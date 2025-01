W.H. Lung – Every Inch Of Earth Pulsates

Hoy en día existen pocas bandas como W.H. Lung cuyos discos puedan considerarse auténticos estandartes de lujo, libre todo porque no resulta nada fácil aunar magistralmente diversos estilos de indie, synth pop, shoegaze, garage rock, chamber psych, crank wave y psych dance, y que encima todo el pack resulte unido, coherente y altamente atractivo. No cabe duda de que W.H. Lung sabe disparar sus dardos con gran acierto y empatía.

Every Inch Of Earth Pulsates, nuevo álbum de la formación, es una auténtica joya, y probablemente, su álbum más completo hasta la fecha. Sus nueve pistas despliegan un sonido majestuoso, repleto de composiciones poderosas y narrativas sobrecogedoras. El disco salió a la venta el pasado 18 de octubre de 2024 a través de Melodic Records. La producción corrió a cargo de Ross Orton (The Vaccines, Arctic Monkeys, The Fall, Working Men’s Club, Amyl And The Sniffers, M.I.A., Roots Manuva…). De la masterización se encargó Dick Beetham y las ilustraciones son obra del estudio gráfico DR. ME.

W. H. Lung es una agrupación británica procedente de la ciudad de Manchester, cuna de grandes músicos como The Smiths, Stone Roses, Oasis, Joy Division, The Chemical Brothers, James, Van Der Graaf Generator y un larguísimo etcetera. La banda está compuesta por cinco hábiles cerebros que, gracias a su energía y habilidad compositiva, son capaces de hacerte saltar por los aires: Joseph Evans (voz), Tom Sharkett (guitarra y sintetizadores), Alex Mercer Main (batería), Chris Mulligan (bajo y sintetizadores) y Hannah Peace (voz y sintetizadores). Sus exuberantes actuaciones en vivo han logrado generar una tremenda notoriedad entre las audiencias y críticos más afamados.

Hasta la fecha han publicado tres excelentes álbumes, a saber: Incidental Music (2019), Vanities (2021) y el actual Every Inch Of Earth Pulsates (2024). Los tres destacan por sus contagiosas melodías y su vínculo con la añorada cultura del vinilo, hechos que emociona a los fans y coleccionistas más exigentes.

«Un aspecto importante del nuevo álbum es que queríamos capturar la emoción de las actuaciones en directo» (TOM SHARKETT)

La música de W. H. Lung es sencilla pero muy bien elaborada, con detalles que expresan brillo y acierto. Su sonido está intensamente trenzado con su forma de vida y pensamiento. Su lírica, asimismo, respalda diversas narrativas próximas a la identidad personal y a los procesos de introspección mediante los cuales expresan sus propios desafíos particulares, así como las relaciones que se han ido estableciendo a lo largo de su existencia. El amor, la tristeza y la pérdida, son algunas de las variables y constantes desarrolladas en sus textos. Como complemento cabe añadir que la banda tiene un gran compromiso con las causas sociales.

«Tienes que salir al mundo y sentir cosas y escribir automáticamente sobre ellas, sin pensar demasiado. La sinceridad es la base de nuestros discos (Joseph EVANS»

Mucha gente se pregunta sobre el orígen de W. H. Lung. La respuesta es simple. Hace referencia a un supermercado coreano ubicado en Manchester. ¿Razones por las que eligieron esta opción para definirse como banda? Probablemente sean asiduos a este tipo de productos pero dejaremos esta opción en una simple hipótesis. Lo que sí es cierto es que musicalmente hablando se definen como un quinteto que despliega su sonido sin complejos ni complicaciones, abarcando la sencillez musical con variadas armonías que flotan entre bellas tonalidades sintetizadas, voces frescas y secciones rítmicas que recuerdan el viejo estilo motorik del krautrock alemán.