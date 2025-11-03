«Noise-Rock» abrasivo y «Shoegaze» espectral

Hay discos que no se publican porque sí. Caen del cielo. Irrumpen como un relámpago que parte el aire en capas y deja tras de sí un estruendo imposible de ignorar. Es lo que se conoce como un fenómeno de impacto. We Were Just Here, el tercer álbum de los irlandeses Just Mustard, ha caído como un estallido, es decir, con mucho ruido, espesa niebla y una electricidad flotante que se siente más pesada que cristalina. Sin duda, puro noise-rock abrasivo y shoegaze espectral.

El disco levanta un muro de sonido que vibra y respira como si cada frecuencia contuviera una emoción comprimida a punto de estallar. Este trabajo no busca aprobación, más bien detona. Convierte el ruido en materia viva, el desasosiego en caos y la distorsión en lenguaje. Sin embargo, este muralla sónica termina siendo demasiado plana, dando lugar a una homogeneidad que deja tras de si un zumbido denso en los oídos.

La explosión sonora de «We Were Just Here»

Just Mustard es una banda irlandesa originaria de Dundalk que ha irrumpido en el mercado son su tercer trabajo, publicado el 24 de octubre de 2025 a través de Partisan Records. Si su aclamado álbum anterior, Heart Under, fue una inmersión claustrofóbica en texturas subacuáticas y densas burbujas, We Were Just Here se siente más como un menor paisaje en tecnicolor, extrañamente embrujado bajo una dilatada planitud sonora e industrial. Personalmente, prefiero Heart Under, tanto a nivel compositivo como lírico e instrumentalmente. Nada que ver.

Probablemente la experiencia de abrir conciertos para Fontaines D.C. y, sobre todo, para The Cure en estadios masivos, ha contribuido a que los irlandeses tuvieran la necesidad urgente de crear una nueva música que resonara como una supuesta felicidad colectiva. El sonido de miles de personas coreando sus canciones inspiró a Katie Ball (voz principal), David Noonan (guitarra y voz) y Mete Kalyoncuoğlu (guitarra) a buscar una inmediatez rítmica que invitara al movimiento y se alejara de la oscuridad noise. Para esta nueva entrega de noise-rock, la banda contó con el renombrado mezclador David Wrench (The xx, Frank Ocean, Caribou). Wrench ayudó a pulir las capas de distorsión y shoegaze para que el álbum se sintiera más accesible, apoyándose en la base rítmica de Rob Clarke (bajo) y Shane Maguire (batería).

Atravesando la dimensión lumínica

El viaje sonoro comienza con POLLYANNA, una pista que establece inmediatamente un nuevo tono para la banda. Se trata de un ritmo cíclico, casi mecánico, que se convierte en una marea creciente de sonido. La voz etérea de Katie Ball flota sobre el caos controlado. Inmediatamente después, ENDLESS DEATHLESS toma este impulso y lo acelera, con guitarras que giran y una percusión propulsora que te hace sentir como si estuvieras en una persecución a alta velocidad a través de un túnel.

«Grabamos el vídeo de POLLYYANNA utilizando diferentes cámaras de videovigilancia y VHS en nuestra ciudad natal, Dundalk, intentando divertirnos al máximo; una diversión que te provoca náuseas casi al instante, algo que encaja con la temática de la canción» (Katie Ball)

Avanzando, llegamos a SILVER, un track hipnótico que presenta un groove más directo, casi motorik, donde la sección rítmica impulsa la neblina sonora de las guitarras. Luego,aparece DREAMER, que introduce una atmósfera más espaciosa y melancólica, elevando la voz de Ball a la vanguardia como un lamento soñador. Recuerda la capacidad de la banda para encontrar belleza en la densidad.

Llegando al punto central, la canción insignia es WE WERE JUST HERE, tema que se convierte en el corazón catártico del álbum. Presenta un pulso trance que se acumula en una declaración eufórica, encapsulando el deseo del disco de estar presente y sentirlo todo. Continuando con la introspección, SOMEWHERE desacelera el ritmo, volviéndose más mínima y espectral, con líneas de guitarra fantasmales que se sienten como ecos distantes.

Sin embargo, DANDELION inyecta una sensación de renovación y movimiento, con un groove espacioso que se concibe como algo que florece en la oscuridad. Cambiando de rumbo, THAT I MIGHT NOT SEE reintroduce la intensidad, con tambores casi tribales que se enfrentan a guitarras chirriantes y un sonido industrial esculpido con precisión.

Casi al cierre, THE STEPS actúa como una pieza final tensa y deconstruida, la más corta del álbum, con sus ritmos erráticos. Finalmente, el disco concluye con OUT OF HEAVEN, un final vasto y extenso. Aquí, la banda se despide con texturas que se sienten ingrávidas, una niebla sonora que se disuelve en el silencio, dejando una sensación de euforia frágil.

Sobre las letras del álbum poco cabe decir a excepción de que son tan minimalistas y atmosféricas. Es por ello que resultan vanas y susceptibles a múltiples interpretaciones. No obstante, son muy vanas. No ofrecen mensajes interesantes que inciten a reflexiones, a sentimientos profundos o a situaciones sobre la realidad que nos circunda.

«We Were Just Here» & «Heart Under»

Si la belleza de Heart Under residía en la sensación de una opresión constante, en We Were Just Here esa impresión de estar «bajo el corazón» sumergido, se disuelve. Recordemos que el alma del noise-rock es precisamente usar una brutalidad angustiosa como gesto subversivo de convertir las interferencias en un caos y catarsis como fuente de poder y verdad. Con el nuevo esférico dicho ruido se siente domesticado; apagado, sin impulsos, más bien gira hacia una inmensidad sonora más lumínica. Para quien ame más la crudeza atmosférica, esto puede parecer una disolución.

Si Heart Under era un disco de bellas contradicciones y una voz delicada ahogada entre la fealdad del brutalismo sónico, We Were Just Here simplifica esa fórmula, acercándose a un shoegaze rítmico, lineal y previsible, en lugar de aquel terror sónico único que se había logrado en 2022.

En resumen, Heart Under atrapaba en la oscuridad sin ofrecer salida. Y precisamente en esa intensidad sin concesiones es lo que lo convertía el álbum en una experiencia superior e inolvidable. We Were Just Here, por el contrario, representa el intento de salir de ese abismo maravilloso y cautivador, pero en el proceso se pierde parte de esa mágica sombra.

La euforia y el sonido de la transformación

Aun así, Just Mustard no abandona su firma sónica. Guitarras retorcidas, bajos cavernosos, atmósferas espesas. Todo ello dentro de un oleaje sónico denso y flotante, ecográfico y reverberante. Es una banda que busca renovarse constantemente y eso es un premio para sus miembros. Pero la clave está en saber generar novedades y diferencias que eviten caer en la aburrida longitud de la línea recta. O en una quebradura de las formas. En palabras de la propia Ball, las letras del nuevo disco buscan el impulso de «intentar sentirse eufórico a un costo agridulce». Ese sacrificio de creatividad es el eje emocional del disco: la dualidad del éxtasis que se probablemente se desvanece bajo la luz del éxito.

No debemos olvidar que la música es permite múltiples operaciones de construcción y resolución donde las ecuaciones se resuelven bajo resultados diversos. Y sinceramente creo que Just Mustard es fiel a ese principio. No obstante, opiniones aparte, un álbum siempre debe marcar puntos belleza para que el viaje sea fluido y atrapante. De lo contrario, se convierte en una espesa gragea de difícil tragado. Just Mustard es consciente de esta digestión.

La estática presencia de la cromática termográfica

La portada actúa como síntesis visual del sonido: un puente entre la oscuridad pasada y la nueva búsqueda de luz. El rojo intenso sugiere urgencia, pasión, energía física. En el centro, cinco figuras humanoides se mantienen borrosas frente al fondo incandescente.

Son los miembros de Just Mustard, representados como espectros efímeros.Su estado difuminado refleja el título: We Were Just Here («Solo estuvimos aquí»). Es la metáfora de la transitoriedad de la euforia: ese instante perfecto que sabes que se desvanecerá.

La composición recuerda, en cierto modo, a la portada de Remain in Light de Talking Heads: una termografía emocional donde el calor y el tiempo se entrelazan. La banda se muestra en el umbral de la euforia, bañada por la luz roja, mientras la estática de su pasado sigue proyectando su sombra.

Se apaga la luz

Parece que el álbum We Were Just Here de Just Mustard ha sido generalmente bien recibido. Algunas críticas destacan su sonido atmosférico, dinámico y el avance en su creatividad. Sin embargo, otras negativas lo encuentran inferior a su trabajo anterior, Heart Under, como es mi caso también.

Algunos seguidores de Heart Under mencionan que We Were Just Here gira hacia una dirección más melódica y menos abrasiva. Aseguran que la fuerza distintiva de la banda se ha perdido en este giro. La principal crítica negativa es que el álbum representa una merma de impacto, aunque otros interpretan nuevo el álbum como una evolución positiva hacia una sonoridad más amplia y optimista.

Sea como sea, lo importante es destacar que el sonido de la banda intenta bailar sobre las cenizas dar un paso arriesgado hacia nuevas formas de mezclar sualquimia: transformar la distorsión industrial y la densidad sónica en una euforia disímil. La voz etérea de Katie Ball intenta emerger entre esas capas, aunque a veces se tiene la sensación de perderse en una especie de mar de fondo. Veremos que lo que pasa en la cuarta entrega.