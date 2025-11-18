White Lies regresa después de tres años para regalarnos Night Light, el séptimo disco de su carrera. Este álbum se inspiró en el programa de televisión de los años 70, The Midnight Special. Harry McVeigh y compañía comentaron que en esta entrega destaparon su lado más experimental, con paisajes sonoros dominados por sintetizadores y con la colaboración de Seth Evans, quien trabajó con Black Midi y dejó su esencia en los teclados e ideas.

El disco abre de forma audaz con Nothing On Me, de la mano de un sintetizador que pronto da paso a una explosión de energía, logrando ser un tema vibrante y con mucha actitud, a pesar de lo corta que es.

Enseguida entra All The Best, con un ligero descenso en el ritmo, pero que se siente un poco más familiar a la banda. El eje de la canción gira en torno a la pérdida del amor y la reconstrucción del yo, al arrepentimiento de haberle dedicado demasiada energía a la tristeza y no haber sabido valorar grandes momentos: I gave the black days too much time / and the good days not enough.

Keep Up, uno de los sencillos del disco, es de esas canciones pop que se quedan rondando en la cabeza gracias a un estribillo pegadizo y casi hipnótico: Keep up, keep up / don’t block my rhythm again.

Continúa Juice, la más memorable de esta entrega, y que desde la primera escucha sientes la fuerza que caracteriza a White Lies. Es una canción que explora la lucha interna, el caos emocional y sobre cómo a veces uno mismo es su mayor tormenta: There’s no fair way to play / there’s no right card to choose / there’s no safe way to stray / and no right words to use.

A mitad del disco encontramos la melancólica Everything Is Ok, acompañada de un conmovedor piano y donde resalta la voz de McVeigh, que evoca por momentos el estilo de Bruce Springsteen. Cada acorde y cada palabra funcionan como un recordatorio de que, a veces, lo único que podemos hacer es repetirnos que todo estará bien, aunque no estemos seguros de creerlo.

Going Nowhere trae consigo la esencia de Talking Heads, y la frase Let’s buy a farmhouse / let’s buy an igloo fue tomada de una letra de David Byrne. La canción en conjunto captura el estilo de vida neoyorquino de finales de los 70 (es aquí donde se nota la inspiración del programa The Midnight Special).

El cierre con In The Middle, que supera los seis minutos de duración, está cobijado por sintetizadores pulsantes, voces elevadas y un potente bajo de Charles Cave, dándonos un mensaje sobre el cambio, no tanto sobre avanzar sino sobre encontrar un nuevo lugar emocional desde el cual poder crecer.

El resultado de Night Light es sólido, aunque necesita un par de escuchas para poder digerirlo y quizá se sienta como uno de los álbumes que menos sobresalen de su discografía. Aun así, White Lies sigue siendo una banda que se disfruta siempre. El próximo año ya tienen varias fechas confirmadas, donde seguramente algunas de estas canciones cobrarán nueva vida sobre el escenario.

Las más sobresalientes: Juice, Everything Is Ok y Keep Up.

Escucha aquí Night Light de White Lies