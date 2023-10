Conociendo a The Legendary Tigerman / La persona detrás del artista

Paulo Furtado está el músico y compositor portugués detrás de The Legendary Tigerman, un proyecto con el que acaba de publicar su nuevo álbum, ZEITGEIST (2023), el octavo de su carrera bajo este nombre. El disco supone un paso más en su sólida trayectoria a lomos del Rock & Roll, el Blues o el Garage.

Hoy queremos conocer un poco mejor a la persona que hay detrás de este veterano artista. Y lo hacemos gracias a una serie de recomendaciones más que interesantes.

Un libro

La gente parece flores al fin, de Charles Bukowski. Es uno de los cinco libros de poemas inéditos de Bukowski. Me gustan mucho porque no fueron su primera opción, tal vez porque esta poesía no es tan ácida y agresiva como la mayoría de su poesía, y por eso me gusta. Es de alguna manera más humano y empático, y creo que probablemente sea su mejor material.

Una película

Mistery Train, de Jim Jarmusch. Vi Mistery Train cuando era adolescente e iba sobre todo lo que amo. Es un tríptico cinematográfico que tiene lugar en Memphis, el lugar de nacimiento del Rock ‘n’ Roll, donde realmente puedes sentir que pasa el tiempo, y cuenta con un gran elenco que incluye a algunos de mis héroes del Rock ‘n’ Roll, como Screamin’ Jay Hawkins y Joe Stummer, con mucho humor e inteligencia. Me encanta el trabajo de Jarmusch, adoro su tempo y la influencia que la música tiene en su cine.

Un disco

Bossa Cubana, de Los Zafiros. Probablemente sea una elección extraña para un rockero, pero creo que Los Zafiros lograron crear un sonido único, con su mezcla de bossa cubana, Doo Woop y Rock ‘n’ Roll. Tuvieron un tremendo (y corto) éxito en Cuba, y la mayor parte de la banda también murió bastante temprano, debido principalmente a las intensas fiestas y la bebida. Este álbum es absolutamente asombroso.

Una Canción

Freight Train, de Elizabeth Cotten. Es una de las canciones más hermosas del mundo. Elizabeth pasó la mayor parte de su vida sola, en el Delta del Mississippi, era zurda y autodidacta para tocar la guitarra, desarrollando un estilo absolutamente único. Su música está llena de errores, incorrecciones además de genio y perfección. Cuando escucho esta canción me siento tan, tan conmovido, siento su dolor, siento su aburrimiento, los años y años alrededor de su guitarra, la que le hacía compañía. Es mucho más que música.

Un Cómic

Balada para Sophie, de Filipe Melo & Juan Cavia. Filipe, además de ser un muy buen amigo, y mi vecino, también es uno de los mayores genios portugueses escondidos. Es compositor, cineasta y también hace comics con su cómplice Juan Cavia. Balada para Sophie está disponible en muchos idiomas, es un hermoso libro sobre una vieja rivalidad entre dos pianistas, uno hijo de una familia muy rica y el otro hijo del conserje del teatro… En el presente, un joven periodista visita a uno de ellos en su antigua mansión… Y comienza la trama.

Un cuadro

Guernica, de Picasso. Lo acabo de ver hace poco en el Museo Reina Sofía, y quedé totalmente impresionado por su magnitud y potencia, y al ser un manifiesto contra la guerra y la violencia creo que no podría ser más adecuado a los tiempos que vivimos.

Un museo

Gulbenkian Museum, en Lisboa. Es uno de mis museos favoritos de todo el mundo. Tiene mucho arte moderno portugués y también una increíble colección de arte oriental, grandes maestros y arte decorativo. Los jardines también son increíbles y un lugar muy tranquilo para estar en Lisboa.

Un restaurante

Bistro 100 Maneiras, en Lisboa. El chef Ljubomir Stanisic es el chef del Rock ‘n’ Roll en Portugal. Este restaurante tiene una increíble comida de cocina internacional, un carrito de vinos y un ambiente relajado y genial. Los cócteles también son divinos.

Tu comida favorita

Me encanta el sushi. Realmente, un buen sushi tradicional es mucho más que comida.

Un deporte y equipo o deportista

En realidad no tengo un deporte favorito. Me gusta ver atletismo y los Juegos Olímpicos.

Un festival en el que tocar

Fuji Rock Festival. La naturaleza es increíble, el cartel siempre es genial y el público japonés es el mejor.

Una sala de conciertos

La Maroquinerie, en París; Lux and Musicbox, en Lisboa; Sala El Sol, en Madrid. Estos lugares son realmente geniales, con un ambiente y un programa increíbles, donde me siento como en casa. Pero me encantan los clubes, especialmente hasta un aforo de 500 personas.

Un Lugar al Que Llamar Hogar

Lisboa. Lisboa es un lugar mágico increíble. Es casa. Pero me entristece que esté siendo destruida, como muchas otras ciudades europeas, por la avaricia y el dinero.

Una ciudad para visitar una y otra vez

París. París es mi segundo hogar. Probablemente sea una de las ciudades donde más he disfrutado y donde sigo regresando y redescubriendo la ciudad. Solía ​​sentir eso también por Nueva York, pero ahora ya no puedo sentirlo.

Un lugar donde perderte

Tokyo. ¡Simplemente salta y cierra los ojos!

Un hobby al que dedicar horas

Pintura y fotografía. Estas fueron mis primeras pasiones y lo que realmente estudié (estudié Bellas Artes), y cuando estoy muy relajado siempre vuelvo a ellas.

Un placer oculto

A veces veo comedias románticas. Me encanta Algo pasa con Mary, por ejemplo, sobre todo por la presencia de Jonathan Richmond.

The Legendary Tigerman – ZEITGEIST