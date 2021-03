Conociendo a Mafalda / La persona detrás del artista

Conocemos la música, conocemos sus conciertos, su carrera pero, ¿conocemos el lado más personal de nuestros artistas favoritos? Hoy os presentamos a Mafalda, de origen londinense y con influencias muy variadas que hacen que su música sea un cocktail sonoro.

“Supe que quería dedicarme a la música a los 12 años. En ese momento no tenía muy claro de qué forma lo haría, pero sabía que quería formar parte de este mundo. Empecé a componer canciones en mi adolescencia y tocarlas delante del público fue un paso natural“. Desde entonces no ha parado hasta conseguir su meta.

Su primer EP Daisy Chain salió en 2019 y ahora vuelve con un nuevo trabajo en castellano, su lengua materna. De éste, ya podemos escuchar Decir Adiós y Así Lo Hago Yo.

Aunque este próximo trabajo la consagrará dada su ascendente trayectoria, aquí nos cuenta un poco más sobre ella, sus influencias y sus gustos, desde un punto de vista muy cercano.

Un libro

Scar Tissue, la autobiografía de Anthony Kiedis… ¡Fue revelador y asombroso!

Una película

Judas and the Black Messiah, sobre la vida de Fred Hampton. Sabía quién era pero no conocía su lado poético. Fue un buen recordatorio del impacto que pueden tener las palabras.

Un disco

X&Y, de Coldplay. Los fui a ver en vivo para ese álbum y nunca olvidaré esa experiencia. En ese momento no tenía aún muy claro lo que quería hacer, pero sabía que quería formar parte del mundo de la música de alguna manera.

Una Canción

Miracle, de Labrynth – Esta canción fue una gran inspiración para mi nuevo proyecto.

Un Cómic

¡MAFALDA!

Un cuadro

Los cuadros de Elizabeth Payton, es una pintora que admiro mucho.

Un museo

Tate Modern Museum de Londres

Un restaurante

En estos momentos Il Pizzaiolo, en Chueca, Madrid. Si te gusta la pasta y la pizza, ¡Ésta es tu nueva cantina!

Tu comida favorita

Difícil de elegir pero diría que la comida española.

Un deporte y equipo o deportista

LeBron James, Baloncesto

Un festival en el que tocar



¡Poder tocar en Glastonbury! Crecí en Inglaterra y fui cuando tenia 17 años. Desde ese día siempre ha sido un sueño tocar ahí algún día.

Una sala de conciertos

Rockwood Music Hall– Donde hice uno de mis primeros bolos en Nueva York.

Un Lugar al Que Llamar Hogar

Nueva York “Concrete jungle where dreams are made of“

Una ciudad para visitar una y otra vez

Los Angeles – el tiempo, los amigos y la comunidad creativa, es lo que me hace volver cada vez.



Un lugar donde perderte

Mallorca.

Un hobby al que dedicar horas

¡Me gusta mucho cocinar para mis amigos y mi familia!

Un placer oculto

¡No puedo para de comer Haribos! Soy una fanática de las chuches.

MAFALDA – DECIR ADIÓS