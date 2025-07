En un panorama musical plagado de clones, descubrir voces auténticas se convierte en un auténtico soplo de aire fresco. Dominic Richard Harrison, más conocido como Yungblud, irrumpe desde el Reino Unido con una personalidad vibrante y un impulso imparable por desafiar las convenciones para mostrarnos su cuarto álbum.

Se trata de un artista camaleónico que navega con soltura entre el rap, el pop y el punk alternativo. No rehúye alzar la voz en asuntos que le importan, en una entrevista con la BBC explicó cómo nació su propio Yungbludfest, un festival diseñado con entradas de bajo coste para garantizar que todos tengan la oportunidad de disfrutar de la música en directo.

Su último LP fue en 2022, con su disco homónimo (Yungblud), donde se propuso hacer un trabajo más auténtico que, sin embargo quedó más en un intento donde se movió más entre el pop-punk y baladas suaves, sin arriesgar demasiado.

Este cuarto trabajo (Idols) surge a partir de una crisis personal del británico, tras la cual pretende romper con el patrón de trabajos anteriores, así como versionar a sus ídolos a partir de su propio estilo. Es quizás su trabajo más ambicioso, como nos deja claro desde el épico arranque de Hello Heaven, Hello -que ya os contamos aquí– donde nos hace meditar acerca la búsqueda de uno mismo, la pertenencia, el ostracismo y la resurrección, en un arriesgado tema de 9 minutos. En lo instrumental, este tema cuenta con las cuerdas de la London Philarmonic Orchestra, y coros de la Brixton Choir a la vez que contiene una base electrónica y una crudeza punk.

Idols Pt I se presenta como una balada suave y melancólica, con arreglos orquestales y violines que aportan una atmósfera nostálgica y esperanzadora, a la par que sonidos más introspectivos y maduros. La letra aborda temas de autoaceptación y desafío a las normas sociales con frases como “all the boys are girls, all the girls are boys”. También pretende transmitir la idea de que todos podemos ser nuestros propios ídolos, sin necesidad de idealizar a otros.

Lovesick Lullaby es una vuelta a sus orígenes británicos, dando rienda suelta a influencias como Oasis, en un tema enérgico donde lucha entre la confusión emocional y el deseo de escapar del dolor interno a través de guitarras distorsionadas y batería potente.

Zombie es, particularmente, el tema que creo que mejor captura la esencia global del disco. Esta pieza, mezcla una base de rock alternativo con sutiles sintetizadores, nos sumerge en un intenso viaje emocional, a partir del miedo a la pérdida de identidad de uno mismo, ya que está basado en el deterioro físico de su abuela, y lo aterrador de pensar en convertirse en una carga para los demás. El vídeo, con Florence Pugh como enfermera protagonista, nos muestra, además del deterioro del paciente, el colapso físico y mental que puede suponer para los trabajadores sanitarios esa carga. De hecho el propio Yungblud describe este vídeo como una «carta de amor a las enfermeras».

The Greatest Parade es una enérgica búsqueda de la identidad interna, una reflexión de lo efímero de la vida pero también de la celebración de la misma en cualquier momento. Encontramos cierta teatralidad en este tema, quizá gracias a influencias como My Chemical Romance.

Change supone un corte más maduro, donde el británico aborda el dolor de la ruptura y la transformación personal que eso supone. Lo hace mediante texturas sonoras más sofisticadas y que dotan a este trabajo de más empaque.

Monday Murder es una de las piezas más crudas de este LP, donde el autor combina angustia personal, y sátira social con una producción explosiva. El lunes es una vuelta a la rutina laboral y este tema pretende ilustrar una crítica al conformismo laboral y social. Una vez más observamos las influencias musicales, con ecos de Placebo o The Cure.

Ghosts refleja las heridas emocionales que simbolizan los fantasmas del pasado y han dejado un poso en él. Este tema es uno de los más melancólicos del disco, apoyándose en una producción espectral, con un piano lento, sutiles sintetizadores y suaves arreglos de cuerda y una interpretación vocal frágil a manos de Yungblud.

Fire nos devuelve a la urgencia y la intensidad, en un tema con donde el fuego forma parte del proceso para poder resurgir cual ave Fénix. War, otro de los temas destacados, y también más agresivos, supone una metáfora de las batallas internas que lleva cada uno consigo. También supone la lucha de intentar encajar el molde impuesto por otra persona. En lo musical, nos encontramos con una producción sucia, gracias a guitarras saturadas y un riff con reminiscencias al punk británico de los 80.

Con Idols Pt. II vamos llegando a la despedida y Yungblud lo hace en modo de aceptación, dejando a un lado la necesidad de la validación externa para abrazarnos a nosotros mismos y querernos. Se deja de lado la energía explosiva, y nos encontramos con la vulnerabilidad en un tema eminentemente íntimo, al que le va muy bien la delicadeza en la producción, con un atmosférico piano y un angelical coro, que continúa en el último corte, Supermoon.

En conclusión, nos encontramos ante un disco honesto, valiente y visceral, del que Yungblud, como ya ha mencionado en alguna entrevista, “pretendo que la gente lo escuche desde el corazón, no desde la cabeza”. Es un trabajo necesario para cualquiera, porque aborda temas genéricos para cualquier ser humano, como son la aceptación de uno mismo, luchar contra los límites que la sociedad impone, o la salud mental.

Además, este álbum destila una energía honesta y valiente, desplegando una visceralidad que captura al oyente desde el primer acorde. Al mismo tiempo, resuena la sombra de los grandes iconos y todo este se fusiona, creando un sonido muy evocador. Yungblud sigue siendo el altavoz de la disconformidad juvenil, pero aquí lo hace con más foco, teatralidad y fuerza.

Escucha aquí Idols de YUNGBLUD