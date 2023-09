Tres años han tenido que transcurrir para volver a encontrarnos con la delicada y siempre estimulante propuesta de Trevon Powers, quien ya no teme recuperar el alias de Youth Lagoon con el que se dio a conocer tras The Year of Hibernation de 2011, una de las joyas experimentales más sobresalientes de la década pasada. Poder afirmar sin complejos que un primer disco (compuesto, no olvidemos, con tan solo 22 años bajo la ilusión de la filosofía DIY), está la altura de obras consagradas del indie como Contra de Vampire Weekend, Holy Fire de Foals, Bloom de Beach House o I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It de The 1975, no es algo que suceda todos los días, razón de sobra para no demorar ni un segundo una nueva cita con el atormentado universo del artista nacido en Idaho.

Para evitar adentrarse con una cinta en los ojos en este disco, antes es importante conocer la trayectoria de Powers, una trayectoria trágicamente vapuleada por las olas de la inseguridad, el trauma y la tristeza. Sin embargo, si en The Year Of Hibernation el acercamiento a estos escenarios era desde una posición más adolescente, tímida y escurridiza, en Heaven Is A Junkyard opta por lanzarse a las aguas turbias y heladas del río y explorarse desde ahí dentro. Quizás de esas aguas es de donde extrajo el título para esta colección, lo que traducido sería El cielo es una chatarrería, un título que engloba a la perfección el tipo de narrativa, no solo lírica sino también musical, que el oyente se va a encontrar.

El álbum da comienzo con Rabbit, la cual presenta los elementos sobre los que se construye la columna vertebral de este esperado regreso. Minimalismo, la presencia sombría del piano, baterías acolchonadas y orgánicas y la voz quebrada de Powers se combinan en perfecta armonía para evocar esa complicada paz que el artista nos revela haber encontrado en la abstracción claramente manifiesta en las letras, unas letras de extremo carácter intimista y onírico que, sin perder de vista ciertos temas claros como la vida familiar, el suicidio o la religión, dejan la puerta abierta a interpretaciones subjetivas.

Las canciones avanzan con naturalidad, pintando paisajes lánguidos y confortables desde una posición de valiente vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad penetrante es uno de los puntos más atractivos de Youth Lagoon, y en esta ocasión lo vuelve a demostrar con una vulnerabilidad directa a nuestra cara con el fin de construir un relato maduro. Y es que, de alguna forma, visitar los enigmáticos paisajes del americano implica someterse a una realidad cruda sin máscaras que, aunque ajena, logra sentirse muy cercana y tocar puntos de nosotros mismos que creíamos olvidados o que estaban reprimidos.

Sin embargo, a pesar de la atmósfera lynchiana, Powers no renuncia a regalarnos momentos de de dulce digestión como podría ser el caso de las pegadizas Prizefighter o Mercury, donde una cierta luz ilusionante consigue asomarse a través de ese intrincado cielo de chatarra al que hace mención directa en la melancólica The Sling. Es gracias a estos parajes donde la felicidad se puede acariciar que el álbum adquiere el ritmo necesario para que recuperemos el aliento y continuemos el viaje hasta el final.

En definitiva, nos encontramos frente a una obra que enfrenta los demonios con suavidad, pero firmeza, con claridad y abstracción, con luz y sombra, con madurez e inocencia. Una obra a la que acercarse desde la pausa, desde la verdadera conexión, desde la sensibilidad para deleitarse con cada pequeño y cuidado detalle de la refinada producción que el propio Powers, junto a Rodaidh McDonald, han moldeado. No es, por lo tanto, una colección de canciones desordenada. Más bien, es una colección que destaca por su apuesta por el concepto y por recuperar esa necesidad tan humana de dejarse envolver paso a paso, día a día, por las historias reales y puras. Y qué mejor cuando esas historias vienen acompañadas de mágicas melodías.

Escucha aquí Heaven Is A Junkyard de Youth Lagoon