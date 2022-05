Seguro que muchos os habéis sorprendido a vosotros mismos diciendo “Antes esto era mejor porque…”, “esto no se podría haber hecho hace años”, o el clásico ya “Esto en mi época…”. Lamentamos informaros de que estáis equivocados. Antes todo era una porquería, era un asco, todo era peor. Todo lo que de verdad importa, queremos decir. ¿Y la música? Buena pregunta, por eso sois unos avezados lectores de uno de los mejores medios musicales del país, Crazyminds.

La respuesta es un rotundo sí. Pues claro que sí. No, no pensamos que Bad Bunny sea mejor que Bowie, que One Direction alcancen a los Beach Boys en creatividad o absoluta belleza. No. Nos basamos en dos razones para decir esto: la primera es que llevamos 50, 60 años de música pop, de cultura de masas. Y esa cultura popular se ha ido asimilando generación tras generación, perfeccionándose, auto referenciándose. Es auparse en los hombros de gigantes. “Pero es que no hay nada nuevo, en mi época…” QUE TE CALLES. Tu época también asimiló lo que se había hecho años antes. Es simple. Aquí el único que inventó algo fue la primera persona que cogió una guitarra sin tener ni idea de tocar e inventó el blues.

Por otro lado, la tecnología juega un papel crucial para esta teoría nuestra. La digitalización y la era de la información han democratizado la música. Los discos tenían precios prohibitivos. Lo sabemos porque tenemos MUCHOS y no sabemos qué hacer con ellos en casa. Y nuestro dinero han costado, nuestras pagas enteras, de esas que nos daban “en nuestra época”. Y esta democratización hace que cada vez más grupos talentosos, más grupos brillantes y más grupos imprescindibles aparezcan y se hagan un hueco en nuestros corazones. Porque Bowie o Brian Wilson habrían destacado igualmente con los servicios de streaming. Habrían aparecido igualmente. Pero esos pequeños grupos incipientes que ahora nos hacen tan felices no existirían. Y uno de esos grupos podría ser Wet Leg.

Wet Leg aparecieron en una de estas listas de recomendaciones que ponen cosas totalmente random, pero en las que, de repente, también aparece un diamante. Ese pequeño diamante va a parar a la lista de reproducción de “Grupos sin álbum” que uno ha creado para estos casos. Y meses después, de repente, el diamante explota y las endorfinas aparecen en manada por nuestras cabezas.

Wet Leg (2022) es absolutamente todo lo que esperábamos (esperabais) cuando escuchamos por primera vez Chaise Long. Un monumento a la juventud, al verano, al sexo divertido, a tener veintipocos y tener una banda, divertirse y marcarse tremendo monumento de disco. Wet Leg son un dúo de chicas, Hester Chambers (Bajo) y Rhian Teasdale (Voz, Guitarra), de la Isla de Wight. Desconocemos si hay algo realmente que hacer en un islote en medio el canal de la mancha, pero hacer esta colección de canciones desde luego no entraba dentro de las posibles respuestas.

Wet Leg es un amalgama de sonidos y estilos, desde el indie pop de Angelica, o la aclamadísima Chaise Longue, o la absolutamente sublime Too Late Now con sus líneas de bajo simples pero efectivas, canónicas y los típicos riffs disonantes, con incluso alguna referencia (esto también pasaba en vuestra época) a Bowie en I Don’t Wanna Go Out, pasando por mini baladas de medio tiempo como Loving You, siempre con el marchamo personal, intimista de unas chicas indies de la Isla de Wight, hasta auténticas rompepistas como Wet Dream o Ur Mum (no es ni medio normal lo buena que es Ur Mum), de ese tipo de canciones que en un festival todo el mundo que lleve más de media cerveza se pone a corear como búfalos en celo. Porque de eso se trata, de llevarte a un chico a la cheslón del backstage, de tomarse unas cervezas calentorras, de ir al supermercado, de llorar porque no nos quieren, y luego reírnos con nuestros amigos. De soñar (también cosas sexuales). Eso es Wet Leg, diversión sin preocupaciones, hedonismo, amistad y risas. Algo que hace mucha falta.

En definitiva, Wet Leg es el disco que haríamos todos de tener un mínimo de talento en nuestro grupo de colegas con 20 años. Divertirnos haciendo lo que nos gusta Y es que eso es precisamente lo que hacen Wet Leg. Tocar cada una junto a su amiga, ser felices, y encima, tener éxito, ir al Primavera Sound y probablemente de gira mundial. El sueño de cualquier adolescente con una guitarra barata comprada en Amazon. Otra banda que añadir al club de enormes talentos que llevamos aumentando los pasados años. Primero fueron Illuminatti Hotties, Goat Girl, luego Sorry, Pom Poko, o (disco pronto, por cierto) y ahora, Wet Leg. Así que: gracias autopistas de la información. Gracias, siglo XXI. La música nunca había sido tan grande como ahora.

Escucha aquí Wet Leg de Wet Leg