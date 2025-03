Winona Fighter – My Apologies To The Chef

Bajo un aspecto de banda más o menos formal se esconden tres almas guerreras de contundencia hard punk basada en voces explosivas, letras sobre el descontento, bajos de alta potencia y riffs de marcado tonelaje. Su rebeldía y energía efervescente se disparan como missiles de larga distancia para impactar brutalmente sobre su público objetivo. Y es que Winona Fighter, como su nombre indica, es una patada sónica en plena cara. Los responsables de tal sacudida son Coco Kinnon (guitarras, batería, voz), Dan Fuson guitarrista principal y Austin Luther bajista y productor. Los tres logran un sonido tremendamente arrebatador que se amalgama cohesivamente junto a estribillos contagiosos e interpretaciones líricas empoderadas.

My Apologies to the Chef es el álbum debut de este arrasador trio, un lanzamiento 2025 que ha sido catapultado por su propio sello Rise Records. El lanzamiento se ha promocionado junto al video musical de Talk, una canción que refleja la experiencia de la banda con el escrutinio público y los trolls en línea, personas inseguras que intentan derribarnos con sus rumores y toxicidades.

Winona Fighter son originarios de Nashville, Tennessee (USA) y como banda novel están dando nueva vida al resurgimiento de la escena punk. De hecho, la rabia y la frustración que recorren sus venas, se complementan con los enérgicos y convincentes shows en vivo, sensación punzante y visceral que también se traslada a su álbum.

«Siento que nos enseñan a reprimir nuestra ira, ya ​​sea que tenga que ver con lo que está pasando en el mundo o en nuestras vidas. Y eso es muy patético. ¿Por qué nos parece bien que la gente esté triste y ansiosa, pero no que la gente tenga una salida para estar enojada? Eso me deja atónita. Creo que si más gente pudiera estar enojada, tal vez todos seríamos un poco más felices» (Coco Kinnon).

Grabado por Austin en su estudio casero (lo llaman Estudio A), My Apologies To The Chef es una reflexión cruda y cohesiva sobre la vida actual que embotella el brío y la catarsis, la angustia y ansiedad de estar vivo. Según su frontwoman Coco Kinnon: «El álbum es un proyecto profundamente personal y crudo, grabado íntegramente en un escenario de ensueño: Solo yo, Dan y Austin trabajando en nuestro estudio casero, desde la preproducción hasta enviarlo a masterizar. Este enfoque DIY le da al álbum un sonido auténtico y sin pulir que captura la energía punk áspera de la banda».

No cabe duda de que la vida de una formación musical es el cúmulo de muchas vivencias teñidas de sudor y lágrimas, un proceso arduo que acumula como resultado muchas horas de ensayos y contexturas, con el fin de lograr un set sónico que funcione y sea exitoso para el público y a su vez genere ganancias suficientes para seguir adelante.

A todo ello, hay que sumar el cansancio que suponen las tensiones, los viajes en furgoneta, las agotadoras giras, las pruebas de sonido, las largas noches sin dormir y todo lo que debe soportarse cuando se empieza a tocar ante escasas personas. O cuando eres más conocido y debes lidiar con la tupa de los medios, de los compromisos, de los contratos y todo aquello que conlleva formar parte del mainstream aunque éste se configure dentro de su universo más underground.

Todo ello marca la existencia de una banda, un proceso que muchas veces termina por pasar factura a muchas formaciones. No importa el tamaño del éxito, cuanto más arriba más exigencias y con ello atracan los desajustes. Winona Fighter es consciente de todo eso y por ello su sonido es marcadamente contundente, capaz de desafiar todos los retos y proseguir con su aventura.

«El disco sitúa la identidad de la banda en el equilibrio de armonías pop y furia punk. Las melodías resultantes están hechas tanto para ser cantadas como para ser bailadas. Me encanta ir a un espectáculo y ver en que las dos primeras filas gritan a todo pulmón y un par de filas más atrás eclosiona un fuerte ‘mosh pit’. Creo que esto describe lo que intentamos lograr con nuestras melodías y actuaciones. Somos un acto en vivo y por eso nos encanta el punk, pero este género no es para todo el mundo» (Coco Kinnon)

En su conjunto My Apologies To The Chef es un disco debut de 36 minutos llenos de temática pop-punk, arrebatada con tinturas inquietantes que combinan la imagen cool y combativa de los años 90. Mezcla lo personal con lo político y convierte los traumas, la ansiedad, las inquietudes personales y los problemas de salud mental, en una ferocidad vertiginosa.

El disco arranca con la enérgica Jumpercables, palabra que define esos cables eléctricos que se utilizan para permitir la conectividad del ancho de banda a alta velocidad: «Mis baterías están bajas, caminando por la cuerda floja (…) Necesito cables puente (…) Así que pon tu dinero donde está tu boca o cállate».

Talk, por el contrario, nos advierte sobre los trolls que utilizan nuestras identidades con el fin de lograr más protagonismo o socavarnos difundiendo tonterías y ataque a nuestra imagen. Hamms In A Glass, en cambio, representa la incertidumbre de estar apresado ante la indefensión del estrés: «Necesito un descanso porque me estoy ahogando en las cosas que no puedo controlar».

Johnny’s Dead se plantea como una historia desgarradora acerca del abuso de sustancias. I’m In The Market To Please No One nos habla de la oscura realidad de las relaciones tóxicas: «Los chicos como tú deberían pudrirse por lo que han hecho, ¡hijo de puta!». En su ácida letra se critica la masculinidad maliciosa y la negativa a adaptarse a las expectativas de los demás, especialmente las de esos hombres que no respetan a las mujeres y que se sienten con el derecho de lastimarlas sin remordimiento, intentando justificarse o desviando la culpa hacia sus víctimas.

En referencia a R U Famous cabe decir que se trata de una explosión de veneno poderosamente amarga pero mitigada por el humor, la inteligencia y los matices sutiles. Inversamente Swear To God That I’m (Fine) estalla como una explosión de autoafirmación desafiante, mientras que Swimmer’s Ear equilibra la agresión y el autodesprecio. Sobre Don’t Wallow, canción que cierra el plástico, hay que decir que es una especie de catarsis que convierte una experiencia negativa y vergonzosa en una fuente de inspiración positiva: «Mi orgullo está cayendo como una lluvia de cuchillos. Hay que tragarse ese orgullo y no revolverse en él».

Subaru se plasma como un titulo con marcadas connotaciones simbólicas. Se trata de una palabra japonesa que significa «fusión» pero al mismo tiempo hace referencia a la conocida marca de coches japoneses «Subaru». Como canción representa ese vehículo resistente que permite trasladar nuestra libertad hacia el cambio.

Por el contrario, Attention se ceba sobre las figuras autoritarias y las personas influyentes como políticos y celebridades, personajes que buscan acaparar la atención. Estos representantes roban nuestra atención para influirnos sobre temas como la guerra, las epidemias, las drogas o la pobreza. Son modelos que predican en apariencia cosas buenas pero suelen ser las mismas personas que cometen malas acciones. Juegan con la doble moralidad, la hipocresía y la mentira a fin de lograr su poder y embolsar sus bolsillos. El resto de pistas, You Look Like a Drunk Phoebe Bridgers, I Think You Should Leave y Wilbrn St Tvrn, manejan diversas mensajes como el hastío, el oportunismo, el victimismo, la falsedad en las redes sociales, las rupturas emocionales y el desamor, etc.

Musicalmente se puede afirmar que My Apologies to the Chef es un discazo repleto de alto voltaje y contundencia vertiginosa, pero a su vez, asequible en cuanto a transparencia, armonías y direccionalidad. Instrumentalmente es sencillo, pero cadencia y rítmica están perfectamente ejecutados destacando sus composiciones bien estructuradas. Los juegos vocales arrasan como un rayo y la voz se alza como una daga mortal que no deja títere con cabeza.

Estamos pues ante un esférico de 14 explosiones de puro neo punk, inteligente y marcialmente visceral, que obliga a frenetismo constante. No cabe duda de que Winona Fighter es una de esas bandas incipientes que darán mucho que hablar y su ascenso será inevitable. De momento, han arrancado con tremendo brío y excelencia de lujo, con directos apabullantes que enloquecen a las audiencias. Es una pena que no aterricen en España, como muchas otras bandas que siempre están presentes en otros lares europeos como UK o Francia, por mencionar algunos. A veces tengo la sensación de que España es el trasero de Europa y sinceramente cuesta creer que no podamos revertir este déficit.