Conociendo a Steven Munar and The Miracle Band / La persona detrás del artista

Conocemos la música, conocemos sus conciertos, su carrera pero, ¿conocemos el lado más personal de nuestros artistas favoritos?

Hoy, «visita» nuestro espacio Steven Munar and The Miracle Band, que están promocionando su último álbum The Fish and The Net que salió en enero del 2021.

La gira, a día de hoy, incluye fechas muy próximas. La semana que viene les tendremos en Lleida (22 – Café del Teartre de l’Escorxador), Madrid (23 – Clamores) y Valladolid (24 – Asklepios).

Además, acaban de estrenar su nuevo single Have I Ever Told You?, que incluye un video Live Session que os dejamos al final del artículo.

Tras conocer su música, ahora descubrimos su lado más cercano.

Un libro

Siddhartha de Herman Hesse. Un libro que tuvo un fuerte impacto en mi cuando lo leí por primera vez con 20 años y uno de los pocos que he releído en diferentes momentos de mi vida. Un viaje a las profundidades del ser.

Una película

Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, uno de los alegatos antibelicistas más certeros de la historia del cine. Un clásico que merece la pena ir revisionando cada cierto tiempo.

Un disco

Ocean Rain de Echo and The Bunnymen. Su obra maestra y que incluye la totémica The Killing Moon y otros temas memorables como Nocturnal Me, Silver, etc.

Una Canción

Waterloo Sunset de The Kinks, la perfección pop hecha canción.

Un Cómic

Para seros sinceros, no soy ni he sido nunca lector de Cómics.

Un cuadro

La persistencia de la memoria de Dalí, la fragilidad del concepto tiempo.

Un museo

Museo Guggenheim en Bilbao.

Un restaurante

Cualquier bar que hagan buenas tapas

Tu comida favorita

Paella vegetariana. Cuando voy a Mallorca encargamos una en un restaurante que hay en La Colonia de Sant Jordi que es espectacular. Soy además muy arrocero.

Un deporte y equipo o deportista

No soy nada deportista ni seguidor de ningún equipo.

Un festival en el que tocar

Azkena, un festival en que no tenido aún la oportunidad de tocar y al que me encantaría ir.

Una sala de conciertos

Sala Apolo en Barcelona, cálida, con un gran sonido y con mucha historia.

Un Lugar al Que Llamar Hogar

Mallorca, la isla donde nací y a la que vuelvo cada vez que puedo.

Una ciudad para visitar una y otra vez

Hastings en Inglaterra, donde aún se puede respirar la Inglaterra de otra época.

Un lugar donde perderte

Banyalbufar en Mallorca, donde el término la isla de la calma o de la luz cobra todo su sentido.

Un hobby al que dedicar horas

Mi trabajo es mi hobby; componer, tocar, grabar.

Un placer oculto

Comer de vez en cuando jamón serrano.

Steven Munar & The Miracle Band – Have I Ever Told You?

