Fotografías: Alejandro García-Cantarero

«Llega un momento que no enfocas la carretera y la impresión será que vas por la hierba». Esta frase podría resumir a la perfección el nuevo disco de Ángel Stanich, así como sus últimos años a nivel personal y emocional. Tras un tiempo de gran actividad y éxito (bien entendido, sin atender a cifras ni números), el compositor cántabro tuvo un cuadro de ansiedad bastante importante que le llevó a replantear todo de otra manera. Buscando su propia esencia, desde la sencillez y la intención de tener los pies en la tierra, saliéndose de la carretera y del camino marcado, para reconectar consigo mismo y con su oficio, Stanich consiguió hallar la motivación necesaria para dar forma al álbum más introspectivo de su carrera.

En las nueve canciones que componen Por la hierba, están todas las virtudes del cantautor, su reconocible lenguaje y su falta de prejuicios a nivel estilístico, pero en este trabajo hay una nueva vuelta de tuerca a la hora de contar historias. La ironía y el surrealismo siguen presentes, pero Stanich habla más de sí mismo que nunca, dejando un poco de lado -aunque no del todo- su visión del mundo. Aunque a priori no lo parezca, en este disco hay una mirada más interior que exterior y eso ha servido a su propio autor para sanar algunas de las heridas que tenía, para aligerar el peso de un viaje que se vuelve duro por momentos. Se podría decir que ha sido un trabajo terapéutico a nivel artístico, pero aún es pronto para saber si aquellas heridas han logrado cicatrizar.

Con sus nuevas canciones como excusa para hablar de muy diversos temas, estuvimos pasando la tarde con Ángel, en lo que ha sido el primer encuentro real que tiene con nosotros. Por la hierba es un disco muy cinematográfico, que contiene múltiples lecturas en su interior e intentamos profundizar en él durante una conversación que podría haber durado horas. Con una mirada sincera y serena por su parte, así como una predisposición enorme a la conversación, sin esquivar ningún tema, nos sentamos a charlar de un trabajo que está destinado a acompañarnos durante mucho tiempo.

Hasta hace poco eras bastante reacio a conceder entrevistas y poco a poco eso ha ido cambiando. Supongo que cada vez lo llevas mejor.

Supongo que sí, se va aprendiendo poco a poco. Tampoco es que me muera por hacer entrevistas, pero me parece que es un medio muy lícito para dar a conocer qué estamos haciendo, el nuevo disco y este personaje que soy.

¿Te has resignado un poco o realmente lo haces con convencimiento?

No es que buscase mejorar la situación de los medios de comunicación en España con mi medida de boicot personal. Sabía que no lo iba a conseguir. Simplemente, ahora me veo con el ánimo y la capacidad para hacerlo, y así no estar luego sin poder dormir por aquel gazapo que dije, por aquel dato erróneo que solté o por alguna burrada.

¿O sea, que muchas veces era por temor a meter la pata?

Era estrategia también. Como a Julio Iglesias lo de ir de mujeriego, a mí me sentaba bien el ir retraído, no hacer entrevistas, etc. Me refiero a que a él le vendieron como un mujeriego y se sentía cómodo con eso, igual que yo me sentía cómodo como ermitaño.

¿Cómo te definirías? ¿Como cantautor, como trovador…?

Como juglar, bardo… [risas]. Casi son sinónimos, depende de qué época histórica cojamos, pero cantautor igual es el más moderno, sonando ya antiguo. Por eso le metemos lo de lisérgico, seguramente.

Han pasado ya más de cuatro años desde que sacaste Polvo de Battiato. En este tiempo has tocado muchísimo, has hecho conciertos memorables como el que hiciste rodeado de amigos en La Riviera… ¿Crees que esta ha sido la mejor etapa de tu carrera a nivel profesional?

Pues no lo sé… Puede que sí, aunque quizás no se haya reconocido como tal por el público. La crítica puede que sí lo haya visto así, pero quizás para el público Antigua y Barbuda fue el disco que más impactó y que más enganchó. Quizás en Polvo de Battiato tuviéramos un influjo creativo muy grande, sobre todo de exploración musical, de ir a un mundo más sintético -por los sintes-, más barroco, más recargado… Fue como una implosión de creación y ahora estamos en el momento después de esa tormenta.

Quizás también fue una etapa un poco enloquecida, de muchas cosas, y una búsqueda constante de ofrecer al público algo especial. Igual fue algo excesivo, aunque el público se sigue mereciendo todo lo mejor, pero a lo mejor fui demasiado ambicioso y muy obsesivo con ciertas cosas.

Por ejemplo, me refiero a los discursos que daba en esa gira, que me los preparaba específicamente para cada lugar al que íbamos, hablando de sus costumbres, su folclore, su orografía, cualquier tipo de matiz que tuviera que ver con el lugar… Y era muy divertido, pero a la vez era una locura preparárselo porque me los aprendía de memoria cada día. Y cuando se juntaban dos o tres bolos en días seguidos, era un ejercicio de memoria muy grande que me tenía un poco con el temor de no acordarme de todo lo que quería decir y que quedase un poco caótico al final. Corría el riesgo de que lo que uno hace para que se aprecie y se valore, al final fuera un poco «cortarrollos».

«No es que sea un disco medicinal para cualquiera que lo escuche, pero sí que puede dar pistas y que retrata muy bien el momento en el que yo he estado este tiempo»

Y cuando terminas eso, entiendo que te quieres apartar un poco de todo y desconectar de verdad. Este disco viene después de atravesar una crisis de ansiedad y lo cierto es que el desencanto es quizá el tema principal del disco. Cuéntame cómo ha sido este tiempo y este proceso desde Polvo de Battiato hasta ahora.

Pues ha sido un tiempo en el que lo he pasado mal, como en «Voy cruzando el río», ¿no? [tararea la canción de Tam Tam Go! entre risas]. Creo que eso se ve en cada pista, en cada canción de este disco, porque básicamente cada una ha sido como abrirme a un sentimiento que anidaba en mí durante este tiempo.

Y así hemos ido haciendo el disco, a base de esa exorcización, de vislumbrar lo que me pasa, porque no me ha dejado de pasar, aunque creo que lo llevo mejor gracias a escribir las canciones, al psicólogo y a, gracias a ello, aprender algo de uno mismo, que todavía hay mucho que aprender. Todo eso creo que ha tenido un punto sanador, canción a canción, y cuando hemos terminado creo que estaba mucho más preparado para seguir mi camino, para seguir girando y para seguir haciendo lo que más me gusta.

¿O sea, que en ningún momento te planteas de primeras hacer un disco, sino que te va saliendo esto como parte de una terapia casi personal?

Sí, íbamos haciendo canciones. Y la intención era menos ambiciosa que en otras ocasiones, nos centramos en hacer canciones que nos gusten, que suenen a lo que a mí me gusta, como buscamos todos, y tratar de salir mejor al final del disco. No es que sea un disco medicinal para cualquiera que lo escuche, porque creo que cada uno tiene que hacer su propia introspección cuando tiene problemas, pero sí que puede dar pistas y que retrata muy bien el momento en el que yo he estado este tiempo, ese cuadro de ansiedad.

Ahora me ha venido a la cabeza algo que leí de Robe. Él tuvo un parón de 6 años entre Yo, minoría absoluta y La ley innata, en el que realmente pensaba que se le había olvidado escribir o al menos hacerlo como lo hacía antes, no encontraba la inspiración. Esto es algo que les pasa a muchos artistas en algún momento de su carrera. ¿Temes un día perder la inspiración o la capacidad de escribir canciones que te convenzan a ti mismo?

Yo durante un tiempo en este receso, la única canción que tenía clara y que pululaba en mi cabeza era «Por la hierba», la que da título al disco. Es la primera que tuve de toda esta hornada y las demás han venido mucho después, en el último año y algo en el que ya hemos entrado a grabar el disco.

Pero yo no sé si sentía más la sequía o una sensación más de innecesidad, de no búsqueda, de necesidad de parar y pensar, de escuchar otros discos y ver pelis, de procrastinar en ese sentido y no centrarme tanto en componer, componer y componer. Luego ya fue saliendo todo solo. Pero sí, fue una época un poco contemplativa y quizá como de falta de motivación, y de repente fue apareciendo gracias a los incentivos que me daba estar más tranquilo, ir al psicólogo, poder hacer algún retiro rural y perderte un poquito más en tus pensamientos y en lo que te inspira el paisaje. Fue ahí donde me reencontré un poco con las ganas de escribir.

Dices que «Por la hierba» fue la primera canción y es la abeja reina del disco, tal y como la presentaste cuando salió. El orden de las canciones del disco es diferente en el vinilo y en su versión digital y CD. En un formato «Por la hierba» abre el álbum y en el otro lo cierra. ¿Qué es lo que te ha llevado a hacer esos dos órdenes diferentes? ¿Es el formato el que ha mandado o realmente hay detrás una decisión más artística?

No, en realidad es el simple formato del vinilo y sus 24-25 minutos por cara. Al tener dos canciones bastante extensas, hubo que colocarlas en una cara junto a otras dos para que en la otra pudieran caber cinco que no fueran las largas. Ese era el modo de que entrase en un solo vinilo de 33 RPM y era la forma de encajarlo. Con esa obligación me cuadró mejor poner la primera «Por la hierba».

¿Qué orden de los dos te convence a ti más?

Pues la verdad es que me gustó cuando me vi forzado a hacer el orden para el vinilo, pero en realidad el orden más intuitivo para mí es el que va en digital y en CD.

A mí me pasa igual. He hecho el ejercicio de escuchar el disco en ambos órdenes y creo que me funciona mejor el del digital y CD. Es que el cierre con «Por la hierba» y la apertura con «Carretera o trueno» me parecen acertadísimos.

Sí, además te puedo dar una semiprimicia que no he dicho aún, porque estamos todavía madurando cómo hacerlo, pero la idea es sacar un vinilo doble con quizá algún temita extra, que seguramente recupere el orden del digital y CD. En el vinilo ya tendrás ese orden obligado por las pistas y no teniendo ya que depender de eso, seguramente saquemos uno doble con el orden más intuitivo.

«Creo que hay que aprender a disfrutar de las cosas sencillas»

Siguiendo ese orden, «Carretera o trueno» es la que abre el álbum. Una canción de más de 7 minutos. Para este disco has hecho las canciones más largas de tu carrera.

Sí. A mí me han metido muchas veces la tijera para que no fuesen todavía más largas, pero en este caso he tenido menos tijeras alrededor y he podido hacer un par de temas de los que a mí me gustan. Aunque comparado con según qué artistas o bandas, todavía se quedan en teaser. Pero vamos, ya tienen una generosidad de minutos apreciable.

A mí me gusta mucho cuando en un disco hay canciones largas que pasan por distintas fases durante su desarrollo. Con «Carretera o trueno» ocurre precisamente eso. Este tema cuenta con la voz de Anni B Sweet y con un pequeño cameo de Abraham Boba. Háblame de estas colaboraciones.

A Abraham es la segunda vez que le pido que me haga una frase porque yo qué sé… cuando se me ocurre, me lleva a él, a su manera de escribir y a sus canciones. La otra vez fue porque directamente mencionábamos «Habitación 615», en «Salvad a las ballenas», y era más de Perogrullo. Esta vez ha sido porque él dice «bañada por Buñuel», y en su último disco y el single de «En el festín» tenía muchos guiños a El ángel exterminador. Me vino así y, además, la forma de entonarlo también me recordó a él. Aunque ahora me decían que también les había parecido que quizá era Nuno de Grande Amore. Tienen ese punto exaltado a veces, que podía haber sido uno u otro, pero por Buñuel me llevó a «En el festín» y me llevó a Boba.

Y con Anni, buscaba una voz que en el fondo me diera el contrapunto femenino completamente. Ya sabía que con Anni, por experiencia, iba a quedar ideal. Además, la propia letra de lo que canta hace un símil con Grazalema, que es un pueblo que está en la frontera con Málaga y Cádiz, y que seguro que ella conoce siendo de Fuengirola. Me pareció que le iba a hacer especial gracia y sabía que a nivel vocal iba a quedar muy bien. Lo único que me preocupaba era cómo íbamos a quedar los demás [risas]. Pero bueno, lo hemos salvado.

Es que la canción en ese punto se convierte prácticamente en un dueto.

Sí, llega la coda final y ahí es una especie de entrelazo de las dos líneas vocales. Un poco a lo ADN.

«Poquita fe», es una canción que habla de la rutina, la soledad o el desánimo, y coge como referencia la serie de Raúl Cimas. Una serie en la que creo que todos, de alguna forma, nos vemos reflejados. ¿Qué es lo que más te gusta de ella?

Es que es muy cotidiana. Me gusta porque tiene aquello de que es gracioso porque es verdad. Y como es verdad, tampoco hay que forzar nada. Es como que todo surge y de pronto te mueres de la risa. No ves ambages, ni trucos dramáticos ni cómicos. Es todo como muy natural. Y de repente, a veces ocurren cosas surrealistas, como el momento de la llorera del compañero de trabajo de José Ramón, que pierde a la madre y se pone a llorar como un loco mientras se está comiendo un kebab lleno de salsa, y empieza a poner aquello que da asco. O el de las señoras que un día, cuando se van de la oficina, les da por dar dos besos a los guardas jurados y desde entonces todos los días hay un pasamanos de besos. Pues esas cosas me encantan.

Cuando entrevisté a Quique González antes de que publicara su último disco hablamos un poco de la resignación y del conformismo. Estuvimos de acuerdo en que no hay nada de malo en conformarse con lo que uno tiene, que parece que nos están todo el día bombardeando con la idea de tener que superarnos, de ser ambiciosos, etc. No sé por qué, pero me ha venido eso al hablar de lo que significa un poco esta serie.

Yo creo que en el fondo la serie de Poquita fe no te enseña a querer ser conformista. Yo pienso que simplemente se ríe de esa rutina y de ese mundo de la clase media en la que estamos casi todos… bueno, o lo estábamos… porque cada vez es menor esa clase media.

Entonces, yo creo que tampoco es una reivindicación del conformismo, pero sí que creo que hay que aprender a disfrutar de las cosas sencillas. Si tú te lo pasas bien jugando a las cartas después de comer con tus amigos, echando la pocha, el tute o lo que sea, ¿por qué lo vas a tener que sobreproducir y tener que ir luego a un chillout de tardeo? Si tú no eres así, si no lo has necesitado nunca, ¿por qué ahora sí? O sea, hay cosas que son bonitas tal y como son, y que las vas a seguir disfrutando.

«En este disco he intentado que las referencias en sí fuesen menos. Un poco como con los arreglos, que tuviera todo un poco más aire»

Ahora que dices eso… No sé si esto es también una cuestión de edad. Nuestra generación no tenía tantos estímulos, por tanto, consumíamos y disfrutábamos los productos culturales de otra forma: teníamos un disco y lo escuchábamos 50 veces, leíamos el libreto… nos gustaba una peli y la veíamos 10 veces…

Y cómo se estiraban las series en la televisión o cómo se reponían, y varias generaciones hemos visto El Equipo A o Pippi Långstrump.

Y ahora en cambio terminas algo y ya estás pensando qué ves ahora. No puedes estar ni un día sin ver nada porque ya lo están comentando en el trabajo, en las redes sociales y no te quieres quedar fuera de todo eso.

Sí, sí, completamente. No sé dónde escuchaba ayer que las series y películas ya las hacen pensando en que la gente está con el móvil en la mano, y que a la vez que ven la película, van a estar mirando el TikTok o lo que sea. Por lo visto, ya tienen eso en cuenta y por eso ahora quizá están haciendo pelis que, para el espectador clásico, como me puedo considerar, son peores que nunca. Como que te están tomando por idiota completamente, aunque la realidad es que simplemente están pensando que tú estás con el móvil y tienes esa peli en un segundo plano. Todo se ha vuelto un poco como para alumnos que necesitan clases de refuerzo.

Quizá con lo único que se puede mantener eso es con los libros ya que, al fin y al cabo, la lectura es otra cosa más reposada, de consumo más lento.

Supongo que sí… Pero bueno, viendo los premios y el foco que se pone en según qué libros, quizá dé la sensación de que también es para gente que tiene el móvil en la otra mano [risas]. O sea, que seguramente ni siquiera se libra la pobre literatura, denostada ya desde mucho antes de que llegara internet. Por lo menos de lo que es el foco en el que quieren que nos fijemos. Seguro que sigue habiendo escritores, igual que hay músicos y directores que siguen haciendo las cosas admirando las obras de cualquier índole que le han gustado, no tratando de llegar al espectador que no hace del todo por acercarse.

Háblame de «La casa negra» y de lo que simboliza esa imagen. Aunque es una canción muy gráfica, quizá sea la menos evidente a la hora de entender de qué habla.

Bueno… igual es la canción más evocadora, en la que se quiere decir y no se dice más. Habla sobre miedos, sobre tabús y profecías, en la que se junta lo peor de cada casa, que al final es lo que controla el mundo en las sombras y mueve los hilos. Es, digamos, un poco Cuarto milenio, con David Lynch, con un poquitito de píldora de actualidad. De las pocas que en este disco tienen más de eso y de crítica social o mediática. Y luego juega un poco con todo ese imaginario del misterio y del mundo de las sectas.

Tus canciones son como collages y, al menos desde fuera, da la sensación de que son escritas de esa manera, juntando ideas, imágenes, referencias, etc. hasta darle coherencia al conjunto. A mí por lo menos me gusta pensar que es así. ¿Estoy en lo cierto o el proceso es a la inversa, más convencional?

Escribo así. Soy muy referencial cuando escribo, la verdad. Casi cuando ya estás viendo el sentimiento o la imagen que evocas, la propia referencia aparece, se te junta y ya se te entremezcla con la canción. Para mí es muy natural y en este disco he intentado que no sea todo una retahíla de referencias, como ha podido ocurrir en otras canciones de otros discos.

Esas canciones me encantan, por supuesto, pero luego sufro más por aprendérmelas, porque no dejo ni espacio a los estribillos y tengo que meter más referencias por donde se supone que la gente se debería aprender la canción. Soy fan de ese tipo de canciones, tampoco me he inventado yo lo de hacer estribillos huidizos, pero en este caso he intentado que, en general, las referencias en sí fuesen menos. Un poco como con los arreglos, que tuviera todo un poco más aire, más aposento, pero que lo que estuviera quedase pintiparado.

Casi siempre utilizas el humor y la ironía para hablar de cosas más profundas de lo que podría parecer de primeras.

Es verdad que, aunque no hago música humorística, el humor es inevitable para mí y subyace siempre.

Por ejemplo, «Super Gris» es una canción en la que, entre otras cosas, mencionas a Cuba y el capitalismo, a Gaza y el Holocausto, etc. ¿Te sientes más cómodo utilizando esa ironía que poniéndote solemne a la hora de hablar de determinados temas?

Sí, la ironía es un recurso que tengo también para afrontar la vida y que no me va a abandonar. Y, para empezar, la ironía la tengo conmigo mismo. Si de alguien me río más en este disco es de mí. Igual eso cambia un poco el foco comparado con otros discos en los que el sarcasmo se cebaba más en otros personajes. En este caso, sea más explícito o no, al final yo creo que lo que hay es más una autocrítica personal.

«En este disco he seguido por ese mundo de no cortarme en tocar temas y géneros»

¿Crees que esa manera de escribir te ha podido restar credibilidad en algún momento a lo largo de tu carrera?

Puede que a veces las referencias no sean tan conocidas como yo creía o me ha dado lo mismo y ahí están, pero claro, la gente se ha quedado un poco a medias, no ha comprendido muy bien el mapa. Quizás sí que haya ocurrido lo que dices, porque hay mucha necesidad de elevar a genios por ideas absolutamente originales y que no parezcan depender de nada anterior, pero yo creo que desde siempre, desde Bob Dylan, nadie ha nacido de la nada y ha venido sin estudiar o sin beber de lo que le ha fascinado y que luego ha sabido traducir y transmitir. Quizá mi forma de escribir se muestre más que la de otros y entonces parezca más heredera o que debe más a los demás, pero para mí es más honesta. Aunque puede que esa honestidad, en muchos casos, me haya podido perjudicar.

En «Super Gris» mencionas el «Gracias a la vida» de Violeta Parra…

Está bien que menciones a Violeta Parra porque ya me han dicho varias veces que es de Mercedes Sosa y por eso no se entiende el guiño de después. Tendría que haberla hecho con «sosa cáustica» o algo así, porque hay un empeño en que es de Mercedes Sosa, pero no, es de Violeta Parra.

Al hilo de esto, quería que me contaras qué inspiraciones has tenido en los últimos meses a nivel musical porque en Por la hierba te atreves hasta con una bachata. Me da la impresión de que en este disco das un pasito más en esa variedad que siempre ha caracterizado tus trabajos.

Quizás sí, pero si te fijas, eclecticismo ha habido siempre. Quizás al principio no, el primer disco sí que era más tirando al género de americana, de imágenes que contaban cosas más abstractas y que tenían que ver con el mundo de la música y del blues americano. Pero después sí. Ya llegó Antigua y Barbuda y hay canciones como «Hula Hula», que en ese momento ya se salen del tiesto bastante. En Polvo de Battiato tienes «El Arriero, Pt. 2», que también es un ejercicio muy clásico en un disco que pretende ser muy «moderniqui», y de repente aparece una canción como entre Triana y Serrat. Y ahora igual hay menos prejuicio todavía porque ya sé que voy por ahí, que ese es mi rollo, y que además se me compra y se me aprecia. Entonces, he seguido por ese mundo de no cortarme en tocar temas y géneros.

¿No hay ningún género que no harías?

Hombre, si es el preponderante del momento, es muy probable que no lo haga. Pero, más allá de eso, podríamos haber hecho una cumbia en vez de una bachata, por ejemplo. Estoy abierto completamente.

«Os traigo amor» fue la canción elegida como primer adelanto de este disco. Esta canción se percibe como una de las canciones más optimistas del disco, junto con la bachata. En ella intentas mantenerte al margen del pesimismo, intentando que la paz y el amor sean los protagonistas.

En realidad, es una frase de Los Simpson. Viene de aquel capítulo, en el que a Montgomery Burns, para que no muera, le hacen un tratamiento con uranio y llega un momento en el que hay una sobredosis y entonces empieza a flotar, se pierde en el bosque, y vuelve con voz como angelical y empieza a decir esto de «Os traigo amor». Y llega al pueblo y dice Lenny: «Nos trae amor. Matadla» [lo dice con voz de personaje de animación], o algo así, porque se creen que es una mujer.

La canción parte un poco de ese capítulo y de una historia real que me pasó en la central nuclear de Santa María de Garoña, que se llama Nuclenor. Es una historia en la que de camino a la central tuvimos un accidente. Volcó el autobús, por suerte hacia el lado de la loma de la montaña y no hacia el precipicio. Entonces, volcamos unos 60 grados o algo así y nos quedamos como tumbados. Salvo algún rasguño, no pasó nada, pero me vino ese recuerdo, lo mezclé con todo y digamos que me autoproclamo el personaje de Montgomery Burns en ese capítulo.

Es un mensaje que en el fondo esconde radioactividad y no un mensaje de paz, lo que pasa es que siempre queda aparente. Yo creo que somos más amor que odio, eso sin duda, al menos a nivel personal, de mi parte, de mi banda, de la gente con la que giramos… Creo que vamos llevando amor, también tirando algún dardo, pero con cariño.

«A veces uno tiene la necesidad de huir y de escapar del mundanal ruido»

«He ido más allá» es otra canción que habla de desencanto y en ella buscas la evasión hacia lo primitivo, con un «plan cavernario» entre manos. ¿Por qué sientes esa necesidad de volver, de alguna manera, a los orígenes? ¿Qué esperas encontrar o aprender en esa regresión?

Va un poco en la línea de ermitaño, de buscar lo sencillo, de lo que también hablábamos antes de ese conformismo bien entendido, de ese volver a tus orígenes y a lo primitivo también, no solo de tu infancia sino de la humanidad, aprender a vivir y ser feliz con menos… A veces uno tiene la necesidad de huir y de escapar del mundanal ruido. Esa necesidad te lleva a hacer canciones como esta, aunque no dejes de estar en tu puñetera casa, donde estás siempre, pero sueñas con esas evasiones. La llamada de lo salvaje.

«Solo en la ciudad» es una canción bastante cinematográfica (en realidad todo el disco lo es), no solo por las referencias directas a Mulholland Drive o François Truffaut, sino por las imágenes que evoca, la cadencia y el ritmo que tiene, los arreglos… Es todo como muy de banda sonora. ¿A la hora de componer visualizas todas las imágenes con las que das forma a las letras?

Creo que sí, quiero pensar que sí. A veces también hay serendipia y hay accidentes, que al final suceden para bien, pero creo que sí, que cuando me surge la canción y empieza a coger cuerpo me va saliendo el atrezo. Esa canción la vi siempre muy peliculera, entre Solos en la madrugada de Garci, con Sacristán de locutor de radio de noche, y Cowboy de medianoche, por ejemplo. Historias de gente errática en su vida, solitaria, y que a veces le hubiese venido bien una mano amiga.

El disco, en el orden que hemos escogido, se cierra de manera acertadísima con la canción que le da título. «Por la hierba» quizás sea el mejor resumen del disco y viene cargada de autocrítica, de autoconocimiento quizá, y habla de mirarte al espejo.

Sí, yo pienso que sí. Además, como te comentaba, era la canción que me estaba rondando durante un par de años, desde el final de la gira de Polvo de Battiato. Tenía estrofas, tenía la melodía, y la fui limando y completando. En el fondo, es una canción que es una abeja reina en este panal, como decía la nota de prensa, porque ha animado a las otras a trabajar y a hacerse. Es una salida del camino establecido y hay muchas formas de desviarse, a veces feliz, a veces infeliz… pero es un disco que se ha salido un poco de lo que se suponía que tenía que venir.

¿Y crees que ha abierto un nuevo camino por el que seguir explorando? Decías antes que en este disco has hablado más de ti mismo que de lo que te rodea.

Sí que ha abierto este camino. No es que estuviera ya cerrado antes, siempre he tenido algunas canciones más personales o basadas en mí. Esta vez no es que haya una canción en la que vas a sentir que estás en mi casa y que vives mi vida, ni mucho menos, porque creo que al final escribo en un mundo ideal o un mundo onírico en el que yo protagonizo de algún modo. Pero sí es posible que haya abierto una veta o es posible que la cierre. También depende un poco de cómo vaya con la terapia, de si necesito ahondar más en esto o si me apetece pasar página y encontrar una nueva motivación en otro sentido. Yo creo que eso es lo más probable, porque cada disco tiene una chispa distinta, algo que enciende esa mecha. Así que supongo que tendré que buscar una nueva dinamita.

O sea, que por lo que dices, estas canciones aún no han sanado todo lo que necesitabas que sanar.

No, porque ha sido todo muy en tránsito. He ido tratando de mejorar a nivel mental, de estar mejor, de ser más feliz, de ser mejor persona si puede ser… y a la vez he hecho todas estas canciones, he preparado este disco y ya lo estamos presentando. Entonces, no sé qué va a pasar cuando acabe la gira. No sé si tendré la sensación de «completada la misión» o tendré que hacer una segunda parte. Pero si hay una segunda parte no será por el éxito, será porque la necesito y porque todavía tenía más canciones en este camino verde.

Para terminar, quería darte la enhorabuena porque creo que tienes un disco muy importante entre manos. Hay muchas ganas de ver estas canciones en directo.

Muchas gracias. Con el disco anterior, la verdad es que me primó mucho la aceptación y cómo funcionaba en directo la canción. Es que luego hay canciones que igual gustan o tienen comentarios muy positivos, pero luego en directo no funcionan.

¿Con qué canciones te ha pasado eso?

Por ejemplo, con «El cariño», del disco anterior. Es que pasa en todos los discos, que hay canciones que luego en directo no te la van a pedir o, que si la tocas, la mitad del público no va a saber cuál es. Yo antes pensaba mucho en eso y ya veníamos de un disco que había tenido bastante buena aceptación como es Antigua y Barbuda, entonces no quería dejar de tocar lo que la gente quisiera oír. Pero en esta gira creo que vamos a meter mucho del disco nuevo.

Eso está muy bien porque yo soy de la opinión de que cuando se tiene un disco importante entre manos y que gusta a la gente, en la gira de presentación habría que tocarlo prácticamente entero.

Es verdad que con el disco anterior tenía más en cuenta el cómo maridar con lo que ya estaba funcionando y que el concierto no perdiera en respuesta. Y ahora creo que voy a pensar más en eso, en mostrar el disco, y ya luego iremos viendo.