión ska, sin embargo, esta inclusión aporta un aire de originalidad y permite a la banda explorar nuevas dimensiones sonoras sin perder su esencia agria y cruda. La voz, por su parte, afrenta texturas que oscilan entre exclamaciones, registros graves y conversaciones.

El disco es una hábil mezcla ironía y sinceridad. Aborda temas como la masculinidad virulenta, el consumismo y la alienación en la vida moderna. Las letras usan la sátira y el humor negro para ridiculizar la hiper virilidad y las teorías conspirativas de la extrema derecha. Son canciones que examinan con agudeza las contradicciones de la vida actual, donde las apariencias a menudo ocultan profundas insatisfacciones.

«Es parte de mi alma este desprecio por la autoridad y por lo que la gente espera de ti en la sociedad» (Sebastián Murphy)

«Es interesante ponerme en el lugar de alguien que está loco, porque yo he estado loco en ciertos períodos de mi vida» (Sebastián Murphy)

El arranque del album es abrumador. Man Made of Meat surge como la visión ingenua de las comodidades domésticas que tan solo son posibles gracias a una transición industrial de la mano de obra barata y su correspondiente explotación. The Bog Body, segundo corte del álbum, trata sobre la inevitable decadencia a la que se enfrentan hoy en día las personas vivas. La canción revela nuestras propias ansiedades acerca del cambio, la muerte y el olvido, así como nuestras posiciones frente al miedo, el envejecimiento, la mortalidad y la pérdida de la belleza con el paso del tiempo. Uno II, en cambio, está escrita desde la perspectiva de un perro galgo que acude al veterinario para tratar sus problemas dentales. El animal hace referencia al propio can de Sebastian Murphy.

Pyramid of Health, por su parte, desarrolla una parodia grotesca y psicodélica de la cultura del bienestar, al mismo tiempo que pone en evidencia las promesas imposibles de superación personal, los viajes espirituales comercializados y la desesperación por encontrar sentido al sufrimiento crónico. Es un virulento sarcasmo contra las sectas de la salud, las estafas multinivel y los chamanes que prometen salvaciones a cambio de fama y dinero.

Dirty Boyz se se encumbra como un himno funk de terror caótico, que transforma las leyendas urbanas y la locura en un ritual de posesión y transformación continua. El track arrastra al oyente al turbio mundo de los Dirty Boys, reflejados como una banda mítica de carroñeros salvajes que roban motos, fuman metanfetamina bajo los puentes y destilan gasolina. La narrativa está llena de folclore oscuro y humor absurdo, donde la mugre y la demencia son inseparables. Es un cuento sucio con moraleja para aquellos que viven al margen y se deleitan en el caos.

Medicine for Horses, sexta pista, narra la caída al pozo del escepticismo romántico, a ese misticismo absurdo que agota existencialmente. La canción se lee como un monólogo de alguien que está al borde del abismo mientras contempla al mismo tiempo rituales de sanación cósmica y autodestrucción. La canción romantiza la muerte y el renacimiento en una fantasía bizarra, conectando todo, y sin filtros, con los ciclos de la vida y la muerte. Se trata de una oda tragicómica al dolor, a la memoria y al anhelo de trascendencia cuando en la realidad todo queda reducido al polvo, a los huesos y a las vibraciones.

Waterboy simboliza una inmersión sórdida en la existencia de un marginado que se desliza entre las grietas mientras que se aferra a los fragmentos de lo absurdo y la nostalgia. El tema está lleno de humor excéntrico, referencias a las drogas y a versos extrañamente poéticos. Es la viva imagen de alguien que se deja llevar por el caos de la vida moderna y una advertencia sobre esa realidad desquiciada en la que mucha gente se siente atrapada.

Store Policy estalla como una sátira sobre las políticas que marcan las prohibiciones, esos límites que marcan comportamientos excluyentes y represivos. La letra aborda la presión de la vigilancia social, donde las personas se sienten obligadas a presentar versiones idealizadas o capadas de sí mismas, es decir, el corte se entiende como una metáfora de las tendencias sociales que presionan a los individuos para que se ajusten a las conductas controladamente establecidas.

You N33d Me toma su título de un tatuaje que Sebastian Murphy se tatuó debajo del cuello. La letra revela cómo la soledad se esconde tras las voces más fuertes. Captura el absurdo de sentirse invisible y sobreexpuesto. Es un grito sarcástico sobre la conexión de un hombre que apenas logra mantener su compostura.

Best In Show Pt. IV es, en diferencia, un monólogo febril de alguien que se desenreda a sí mismo través de capas de conspiraciones, despertares espirituales y colapsos burocráticos. Fusiona narrativas paradójicas con crudas metáforas sobre traumas, adicciones y la búsqueda de la salvación en un mundo gobernado por sectas, camarillas y figuras sombrías. La letra toma inspiración de los escenarios desbordados con el fin de ilustrar la desesperación de un hombre que se debate entre la revelación divina y el síncope total. La canción recorre esa delgada línea que existe entre la sátira y la sinceridad, donde las imágenes religiosas, la tradición esotérica y las rupturas psicóticas se arremolinan bajo un único e hilarante grito de significados y misericordia.

River King, es el título que cierra el álbum. Se trata de una canción relajada y sentimental que idealiza los momentos cotidianos: los videojuegos, la comida para llevar y el afecto casual. Con una energía lo-fi difusa, la letra pinta un cuadro nostálgico del amor joven versus a un nuevo amor, donde incluso las experiencias más pequeñas y compartidas se sienten espontáneas y significativas.

Como conclusión cabe decir que Viagr Aboys es más que un simple álbum musical; es una declaración audaz sobre el estado del mundo y el lugar de las personas en él. La banda logra capturar el espíritu de nuestro tiempo a través de su amalgama de estilos, lirismo incisivo y una producción inteligente que no teme a la experimentación. La banda se presenta como un espejo de las preocupaciones contemporáneas, y su música se erige desafiante como un grito de descontento y un llamado a la reflexión. En un paisaje musical cada vez más homogéneo donde los Viagra Boys se destacan por su «erección» única y provocadora en medio de un absurdo social que no puede ser ignorado.

Temas predilectos: Uno II, Pyramid of Health, Dirty Boys, Waterboy, You N33d Me.