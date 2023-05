Young Fathers – Heavy Heavy

Ante una estratosférica cantidad de preferencias en la industria, es posible respirar hondo y gritar que el trío escocés Young Fathers son los dueños de esa llamativa originalidad que muchos buscan. El proyecto de Alloysious Massaquoi, Kayus Bankole y ‘G’ Hastings siempre ha sonado extremo y compuesto por inteligentes lenguajes sonoros de soul, rock, hip-hop y neopsicodélico.

Pero ahora, con su cuarto álbum de estudio Heavy Heavy, todas las vertientes musicales que han recorrido durante años parecen llegar a un punto crítico, a pesar de que siempre han estado en el punto más alto posible de su carrera.

Los temas Gerónimo, I Saw y Tell Somebody llegaron el año pasado y sirvieron como voluminosos precedentes para el disco; la primera es impactante a un nivel nunca antes producido por ellos y la tercera, en la coyuntura, se carga hasta el punto de convertirse en un coloso entre las demás canciones.

Fue con sus cuatro singles (Rice, el último adelanto, llegó el 9 de enero) que el trío consiguió poner sobre la mesa una hazaña totalmente insólita: algo tan nuevo hasta el punto de hacernos cuestionar en qué mares sabían nadar. Sin embargo, con la combinación de todas las entradas y detalles vistos a lo largo de 10 piezas, el oyente se siente desarmado de una vez por todas al ver un tipo de sonido que pulsa con fuerza.

Shoot Me Down comienza como algo que hizo Kendrick Lamar en DAMN. y luego se escapa hacia un ritmo de subgraves que recicla la sensación de correr libremente. Ululation no presenta voces de ninguno de los miembros, pero la pista Zulu se convierte rápidamente en una de las mejores del álbum al llevar la ululación a la vida como fragmento cultural. La voz, no identificada, penetra a la perfección en la refinada instrumentación que escapa a la habitual urgencia del trío, pero sin perder finura.

El yo lírico encuentra las ya habituales líneas fuertes que huyen de las ideas ordinarias sobre el amor, la amistad, el tiempo y principalmente la convivencia. El simple acto de respirar ha inspirado al trío en innumerables ocasiones, pero escuchando “Breathe in like a lion / Breathe out like a lamb” (verso del áureo Gerónimo), en una canción sobre el contraste de la vida y el peso de la raza que llevamos, es visceral hasta el punto de hacernos desear un abrazo ardiente.

Ese es el peso que se nos ofrece en Heavy Heavy, el de encontrar nuevos poderes e iniciativas que consigan que se te revuelva el pecho en medio de la (a veces) cálida idea de lo inédito, de lo desconocido. El álbum sirve como una mano en el estómago, pero también como el ruido que quieres escuchar cuando te aventuras al aire libre más puro. Aquí los sonidos vienen de dentro, de fuera, de los lados, por la ciudad, por la vida, por cómo se siente el corazón y cómo nos querríamos sentir.

El disco, en definitiva, es una liberación de energía física y espiritual. Escucharlo es contagiarse de esa energía, y para mí no hay duda: merece la pena hacerlo, por lo que no dejes escapar alguno de sus conciertos y resérvate un día en su vibrante y deslumbrante tour.

Escucha aquí Heavy Heavy de Young Fathers