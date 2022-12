Cualquiera que siga más o menos el mundo de la música ha tenido que darse cuenta de que la última década ha tenido un marcado protagonismo femenino. Se ha abierto un nuevo mundo de sonidos y texturas. Uno puede pasar semanas escuchando únicamente grandísimos discos de cantautoras, solistas o incluso bandas enteras, que han conseguido hacerse un sólido espacio en un mundo predominantemente masculino, como es la música alternativa. Ahí están Lana del Rey, Angel Olsen, Warpaint, The big moon, Sharon Van Etten o incluso hasta cierto punto Billie Eilish, la cabeza más visible de todas, siguiendo un camino que abrieron en su día St. Vincent o Florence and the Machine. Pero entre todas ellas, la estrella más rutilante, más especial, quizá sea Weyes Blood.

Elegancia. Plenitud. Paz. Son palabras que se vienen a la mente al encender el equipo de música y poner en nivel de volumen “atronador” Weyes Blood, el pseudónimo de Natalie Mering, que nos regala este precioso cuarto álbum, And in the Darkness, Hearts Aglow.

La evolución en el sonido de Weyes Blood ha sido como una especie de catarsis en la que no podemos sino sentirnos tremendamente afortunados de haber presenciado. Mering comenzó en los brazos de la psicodelia y el noise para eclosionar como una de las cantautoras folk de referencia, dejando atrás sus dos primeros discos, más experimentales y complicados para firmar el que es, sin ningún tipo de discusión, una de las obras maestras de la última década, y posiblemente del siglo, su aclamado, atemporal y celebrado Titanic Rising (2019). La impronta que dejó la catapultó como una de las artistas de cabecera, tanto que añadió a su historial de colaboraciones un cameo en el disco de Lana del Rey Chemtrails over the Country Club (2021) convirtiéndose además en una de las voces discordantes y más combativas del círculo de artistas independientes contra el expresidente Trump.

Artísticamente, Titanic Rising, con sus melodías delicadas y exquisitas, sus pasajes a veces oscuros, otras veces épicos y otras veces profundamente introspectivos y sensibles, nos aficionaron a muchos a un folk que hasta entonces no habíamos explorado. En otras palabras, queremos que suene Wild Time en nuestra boda, en el nacimiento de nuestros hijos, en el día de nuestra muerte. Ese es el listón que dejó Titanic Rising. Una revelación tan marcada y profunda que cambió nuestra concepción de la música.

Y ese es el nivel que debe mantener And in the Darkness, Hearts Aglow. Nos alegra comprobar que ese nivel se mantiene. Es un muy digno sucesor de Titanic Rising, donde se explora ese folk melancólico con una delicadeza y una elegancia quizá incluso más extendida que en su predecesor. Quizá adolece de ese elemento diferencial y oscuro que aportaban temas como Movies, tomando más la senda luminosa en temas como Grapevine o Children of the Empire. La cuidadísima y de exquisita factura God turn me into a flower atestigua la faceta más experimental de Mering, con ese órgano y las armonías vocales, como si fuera un himno místico. La producción absolutamente deslumbrante de It’s not me, it’s everybody sirve como entrada apoteósica a una obra cuidada, sensible y personal. Una obra que contribuye a agrandar la leyenda, que consolida a Weyes Blood como un patrimonio de la humanidad, una referencia y una de las artistas más sólidas del panorama musical.

And in the Darkness, Hearts Aglow es uno de esos discos que hay que pararse a escuchar. Porque ¿hace cuánto no os sentáis a escuchar un disco, sin hacer nada más, en vuestro salón? Los hábitos de consumo de música hacen que cada vez sea más de usar y tirar, que se conciba como un acompañamiento, algo que usamos para llevar a cabo otras tareas, no una actividad en sí misma. And in the Darkness, hearts aglow invita a dejarlo todo, a pararse y a prestar atención. Es una obra que está hecha para ser disfrutada por sí misma. Para reservarle un espacio de vuestras vidas. Hacerle un hueco en vuestra frenética jornada laboral. Un disco entero. Con canciones de más de cinco minutos. ¿Cuándo fue la última vez que escuchasteis un disco entero? Es el momento de volverlo a hacer.

No os engañaremos. Sentíamos cierto miedo de que lo siguiente a Titanic Rising no estuviera a la altura. Es un alivio y una satisfacción encontrar este álbum. Es un gustazo poder reservarnos tres cuartos de hora para no hacer nada y poner a Weyes Blood en volumen “atronador” en el salón, con nuestros gatos, en la butaca esa que no usamos nunca porque no tiene buen ángulo con la tele. Y con un té. Quizá unas pastas. Pero con Weyes Blood.

Escucha aquí And in the Darkness, Hearts Aglow de Weyes Blood