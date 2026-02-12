Las tierras blancas que nunca se apagan

Hay discos que llegan como un correo más en la bandeja saturada del día. Pero hay otros que se abren paso como una grieta en el asfalto. En un ecosistema dominado por sencillos fugaces y los albumes mediocres, Whitelands firma uno de esos trabajos que obligan a detener el scroll. No por nostalgia ni por moda, sino por densidad emocional y ambición sonora. Su segundo largo, Sunlight Echoes no juega a repetir fórmulas. Las retuerce, amplifica y las ensucia. El cuarteto londinense entiende que el shoegaze ya no vive de mirar pedales, sino de mirar hacia dentro y sin perder músculo. Aquí hay luz, un brillo que atraviesa el polvo en suspensión.

Códigos de reverberación

Sunlight Echoes se publicó el 30 de enero de 2026 bajo el sello Sonic Cathedral, casa de culto para el ruido con vocación melódica. El álbum es produción y diseño de Ian Flynn en Werkhouse. La mezcla corrió a cargo del doble ganador de Grammy Eduardo De La Paz en Tostada Studios, conocido por su trabajo con New Order y The Horrors. La masterización fue responsabilidad de Simon Scott en SPS Mastering.

El disco contiene diez canciones y se mueve en torno a los 33 minutos. Conciso. Sin relleno. Las letras y cimposicion musical pertenecen a Etienne Quartey-Papafio (voz y guitarra) junto a Michael Adelaja (guitarra). El resto de la banda la cierra Jagun Meseorisa (batería) y Vanessa Govinden (bajo).

Hay colaboraciones que no son anecdóticas. Iskra Strings aporta arreglos de cuerda en Songbird (Forever) e I Am No God, An Effigy. Emma Anderson, ex Lush, suma coros en Sparklebaby, un guiño generacional que conecta dos épocas del ruido etéreo. El arte del álbum es obra de Léa Marais. El diseño gráfico lo firma Stuart Jones y la fotografía es de Edward Sogunro. Todo encaja en una narrativa visual que dialoga con el contenido sonoro.

Ecos «underground» y «shoegaze»

Whitelands nace en el corazón del sonido subterráneo londinense, pero bajo una premisa muy clara. Reivindicar el shoegaze desde una perspectiva contemporánea y diversa. Su debut en 2024 ya dejó pistas de su ambición. No eran revivalistas, más bien arquitectos de atmósferas con hambre de estadio pequeño y club sudoroso. Con giras junto a bandas del circuito alternativo británico, fueron consolidando una identidad donde la distorsión no anulaba la melodía. En este segundo trabajo se percibe madurez. Más control dinámico y confianza en el silencio antes del estallido. La banda ya no suena como promesa. Abraza este presente confuso y peligroso.

Ondas que respiran

La primera mitad del álbum respira un aire cercano al britpop más luminoso. Guitarras abiertas, líneas melódicas claras y una batería que empuja hacia delante sin saturar el espacio. No es una copia de los noventa. Es una relectura con nervio actual. En la segunda mitad el tono se oscurece. Los muros de sonido se densifican. Las capas de guitarra se superponen con una intención casi tectónica. El bajo gana presencia. La batería adopta patrones más pesados, casi industriales en ciertos pasajes.

Los arreglos de cuerda de Iskra Strings aportan dramatismo sin caer en lo sinfónico grandilocuente. Funcionan como bruma que se desliza entre los acordes. La producción de Ian Flynn mantiene claridad incluso en los momentos más saturados. La mezcla de Eduardo De La Paz equilibra reverberación y pegada. Cada instrumento encuentra su espacio en el espectro. El resultado es expansivo, ambicioso y muscular. Una evolución natural respecto a su debut.

Etienne Quartey-Papafio: la voz que atraviesa capas

El registro vocal no se limita a flotar sobre las guitarras. Se incrusta en ellas. Su timbre tiene una fragilidad controlada. No busca exhibición técnica. Busca atmósfera. En los temas más luminosos su registro se vuelve cálido, casi confesional. En los cortes más densos adopta un tono más contenido, como si cantara desde el centro de una tormenta eléctrica. Utiliza la reverberación como extensión emocional. La dicción es clara. El fraseo evita el dramatismo excesivo. En Sparklebaby, el diálogo con los coros de Emma Anderson crea un puente generacional. No es un cameo nostálgico. Es una conversación entre sensibilidades. La voz principal mantiene el eje, mientras las armonías amplían el paisaje. Etienne canta desde la vulnerabilidad, pero sin rendirse a ella.

Cartografía del ruido

La portada de Sunlight Echoes renuncia a lo obvio. No hay paisajes ni figuras. Solo un entramado de líneas blancas ondulantes sobre fondo negro. Un patrón hipnótico que parece vibrar incluso en estático. Las líneas fluyen en vertical, pero no siguen trayectorias rectas. Se curvan, se tensan, se abren y se comprimen. La sensación es orgánica, como fibras textiles ampliadas al microscopio. Ondas sonoras congeladas en el aire; pero también haces de luz atravesando una superficie líquida. Ese movimiento constante conecta directamente con la identidad sonora de Whitelands. El shoegaze se construye a partir de capas. La portada visualiza esa superposición. No representa instrumentos. Representa vibración.

El contraste extremo entre blanco y negro elimina cualquier distracción cromática. La imagen funciona por textura y densidad. Es una composición minimalista, pero no fría. La repetición genera tensión. La irregularidad aporta humanidad. En el centro se perciben unas aberturas más oscuras, una especie de hendiduras. No son simétricas ni decorativas. Son grietas. Pueden leerse como metáforas de identidad. Espacios donde la luz se interrumpe y se concentra desaparece en la oscuridad. El título del álbum cobra sentido con eso. No vemos el sol. Vemos lo que queda cuando muere. La ausencia. Es un eco visual que dialoga con el concepto del disco, una cartografía del eco.

Concepto y mensaje

Sunlight Echoes sugiere permanencia. Una luminosidad que deja huella incluso cuando ya no está presente. Las letras de Etienne exploran temáticas como la identidad, la espiritualidad, el deseo y el desencanto urbano. No hay discursos panfletarios. Hay introspección y preguntas. En ciertas pistas se percibe una reflexión sobre la construcción de la imagen pública o la fragilidad del ego. En otras, aparece la ciudad como escenario de encuentros fugaces y memorias persistentes. El álbum habla de crecimientos pero tambien de pérdidas y dolor. De aceptar contradicciones. De encontrar la belleza en la imperfección.

«Me enfrenté a la mortalidad y a cosas muy difíciles. Todavía no sé cómo hablar de ello. Trata sobre enfrentarse cara a cara con la muerte, el dolor y la mortalidad. La canción ‘Blankspace’ se convirtió en una forma de cargar con toda esa pesadez» –Vanessa Govinden

Reverberaciones en diez estaciones

La playlist de Sunlight Echoes se siente como un trayecto urbano y emocional que fluye con naturalidad. Cada canción es una estación donde el tiempo se suspende y las capas sonoras crean atmósferas distintas. El disco equilibra momentos de luz y densidad, invitando a perderse y a reencontrarse en sus reverberaciones. La narrativa musical lleva al oyente de la introspección a la expansión sin esfuerzo, como un paseo donde cada giro sorprende y cada silencio tiene peso. La tensión y la calma se alternan con precisión, generando un pulso que mantiene la atención.

Es un recorrido que no depende de los temas concretos, sino de la sensación global que dejan sus ondas. La sucesión de texturas y dinámicas produce un efecto hipnótico, donde cada escucha revela detalles ocultos. La voz de Etienne guía el viaje, reforzada por las capas instrumentales que responden como ecos. Hay un flujo constante que recuerda que la música es experiencia, no solo escucha. Al final, la playlist se convierte en un viaje continuo, donde la luz y el eco persisten incluso después de apagar el reproductor.

«Para mí el album fue como una bola de lana, descifrando mi propia realidad y viendo las cosas tal como eran. Y supongo que fue terapéutico porque hay mucho que superar y simplemente plasmarlo en música, porque algo que siempre intentamos es conectar con alguien a través de la música. Esperamos que la gente encuentre algo que la conmueva. Creo que eso es lo que hace a un buen disco» –Etienne Quartey-Papafio





Penetra la luz

El disco abre con Heat Of The Summer, trata sobre una comunidad de personas que se unen para derrocar a un tirano, ya sea una ciudad, un pueblo o una nación. Guitarras brillantes y ritmo directo. La letra evoca intensidad emocional bajo el calor urbano. ««Estás protegiendo tus ojos. No apartes la mirada, entra en la luz. Descubre la mentira que arde a través del calor del verano». Luego llega Songbird (Forever), donde las cuerdas de Iskra Strings elevan el tono. La canción habla de permanencia afectiva. Según el cantante Etienne Quartey-Papafio, «la canción trata de mis amigos, las personas importantes en mi vida y mi espíritu. Estaba pasando por un momento muy oscuro, pero el amor es algo maravilloso. Mucha gente increíble me quiere, así que me esforcé al máximo. Cada día era una lucha, pero quería ganar» (vía Clash).

Shibuya Crossing introduce dinamismo rítmico. Referencias a multitudes y anonimato. «A través de las multitudes busco tus destellos, nubes en mis ojos devotos de tu inmensidad». Con Glance el tempo se modera. Miradas que duran segundos, pero dejan marca. «Un destello basta para cambiar la noche». Aquí el shoegaze se vuelve íntimo.

En el centro del álbum aparece Sparklebaby, con los coros de Emma Anderson. Es un punto de conexión generacional. La letra mezcla ironía y ternura. «Brillas, aunque digas que no, chispa en la penumbra». Las voces se entrelazan con naturalidad. Después, Blankspace reduce la densidad instrumental. Espacio negativo como metáfora emocional. «Déjame un hueco en tu ruido». Minimalismo dentro del muro.

Hacia la Oscuridad

La segunda mitad se adentra en terrenos más oscuros con I Am No God, An Effigy. Las cuerdas refuerzan el dramatismo. «No soy un dios, soy una estatua agrietada». Reflexión directa sobre identidad y proyección. Dark Horse incrementa la intensidad rítmica. Bajo más marcado. «Avanzo en silencio, nadie espera mi nombre». Sensación de resistencia. En Mirrors el tema de la autoimagen regresa. Capas de guitarra crean sensación envolvente. «Me miro y no sé quién responde». La producción juega con ecos y repeticiones. El cierre llega con Golden Daze, que recupera cierta luminosidad. No es euforia. Es aceptación. «La luz vuelve siempre, aunque cambie de forma». El álbum termina sin explosión final. Termina con un resplandor sostenido.

«La política nos afecta, querámoslo o no. Es parte de nuestra historia y somos muy sensibles a la injusticia. La historia se repite, y a menudo parece que el mundo tiene amnesia colectiva y que nos estamos volviendo más insulares y aislados. Sería extraño fingir que todo es solo vibraciones y pedaleras. Hacer música y escribir letras es nuestra manera de procesar las cosas con la esperanza de que los oyentes puedan conectar» –Whitelines

Cuando el eco permanece

En tiempos de consumo rápido, donde los singles se desvanecen antes de que uno pueda digerirlos, Whitelands entrega un trabajo coherente, compacto y ambicioso. Sunlight Echoes no busca revolucionar el género. No pretende levantar un muro nuevo en el shoegaze, sino expandirlo desde dentro, estirando sus capas sin romper la estructura. Hay evolución respecto a su debut: más control dinámico, más riesgo en la incorporación de influencias britpop, y una segunda mitad que se adentra en territorios densos y pesados sin perder pulso.

La producción sostiene cada capa con precisión quirúrgica; nada se pierde ni se solapa accidentalmente. Cada guitarra, cada golpe de batería, cada eco vocal está colocado para generar un efecto de profundidad, como si la música respirara en espacios distintos al mismo tiempo. La voz de Etienne funciona como hilo conductor emocional: frágil y segura, íntima y expansiva, acompañando al oyente a lo largo del viaje sin distraer, pero sin dejarlo ir.

Este disco no es humo pasajero. No es un destello que se desvanece en la memoria. Es luz que se queda flotando en la retina, una reverberación que persiste mucho después de apagar el reproductor. Es el tipo de álbum que obliga a volver, a descubrir matices que se habían pasado por alto, a sentir que cada escucha revela algo nuevo, un secreto que siempre estuvo allí, escondido entre las capas de sonido. Sunlight Echoes confirma que Whitelands no solo construye canciones, construye atmósferas, y que en un mundo de fugacidad, todavía hay espacio para el eco que perdura.

