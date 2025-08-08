Desde la sofisticada isla de Wight llegan los vibrantes aires británicos de Wet Leg con su segundo álbum, Moisturizer.

Publicado por el sello Domino Records y producido por Dan Carey (Fontaines D.C., Goat Girl), el grupo —ahora quinteto tras la decisión de sus fundadoras (Rhian Teasdale, Hester Chambers) de sumar como miembros a Josh Mobaraki (guitarra y teclados), Ellis Durand (bajo) y Henry Holmes (batería)— despliega un sonido más enérgico, con grooves profundos, líneas de bajo contundentes y riffs potentes. El álbum ha sido recibido con entusiasmo y sus ventas en el Reino Unido incluso han superado a las de Oasis. No tardaron en demostrar su irreverente sentido del humor, bromeando en sus publicaciones de redes sociales tras adelantar a los hermanos Gallagher en las listas de éxitos.

Si hablamos de Wet Leg, hemos de hacerlo de numerosos estilos, ya que combinan britpop, post-punk e indie rock con letras ingeniosas que abordan temas como el cambio a la vida adulta, a menudo con un toque irónico y humorístico.

Arrancamos con el grito de amor urgente de CPR que nos sumerge en un tema que fusiona una lírica cargada de tensión con una energía sonora explosiva y una cruda estética visual. Funciona como una súplica disfrazada de caos, reflejando la madurez de la banda, con un sonido más ruidoso, atmósfera más sombría y una carga emocional más directa.

Pasamos de un estado de urgencia a la suavidad y melancolía de liquidze. Teasdale reflexiona, en las líneas “Love struck me down – The fuck am I doing here? sobre la dualidad de enamorarse rápidamente, pero, al mismo tiempo, de sentirse frágil y vulnerable.

Con este tema recuperamos el aliento antes de adentrarnos en la explosiva Catch These Fists, donde nos contagian sus irresistibles ritmos dance-punk. En la voz alternan susurros retadores con un tono de ira contenida, reflejando la crítica hacia quienes invaden espacios personales.

davina mcCall destaca por su instrumentación minimalista, con un pulso pausado y guitarras cristalinas. Al evocar a Davina McCall, (presentadora británica convertida en icono de la madurez) subrayan cómo incluso el éxito acaba cediendo ante el paso del tiempo. Teasdale profundiza sobre la presión que enfrentan las mujeres, ya sea por el desgaste de los años o por las expectativas ligadas a la maternidad.

Este tema deja de lado la urgencia, la ira, y se sumerge en un mundo más introspectivo, llegando a ser uno de los temas más maduros de este trabajo.

jennifer’s body arranca crudamente, con la voz áspera de Teasdale, evocando la película homónima de Megan Fox (Jennifer’s Body, 2009) para desplegar una crítica mordaz y desenfadada sobre la cosificación del cuerpo femenino.

En el plano sonoro, oscilan entre pop y grunge, apoyándose en guitarras saturadas y un bajo contundente.

La incisiva magetout nos envuelve en un juego de contrastes entre lo musical y lo poético. Aunque lanza con dureza un “get lost forever” a un indeseable interlocutor, la pieza se sostiene sobre una atmósfera sorprendentemente contenida.

No sólo de la crítica vive Wet Leg, ya que la ternura tiene cabida en temas como pond song, donde le cantan al amor intenso y que te golpea. Delicados guiños cinematográficos (que van desde Betelgeuse y Bellatrix a Westley y Buttercup de La Princesa Prometida) construyen un lirismo romántico. En cuanto al sonido, notamos cierta influencia de Elástica,y exhiben un pulso sonoro más robusto que en su disco anterior, repleto de distorsiones y melodías pegadizas.

Con pokemon recuperamos el tono más juguetón y de la banda, la cual se divierte con la cultura pop, mediante brillantes guitarras y cierta ligereza. Nos dan una vuelta de tuerca con pillow talk y vuelve la crudeza, con ritmos contundentes en la batería y el bajo. Por otro lado, la interpretación de Teasdale suena suave y mesurada, sin dejarse llevar por la rabia, en un corte que investiga el deseo y la inseguridad.

La ruptura unilateral de Don’t Speak revela a una gélida Teasdale en un registro casi mecánico, desprendiendo una indiferencia calculada. Guitarras entrecortadas, un bajo infeccioso y una batería monótona se complementan para pulir cada arista de este corte.

Con 11:21 entramos en una atmósfera más suave gracias a un ritmo hipnótico. La vulnerabilidad flota en el ambiente, mientras que la emoción permanece contenida. Y llegamos al cierre con u and me at home, tema que abraza la conexión cotidiana e íntima entre dos personas frente al mundo. Nos recuerda a bandas como Mazzy Star, con un sonido indie lo-fi con guitarras y sintetizadores suaves .

Como conclusión, podemos afirmar que moisturizer afianza a los británicos en el panorama musical, ganando en madurez pero sin perder su esencia en un trabajo con crítica social y sexual, y retazos cinematográficos. Además, exploran más sonidos y también se ahondan en temas más profundos de una forma valiente y honesta.

