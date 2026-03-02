En tiempos de la inmediatez y los sonidos prefabricados, Yellow Days abre este 2026 con un álbum de esencia profundamente personal en el que los verdaderos protagonistas son los arreglos y las atmósferas: Rock and a Hard Place, un trabajo autoproducido que confirma su voluntad de independencia creativa. Lejos de buscar el impacto rápido, el músico británico apuesta por la pausa, la textura y el detalle instrumental como ejes centrales de su propuesta.

George van der Broek —nombre de pila del artista— (Manchester, 1999) regresa con su séptimo álbum de estudio, un disco de marcada naturaleza instrumental. Lo componen catorce canciones, precedidas por una introducción sin voz que anticipa cuán importante es el plano sonoro, el cual prevalece sin lugar a dudas sobre la lírica. Desde los primeros compases queda claro que la intención no es deslumbrar con estribillos inmediatos, sino sumergir al oyente en una experiencia musical envolvente.

Rock and a Hard Place es una propuesta muy tranquila y vintage, tanto en sus ritmos como en la estética de los propios videoclips de algunas canciones. El soul se erige como el género predominante, aunque el álbum acaricia con elegancia ritmos propios del jazz.

La instrumentalización resulta clave: acompañado por una orquesta en varios cortes, Yellow Days sitúa el piano como el gran protagonista del conjunto, secundado por la familia de vientos, especialmente el saxofón, que aporta calidez y un aire nostálgico. En varios videoclips, aparece él mismo al piano, cantando mientras el saxo dialoga con su voz, reforzando esa atmósfera íntima y atemporal.

Este disco poco o nada tiene que ver con sus comienzos más cercanos al indie puro y a una música juvenil más introspectiva. Sin embargo, el plano personal continúa siendo esencial en su música, como le corresponde a un cantautor que convierte la emoción en materia prima. Algo que ya nos dejaban claro los adelantos del disco: “I Cannot Believe in Tomorrow”, “Sharon” y “Special Kind of Woman”.

Es precisamente “Special Kind of Woman” uno de los momentos más destacados del álbum. Con una marcada sintonía de jazz y con un ritmo que evoca los cafés bohemios del siglo pasado, la canción sobresale tanto por su envoltura musical como por su lirismo. En ella, Yellow Days explora la devoción y la admiración hacia una mujer única, con versos que apelan a la sensibilidad más profunda del enamoramiento sincero.

“And I known

Known my whole life

‘Cause she’s a specialkindofwoman

There’s nobody like her at all

Yeah, she’s seen darker days, man

Don’t need nobody, catch her fall

No, no

And if I’d be so lucky, man

To ask her to dance”

Yellow Days continúa avanzando hacia la visión madura que ya nos había remarcado en 2024 con Hotel Heaven, su trabajo anterior. Cada vez más lejos de aquel chico de diecinueve años que irrumpió en el oficio hace ya diez años con el breve álbum Harmless Melodies, el cual vende junto al recién estrenado Rock and a Hard Place en una promoción.

Van der Broek girará por medio mundo en una larga e intensa gira en la que ya está inmerso. El tour comenzó en México el pasado 20 de febrero y se extenderá por Norteamérica hasta el mes de abril. A Europa le llegará su turno entre febrero y mayo, donde, además de Reino Unido, cuenta con fechas en Francia, Países Bajos y Polonia, entre otros países.

Pese a los baches que ha atravesado en algunos momentos de su carrera, ha encontrado en su autenticidad su mejor talismán. Dejándose el corazón en sus composiciones como modus operandi, su conceptualidad no conoce límites en su firme apuesta por la música psicodélica absolutamente emocional que tan bien domina.

