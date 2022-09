Hay ciertas cosas en la vida que damos por hecho que están ahí. A las que siempre recurrimos. Las croquetas de vuestras madres. Pasapalabra en la tele por la tarde. Los flashes de limón en verano. Y la música pop. La música pop con guitarras. Toda la vida igual, ahí, para nosotros. Siempre recurriremos eventualmente a ello. Porque gusta, apetece olvidarse de toda esa intensidad y de esos tonos plúmbeos del día a día.

En el caso de quien os escribe, fueron tres grupos los que me descubrieron este mundo con tintes adolescentes, con esperanza en el futuro, con esos sonidos veraniegos que evocan unas épocas que, bueno, jamás hemos vivido ninguno, porque son un ideal: la playa, el surf, los amigos, el amor adolescente, las vacaciones de verano y no tener que preocuparse de nada hasta septiembre. Pero no nos engañemos, todos pasábais julio en vuestra ciudad, lamiendo asfalto, porque vuestras familias no tenían ni para una semana en Almuñécar. O en el pueblo de vuestra madre, en medio de algún secarral castellano, donde aprendisteis lo que significaba la palabra barbecho.

Como he dicho antes, tres grupos me sirvieron para evadirme a esa utopía propia de una serie adolescente. Los primeros fueron Feeder, un duo de powerpop galés que salía en mi videojuego favorito. Los segundos fueron Ash. Un trío de powerpop irlandés que salía en mi videojuego favorito (aquí se va descubriendo una pauta en los veranos de mi infancia). Los terceros eran Weezer, que salían en un anuncio de telefonía móvil con una canción que igual os suena: Island in the Sun.

La primera vez que escuché a Yawners, un miércoles (o martes, es igual) yendo a trabajar a las 7 de la mañana, tuve esa misma sensación de estar en verano, sin preocupaciones. Probablemente fuera noviembre, pero daba igual. Estaba en casa con mis amigos (que nunca tuve) jugando al Catán mientras mi madre me llamaba por el hueco de la escalera. Yawners. No se me olvidaría nunca.

Y aquí estamos, en 2022, sin haber avanzado un ápice en la vida, y Yawners presentan Duplo. Y de nuevo con ese truco de magia logran transportarnos a ese mundo ficticio en el que siempre somos adolescentes, le gustamos a una chica (o chico) y los planes eran sentarse en un parque junto a la playa a comer pipas y beber Fanta.

Con Duplo, Yawners, alias de Elena Nieto, sigue la senda marcada por su primer trabajo Just Calm Down (2019). Un trabajo que por su inmediatez teníamos muy presente, y eso que hace 3 años ya de su publicación. En Duplo no se nota el paso del tiempo. Quizá sea un álbum con más empaque y más trabajo a cuestas, pero sin salirse del guion marcado. Y en Duplo encontramos rasgos de los primeros Carolina Durante, de las Killer Barbies, de los Feeder del Echo Park (2001), de los Ash de Trailer (1994), de Jack Names the Planets o del histórico 1977 (1996). Pero, por supuesto, los Weezer del álbum azul (1995), referencia más que explícita, con una de las grandes canciones del álbum, Rivers Cuomo, donde Elena no deja dudas sobre su devoción hacia los americanos.

Duplo garantiza un buen rato de melodías pop y guitarras potentes, de pastillas humbucker, de overdrive y de sonrisas. Tu cumpleaños funciona como clímax y la colaboración con Cala Vento en Paranormal, redondean un álbum de fácil escucha, de asimilación inmediata, una píldora de éxtasis con sabor a oso de gominola de fresa. Duplo es un tobogán acuático justo en el día más caluroso del verano. Sin hacer cola para subir. Es hedonismo pop. Es el olor a salitre y el murmuro de las olas mientras comes pipas con tus amigos en un banco. Es salir a ver las perseidas a pesar de que le prometiste a tu madre que estarías en casa antes de las 12. Es todo eso, aunque estéis en algún rincón impío de Ciudad Real con sólo tres canales de televisión en pleno agosto. Siempre debería existir esta música. Y Yawners no es que la reivindiquen. La dignifican, la celebran, la viven. Y nos la regalan. Para nosotros. Para que no estemos tristes.

Escucha aquí Duplo de Yawners