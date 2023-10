Fotografías: Eli Quevedo

Lara Miera, Teresa Iñesta y Bárbara López salieron una noche por Madrid y decidieron unirse para formar una banda. Poco tiempo después se les sumó Jaime Acosta tras escucharlas en un concierto casual organizado por un amigo común. Así nació Aiko el grupo, después de copiarle el nombre al gato de Lara. Aunque a priori pueda sonar algo improvisado, lo cierto es que con A mí ya me iba mal de antes de su primer disco, Va totalmente en serio… (2020) casi han alcanzado el millón y medio de escuchas en las plataformas digitales.

Me están apuntando con un arma (2023) es un viaje emocional que te hace bailar como un loco, cabrearte, reír y hasta volver por un momento a la adolescencia. Melodías potentes y rápidas y letras oscuras y pegadizas nutridas por la producción de Carlos Hernández. Además han contado con la colaboración de Mujeres y Olaya de Axolotes Mexicanos en dos de los temas del disco.

Nos sentamos con Lara, Teresa, Bárbara y Jaime en una terraza del madrileño barrio de La Latina para merendar tortilla y croquetas hablar de las nuevas canciones, de sus directos, planes y preocupaciones, desde el humor y la actitud irreverente que les caracteriza y que transmiten dentro y fuera de los escenarios.

Empecemos por la pregunta obvia, ¿Quién os está apuntando con un arma y por qué?

Lara: Oh shit.

Teresa: Pues aún no nos la habían hecho, ésta.

Bárbara: La vida, la respuesta es la vida.

Teresa: La vida, es más una sensación.

Lara: La vida, el capitalismo, los hombres, la policía.

[risas]

Bárbara: Y más cosas, ¿eh? Las relaciones, los amigos incluso a veces…

Teresa: Me están apuntando con el arma resume en realidad una sensación global que creemos que se transmite también en las canciones, por eso el título del disco.

Justo quería pediros que nos contárais en un par de frases qué hay en este disco.

Lara: Me despierto gritando, con pesadillas y me están apuntando con un arma.

Teresa: Radical, genial, descontrol, diversión, videojuegos.

Jaime: Eh, eso son palabras, no son frases.

Teresa: Divertido descontrol radical. Espera… Es un divertido descontrol.

Yo creo que con estos adjetivos podemos saltarnos la pregunta de las etiquetas musicales.

Bárbara: Sí por favor, porque nunca sabemos qué decir, gracias. Y es que además igual mañana estamos haciendo Bossa-nova.

Teresa: Cualquier persona te dirá que es una mezcla entre pop y punk.

Lara: Jo, es que además la gente es tan intransigente a veces con lo que es o no punk y es o no pop…

Teresa: Yo creo que es pop pero gritando, entonces es un poco punk. Además es rápido, con lo cual también por ese lado es un poco punk… Pero si le preguntas a un pureta de punk te dirá que ni de coña, ¿sabes?

Bárbara: Pero si ha dicho que saltábamos la pregunta, no os liéis.

Yo creo que os favorece estar entre estilos, cuantos más os pongan más aparecerá Aiko el grupo en los buscadores.

[risas]

Jaime: Perfecto, mete entonces también Blues, Trash…

Lara: Reggaeton, música clásica…

Estos días se habla de que los ritmos se han acelerado y que con el impacto de la pandemia, hay ahora un gran número de lanzamientos y giras. ¿Lo estáis notando de alguna manera?

Teresa: Hemos de decir que somos una banda bastante privilegiada en ese sentido. Tenemos la suerte de que se había creado bastante expectación en torno al disco, hemos notado que la gente estaba atenta, como que lo estaba esperando.

Bárbara: El día que salió el disco recibimos un montón de feedback y había muchísimo movimiento en redes, y sí veíamos que junto a lo nuestro había otro montón más de cosas nuevas de otras bandas. Pensé que para la promo no iba a ser buenísimo, que no iban a dar abasto.

Teresa: Más que des-escuchadas pensamos que estamos en una especie de espiral junto con otra peña.

La confianza en los temas nuevos nos ha hecho olvidarnos de la presión del segundo disco

¿A qué creéis que se debe la expectación de la que hablabais?

Bárbara: La cosa es que hemos ido sacando cosas, así que no nos habían perdido la pista.

Teresa: Sí, llevamos sacando temas desde hace un montón.



Bárbara: Hasta algún adelanto se nos coló, como el de k pesao, que teníamos pensado sacarlo más tarde.



Lara: También como que el segundo disco tiene algo de especial para una banda y la gente lo espera con expectativas.

Si es cierto que se habla bastante de la presión del segundo álbum, ¿os ha afectado de alguna manera?

Jaime: Alguna vez sí que hemos hecho algún comentario al respecto porque ha habido un cambio de estilo.

Bárbara: Y de temática también.

Teresa: Cierto. Pero a la vez, como nos molan tanto las canciones nuevas, la confianza en esos temas nos ha hecho olvidarnos de la presión del segundo disco.

Jaime: Sí, al escucharlas grabadas.

Bárbara: Totalmente, según las íbamos grabando decíamos «qué ganas de que salgan». Les hemos ido cogiendo cariño a medida que iban estando listas.

Lara: Y al final es como… bueno, puede que se de la situación de que a ti te flipe la canción y luego a la gente no. Pero bueno, eso ya no lo controlas, lo importante es que te flipe a ti y que disfrutes el proceso. Además al final suele coincidir que si a ti te mola, a la gente también le va a gustar.

Teresa: Aunque hay sorpresas, ¿eh? Con el disco anterior no esperábamos para nada que A mí ya me iba mal de antes fuera la canción que más iba a escuchar la gente y de repente lo fue. Así que nunca sabes al 100%, pero el tiempo lo dirá.

¿En qué se traducen los cambios de estilo y de temática que mencionábais?

Jaime: Ha habido un cambio de estilo porque en este disco nos hemos vuelto un poco más rápidas y punkies y furiosas, y también porque hemos pillado algo de experiencia con los instrumentos, la producción también es más agresiva. No es sólo cosa nuestra, claro, también del sonido.

Teresa: Claro, es también lo que nos podíamos permitir con el primer disco y lo que hemos podido hacer ahora, es diferente. Contar con un sello significa tener más recursos y grabar mejor. También te da más libertad.

Lara: Tampoco tiene nada que ver cómo compones el primer disco con cómo compones el siguiente.

Teresa: Claro, con el primero no teníamos intención de hacer un disco, eran las canciones que teníamos en ese momento. Con el segundo existía más la intención, no al principio, pero sí poco después, de que esas canciones se acabarían convirtiendo en un disco, así que te pones más aposta a componer.

¿Creéis que el hecho de tener más rodaje con los directos ha influido también de alguna forma en este segundo álbum?

Lara: Yo creo que sí. Por ejemplo, un planteamiento era: «Joder, que igual no podemos estar dos minutos seguidos cantando». Y de eso nos hemos dado cuenta tocando canciones del primer disco.

Bárbara: La velocidad también. Este disco es más rápido porque nos pasaba en los directos que las canciones del anterior las tocábamos a doble velocidad.

Lara: Y aún así hay canciones del segundo disco que ya las tocamos más rápido en el directo de lo que están en el disco.

Teresa: Pero no es aposta, es como te sale tocarlas.

Lara: Cuando hicimos las primeras canciones no habíamos tocado nunca. Ahora cuando componemos sí que nos paramos a pensar cómo lo vamos a trasladar a los conciertos.

Teresa: O pensamos más en meter partes instrumentales donde no nos toca cantar.

También he leído que no sentís mucha presión como banda porque no os da de comer como le ocurre a buena parte de la escena independiente. ¿Es algo que veis lejos?

Teresa: Tendrían que pasar muchas cosas, sí. Ahora mismo no sería para nada viable. Ahora mismo lo único que es viable es que no tengamos que meter pasta extra para hacer cosas.

Lara: Además es que muchas de las cosas que tendrían que pasar no dependen al 100% de nosotras. Nosotras nos esforzamos con las canciones, con los directos, pero también hay todo un equipo detrás trabajando en conseguir bolos guays, estar donde tienes que estar… Es muy complicado y creo que influye bastante la suerte también.

¿Creéis que el ‘Niños furbito y niñas lo que sea’ sigue vigente dentro y fuera de las clases de Educación Física?

Lara: Sí.

Teresa: Además fíjate que hemos tenido bien de movida con el fútbol femenino justo ahora.

Bárbara: Mortal. Creo que ahora menos, en las generaciones de ahora hay más consciencia. Además el tema deportes es muy harto en ese sentido. Igual ahora se está abriendo un poco. Pero en concreto la situación de la canción, es algo que te ocurre de adolescente y te marca de por vida. Si de niña te dicen que cualquier deporte no es para ti, es muy difícil que te pongas a ello a los 40. En esos casos tienes que construir una relación con el deporte desde cero porque te han apartado de ello completamente muy pronto. Siento que ahora en la educación se están tendiendo más puentes para que las mujeres accedan a donde no se les ha estado dejando.

¿Y en la música? Y más específicamente en la parte instrumental.

Teresa: Es muy fuerte. Yo en mi caso concreto he tenido mucha suerte, pero creo que lo que ha pasado durante generaciones con las mujeres en la música es que no nos hemos creído con derecho.

Lara: No te sientes parte de ello.

Teresa: Pasa también en muchas otras profesiones consideradas de hombres. Hasta que no nos hemos dado cuenta de que podemos estar ahí nos hemos mantenido al margen.

Creo que aquí la falta de referentes puede tener bastante que ver.

Teresa: Efectivamente.

Bárbara: Es que si no te ves reflejada, ¿cómo vas a pensar que puedes estar ahí? En mi caso, por ejemplo, empecé a tocar el piano con 6 años, pero ni de coña se me ocurrió en algún momento que iba a tener un grupo. Cuando era adolescente, creo que jamás escuché algún grupo en el que hubiera una mujer instrumentista. Había grupos con chicas, como Paramore, pero la chica era siempre la vocalista. Al no tener contacto con referentes, ni siquiera se te cruza por la mente que sea una opción.

¿Y sois conscientes de que ahora mismo vosotras podéis ser referentes para muchas niñas?

Jaime: Nos lo han dicho ya en alguna ocasión y es súper guay, la verdad.

Lara: Sí, ya sabemos de niñas para las que hemos sido su primer concierto y es la hostia.

Teresa: Jamás me olvidaré de una niña que vino a vernos a Murcia. Tendría unos 11 años o menos y nos dijo toda emocionada que aquel había sido su primer concierto. Ya no es porque fuéramos nosotras, es que qué alegría que el primer concierto que vea una niña sea de una banda de tías.

Lara: Y además es que no sólo tocando, gritando, volviéndonos locas en el escenario. Cosas que normalmente se han asociado únicamente con los hombres.

Bárbara: La verdad es que a mí me hace sentir cierta nostalgia. Me da por pensar «ojalá me hubiera pasado a mí».

Lara: También en las letras, hacemos canciones que no puede hacer un grupo masculino, porque aportamos nuestro punto de vista, que además, por haber estado menos representadas, es más original. Lo que cuentan los grupos de tíos lo llevan diciendo 50 años.

Bárbara: Exacto, queremos que las cosas nos las cuenten desde otras perspectivas. Aunque por desgracia hay mucha gente que aún no está preparada para ello.

Teresa: Prefieren ponerse a la defensiva antes de ver que hay puntos de vista universales y transversales.

Parafraseando ‘Soy una fracasada estúpida’, y a Lola Flores, si cada español os diera una peseta cada vez que… completad la frase con algún comentario que os hagan mucho como banda y que os saque de vuestras casillas.

Lara: Cada vez que nos habla mal un técnico.

[risas]

Teresa: Sí, cada vez que nos trata con prepotencia un técnico.

Lara: Cada vez que nos tratan de tontas por ser mujeres y piensan que no sabemos cómo funcionan nuestros instrumentos.

Jaime: Cada vez que os tocan el ampli.

Teresa: Cada vez que me van a decir algo mientras trabajo y me abrazan a la vez.

Lara: Cada vez que te llaman guapa, princesa, cariño, cielo.

Jaime: ¿Sabes qué me parece fuerte de esto? Que al ser el único chico de la banda veo todo esto con ojo de halcón y es una mierda. Veo que las ningunean en sus necesidades técnicas.

Lara: Pero hasta el punto de que van a hablarle a Jaime de cosas nuestras, de nuestro sonido o instrumentos. O gente que sólo habla con Jaime.

Teresa: Me da pena porque creo que hay muchos hombres que no saben relacionarse con las mujeres.

Bárbara: Pues a mí me da cero pena, que aprendan.

Jaime: Se están perdiendo aproximadamente a la mitad de la población

Bárbara: Lo peor de todo es que en ocasiones nos fuerzan a ser bordes para ser escuchadas y que no te falten al respeto, es frustrante.

Hablando de cosas que dan mal rollo, he leído en alguna entrevista que utilizáis el humor en las letras, y supongo que fuera de ellas, para transitar emociones difíciles. ¿Teméis quedaros sin inspiración si de repente os empieza a ir todo fenomenal?

Jaime: Noooo, mira, ahí está Love song que es una canción de amor.

Teresa: Sí, pero es mucho más difícil. La inspiración me sale mucho más cuando estoy un poco necesitada de sacar algo.

Lara: Lo siento, pero es que por mucho que la vida te vaya bien, siempre viene mierda. Es que da igual que te vaya genial, siempre va a haber algo que no sepas procesar.

Teresa: O cosas que vienen del pasado y que, precisamente porque te va bien, te puedes permitir digerir ahora.

Bárbara: Total. Niños furbito, fíjate. No es un tema que nos preocupe ahora mismo, pero lo abordamos ahora desde la distancia, casi desde el cariño.

hay una gran dosis de realidad en nuestras canciones

Contadnos sobre esa portada un tanto inquietante, tiene pinta de ser la habitación de alguien que no está bien.

Bárbara: Efectivamente.

Teresa: Es una foto hecha aposta, afortunadamente no es la habitación de ninguna de nosotras.

Jaime: Pero podría haberlo sido en algún momento.

Bárbara: Ese estado de habitación se compagina con el estado mental en el que pensamos cuando decimos Me están apuntando con un arma. La portada va de la mano con ese estado mental que le da título al disco. Cuando estás en ese punto, probablemente tu habitación esté así, hecha una mierda.

Jaime: Da fe un poco del nivel de oscuridad del disco, que es mucho mayor que en el primero. Salvo por Love song. Love song es un rayito de luz y un poco el arcoíris del disco.

Para vosotras tiene alguna función esta oscuridad, ¿os ayuda de alguna forma sacarla a través de la música?

Teresa: Sí, es un canal. No se hace con ninguna pretensión, pero es un canal que tienes de expresar cosas que incluso a veces no sabes de ti misma. Te salen frases y las hilas y al escucharlas piensas: «Realmente me siento así». Es un canal de expresión, el nuestro. Lo aprovechamos y le sacamos todo el brillo que podemos.

Jaime: La gente además luego empatiza y creo que por eso le mola.

Teresa: Y creo que empatizan porque hay una gran dosis de realidad en nuestras canciones.

Jaime: Además somos bastante literales con las canciones.

Hablemos de las colaboraciones que hay en el disco.

Jaime: Son bandas que nos flipan de hace mucho y que hemos tenido la suerte de conocer tocando con ellas.

Bárbara: Que además nos gustamos mutuamente.

Jaime: Sí, sí, ha habido match.

Teresa: Ha sido un privilegio, la verdad.

Jaime: Además nos salieron temas que nos recordaban a esas bandas, así que les escribimos, les molaron y nos dijeron que sí.

Es cierto que son temas muy afines a ambas bandas.

Teresa: Es que, de hecho, los escribimos pensando en ellos, ¿sabes? Una vez estaban listos, se las enseñamos, les molaron y ahí están, y nosotras súper contentas con el resultado.

Y a vosotras, ¿con quién os gustaría colaborar como artistas invitadas?

Teresa: Con Chico Blanco.

Lara: Colectivo Da Silva, Los Chivatos.

Jaime: Sí, total, son bandas con las que nos llevamos guay y estaría genial.

Bárbara: Con Mourn sería un sueño.

Entramos por completo en la canción, en disfrutarla y sentirla, y creo que esa es la clave

Tenéis un par de fechas el próximo mes en México, ¿es una forma de daros a conocer por allí o ya tenéis una base de seguidores?

Teresa: Sí, sí, nos han pedido por allí, sí. Si fuera de otra manera sería una absoluta palmada increíble.

Bárbara: Y desde el principio gente allegada nuestra nos lo decía, que nos comentaban mucho desde México por redes.

Teresa: Es cumplir un sueño. Cualquier música o músico te lo puede decir. Sigo sin creérmelo, que vayamos a tocar en México. Es un privilegio enorme.

Jaime: Sí, es una apuesta grande, porque es un dinero ir para allá, pero estamos encantadas.

Damos fe de que tenéis un directo potentísimo, ¿cómo se lo describiríais a alguien que no os haya visto todavía?

Jaime: La verdad es que es una locura, es que lo damos todo.

Hasta que a Teresa se le caen las gafas.

[risas]

Teresa: En cada concierto mis gafas acaban volando, es un milagro que aún no se me hayan roto, pero creo que es una buena manera de dar fe de que damos el 100% de nuestra energía cuando estamos sobre un escenario. Yo personalmente intento no ser muy consciente de la cantidad de gente que me está mirando en ese momento y nos dejamos llevar. Entramos por completo en la canción, en disfrutarla y sentirla, y creo que esa es la clave.

Desde fuera da un poco la sensación de tocáis como si nadie os mirase, como si bailáseis solas ante un espejo, es muy orgánico.

Jaime: Total.

Teresa: Sí, nos abstraemos mucho.

Bárbara: Yo siento que me quedo un poco quieta, pero lo disfruto muchísimo.

Jaime: Pero porque estás tocando mil cosas, tres instrumentos a la vez.

Viendo toda esa energía desbordante, ¿qué pasará cuando os toque encadenar varios conciertos en un corto espacio de tiempo?

Jaime: Lo descubriremos en México.

Teresa: Mira, precisamente por esto nos hemos apuntado a clases de canto, para tener más técnica y un mayor control, y ser capaces de enfrentarnos mejor a los directos.

Aquí en España habéis estado de gira esta pasada primavera tras ser seleccionados para Girando por Salas, pero supongo que habrá nuevas fechas para presentar este disco, ¿no?

Teresa: Sí, están por desvelar porque aún no hemos anunciado la gira por salas del disco y todavía no hemos tocado el disco entero ninguna vez. Así que vamos a presentarlo en México y luego sólo tenemos anunciado el Primavera Weekender, y ya después de eso anunciaremos la gira tocha.

Jaime: Sí, habrá bastantes fechas.

Bárbara: Lo anunciaremos pronto, antes de irnos a México, yo creo.