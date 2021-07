Vince Staples, una de las voces más únicas y reconocibles de la costa oeste esta de vuelta. Con una carrera de más de 10 años, este imprevisible rapero comenzó destacando por su sonido agresivo y oscuro en sus primeras 4 mixtapes y su brillante LP debut Summertime ´06 (2015), para posteriormente mutar en el más industrial y aclamado Big Fish Theory (2017) y continuar a toda pastilla con el apresurado programa de radio que era FM! (2018).

Su nuevo lanzamiento, el homónimo Vince Staples (2021) calca elementos de FM! como la concisa duración del mismo: 22 minutos y la producción al completo de su socio habitual Kenny Beats. Sin embargo el enfoque es muy distinto aquí, las instrumentales son las más accesibles y discretas de toda su discografía, muy acorde con el contenido más personal e introspectivo de las letras. El propio Vince Staples declaraba: “Es mucho más directo. Llena un vacío en mi discografía. Da mucha más información sobre mí que la que había antes. Por eso elegí ese título”.

Cuatro semanas antes del lanzamiento del proyecto Vince Staples hizo público el primer single y videoclip del álbum: Law Of Averages. Para bien o para mal, este excelente y visceral tema generó unas expectativas que el resto de las canciones no ha sabido cumplir. Desde el desconcertante y siniestro sample vocal de Kenny Beats, pasando por el pegadizo estribillo: “I will never give my money to a bad bitch” a los planos igualmente surrealistas y callejeros del videoclip hacen de esta canción el momento más destacado del LP.

Una vez destripado lo mejor, vemos al rapero explorar una faceta más melódica nunca vista en su carrera. En la juguetona apertura del álbum Are You Wit That? canta con su característico estilo inexpresivo mientras cuela duros versos sobre su infancia en las calles:“Whenever I miss those days, Visit my Crips that lay, Under the ground, runnin’ around”. Otro ejemplo es MHM, la cual cierra el disco con sus rebotantes bajos pero planas percusiones sobre las que Vince Staples muestra su lado pop, que por desgracia todavía esta algo verde.

Como el propio nombre homónimo del álbum indica, Vince Staples es el álbum más personal y reflexivo de Vince Staples. Canciones como The Shinning o Take Me Home muestran un tono más sombrío y aislado que le hace replantearse su existencia o la propia muerte: “It’s not what you think, I could be gone in a blink, I don’t wanna leave, Yeah, it’s not what you thought, We dying broke or live with broken hearts”. Además, este corto LP cuenta con dos interludios de 1 minuto que ayudan a reconstruir algunos episodios traumáticos del pasado de Vince Staples. Su madre gangster en The Apple & The Tree: “You know I was singing in the choir with a gun in my purse” y las fechorías de un amigo de la infancia en Lakewood Mall completan esta sintética autobiografía.

Y por supuesto no podemos olvidar uno de los elementos más perennes en toda la carrera del rapero. Vince Staples nunca ha podido desprenderse de su pasado, de una devastadora adolescencia cargada de drogas y violencia en Long Beach (California). En temas como Taking Trips o Lil Face el productor Kenny Beats nos deleita con veraniegos ritmos g-funk característicos de la costa oeste americana, mientras el inmutable flow nasal de Vince Staples escupe callejeras y sinceras barras: “Missions, miss my brothers, die for colors, Quidditch, catchin’ snitches, do him vicious”.

Vince Staples (2021) es un refrescante nuevo set de tan sólo 22 minutos para disfrutar este verano, y ya está. El proyecto menos arriesgado y más conservador de toda la discografía de Vince Staples, que esperemos sea la antesala de algo mucho más grande.

