A lo largo de la dilatada carrera de Xoel López encontramos diferentes pasajes que han supuesto pequeños (o grandes) puntos de inflexión en su trayectoria. Así ha ocurrido cada vez que ha virado el rumbo y cambiado de formación o de proyecto personal y, en general, cada nuevo paso adelante ha supuesto para él un mayor reconocimiento. Si mi rayo te alcanzara vuelve a confirmar esto, ahondando más aún en la idea de que el crecimiento artístico de Xoel es imparable y que cada nuevo álbum, nos ofrece ingredientes diferentes que añadir a la ya de por sí exquisita receta sonora que lleva años cocinando.

La búsqueda de la libertad creativa ha sido, a lo largo de la historia, uno de los principales objetivos de los artistas de multitud de disciplinas y llegar a conseguirla, el anhelo fundamental de todos ellos. En ocasiones, la mercadotecnia ha marcado este camino, truncando el progreso y dejando en manos de terceros las decisiones artísticas de algunos creadores. Pero en otros muchos momentos, la propia personalidad del artista se impone a todo eso y quien realmente gana es su obra. Es aquí donde Xoel López encaja, en el lugar donde la búsqueda, la experimentación y el aprendizaje reman a favor de un trabajo verdaderamente único.

Tras tres álbumes firmados con su propio nombre y apellido y después de haber publicado catorce trabajos a lo largo de todo su bagaje musical, Si mi rayo te alcanzara supone, como mencionábamos antes, un paso adelante firme y decidido, un pequeño alto en el camino y un importante hito en su carrera. Estamos ante el disco más coral de su trayectoria, el más ecléctico y variado, pero a la vez el más personal de cuantos ha publicado hasta el momento.

Para dar forma a estas diez nuevas canciones, el músico gallego se ha despojado de toda presión añadida y de toda función ajena a la propia como compositor y cantante. Así, ha aprendido a delegar más que nunca y ha obtenido el rédito de poder observar el proceso desde fuera, con la mente más limpia, teniendo una perspectiva más global. Ahí están algunas de las razones por las que Xoel ha compartido la composición de los temas con David Quinzán y ha encargado la producción a Carles Campi Campón. Es por eso que en Si mi rayo te alcanzara nos encontramos con el Xoel más desprejuiciado, más completo y, sobre todo, más libre.

“Los aciertos son errores del pasado. Y los errores un camino que abrazar”, canta Xoel en Tigre de bengala y dichas frases podrían suponer un perfecto resumen de lo que el 15º álbum del coruñés significa a nivel musical. En estas diez canciones encontramos un compendio de todo lo que él mismo ha ido cosechando a lo largo de todos estos años de giras, viajes, influencias, idas y venidas. Al final en la música, como en la vida, se trata de eso, de coger lo negativo y convertirlo en algo positivo. De no renegar nunca de los tropezones o caídas, simplemente utilizarlos como impulso para acercarse aún más al objetivo marcado.

El destello es el tema que abre el disco y lo hace de una manera íntima, cercana, quizás algo alejada de lo que nos encontraremos después, pero ya decíamos que Si mi rayo te alcanzara, tiene de todo a nivel estilístico y emocional. Aunque pueda sonar contradictorio, el conjunto del álbum adquiere unidad precisamente por eso, por la variedad, no por desatar un discurso homogéneo a lo largo de los 35 minutos de duración.

Es con el segundo corte con el que nos damos cuenta de que Xoel está a día de hoy por encima de etiquetas y estilos. Tigre de bengala sorprende, anima, agita y levanta el ánimo con un tema fresco, cercano al merengue y donde su autor se rearma con gran libertad interpretativa, llegando a lugares casi desconocidos para él y abordándolos de manera magistral. Algo similar ocurre con Vampiro blanco, canción muy especial para su creador porque supone una vuelta de tuerca más a su mundo musical, con una estructura y una métrica vocal que suponen un nuevo camino para él. Quizás la canción más soul de todo el trabajo.

Alma de oro fue el primero de los adelantos que conocimos de este disco. En él, la maravillosa voz de Ede adquiere un gran protagonismo, en la que es una de las joyas del disco y que no encuentra comparación musical evidente. Una canción en la que ambos demuestran que sus voces combinan a la perfección y, con la ayuda de una envolvente atmósfera, elevan la propia composición a niveles sumamente emocionantes. Esta no es la única colaboración, ya que Gaby Moreno en Catarata y Alice Wonder en Pez globo, refuerzan ese carácter coral que recorre todo el álbum.

Justo al pasar el ecuador del disco, nos topamos con una de las canciones más bellas que Xoel haya escrito nunca. Ciertamente, las palabras se quedan cortas para definir lo que Joana puede hacer sentir al que la escucha. Su propio autor admite que es su favorita y que para él supone en este momento lo que supuso Tierra hace unos años. Desgarradora, emotiva, poderosa… Joana es una pieza única y delicada, que sobrecoge al que la escucha y al propio Xoel. Así ocurrió cuando la interpretó por primera vez en directo, en el concierto que dio en junio en Madrid, tal y como comprobamos de primera mano.

Así como El destello o Joana suponen la parte más melancólica del disco, Tigre de bengala o Dancehall muestran la parte más luminosa. Esta última es todo un ejercicio de optimismo, de urgencia y alegría. Una vez más confluyen aquí diversas influencias musicales de Latinoamérica, en una paleta multicolor repleta de vitalidad.

La espina de la flor de tu costado es uno de los pocos momentos del disco en el que la guitarra acústica se hace presente y está en primera línea. La cadencia de acordes acompaña este tema que nos devuelve por un instante a su trilogía anterior y nos recuerda esas últimas estaciones por las que hubo que pasar antes de llegar aquí.

En resumen, podríamos decir que estamos ante el disco más valiente y completo de cuantos ha facturado Xoel López en su extensa carrera. Un álbum que deja un poso de optimismo absolutamente necesario en estos tiempos y que está grabado antes de la pandemia, por lo que recoge esa energía anterior y la proyecta en estos días tan inciertos. Si mi rayo te alcanzara representa todo lo que su autor es en estos momentos: sus influencias, la música que él escucha, la banda que le acompaña, los coros grabados en directo… Y la libertad, siempre la libertad como principal argumento de su crecimiento artístico y personal.

Escucha ‘Si Mi Rayo Te Alcanzara’, de Xoel López