Si hablamos del rock, en concreto en la vertiente de las bandas musicales, es innegable no pensar en Wolf Alice. El grupo formado en 2010 en el norte de Londres ha ido «in crescendo» con el paso de los años; Ellie Rowsell (voz), Joff Oddie (guitarra), Theo Ellis (bajo) y Joel Amey (batería) parecen una familia con cada píldora musical que van dejando caer.

En primer lugar, con el refrescante debut My Love Is Cool (2015) donde dieron a conocer su estimulante rock indie; luego, concretamente dos años después, Visions Of A Life (2017), que es quizás, el trabajo más personal de la banda y contiene su tema más aclamado (Don’t Delete The Kisses). Todo ello para lanzar en 2023 Blue Weekend, el LP que los puso en el foco internacional, con un rock rompedor que se movió entre las grandes masas en parte al participar la banda en el tour de Harry Styles. Ahora, en 2025, el grupo londinense regresa con The Clearing. Las expectativas estaban por las nubes debido al excelente nivel que han mantenido en esta última década.

Para empezar a hablar del nuevo trabajo de Wolf Alice hay que fijarse en un aspecto capital: el encargado de la producción es Greg Kurstin. Greg ha colaborado con artistas del renombre de Adele o con bandas muy cercanas a la esencia de Wolf Alice como London Grammar. Y cabe decir que el cambio en producción se aprecia notablemente.

Por un lado, la producción de álbumes anteriores era más opresiva, oscura, misteriosa. Markus Dravs (productor de Blue Weekend) supo captar unos sonidos que iban en consonancia con el dream pop / rock del disco. No obstante, en The Clearing, Kurstin opta por un sonido más brillante y jovial en el que las comparaciones con trabajos de ABBA o Fleetwood Mac tienen todo el sentido del mundo; este nuevo disco de Wolf Alice parece que viaja de los años 70.

Un aspecto muy llamativo en The Clearing es el uso de la voz de la cantante, Ellie Rowsell: en trabajos anteriores sus tonos eran bien graves en su mayoría, quedando de maravilla en canciones como Yuk Foo (2017) o Smile (2023). Sin embargo, aquí tenemos una voz más calmada y dulce de la que podemos sacar una conclusión: Ellie Rowsell es camaleónica a más no poder. Muestra de ello es la estupenda The Sofa.

En cuanto a los aspectos más destacados de las once canciones que componen el trabajo, sobresale uno: la energía. El primer sencillo del álbum, Bloom Baby Bloom la desprende desde el primer momento, siendo una de las canciones más pegadizas y bailables de Wolf Alice.

Tal vez toda esta gran energía que comentaba va acompañada de un uso de guitarras acústicas de las que se echa en falta un poco más de «chicha». Temas como Passenger Seat o Play It Out son más que agradables, pero les falta un poco del nervio que sí pueden tener Leaning Against The Wall o Bread Butter Tea Sugar, dos canciones con aromas experimentales que encajan muy bien en lo que propone el álbum.

Tres párrafos atrás hablaba en una pequeña pincelada sobre The Sofa, y ahora regreso a ella porque la considero la canción más redonda del disco. Además de lo que comenté acerca de la voz de Ellie, aquí tenemos una lírica con corazón, que se siente cercana a lo que quiere transmitir la banda y con un uso del piano delicioso.

En definitiva, Wolf Alice ha regresado pero tal vez de una forma distinta de la que pensábamos muchos: su sonido ha cambiado de manera notable, dejando un trabajo con grandes aciertos al que también acompañan detalles menos afinados que hacen añorar trabajos previos de la banda. Sin ser perfecto, aquí Ellie y compañía nos vuelven a demostrar ser una de las propuestas más interesantes del indie rock actual, donde nos regalan casi una docena de sólidas canciones con las que dejarse llevar y disfrutar. Siguen demostrando tener mucho talento.

