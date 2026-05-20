Arrancando los motores

Descubrí esta banda mientras estaba viendo la serie de Yellowstone de Taylor Sheridan y como buen amante del buen rock sureño no podía obviar esta maravilla de álbum. Aunque Whomp Whack Thunder pertenece a 2025, cabe saber que Whiskey Myers es un pedazo de banada. Curiosamente, acaba de lanzar Star Star, un cover single sobre la vieja canción de The Rolling Stones perteneciente a su álbum de 1973 Goats Head Soup.

Whomp Whack Thunder es un rescate de lujo y, a pesar se pertenecer al pasado año, es un álbum que no entra pues de puntillas. Abre la puerta principal a patadas, levanta el polvo de carretera y recuerda que el rock sureño todavía puede sonar sucio, vivo y orgullosamente humano. Whiskey Myers firman un disco lleno de madurez hambrienta, un golpe de hard rock texano que mira al pasado sin caer en la postal o en la nostalgia de barandilla. Rasguemos su piel…

Un álbum con cicatrices

La banda tejana publicó este séptimo álbum de estudio el 26 de septiembre de 2025 a través de su propio sello, Wiggy Thump Records, con Jay Joyce en la producción, y esa combinación explica buena parte del carácter del trabajo: músculo, aspereza y una claridad que no lima las esquinas. Cody Cannon firma en solitario las once canciones, lo que vuelve el disco más íntimo, más expuesto y también más frontal: aquí no hay coartadas colectivas, solo una voz que mira de frente el desgaste, la carretera y la familia.

En lo sonoro, el álbum se inclina hacia guitarras afiladas, distorsión sureña y una energía de rock and roll que a ratos roza el grunge sin perder el poso rural que siempre ha distinguido al grupo. Es un trabajo que late con madera vieja y gasolina, con estribillos que no buscan el brillo limpio sino la fricción. La formación base se articula en torno a Cody Cannon, voz principal. John Jeffers, guitarra y coros. Cody Tate, guitarra y coros. Jamey Gleaves, bajo. Jeff Hogg, batería. Tony Kent, guitarra y teclados, en la etapa más reciente del grupo.

En Whomp Whack Thunder, el ruido no tapa la verdad; la deja al descubierto, con polvo, cansancio y una extraña forma de redención

Un título que golpea la nuca

El nombre Whomp Whack Thunder funciona como una onomatopeya emocional: suena a impacto, a trueno, a arrastre de amplificador y pelea de barro. No parece un título pensado para la elegancia, sino para la detonación, y ahí está su virtud, porque resume el disco antes de que empiece la primera nota. La expresión encaja con esa idea de rock áspero, físico y sin barniz, donde el sonido importa tanto como el derrumbe que sugiere. También hay una ironía elegante: el título promete caos, pero el álbum no se limita a rugir. Bajo ese estrépito asoma una mirada adulta, cansada, consciente de las heridas que deja la vida en la carretera. El trueno no solo hace ruido; también advierte.

La mística de vivir

Con Whomp Whack Thunder, Whiskey Myers construyó una carta de amor sin filtros al estilo de vida del rock and roll, pero vista desde la madurez. Esto convirtió al álbum en una profunda mirada a las cicatrices, la redención y las realidades cotidianas de una banda que lleva casi dos décadas en la carretera.

Asimismo, el álbum explora los altibajos (los picos de adrenalina y las caídas emocionales) de la vida artística. Temas como Tailspin (caída libre) representan la autodestrucción y el caos de los excesos, mientras que I Got To Move y Ramblin’ Jones retrata la fatiga y la mística de vivir constantemente viajando en una gira interminable.

El concepto central del álbum huye de la nostalgia barata o de glorificar la juventud irresponsable. El mensaje es la supervivencia y la evolución personal. El ejemplo más claro es Rowdy Days (días ruidosos). En esta balada, Cannon canta sobre cómo intentó «quemarlo todo» en sus años salvajes, pero celebra que finalmente su mente está en paz y se siente libre de esos demonios.

El álbum introduce, al mismo tiempo, la perspectiva de hombres que ya son padres y poseen familia. El tema de cierre, Monsters, funciona como el mensaje final: es una canción de cuna acústica nacida de noches de insomnio cuidando a los hijos. Es una metáfora sobre vencer los monstruos reales e imaginarios de la mente para proteger a los que amas.

Whiskey Myers no glorifica la carretera: la convierte en una herida que sigue sangrando, aunque el motor aún no se haya apagado

Crecer bajo la lluvia

La portada refuerza esa sensación de intemperie. La imagen muestra a una figura infantil corriendo en un paisaje húmedo, desolado, casi fantasmal, con el nombre del disco impreso como si fuera un abrigo negro contra un día gris. No hay épica de pose ni brillo de escaparate: hay fragilidad, memoria y una especie de inocencia herida que conversa muy bien con el contenido del álbum. Ese contraste entre movimiento libre y entorno apagado sugiere que el disco no habla solo de ruido, sino también de supervivencia. La portada parece decir que crecer en este mundo equivale a correr bajo la lluvia con el peso del nombre encima.

La voz de Cannon

La voz de Cody Cannon sostiene todo el edificio con una mezcla de desgaste, aspereza y autoridad natural. Canta para contar, raspar y poner el cuerpo. Su timbre encaja con esa tradición de vocalistas del rock americano que convierten la grieta en estilo, y aquí lo hace con una desarrollo que evita la exuberancia y el artificio. Es pura garganta de rock. En los temas más duros, transmite polvo y rabia; en los más íntimos, deja ver una ternura cansada que da al conjunto una profundidad poco frecuente. No busca el virtuosismo, sino la verdad de la frase.

Detonación, heridas y desvíos

Time Bomb es la pieza que abre el disco como una chispa en un campo seco. No entra, irrumpe. La canción fija desde el primer segundo el pulso del álbum: guitarras tensas, pegada frontal y una sensación de peligro latente que encaja con su título. Aquí Whiskey Myers no plantea una introducción amable, sino una advertencia. La bomba ya está activada y el grupo decide correr con ella en la mano: «¿Es todo un sueño febril? Estoy quemando gasolina. Estoy a punto de estallar».

Tailspin profundiza en esa caída, pero lo hace desde un terreno aún más pesado. El ritmo avanza con paso torcido, como si la inercia del derrumbe arrastrara también la melodía. La letra, en su lógica emocional, habla de perder el control, de girar sin freno, y la banda responde con un groove oscuro y una muralla de guitarras que no deja espacio para respirar.

I Got To Move cambia la temperatura sin abandonar la presión. La canción suena a huida, a necesidad urgente de abandonar un lugar físico o mental que ya se ha quedado pequeño. El estribillo empuja hacia delante y, al mismo tiempo, deja entrever cansancio. No es el movimiento como fiesta, sino como supervivencia. Esa ambigüedad le da mucha más fuerza:«Paso mis días persiguiendo arco iris en ese gran desconocido, pero no voy a bajar el ritmo hasta que encuentre esa olla de oro».

Rowdy Days baja un punto la velocidad y sube la memoria. Aquí aparece uno de los centros emocionales del álbum: el repaso a los años de ruido, exceso y fuego cruzado. El tema no idealiza esa etapa; la mira con una mezcla de ternura y ajuste de cuentas. Cannon canta como quien reconoce sus propios restos en el espejo y, aun así, agradece haber salido entero.

Ruptura y afirmación

Icarus introduce una lectura casi mítica dentro del disco. La referencia al personaje que quiso volar demasiado cerca del sol no necesita explicación escolar: Whiskey Myers la usa como metáfora del orgullo, la caída y el precio de la ambición. Musicalmente, la canción abre espacio, respira un poco más y deja que el dramatismo crezca con naturalidad. Es uno de los cortes donde la banda demuestra que sabe contar sin apretar siempre el acelerador «Hay demasiadas palabras que dejamos sin decir. Tal vez por una vez podrías abrir tu mente. Y ver que ha sido así desde el principio de los tiempos».

Midnight Woman entra en otra zona. Tiene algo de sombra, de humo y de magnetismo nocturno. La banda trabaja aquí una sensualidad más oscura, menos obvia, y lo hace con una instrumentación que parece caminar entre luces rojas y carreteras vacías. No es una canción de exceso, sino de atracción peligrosa, de figura que ilumina y consume a la vez.

Break These Chains recupera la tensión de la liberación. El título ya marca el camino: romper, salir, cortar amarras. Pero lo interesante está en que el grupo no convierte esa idea en un lema vacío. La canción suena a una ruptura trabajada, dolorosa, casi física. No libera de forma limpia; arranca los grilletes con la carne pegada: «A cada perro le llega su día. Sin duda, un día, romperé estas cadenas. Entonces volaré lejos».

Born To Do ofrece el momento más luminoso del recorrido. Aquí aparece el costado melódico de la banda, más abierto y menos rocoso, aunque sin perder nervio. La canción funciona como una afirmación de identidad, pero evita el narcisismo: «No dice soy invencible, esto es lo que llevo dentro y así tengo que seguir». Ese matiz cambia todo.

Carretera y despedida

Rock N Roll va al grano. Es la declaración más directa del álbum, una pieza que reafirma credo y ADN. Whiskey Myers no intenta reinventar el género en este corte; lo reivindica desde la experiencia y desde el sudor. El tema tiene la solidez de una banda que ya no necesita demostrar que conoce el lenguaje, porque lleva años hablándolo con acento propio.

Ramblin Jones vuelve al tema del camino, pero lo hace con una mirada más narrativa. La figura del viajero errante encaja perfectamente en el universo del disco, donde moverse nunca equivale del todo a avanzar. La canción huele a motel, a polvo y a cansancio acumulado, aunque también conserva una nobleza de juglar moderno. Es una parada con botas llenas de barro: «Dijeron que bajaría el ritmo al envejecer, pero dejé de rendirme hace mucho tiempo».

Monsters cierra el álbum con un giro que lo eleva. Después de tanto ruido, llega el temblor íntimo. La canción abandona el gesto bravío y se instala en la vulnerabilidad, en el miedo nocturno, en la protección de los hijos y en la lucha contra los monstruos internos. Ese cierre no solo humaniza el disco: lo redondea. Whiskey Myers terminan el viaje donde casi nadie espera en un álbum de rock duro: en la ternura herida: «Este mundo puede ser aterrador cuando todo es nuevo. Cuando buscas la luz. Cuando buscas la verdad».

Las once canciones de Whomp Whack Thunder recorren la caída, la fuga, la memoria y la redención, hasta convertir el ruido de la carretera en una confesión de madurez

Whiskey Myers: polvo, fuego y redención

Al final, Whomp Whack Thunder no suena como un disco que quiera impresionar por volumen, sino por verdad. Whiskey Myers convierten el ruido en memoria, la carretera en herida y la madurez en una forma distinta de rebelión. No hay aquí postureo de camiseta gastada ni romanticismo de motel; hay músculo, cansancio y una fe obstinada en el rock cuando todavía huele a madera, sudor y metal caliente.

Lo mejor es que el álbum no se limita a rugir. También escucha. Bajo sus guitarras afiladas late una banda que ya conoce el precio de seguir adelante y, aun así, no afloja. Ese equilibrio entre furia y vulnerabilidad es lo que hace que el disco crezca con cada escucha. Porque, al fondo, el trueno no cae para destruirlo todo: cae para recordarnos que todavía queda vida dentro del ruido.

Escucha aquí «Whomp Whack Thunder» de Whiskey Myers