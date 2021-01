Conociendo a Melifluo / La persona detrás del artista

Conocemos su música, sus conciertos, su carrera pero, ¿conocemos el lado más personal de nuestros artistas favoritos? En esta sección, hoy es el turno de Melifluo, grupo baezano con una proyección muy fuerte y arraigada.

Melifluo es un dúo formado en 2019 por los hermanos Juan Carlos y Antonio Gómez Parrilla. Su música es un viaje introspectivo por ritmos cercanos al trip-hop, pop electrónico y rock. Tras su andadura en anteriores bandas como Supersubmarina y Casasola, los hermanos comenzaron este proyecto con el lanzamiento de cuatro singles y un primer E.P., producido por Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly) y mezclado por Manuel Cabezalí (Havalina). Sus directos están cargados de fuerza y ritmos eléctricos.

Además, aquí podéis descubrir su nuevo avance Aún nos quedan tantos años, cuyo vídeo os dejamos al final de la entrevista y que se presenta como segundo adelanto de su ópera prima. Mientras tanto, descubre sus recomendaciones de libros, películas, ciudades, restaurantes, discos, museos favoritos y mucho más.

Un libro

Rick Rubin. In the Studio, de Jake Brown. Es la historia de uno de los grandes productores de la historia del rock y relata anécdotas con grandes bandas muy inspiradoras.

Una película

Green Book. Una película muy emotiva que describe la lucha de un músico afroamericano por su carrera en una sociedad racista.

Un álbum

What went down, de Foals.

Una canción

Nebulosa Jade, de Rufus T Firefly.

Un cómic

La verdad es que no tengo ninguno.

Un cuadro

El buen pastor, de Murillo.

Un museo

Rijksmuseum, en Amsterdam.

Un restaurante

Bagá, en Jaén. Un increíble viaje por la gastronomía mediterránea.

Tu comida favorita

Los arroces.

Un deporte y equipo o deportista

Baloncesto y Luka Doncic.

Un festival en el que tocar

Sonorama Ribera

Una sala de conciertos

La Apollo, en Barcelona.

Un Lugar al Que Llamar Hogar

Baeza.

Una ciudad para visitar una y otra vez

París.

Un lugar donde perderte

Las playas de Cádiz.

Un hobby al que dedicar horas

El mundo del vino.

Un placer oculto

Los grandes vinos de Francia.

MELIFLUO – AÚN NOS QUEDAN TANTOS AÑOS