WESTSIDE GUNN – HITLER WEARS HERMES 8: VOL 1 & VOL 2

Allá por 2012, un todavía desconocido Westside Gunn lanzaba un discreto y escueto EP titulado: Hitler Wears Hermes. Obviando el dudoso juego de palabras con The Devil Wears Prada, ese año nació, sin que nadie se lo pudiera imaginar, una de las series de mixtapes más importantes para el rap underground de la última década.

9 años y más de 20 proyectos después llega el octavo y último episodio de esta serie ya emblemática: Hitler Wears Hermes 8 (2021). Y por supuesto, el carismático rapero ha querido hacerlo a lo grande, en unos meses donde la concentración de álbumes de larga duración está siendo la tendencia (Donda, Certified Lover Boy o Sometimes I Might Be Introvert), Westside Gunn dispara con dos álbumes, 33 canciones, más de una hora y media y hasta 40 colaboraciones entre producción y letras.

Todo ello provoca que la figura de Westside Gunn como rapero tiende a diluirse cada vez más en sus propios proyectos. Para compensar sus limitadas capacidades como rapero ha desarrollado una gran aptitud para la organización y marketing de su sello discográfico, y sobre todo, una increíble habilidad para reclutar pesos pesados en las colaboraciones.

En cuanto a la producción de este doble LP destacan las puntuales colaboraciones de las leyendas Madlib o The Alchemist, los nativos digitales como Jay Versace o Sovren, o los sospechosos habituales Nicholas Craven, Daringer o Beat Butcha. Pero el peso fundamental, 23 de las 33 canciones, llevan la impronta de The Heartbreakers, el nuevo grupo de productores montado por Westside Gunn exclusivo para Griselda y que conforman Conductor Williams, Camoflauge Monk y Denny Laflare. Esto conlleva que, a pesar de ser un proyecto con numerosos participantes, el sonido es variado, pero orgánicamente cohesionado.

Una de las principales armas del genio de Griselda es su extensa y sorprendente agenda, la cual le consigue algunas de las estrellas más cotizadas. En Hitler Wears Hermes 8 brillan algunos de los raperos más exitosos, como el rejuvenecido Lil Wayne en la sucia y áspera Bash Money o el flow incisivo de 2 Chainz en Forest Lawn. También hay hueco para leyendas del rap más de culto como AZ, Jadakiss o la especialmente sorprendente presencia de Jay Electronica en Free Kutter, con una excelente química con Westside Gunn: “Jay Elect, Griselda, done finally entered the chat, With that «skrrt, do-do-do-do» all over the tracks”. Cerrando el plantel estelar hace especial ilusión volver a ver el nombre de Tyler, The Creator asociado a Griselda. El cual reconocía en su brillante lanzamiento de este año Call Me If You Get Lost que la figura de Westside Gunn había sido fundamental en su vuelta al rap.

Como en todos los proyectos de Westside Gunn el peso de su familia Griselda es relevante. Boldy James y Armani Caesar aparecen con una actuación sorprendentemente discreta, pero son sus familiares Conway The Machine y Benny The Butcher los que dejan momentos para el recuerdo. La oscuridad en Claires Back es insuperable, la vuelta de la pareja Hall & Nash en Spoonz es cuanto menos emotiva y el homenaje a Mobb Deep en Hell On Earth Pt. 2 es sencillamente perfecto. Sobre la producción de la desconocida Sovren (y aunque parezca mentira no de Havoc), el trío recrea las calles de Búfalo desde las armas: “I’m not a role model, bullets in the air, I’ll make your soul follow” (Westside Gunn), el tráfico de cocaína: “I put a brick on my block and a yacht in the open ocean” (Benny The Butcher)o el ajuste de cuentas: “Cause if it take too long to find you, then we visitin’ your mama” (Conway The Machine).

Pero si algo hace destacar a este proyecto son las aportaciones de los nuevos miembros del sello Griselda. Desde 2020 con el fichaje de Boldy James, la visión expansiva e inconformista de Westside Gunn ha despegado en 2021 y ya ha conseguido firmar a 3 de los raperos más respetados y habilidosos de la escena underground.

El primero fue el misterioso y enmascarado Mach-Hommy, uno de los mayores referentes del rap abstracto y desde este mayo nuevo miembro de Griselda. Su lanzamiento debut Pray For Haiti sigue siendo uno de los mejores proyectos de rap de todo el año y esa misma atmósfera se traslada en las 3 colaboraciones que contiene Hitler Wears Hermes 8. Con su versatilidad habitual, luce sus únicos juegos de palabras tanto en instrumentales jazzísticas humeantes (Margiela Split Toes), un boom-bap amenazante (Best Dressed Demonds) o un cálido bucle de soul (RIP Bergdorf) sin aparente esfuerzo.

La siguiente parada le corresponde a Rome Streetz, sin duda alguna uno de los raperos más en forma del panorama. Activo desde 2015, este agresivo y único letrista está de dulce en 2021. A los 3 sólidos álbumes lanzados ya (Death & The Magician con DJ Muggs, Genesis 1:27 con Ankhlejohn y Razor´s Edge con Futurewave) hay que sumar la próxima esperada colaboración con Ransom: Coupe De Grâce. El reciente fichaje de Griselda despliega sus callejeras y peligrosas rimas en 4 de las canciones más claustrofóbicas del álbum. Los pianos chirriantes y las sucias percusiones son idóneas para que escupa explícitas rimas que se podrían esnifar en Eddie Kingston: “Crush a rock with a quarter on the table and take a sniff” o para confirmarnos su flamante fichaje por el sello de Búfalo en Peri Peri: “I levelled up, now I’m fuckin’ with Griselda like Charles Cosby”.

Por último, nos dejamos al carismático y efervescente rapero de Syracuse Stove God Cook$. Un fenómeno de explosión muy reciente, ya que fue el año pasado cuando debutó junto con la leyenda Roc Marciano y conectó por primera vez con Westside Gunn en Fly God Is An Awesome God 2, se consolida este año firmando definitivamente con Griselda. Protagonista absoluto del proyecto con hasta 7 colaboraciones, sus historias mezclan humor y cocaína en la misma proporción: “Plug had me sittin’ at his crib for seven hours, He mowed the lawn, washed all his cars, and watered the flower, Back of my mind, I’m like, «Nigga, go get the powder» rima en Vogue Cover. Sobresalientes son también sus pegadizos estribillos como en Right Now, probablemente el tema más destacado de todo el proyecto: “We was spinnin’ in the pot so long we got dizzy, Had him circlin’ his block so long they got dizzy, I’ll have him shoot the whole thing right now, Stamp my face in the cocaine right now”.

Con Westside Gunn manejando el cotarro, el futuro de Griselda no tiene límites.

