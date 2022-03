Conociendo a Rubén Pozo / La persona detrás del artista

Conocemos la música, conocemos sus conciertos, su carrera pero, ¿conocemos el lado más personal de nuestros artistas favoritos?

Hablar de Rubén Pozo es casi hablar de historia de la música española de los últimos veinte años. Primero hizo historia con Pereza, ahora la escribe en solitario.

Tras cuatro discos, ahora presenta el primer avance de su quinto álbum, con este pegadizo Mañana es lunes. Para descubrir este esperado trabajo al completo, tendremos que esperar al 22 de mayo, fecha en la que se espera este esperado lanzamiento.

Tras conocer su música, ahora descubrimos su lado más cercano.

Un libro

Llamadas telefónicas de Roberto Bolaño. En esta pregunta siempre contesto El Guardián entre el Centeno de Salinger, pero quería innovar.

Una película

Pulp Fiction, en fin, soy un hijo de los 90’s.

Un disco

Fuera de lugar, de Rosendo. Es el primer disco de rock español que me atrapó. Nunca me acuerdo de ese disco, pero hoy sí lo he hecho.

Una Canción

Lost Cause, de Beck. Porque me encanta y es la primera que me ha venido a la mente cuando he leído la pregunta.

Un Cómic

Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons. Es una obra maestra del cómic de súper héroes. Actualmente todas las películas de Marvel copian ese cómic. Sé que este comentario puede airar a no pocos marvel-fans, pero no daré mi brazo a torcer y solo pido que vengan de uno en uno.

Un cuadro

Cualquiera de Sorolla. Bueno, cualquiera de Sorolla con la playa, el sol, el agua…

Un museo

El Museo del Prado, aunque reconozco que solo he ido dos veces en mi vida.

Un restaurante

Cualquiera en buena compañía.

Tu comida favorita

Tortilla de patata.

Un deporte y equipo o deportista

Baloncesto. Es a lo que jugaba de chaval. Era bueno pero era bajito. Un día apareció una guitarra en mi vida y ahí acabo mi romance con el balón .

Un festival en el que tocar

Woodstock.

Una sala de conciertos

La Moby Dick, de Madrid.

Un Lugar al Que Llamar Hogar

Mi casa con mi chica, mi hijo, los perros, el gato…

Una ciudad para visitar una y otra vez

Barcelona.

Un lugar donde perderte

El campo, un camino entre encinas, etc

Un hobby al que dedicar horas

Escuchar vinilos. Con música la vida es mejor.

Un placer oculto

Hacerme pajas. Porque es un placer y porque me oculto cuando lo practico.

Rubén Pozo – Mañana es lunes