Wednesday – Bleeds

«Cuando solo andas con músicos, puedes llegar a creer que son el único tipo de personas en el mundo. Y, en realidad, no es la mejor manera de pensar, porque hay tantas otras cosas sucediendo con las que es agradable estar conectado» (KARLY HARTZMAN)

Tras el crujido de guitarras distorsionadas, los gritos contenidos que emergen entre silencios y las escenas cotidianas convertidas en rituales de confesión, aparece Bleeds. Un latido hondo que expone lo íntimo y lo descarnado del Sur de Estados Unidos. Habla de ese amor que hiere. De un pasado que se resiste a marcharse y de un presente que rara vez ofrece consuelo.

En esta ocasión, la banda liderada por Karly Hartzman conduce al oyente por un trayecto donde vulnerabilidad y furia cohabitan. Las fibras country, folk, shoegaze, grunge, punk y rock alternativo se entrelazan hasta formar un universo sonoro propio. Es la exploración de un territorio emocional donde lo personal se vuelve colectivo y lo crudo se transforma en arte.

WEDNESDAY, UN MIÉRCOLES PARA SOÑAR

Hoy es miércoles y por ello nada mejor que publicar Bleeds como un nuevo capítulo en la trayectoria de Wednesday (miércoles). El nombre de la banda no tiene nada que ver con la serie homónima de Netflix, pero tienen nexos en común como veremos más adelante. Por lo pronto Bleeds es una propuesta diferencial, musical sin dudas, que desde sus inicios ha sabido transformar lo frecuente en materia poética y lo áspero en un refugio de verdad.

La historia de Wednesday (banda) comienza en Asheville, Carolina del Norte. Cuando en 2017 Karly Hartzman decidió dar forma a un proyecto donde la fragilidad lírica y la intensidad eléctrica convivieran sin pedir permiso. A su visión se sumaron MJ Lenderman (guitarra principal y coros), Xandy Chelmis (pedal steel / lap steel), Alan Miller (batería) y Ethan Baechtold (bajo).

Su nuevo álbum Bleeds vio la luz el 19 de septiembre de 2025 bajo el sello Dead Oceans, parte del Secretly Group. La grabación tuvo lugar en los estudios Drop of Sun de Asheville. La producción, ingeniería y mezcla de Alex Farrar, la masterización de Huntley Miller y la dirección artística de Miles Johnson,dieron forma a un trabajo que no solo suena, sino que respira y sangra con identidad propia.

Este álbum se suma a una discografía que ya contaba con cinco entregas previas: Yep Definitely (2018). I Was Trying to Describe You to Someone (2020). Twin Plagues (2022). Mowing the Leaves Instead of Piling ’em Up (2022) y Rat Saw God (2023). Una evolución constante que encuentra en Bleeds un nuevo punto de inflexión. Más oscuro, más íntimo y, quizás, también más revelador.

Al final, Bleeds no es solo un álbum. Es un espejo del Sur profundo. Un susurro que duele y consuela al mismo tiempo. Un espacio donde lo privado se vuelve universal. Donde cada nota y cada silencio parecen decir que, a veces, sangrar es la única manera de existir plenamente.

DOCE UNIVERSOS DE CINE

Karly Hartzman despliega una narrativa que mezcla lo personal y lo externo, lo confesional y lo observacional. Se construyen a partir de pequeñas escenas. Con detalles que hieren o que iluminan, momentos que se quedan en la memoria porque duelen o porque fueron bellos.

El disco comienza con Reality TV Argument Bleeds, un choque frontal que arranca con guitarras rasposas y un tono casi confesional de Karly Hartzman. Aquí, el título ya mezcla dos mundos. La banalidad de una pelea televisada y la crudeza de una herida que sangra en la vida real. Muestra cómo incluso nuestras discusiones más íntimas parecen guiones de reality show. Así, desde el inicio, se planta el mensaje central del álbum. Lo personal y lo grotesco están siempre expuestos.

A continuación, Townies nos transporta a la memoria adolescente. Hartzman escribe sobre rumores de instituto, primeras experiencias sexuales y cómo esas marcas sociales quedan grabadas en cuerpo y mente. Aunque la atmósfera sonora parece más ligera, casi pop-rock, la crudeza de la letra rompe cualquier ingenuidad. Al final surge un gesto de perdón, recordándonos que todos fuimos parte de esa rueda de habladurías.

Siguiendo con esta narrativa, Wound Up Here (By Holdin On) se inspira parcialmente en la poesía de Evan Gray y en un hecho real. En alguien que recuperó un cuerpo en un arroyo. Es una de las piezas más oscuras y narrativas del disco. Un relato en verso libre sobre la necesidad de sostener lo insostenible. Musicalmente, la instrumentación crea un efecto de arrastre, como si la canción también flotara en ese río.

Por su parte, Elderberry Wine introduce un simbolismo más melódico. El vino de saúco representa algo dulce que, al probarse, revela un sabor amargo. Es una metáfora sobre las relaciones que parecen festivas, pero esconden veneno. El tono instrumental, con tintes de country alternativo, mantiene siempre un ruido de fondo que recuerda la complejidad de la experiencia.

Luego llega Phish Pepsi, donde la ironía y el humor irrumpen. El título, absurdo y juguetón, se convierte en vehículo para reflexionar sobre la cultura pop y los excesos cotidianos. La canción oscila entre la sátira y la melancolía, mostrando que lo ridículo también puede contener dolor.

A continuación, Candy Breath se adentra en la intimidad. La imagen de un aliento a caramelo habla de juventud, ternura y vulnerabilidad, Pero también de dependencia y fragilidad. Karly canta en un tono cercano. Casi susurrante, mientras la instrumentación respira y se aparta para dejar que la voz se imponga.

Después, The Way Love Goes funciona como un guiño a Janet Jackson, reinventado por Wednesday. La canción expone la inevitabilidad de las rupturas y cómo el amor, en su esencia. Trae consuelo y pérdida a la vez. Sonoramente, mezcla indie rock con un poso melancólico de balada torcida.

El álbum se oscurece con Pick Up That Knife, cuyo título brutal y directo. Refleja violencia doméstica y discusiones que escalan hasta el filo del peligro. Las guitarras suenan afiladas. La percusión insistente. Y la voz cargada de rabia y miedo, representando el lado más oscuro de las relaciones humanas.

En Wasp, la metáfora de una avispa transmite amenaza constante. Algo pequeño que puede causar dolor intenso. La canción es rápida e inquieta. Con guitarras que simulan el zumbido del insecto, mientras la letra refleja ansiedad y peligro latente. Es el aguijón de la memoria que siempre regresa.

Seguidamente, Bitter Everyday describe la rutina del dolor. Hartzman canta sobre la amargura diaria y cómo la tristeza se normaliza, convirtiéndose en parte de la vida. Sonoramente, el tema suena a resignación. Tempo medio, guitarras pesadas y atmósfera gris, uno de los puntos más existenciales del disco.

El clímax llega con Carolina Murder Suicide, un título que no deja espacio para dudas. Muerte, violencia y tragedia. Retrata el Sur estadounidense en su crudeza. Con historias de crímenes pasionales, suicidios y heridas colectivas. La banda despliega toda su fuerza entre ruido y atmósfera. Ofreciendo un resumen del álbum donde dolor íntimo y social convergen.

Finalmente, Gary’s II (bonus track o cierre en algunas ediciones) funciona como exhalación. Esta pieza, surrealista y con humor negro. Permite un respiro tras tanta intensidad, dejando al oyente cuestionando si lo escuchado fue demasiado real o demasiado narradoFinal del formularior.

En conjunto, las doce canciones (más el cierre opcional) funcionan comoun diario de heridas abiertas. Donde lo cotidiano se mezcla con lo brutal y lo poético. Wednesday logra que cada pista sea un microcuento que dialoga con las demás. como si todas formaran parte de un mismo universo narrativo sureño.

UN ABANICO DE SIMBOLOGÍAS RECURRENTES

El universo de Bleeds gira en torno a esa fisura constante. La violencia en sus distintas formas, ya sea doméstica, interpersonal o social. La muerte que acecha en lo cotidiano. Los accidentes que rompen la rutina con un golpe inesperado. El propio título no deja lugar a dudas. No habla de una herida que cierra, sino de algo abierto, vivo, que sigue supurando memoria y dolor.

En ese paisaje, los objetos y escenas comunes se transforman en detonantes de significado. Un altercado en un bar, el rumor que corre en un pueblo, un exnovio que no se olvida, una visita al dentista, un simple trago compartido… Lo que parece banal se convierte en símbolo. La vida cotidiana funciona aquí como ventana hacia traumas íntimos o recuerdos colectivos. Como si cada pequeño detalle estuviera cargado de electricidad emocional.

Lo que hace grande a Bleeds es su juego de dualidades. Entre lo grotesco y lo tierno. Entre la crudeza y la ternura. El disco se mueve con un equilibrio incómodo pero fascinante. Hay humor negro, sí, y una crudeza que golpea sin filtro. Pero también aparece la mirada compasiva. La nostalgia que humaniza incluso las experiencias más duras. Y una belleza que surge precisamente de lo imperfecto.

En última instancia, Bleeds nos recuerda que el dolor no es ajeno a lo común. Que la sangre no sólo corre en tragedias épicas sino también en gestos pequeños, en historias mínimas. Allí, en esa intersección entre lo banal y lo desgarrador, Wednesday construyen un retrato honesto, áspero y profundamente humano.

LA VOZ DE KARLY HARTZMA

La lírica de Karly Hartzman se desliza como un susurro frágil, a punto de quebrarse. Pero en cualquier instante puede estallar con la fuerza de un grito rasgado. Esa capacidad de oscilar entre la vulnerabilidad y el desgarro convierte su voz en un territorio impredecible, siempre cargado de verdad. No hay artificio ni virtuosismo ornamental. Lo que se escucha es la crudeza de una emoción desnuda. El testimonio de alguien que se atreve a confesar lo que otros callan.

Bleeds parece grabado con la urgencia de quien no puede mentirse. Cada palabra pesa, cada verso abre una grieta. Hartzman juega con las texturas de su propia voz como si fueran cicatrices. Unas veces acarician con ternura íntima. Otras, desafían con la rudeza de quien ha aprendido a sobrevivir entre heridas. Su estilo no busca embellecer el dolor. Ni disimularlo bajo una máscara perfecta. Sino mostrarlo en su estado más humano, más imperfecto, más real. Esa honestidad brutal convierte cada canción en un retrato de lo frágil y lo feroz que late en la experiencia cotidiana.

EL ENIGMA DE LA MUÑECA ROTA

La portada de Bleeds presenta una muñeca que a primera vista parece frágil e inocente, pero cuya mirada y presencia desvelan algo profundamente perturbador. Esa tensión entre inocencia y amenaza refleja de inmediato la dualidad que recorre el disco. Lo íntimo y lo grotesco, lo dulce y lo doloroso, lo cotidiano y lo traumático. Como en Reality TV Argument Bleeds, donde lo banal y lo sangrante se entrelazan. La muñeca nos recuerda que incluso lo aparentemente inocente puede esconder conflictos y emociones contenidas. Su expresión congelada es como un espejo de las memorias adolescentes. En Townies, la nostalgia y la crueldad social conviven en cada rumor y cada gesto de perdón.

La textura inquietante de la muñeca también evoca la oscuridad de Wound Up Here (By Holdin On), esa necesidad de sostener lo insostenible. Así, su presencia parece flotar entre lo melódico y lo perturbador. Como un hilo invisible que une los contrastes del disco. Lo dulce de Elderberry Wine y la ironía de Phish Pepsi, la ternura de Candy Breath y la inevitabilidad de The Way Love Goes.

Más adelante, el aura amenazante de la muñeca se vuelve reflejo de la violencia latente en Pick Up That Knife y del aguijón constante de Wasp (avispa). Un recordatorio visual de que el peligro y la ansiedad acechan incluso en lo familiar. En la rutina gris de Bitter Everyday y el clímax devastador de Carolina Murder Suicide, la muñeca se transforma en testigo silencioso de un Sur profundo y contradictorio, donde la tragedia personal y colectiva se entrelaza sin tregua.

Finalmente, al llegar al cierre con Gary’s II, su apariencia surreal y ligeramente absurda conecta con la sensación de exhalación final del disco. Un respiro extraño, ambiguo, donde la realidad y la ficción se mezclan. La muñeca, entonces, no es solo un icono de terror superficial, sino un símbolo del universo de Bleeds. Es decir, un mundo donde lo íntimo y lo grotesco, lo infantil y lo adulto, lo poético y lo doloroso conviven en un mismo espacio. Invitan al oyente a mirar de cerca, a sentir y a confrontar lo que a veces preferimos ignorar.

WEDNESDAY (BAND) VERSUS WEDNESDAY (SERIAL TV)

A primera vista, la portada del disco Bleeds de la banda Wednesday y la de la serie de Netflix Wednesday, dirigida por Tim Burton, no parecen tener demasiado en común. Una muestra un objeto perturbador, una muñeca inquietante, con un aura casi infantil y al mismo tiempo siniestra. La otra presenta a la icónica Wednesday Addams, envuelta en una estética gótica. Sin embargo, ambas imágenes dialogan en un terreno común: la exploración de lo oscuro, lo marginal y lo femenino fuera de los cánones.

La muñeca de Bleeds simboliza lo infantil manipulado, roto, extraño. En la serie, la adolescencia de Wednesday se muestra igualmente deformada, marcada por su rechazo al mundo brillante y convencional. En ambos casos, lo que debería transmitir pureza se convierte en un espejo incómodo.

Hay más. Mientras que la portada del disco presenta una figura femenina artificial e inquietante, la serie encarna en Wednesday un arquetipo femenino gótico y disruptivo. Ambas imágenes cuestionan la versión domesticada de la feminidad, para mostrar algo mucho más complejo y subversivo.

Bleeds habla en su música de heridas sociales y personales. De violencia, drogas, marginalidad. La muñeca es la metáfora de ese mundo fracturado. La serie, por su parte, retrata a Wednesday como la eterna rara, la outsider que convierte su diferencia en bandera. En ambas propuestas, lo extraño deja de ser defecto para convertirse en identidad.

Finalmente, en el disco, los tonos rojos y la muñeca inquietante sugieren dolor y desgarro. En la serie, el gótico se hace carne en cada plano. En uno y otro caso, lo oscuro no es mero adorno. Es la verdad central que articula tanto la obra musical como la televisiva.

Conclusión… Tanto Bleeds como la serie Wednesday comparten una misma apuesta estética. Mostrar la belleza de lo raro, lo roto y lo oscuro. Dos lenguajes distintos. La música y la televisión pero que acaban hablando de lo mismo: la necesidad de reivindicar la diferencia como una forma de verdad artística y vital.

UN MENSAJE QUE ERIZA LA PIEL

Bleeds es una exploración de heridas. De aquellas que sangran aún sin que todos las vean, de aquellas que uno lleva dentro, de aquellas que se niegan a cerrarse. Pero no todo es catarsis nihilista. Hay también resistencia, reconocimiento, cierta esperanza en el hecho de contar, de acordarse, de hablar. Hartzman no se evade de la culpa. De aquello que pudo haber sido diferente. Tampoco se estanca en la autocompasión. Hay humor negro, ironía, aceptación, miradas hacia afuera y hacia adentro. El álbum parece decir… vivimos en un Sur que duele. La violencia, la pobreza de ciertas experiencias, los juicios sociales existen. Pero en ese dolor también hay belleza y en la imperfección verdad. Contar esas historias importa, incluso si hieren.

CERRANDO LAS HERIDAS

Bleeds no es solo el siguiente álbum de Wednesday. Es una declaración artística madura. Lo que quería ser Rat Saw God en su versión más afinada, cuentos oscuros pero tejidos con manos firmes. Con ganas de que el sonido duela bien para que algo sane. En el álbum, Hartzman y su banda han conseguido unir lo narrativo con lo brutal, lo íntimo con lo expansivo, lo vulnerable con lo confrontativo.

Para los oyentes que buscan algo más que música de fondo, aquí hay mapas emocionales, relámpagos de verdad, secretos compartidos a viva voz. Y para quienes aman la mezcla de géneros, de lo ruidoso y lo dulce, de lo country y lo indie, este álbum promete seguir resonando tiempo después de apagar el aparato de sonido, incluso depués de cualquier miércoles. Es el tiempo para cerrar todas las heridas.