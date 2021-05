Conociendo a Nunatak / La persona detrás del artista

Conocemos la música, conocemos sus conciertos, su carrera pero, ¿conocemos el lado más personal de nuestros artistas favoritos?

En Nunatak tienen muy claro cómo definirse: “Somos cinco zangüangos de Cartagena a los que el hobby se les fue de las manos hace ya casi 10 años. Hemos dejando atrás 4 discos, 3 eps, colaboraciones, singles, viajes, hitos, cerves y todas esas cosas que hacen los grupos que se pelean año tras año por hacerse hueco en esta industria“.

A día de hoy se encuentra a punto de lanzar Sesiones Salvajes, y a pesar de estos tiempos raros, “esperando que capeé el temporal y cuando se retire al agua y el lodo, evaluar los daños y reconstruir lo que haga falta“.

Ahora, toca que nos hablen de su parte más íntima y personal.

Un libro

Sapiens. Estaría muy bien que todos supiéramos de que pie cojeamos y nos conociéramos un poco más como seres humanos. Nos ayudaría a tomar mejores decisiones para nosotros y el mundo que nos rodea. La pena es que a día de hoy esto es una fucking Utopia.

Una película

The Sound Of Metal. No sabía ni siquiera que estaba nominada a los oscars y se llevó un par. Es una peli bastante redonda que me hizo reflexionar sobre lo efímero de los momentos personales y como la vida, sin avisar, nos puede dar una hostia de la noche a la mañana y cambiarnos para siempre y que, por muy destructivo que sea el resultado, mientras nos quede aire en los pulmones, siempre habrá nuevas puertas abiertas por dónde retomar el camino y que debemos intentar no empecinarnos en abrir aquella que se nos cerró para siempre.

Un disco

Roses, de The Paper Kites, porque hay más canciones que producciones, por la profundidad del sonido, porque trasmite calma, elegancia y porque me gusta mucho.

También es el momento, lo mismo si respondiera mañana te hablaría de lo nuevo del bueno de Bruno Mars.

Una Canción

Without your Love, de The Paper Kites, por seguir con la tónica. En esta época musical tan convulsa para las guitarras al uso, me resulta interesante encontrarme canciones contemporáneas donde la guitarra lleve todo el peso y, sobre todo, de esa manera tan elegante.

Un Cómic

Watchmen, porque me flipa tanto que sobra cualquier otro tipo de argumento.

Un cuadro

La gran ola de Kanagawa, de Katsushika Hokusai. No es un cuadro en sí, sino una estampa. Como todo lo artístico no hay un por qué objetivo y concreto sino un momento de la vida en el que te dice cosas, en este caso, mas allá de la belleza del mismo, transmite una fuerza, tanto destructiva como constructiva, muy acorde con los tiempos feroces que vivimos a nivel personal y global.

Un museo

El museo de la Sidra en Asturias….es lo que hay.

Un restaurante

Mesón La Panera (Zamora), por la gente, la comida y porque cada vez que vamos significa que estamos de gira por el norte.

Tu comida favorita

Tortilla de Patata…¿hace falta dar razones?

Un deporte y equipo o deportista

Nos gusta mucho las analogías del ciclismo para referirnos a marrones del grupo. “Te estas descolgando del pelotón…”, “vaya minutada te está cayendo…”, y por decir alguien, un tío muy currante, comedor de marrones, talento natural, humildad y encima de la tierra: Alejandro Valverde.

Un festival en el que tocar

Ahora mismo en uno con mucho publico, bien juntos, con caras descubiertas, mucho sudor, energía a chorro y cero viruses.

Una sala de conciertos

Siento ser pesado con la respuesta pero ahora mismo cualquiera donde haya público. Me parece un poco raro ponerme a destacar salas teniendo tanta necesidad de todas ellas. Pero bueno, por decirte una, me encanta La Nau de Barcelona, exquisitamente funcional y cómoda.

Un Lugar al Que Llamar Hogar

Quitando nuestras respectivas casas, diría que la furgoneta cuando llevamos una hora de camino y aún nos quedan otras 7 más.

Una ciudad para visitar una y otra vez

San Sebastián. Por la comida, recuerdos personales y porque no puede ser más bonita esa ciudad.

Un lugar donde perderte

El acantilado del Hotel Galua (La Manga) un martes de enero por la noche.

Un hobby al que dedicar horas

La música. No tengo muchas horas libres y las que engancho son exclusivamente para cosas relacionadas con la música.

Un placer oculto

Un buena Pantera Rosa en su momento preciso te puede hacer viajar je, je,je.

NUNATAK – HIJO DE LA TIERRA FT. LA M.O.D.A