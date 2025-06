YARD -YARD

YARD es un trío de electropunk irlandés de Dublín. Son conocidos por sus inmersivos conciertos donde conectan la electrónica con el post-punk provocando una avalancha sonora que deja al público lleno de energía y empapado. Gracias a ello y a sus trabajos de estudio, YARD se está forjando rápidamente su propio nicho en la escena musical del Reino Unido, Irlanda y Europa. Su clip Lawmaker es un claro ejemplo de su contundencia gráfica y electrónica.

Pues bien, ahora son noticia porque acaban de lanzar, hace escasos días, su esperado EP debut homónimo. El disco está compuesto de cuatro vibrantes temas que impactan el cuerpo y la mente con su electrónica peculiar, angular y sus voces viscerales. A veces recuerdan a The Prodigy, SUUNS, Death Grips, Nine Inch Nails, LCD Soundsystem, The Fall y Public Image Ltd., entre otros. Como banda triangular se desatan crudos, abrasivos y resistentes, destilando una electrónica de so-nidos muy personales y atípicos. La formación está conformada por George Ryan (beats, synth), Emmet White (beats, vocals) y Daniel Malone (guitar).

YARD, como disco, enciende motores con la pusta uno llamada Trevor, un tema extenso y cinematográfico que no pierde tiempo en establecer el terreno volátil de la banda. En su desarrollo muestra una oleada de sintetizadores distópicos y bajos sutiles. El tema va creando gradualmente una sensación de suspense a lo largo de sus tiempos. La pista se ve envuelta en un sintetizador principal expansivo y atmosférico que contrasta maravillosamente con la voz áspera y grave. El ritmo continuo de la canción cobra impulso, cuando alcanza un punto de ebullición comparable al de Orbital y Underworld. La canción puede usar el vocablo Trevor como símbolo de resistencia, marginalidad o una figura que desafía las normas establecidas. También puede abordar temas de identidad, lucha contra la opresión o la búsqueda de autenticidad en un entorno hostil.

Sigue Appetite, pura sobrecarga sensorial con bajos profundos y estridentes, ritmos ajustados, una voz principal intensa y angustiante, junto a oleadas evocadoras de sintetizadores distorsionados y reverberantes que danzan alrededor del paisaje sonoro. En el minuto 2:45, la canción da un inesperado y bienvenido descanso, dando paso a un pase de sintetizador ambiental y ecos lejanos de batería, que culminan en un impresionante clímax final que la consolida como mi favorita.

Puede interpretarse como una declaración de hambre por algo más allá de lo superficial: una búsqueda de autenticidad, justicia o libertad. La intensidad de la canción refleja la intensidad del deseo y la lucha interna o colectiva que puede caracterizar a la banda y su enfoque musical.

La pista tres, Slumber, es la pieza instrumental permite una construcción gradual, creando una sensación febril de suspenso y anticipación. Con capas de bajo, batería y líneas principales difusas, la pista finalmente se asienta en un ritmo EDM expansivo. A medio camino entre el gothwave y el techno, la canción es oscura, eufórica, y dominante.

El título sugiere temas relacionados con el sueño, la vigilia, la insatisfacción o una especie de estado de letargo. Puede considerarse una metáfora de la apatía social o una crítica a la complacencia, sugiriendo que muchas personas viven en un estado de sueño o inconsciencia respecto a problemas sociales, políticos o personales. La energía de YARD puede estar invitando a despertar, a romper ese letargo y tomar acción.

Finalmente, el EP se cierra con Sunlight, el punto álgido del disco. Su construcción de 6 minutos captura la capacidad de la banda para crear música que evoluciona, crece y chispea hasta llegar a explosiones de electrónica y guitarras distorsionadas. En su apogeo, suena como una fiesta rave en un almacén en medio de una tormenta, pero en el fondo, hay emoción, desconexión, desafío y una negativa a conformarse. La capacidad de YARD para difuminar la línea entre la música electrónica y la expresión humana pura se captura a la perfección en su trabajo, reforzando el enfoque sonoro único que irradia a lo largo de los cuatro temas.

La pista permite un movimiento constante reflejando un proceso de transición o revelación. Puede asociarse como un himno de resistencia, un llamado a buscar la claridad o la verdad en medio de la confusión, o una celebración de la energía vital que la luz solar representa. En un contexto más amplio, puede también ser una metáfora de la esperanza que surge en tiempos difíciles, con la luz como símbolo de renovación.

YARD suena como una banda que domina su sonido. La producción es impecable, las ideas tienen espacio para respirar y brillar, y la energía y la expresión son palpables en cada tema. Son un fenómeno intenso y enérgico, con un estilo que fusiona la agresividad del post-punk con la potencia de la electrónica moderna. Como trío ha logrado crear un sonido propio que no solo se escucha, sino que se siente en cada fibra del cuerpo. Hablando del EP, la banda explica:

«Las cuatro canciones de este EP han estado presentes en nuestras presentaciones en vivo, de una forma u otra, desde hace bastante tiempo. En muchos sentidos, representan algunas de las primeras iteraciones de nuestra visión para YARD. Es música para quienes buscan escapar de los desafíos del día a día, para quienes necesitan una distracción saludable. Hasta ahora, solo se podían escuchar estas canciones en vivo en nuestro concierto, que sigue siendo donde mejor se disfrutan, pero es genial tenerlas disponibles para escucharlas con frecuencia» (YARD)

La banda combina ritmos acelerados y experimenta con texturas electrónicas, efectos digitales y ritmos frenéticos, logrando un sonido caótico, controlado, violento y melódico. La banda toma elementos del post-punk de los 70 y 80, especialmente la crudeza y la actitud rebelde, y los combina con la energía y experimentalismo de la electrónica contemporánea.

Las letras del álbum abordan temas como la alienación, la ansiedad, la resistencia y la influencia de la tecnología en la vida moderna. Son reflexiones crudas y directas que invitan a la introspección, pero también a la protesta, en un tono que combina la crudeza lírica con la visceralidad musical.

La instrumentación de es una mezcla cuidadosa de hardware analógico y software digital. Los sintetizadores con sonidos ásperos, las cajas de ritmos programadas y las guitarras distorsionadas se combinan para crear un sonido agresivo y en constante movimiento. La producción, a cargo de la banda y algunos productores invitados, busca mantener la crudeza en el sonido, evitando la sobreproducción y permitiendo que cada elemento tenga su espacio para impactar. El álbum se grabó en estudios en Dublín y Londres, con un enfoque en capturar la energía en vivo, lo que se traduce en un sonido que vibra y golpea con intensidad en cada escucha.

YARD es mucho más que un debut; es una declaración de intenciones y una muestra clara del potencial de la banda para redefinir el electropunk en la escena contemporánea. Con su estilo visceral, letras punzantes y una instrumentación que combina lo analógico y lo digital, el trío irlandés logra crear una experiencia sonora que deja huella en quien la escucha.

Su capacidad para conectar con el público en vivo, transmitiendo energía pura y nerviosa, se refleja en cada canción del álbum, que invita a la reflexión y a la rebelión. Sin duda, YARD se consolida como un disco imprescindible para quienes buscan música que desafíe, emocione y sacuda los cimientos del género. YARD está forjando su camino en la escena europea, y en 2025, su sonido ya es un referente en la vanguardia del electropunk moderno.

Temas prediectos: Appetite, Slumber