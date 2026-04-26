Xoel López – Oniria Popular

Hay discos que se sienten como un reencuentro con un viejo amigo que ha cambiado de look, pero que en el fondo sigue teniendo la misma chispa y con el que sigues teniendo el mismo feeling. Con Oniria Popular, Xoel López nos mete en un viaje psicodélico y onírico, pero se asegura de que no nos perdamos por el camino dándonos lo que mejor sabe hacer: canciones que se sienten como clásicos. El propio artista lo describe como algo que «brota de golpe, no buscado, que aparece sin perseguirlo como el buen amor«. Y se nota. Esa falta de pretensión es precisamente lo que lo salva en un mercado saturado de sobreproducción.

Xoel López se marca un álbum que es puro «alfa y omega», abriendo y cerrando con Campos de Castilla para siempre, un recurso circular que podría ser un cliché, pero que aquí sirve para recordarnos que, tras el viaje, nunca se vuelve igual a casa. En mitad de este recorrido aparece Cupido (muerte al amor romántico), que para mí es posiblemente la joya de la corona.

Aquí es donde el gallego saca a pasear su mejor versión, esa que nos hace sonreír con un déjà vu instantáneo. Si tienes el oído atento, es imposible no ver el hilo invisible que conecta este tema con Tigre de Bengala. Ambas comparten ese ADN rítmico tan suyo, que te mete el baile en el cuerpo mientras te suelta verdades como puños. Es el mismo pulso, ese motor de vientos y percusión que ya nos enamoró antes, pero aquí sirve para desmontar con bisturí la idea de que amar es idealizar. Como dice él, «cuando haces castillos en el aire, te la pegas«, y musicalmente la canción suena cálida y bailable mientras te tira el castillo abajo. Es, en esencia, el espíritu del Tigre evolucionado, menos instinto salvaje y más sabiduría emocional. Como la vida misma.

Pero donde el disco realmente se pone interesante es cuando Xoel López deja de ser el de siempre, como en Sombras chinas o Mundo flotante. Aquí se quita de en medio y deja que las canciones respiren. Hay una gestión del silencio brutal; los instrumentos no se pegan por el protagonismo.

Al final, Oniria Popular funciona más como una continuación natural que como un giro. Puede que a ratos le falte un poco más de riesgo, pero también hay algo muy honesto en eso: suena cómodo y, cuando suena así, suele acertar. La mejor forma de avanzar es volver a lo que ya sabías, pero con los ojos más abiertos. Un Xoel López en estado de gracia.

Escucha aquí Oniria Popular de Xoel López