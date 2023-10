Fotografías: Alba Birds

Anabel Lee arranca la gira de su segundo disco Ganamos perdiendo (2023) el 19 de octubre en la Sala Copérnico de Madrid [las entradas se pueden comprar aquí]. El cuarteto de Terrassa formado por Víctor (voz), Aitor (guitarra), Perdi (bajo) y Jordi (batería) ha contado nuevamente con la producción de Carlos Hernández que consolida el sonido punk, rock y new wave de la banda. Hablamos con ellos.

¿Cuál es el feedback que habéis recibido de vuestro segundo álbum?

Lo que esperábamos. Afrontamos esta nueva etapa con ganas e ilusión.

El pasado mes de agosto tocasteis en la Plaza del Trigo en el Sonorama. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con vuestra madrina María Eguizabal (Elyella DJ)?

Es una masterclass, no dejamos de aprender. Sus tablas en el escenario nos sirvieron para actuar con ilusión. Nos encanta cómo se desenvuelve en directo.

En vuestros inicios fuisteis finalistas del certamen de bandas emergentes Vodafone Yu Music Talent.

Ese concurso fue nuestra primera gran experiencia, donde aprendimos que perdiendo también se puede ganar en la música. Actuamos en Madrid delante de un jurado y eso nos sirvió para constatar que nuestro proyecto funcionaba. En ese instante, fuimos conscientes que nuestra música podía conectar con gente de diferentes edades.

En este segundo álbum encontramos sonidos envolventes. Una continuidad de vuestro estilo punk, rock y new wave. ¿Cómo planteáis la composición?

Algunos de nuestros temas tienen reminiscencias de The Smiths y The Cure. Cada uno de nosotros aportamos algo único a la banda. El bajo siempre va a favor de todos. «Cuando voz y guitarra callan, prefiero hacer unas líneas que aporten sonoridad y dar más presencia a este instrumento», apunta Perdi. Es cierto que muchas bandas obvian al bajo, porque al bajista «le da palo», no fluyen ideas o porque el estilo musical no lo requiere.

En vuestro caso venís del post-punk y en ese estilo el bajo suele ser contundente.

En nuestro caso el bajo siempre está presente. Por ejemplo, en la canción Penas y lamentos se materializó esa sinergia. Teníamos una base instrumental con tres acordes, literalmente, se sumó el resto y todo encajó, para crear una pieza redonda. Hay otras canciones que provienen de un tarareo de Víctor y la replica del resto.

¿Cómo se pronuncia el nombre de vuestro grupo?

La primera camiseta que hicimos aparecía una mujer leyendo un libro, por tanto está claro cómo se debe pronunciar. Somos partidarios de que la gente lo diga como quiera. De todos modos, es gracioso pensar que pueda generar controversia respecto a nuestro nombre. Por una parte, los que nos llaman «Anabel Lee» y por otra, quienes lo pronuncian «Anabel Li»”. Así se fundaron las grandes religiones.

Sin rabia no puede haber amor en nuestras canciones

¿Cómo ha sido el proceso de creación de los once temas?

Cada canción ha nacido de una manera totalmente distinta. Este disco ha tenido un proceso de dos años, desde que se grabó el primer tema, Roma caerá, hasta hoy. Siempre existe un espacio para que brille cada uno de los instrumentos y la voz.

¿Cuál es la clave del grupo?

Componemos para los directos. Si lo pasamos bien tocando es la clave para saber si nuestra música es buena. El feeling auténtico surge cuando tocas los temas en los locales, no tanto durante la grabación del disco.

¿A quién van dirigidas vuestras canciones o en quién os inspiráis?

Se las puedes mandar a quien quieras. «Cuando toco la canción Me das asco me viene la cara de Santiago Abascal», dice Aitor. Sin rabia no puede haber amor en nuestras canciones.

¿Se puede hacer música sin Redes Sociales?

¿Sin Instagram quiénes seríamos? y hacemos música. Aunque antes se hicieran fanzines y los Sex Pistols triunfaron en la música sin Redes Sociales, hay que adaptarse a los medios. Que el éxito se mida por el número de seguidores, en nuestra opinión, es lo malo que tienen.

¿Cuál es la esencia del disco?

Por ejemplo, en Soldado universal buscamos una historia cotidiana y costumbrista, nos inspiramos en temas de Planetas. En Cristales rotos «recuerdo que con la letra lo pasé realmente mal«, confiesa Víctor. «Cuando la compuse reflejé lo que me gustaría que me dijeran, el objetivo es que quien la escuche la sienta como un abrazo», concluye el cantante.

El disco puede parecer sentimental pero con una nota de esperanza como en Drama en el Sonorama, que cantáis a dúo con la vocalista vasca, Maren.

Ese tema va dedicado al público de todos los festivales, donde tienes tus movidas. Es una historia que podría ocurrir en cualquier otro. En un fin de semana te puede cambiar la vida.

¿Qué esperáis de esta gira que arranca en Madrid?

Seguir cumpliendo sueños, ver caras nuevas, ampliar la familia y que el público disfrute tanto como lo hacemos nosotros.