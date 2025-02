Fotografías: Jorge Herráez

En multitud ocasiones, la música y el arte nos salvan la vida. Quizá esta sea una afirmación algo manida, pero en el caso de Angie Sánchez, la creación de canciones ha sido algo tan terapéutico que ha fructificado en un álbum inmenso en forma y contenido. Tiempo al tiempo (2025) se presentó hace unas semanas sin apenas aviso, sin ningún single previo y alejado de todos los convencionalismos de la industria. Estamos ante una obra que cuenta una historia con un principio y un final, y cualquier estrategia que no fuera escuchar sus canciones en el orden correcto sería descontextualizar el espíritu del álbum y perder el foco en su mensaje.

Angie lleva años curtiéndose musicalmente en proyectos ajenos, mientras poco a poco ha ido formando su propia personalidad artística. En una época difícil de su vida, en la que una depresión la devastó, a la vez que se rompía una relación sentimental, fueron saliendo a la luz las canciones que forman parte de Tiempo al tiempo. En este disco hay una honestidad abrumadora, una manera de contar su realidad alejada de mensajes crípticos y metáforas enrevesadas. Aquí solo hay una mujer que se enfrenta a sí misma, al paso del tiempo y a todos los miedos que la atenazan, y lo hace a base de terapia y de amor hacia sí misma. El resultado es quizá uno de los discos más valientes y llenos de verdad de los últimos años. Una joya emocionante hasta la lágrima.

De la mano de Ricky Falkner, su productor y cómplice, y junto a unos músicos tan soberbios y experimentados como Xavi Molero, Mario Raya, Dani Ferrer, David Soler y el propio Falkner, Tiempo al tiempo se presenta lustroso y delicado, poniendo de manifiesto que Angie Sánchez es una de las figuras con más futuro en nuestra música. Nos reunimos con ella en un local céntrico de Madrid y ahí, con todo el tiempo y la calma que requiere un trabajo como el que ella ha publicado, nos sumergimos de lleno en esta historia, tan brutalmente dura a nivel emocional como esperanzadora. Una historia con la que muchos podrán sentirse identificados y cuyo reflejo musical a buen seguro ayudará a quienes se hayan sentido alguna vez como su autora.

Vamos a empezar con lo que me has contado antes de activar la grabadora, tus sensaciones al sacar tu primer álbum y eso que me contabas de que estás incluso un poco abrumada.

Sí, totalmente. De hecho, me apetece hablar de esto con compis que ya hayan sacado disco, porque los dos días anteriores ni siquiera me provocaba yo ansiedad pensando en ello. No era una cosa de «¿y si va mal?». Era una sensación muy extraña. Estaba como si estuviera levitando, pero en un sentido incómodo. Supongo que da muchos nervios, son años de trabajo, porque el disco se ha cocinado muy a fuego lento… y da mucho miedo. Entonces, ya el día que lo lanzamos, no me esperaba ni de coña lo que recibí. O sea, lo esperaba de mis amigos y mis familiares [risas]. Además, lanzando un disco entero, que la gente se está tomando el tiempo y la generosidad de escucharlo… eso a día de hoy lo agradezco aun más.

Aunque tu cara y tu voz puede que les suene a la gente de verte y escucharte en otros proyectos, cuéntame tú de dónde vienes a nivel musical.

Yo vengo de Toledo y llevo tocando piano desde los 5 años. Empecé a estudiar clásico, lo típico… En mi casa he tenido la suerte de que desde pequeñita me han llevado a conciertos, hemos viajado para ver a Prince, hemos visto a Ben Harper, Norah Jones, Tower of Power… He tenido mucha suerte en ese sentido porque siempre han escuchado muy buena música, han sido muy melómanos, así que siempre he tenido predilección por ese tipo de música, por el blues, el country, el jazz…

Mi hermana tenía un disco. Luego dejó la música, pero ella tocaba muy bien y tenía un grupo de funk, luego se fue más al soul, y claro, yo la admiraba mucho y quería un poco eso. Cuando vine a Madrid empecé a tocar blues. Yo estudié periodismo, pero siempre digo que la carrera me la saqué realmente en La Coquette, que es un bar de blues de aquí, en el que martes, miércoles y jueves hacen conciertos gratis. Entonces, yo me iba ahí engañando un poco, diciendo que tenía 18, cuando tenía 17 aún. Así que empecé a meterme en ese circuito y a tocar como pianista con artistas de blues.

Luego fui descubriendo a otros artistas con los que toqué: Jacobo Serra, Anaut, Virginia Maestro… Y me fui yendo ya a otros estilos, a lo mejor a tocar más pop… Y rompí con todo en una etapa rara, en 2016. Busqué trabajo fuera, en París, y me fui con una amiga a trabajar a Disneyland. Me empecé a colgar con el disco Me matas si me necesitas, de Quique González, al que descubrí ahí. Un poco tarde, pero bueno… Me compré con el primer sueldo una guitarra acústica, sin saber tocarla, y ahí me di cuenta de que realmente a lo mejor mi sitio en la música no era tanto como pianista acompañando a artistas, sino escribiendo canciones.

Aunque digas que descubriste a Quique un poco tarde, tampoco está mal hacerlo con ese disco que creo que es uno de los más redondos de su carrera.

Y de hecho, ese disco lo produce Ricky Falkner. Entonces, de ahí viene un poco que me hiciera tanta ilusión, de repente, estar haciendo mi disco con mi productor favorito. Por ejemplo, en mi primer concierto de mi vida, en La Fídula, que lo pasé fatal… toqué Orquídeas, de ese disco.

O sea, que fue ahí, en el 2016, cuando decides que quieres hacer algo por tu cuenta. ¿Y desde ese momento ya estás fraguando canciones en tu cabeza? Porque luego has estado tocando con mucha gente.

Bueno, tampoco con mucha gente… Toqué, sí, y mientras estudié… Me estaba buscando. Realmente me costó mucho encontrar mi manera de hacer canciones, mi manera de cantar, incluso, porque yo estaba acostumbrada a cantar en inglés, y le tengo mucho respeto a las canciones. Me tomé mucho tiempo hasta que me sentí a gusto y que no estaba impostando nada. Pasaron muchos años.

¿Y recuerdas cuándo fue eso? Cuando dijiste «creo que esta es la línea a la que voy a seguir, creo que este es el tipo de canciones que voy a hacer».

Yo creo que sí, con Punto muerto. Digamos que este disco nace de una etapa cruda a nivel personal, en la que yo pasé por una depresión. Fue un proceso muy duro y, además, en ese proceso yo no tenía creatividad ninguna. Me alejé muchísimo de tocar y de todo. Con mucha terapia, por supuesto, empecé a curarme, al mismo tiempo que empecé a encontrar canciones por el camino. Punto muerto llegó en un momento en el que yo intenté describir lo que me estaba pasando y fue ahí cuando dije: «Ostras, es que yo creo que esta es la manera. Para mí, el plano desde el que tengo que escribir las canciones es contar exactamente todo lo que me pasa«.

«En el disco hay casi una implosión personal, que tiene que ver con las sensaciones que provoca una depresión, la ansiedad, el miedo al paso del tiempo»

Ahora sacas tu primer disco, Tiempo al tiempo, y lo haces de una manera un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados: sin singles previos, sin promoción, sin apenas decir nada en redes sociales…

Sacándolo un lunes… [risas]

Eso es. Lo de hacerlo sin singles está muy bien porque al final es una historia que tiene un principio, tiene un final y quizás no tendría mucho sentido hacerlo de otra manera.

Yo creo que el single muchas veces te separa del disco y que muchas veces hace que el disco pase desapercibido, porque los singles son los que entran en las listas, es lo primero que escuchas, lo representativo. En este disco no sabría decirte qué es lo representativo, prefiero que eso caiga más en la elección de la gente que lo escucha, que cada uno tenga su single mental y que elija cuál es su canción. Como el disco tiene una intro y un desenlace, una outro, ya con esa elección no tendría sentido sacar canciones de ahí, porque ya estoy diciendo que hay un principio y un final. ¿Un poco kamikaze? Sí [risas].

Yo es que ahora mismo estoy un poco perdida y no sé cómo se escucha la música. Supongo que ahora se escuchan las cosas más por canciones. Y luego estamos los que somos muy románticos con esa otra manera de escuchar, de ver una película entera, no capítulos sueltos. Yo con este disco estoy pidiendo el tiempo de las personas para que se lo escuchen entero. También me parece sano volver a disfrutar de un tiempo de escucha de un disco. No sé si estoy equivocada…

A nivel comercial, puede que sí, pero creo que a nivel artístico es algo muy honesto por tu parte.

Bueno, para mí es que ha sido natural, te lo juro. No ha sido tampoco por ser más kamikaze ni por provocar nada.

¿Y lo de sacarlo un lunes?

Es una chorrada, en realidad. El lunes anterior al 27, que es cuando quería lanzarlo, pero por movidas de tiempo y de organización no pudo ser, era Blue Monday, ese día que se supone que es el más triste del año. Me hizo gracia y me encapriché con la historia. Es que en realidad estoy empezando a llevar un proyecto a cabo y no tengo ni puñetera idea de por qué se saca un disco un martes o un viernes. No sé si tú lo sabes…

Cuando yo era chaval, los discos salían los lunes. Y a mí eso me molaba mucho porque era como que el lunes comprabas el disco, tenías como toda la semana para escucharlo, y los viernes estrenaban las pelis.

Ah, qué guay. Tenías el estreno de peli y el estreno de disco. Ahora lo que veo que pasa es que tú sacas un disco este día, que tendrá algún tipo de sentido que yo no he entendido, pero que se te puede cruzar con muchos discos… Entonces dije, «mira, ¿qué más da?». Yo en realidad, en mi pequeño caos, soy muy ordenadita y tengo un poco de toc. Así que lunes.

Como decíamos, Tiempo al tiempo se abre con una ‘Intro’ y se cierra con un ‘Final’. El disco, cuenta una historia concreta y tiene todo el sentido del mundo que no haya tenido singles de adelanto que desvirtúen ese contexto. Háblame de esa historia que tejen las canciones.

Hay gente que se puede inventar historias, que puede hacer relatos ajenos con las canciones. Yo no sé hacer eso. Para mí es muy terapéutico hacerlo como lo hago. Por una parte, es un disco que habla sobre una ruptura sentimental, y por otra parte hay casi una implosión personal, que tiene que ver con las sensaciones que provoca una depresión, la ansiedad, el miedo al paso del tiempo. Entonces, al final, Tiempo al tiempo habla de todos estos procesos personales, de una manera muy honesta y creo que muy gráfica -o lo he intentado al menos-. Yo diría que lo que más me gustaría es que este fuera un disco para acompañar, para poner palabras a lo que a veces uno no sabe ponerle palabras, y eso es lo que ojalá en algunos casos yo haya conseguido.

Eso es lo que admiramos siempre de los artistas, ¿no? La capacidad de expresar sentimientos que todos tenemos pero que nos cuesta describir.

Total. Y es, de hecho, una de las cosas que más nos nutren del arte. Te encuentras acompañado por un libro en el que resulta que está describiendo cómo te sientes, y eso te cura un poco. Yo creo que si haces un disco honesto y cuentas las cosas que te pasan sin pudor y sin tapar nada con demasiada metáfora, puede provocar ese acompañamiento.

¿La necesidad de expresarte y contar esta historia en concreto es lo que te ha llevado al disco o el proceso fue al contrario, queriendo hacer un disco y teniendo que buscar un hilo conductor que lo articulara?

Me parece paradójico y bonito que el disco surgió cuando dejé de perseguir hacer un disco. Es decir, empecé a escribir canciones para mí, a modo terapéutico, sin pensar que las iba a escuchar nadie. Y ya llegó un momento que tuve una cantidad suficiente de canciones y dije «creo que tengo un disco». O sea, no perseguí el disco. De hecho, pensaba que era incapaz de llegar a hacer un disco. Era mi ideal, mi sueño, pero no es fácil. Para escribir hay que gastar mucho tiempo para mí, hay que construir un puzle imposible… Es un trabajo complicado. Entonces, fue de esa manera, me lo encontré.

«Las canciones me han hecho sentir más fuerte, han generado que tenga un discurso, una seguridad, una voz»

Una vez que compones estas canciones, las grabas y tienes el disco, ¿tu sensación es de curación también? ¿Te sientes liberada?

Total. Me he quedado a gusto. Me he curado a la vez que han salido las canciones. Ha sido un proceso paralelo mi recuperación de esa depresión y la aparición de las canciones. Creo que según yo me iba encontrando mejor, también las canciones me han hecho sentir más fuerte, han generado que tenga un discurso, que tenga una seguridad, que tenga una voz. Entonces, me he quedado a gusto. De hecho, el disco termina con una frase, en el outro: «Decido no ser mi enemiga más cruel». Para mí ha sido como un acto de amor personal hacia a mí misma y me ha curado.

En mi cabeza el disco lo he entendido siempre como una historia de una ruptura.

Habla de eso, pero menos de lo que parece.

Y como yo me he montado esa historia, veo que las canciones pueden tener cierto orden cronológico o al menos yo he ido formando eso según lo iba escuchando una y otra vez. ¿Lo has concebido con un orden cronológico o tenías las canciones y has ido haciendo ese puzle? Porque también hay canciones que están relacionadas entre sí.

Sí que hay canciones relacionadas entre sí, porque al final todo pertenece a una etapa. Es inevitable que a veces parece que estoy volviendo a hablar de una cosa. El orden cronológico no ha sido intencionado, a lo mejor inconscientemente se han ordenado así las canciones. Como todo habla de la misma etapa, quizá sí que tenga un orden el discurso. Y luego, por otro lado, creo que hay menos canciones de desamor y de esa ruptura sentimental, que de mirarme para adentro y describir lo que me estaba pasando. Lo que pasa es que también suena a desamor porque es triste. Pero a mí me encanta que tú lo interpretes y te montes la historia que a ti te parezca.

En la intro hablas de sufrir sin necesidad, de marcas en la piel, de esconderte. O sea, es que en la primera canción…

Ya piensas: «Esta chica no está bien» [risas].

Menudo nivel de sinceridad para ser la primera canción del primer disco.

Es una intro, realmente para mí no es una canción al uso, porque es una cosa que canturreaba y no le encontraba el sentido tanto de canción. Es como una apertura de todo lo que voy a hablar durante el disco: El miedo a envejecer de una mujer, es eso que digo, «qué pronto nos enseñan a escondernos», sobre todo a nosotras; el vértigo que da desaparecer para el mundo cuando ya esa presencia física -entre comillas- se va deteriorando inevitablemente; y luego también al paso del tiempo… Como que hago una carta de presentación de «estoy cagada de miedo, estoy mal, os lo vais a zampar» [risas].

En ese esquema mental que yo tenía, llegas a ‘Vecna’ y veo que habla un poco de ese comienzo de una relación. Al final son cosas como muy gráficas, de cierta ilusión en esos momentos. Por lo menos de recordarlos.

Claro, es la nostalgia. Cuando estás perdiendo algo y te acuerdas. Duele tanto acordarte de cómo empezó todo y saber que no vuelve…

En ese proceso de desamor yo he sacado como dos lecturas. Una de resignación e incluso enfado, y otra en la que tú te autoculpas mucho e intentas proteger a la otra persona.

Eso es. En Sálvate tú lo digo. Tengo que hablar de la depresión porque ha sido un hilo conductor y un motor a partir del cual hablar. Cuando uno está así y ve tanta oscuridad en su interior, inevitablemente el miedo es que se lo impregnes al otro y que a ese otro le termine haciendo daño ese monstruo interno que tú llevas. Sálvate tú es una canción en la que por amor quiero proteger al otro de algo que creo que yo estoy generando. O sea, que lo has leído muy bien.

¿Por qué eliges el personaje de ‘Vecna’ como metáfora para contar la historia que cuentas en la canción que lleva ese título?

Pues cuando estaba en esta etapa de la que te hablaba, yo vi Stranger Things y encontré un paralelismo entre el personaje de Vecna y la depresión. Creo recordar que la tristeza es lo que hacía a Vecna más poderoso para llevarse a los personajes, pero luego, si tú te ponías tu canción favorita en los cascos, te salvabas. De ahí esa frase en la que digo «Mis canciones favoritas ahora son tuyas. ¿Qué hacemos cuando venga Vecna?» Porque ahora mis canciones favoritas me las has robado y ahora son tristes. Es que, ¿cómo me voy a salvar de Vecna si ya mis canciones favoritas también me provocan tristeza? Va un poco por ahí.

En ‘El verano más raro del mundo’ hay cierta tendencia a dejarte llevar, a sumirte quizás en un pozo, y dices: «Quiero todo lo que me mantenga anestesiada». Ahora que ya me has hablado de esa situación por la que pasaste, entiendo un poco el sentido de eso.

Bueno, cuando tienes una ruptura amorosa o sentimental, llega el verano y casi anestesias el duelo, saliendo más, viajando, etc. Luego llegas a tu casa en septiembre y es un poco esa sensación de que ya no es mi casa, ni es su casa, soy un fantasma. Es ese choque de realidad y esa hostia.

«Estaba encerrada en mí misma y la imagen de un pájaro saliendo de una maleta, era para mí una imagen de esperanza»

‘Punto muerto’ fue la primera canción que hiciste del disco, ¿verdad?

Fue como la ventana hacia las demás.

Habla de anhelar una libertad que parece que no tienes…

Sí. De hecho, la imagen del pájaro saliendo de las maletas partió de terapia. Yo iba a la psicóloga, una psicóloga maravillosa que se llama Eva, por cierto, y trabajábamos mucho con la imagen, con el dibujo. En un momento dado, me dio un papelito en blanco y me dijo: «Dibuja algo que te dé confort, una imagen a la que puedas recurrir en tu cabeza que pueda ser un lugar seguro». Dibujé una maleta y un pájaro saliendo de ella. A mí me gusta mucho dibujar, así que me lo curré. Entonces, el estribillo habla sobre esta imagen que dibujé casi sin pensar mucho, pero para mí era una liberación muy bonita a la que recurrí en esta canción.

Entiendo que era una libertad que anhelabas y que tú no tenías por ti misma.

Eso es. Estaba encerrada en mí misma y esa era una imagen de esperanza para mí.

Justamente, después de esa canción viene ‘Al menos por hoy’, que es una especie de liberación en la que te pides a ti misma no ser tu propia víctima ni tu enemiga. Dices «hoy quiero bailar tan ridículamente y me va a dar exactamente igual lo que diga la gente».

Exacto. Además yo bailo fatal [risas]. Me encantaría bailar mejor, es una asignatura pendiente, pero bueno… Sí, es el momento de diversión. Es como que no sé qué pasará mañana, pero por lo menos hoy voy a hacer el pato, voy a bailar y se acabó, porque esto es agotador.

Háblame de esos mecanismos autodestructivos a los que haces mención en ‘El cable equivocado’.

Es una canción que habla de la desesperación porque ese mal sentimiento no cambia. La imagen esa de las pelis, que tienen cable rojo, azul, amarillo, cortan uno y explota todo. Era un poco eso, que me da calma en mi cabeza que explote todo y tener un descanso, aunque sea de esa manera. Era un momento de mucho dolor, de mucha incomodidad y no conseguía encontrarme mejor de ninguna manera. De ahí viene esa imagen bruta, porque saltarlo todo por los aires sería la manera.

Te decía antes que las canciones se van hilando y me gusta mucho que en ‘Extraño a un extraño’, en la primera frase hablas del cable equivocado también.

Sí, hablo de ese cable desde otro punto. Desde el miedo, no desde querer provocar nada. Y aquí ya sí que hablo del miedo que da ver que una relación se está yendo al garete y el vértigo que da ser súper consciente de ello. Incluso antes de que el otro sea consciente, tú ya estás siéndolo.

Antes has hablado de Ricky Falkner. Él ha producido el disco, ha estado acompañándote en todo este proceso, canta en dos temas. Cuéntame, a nivel musical, qué es lo que su figura ha aportado en ti, en tu proyecto, en tu manera de confiar en tus canciones.

Pues al final, su papel en el disco es importantísimo. De hecho, yo se lo digo a él, aunque tiene mucho pudor cuando le intento poner a mi nivel de autoría del disco. Yo sí que he sido autora de las letras, de las canciones en sí, pero él ha sabido por dónde llevarlo y cómo encauzarlo perfectamente. Aparte, él ha grabado baterías también, ha grabado bajos, percusiones, hammond, ha cantado…

Además, ha conseguido algo que no suele ocurrir en la música, a mí al menos no me había ocurrido y a muchas compañeras tampoco, que es encontrarte cómoda en un entorno en el que no hay ni una mujer más. Ricky es una persona con la que no hay distinción de nada, no hay jerarquía de papeles, se pone enfrente de ti, te entiende perfectamente, tiene muchísima paciencia y calma, es súper creativo y luego tiene una gran capacidad de saber cómo suena lo que tú quieres pero no sabes definirlo. Adivina un poco lo que tienes en la cabeza, lo ve y lo hace.

Me gustó mucho que el otro día, cuando salió el disco, él puso en un post: «Este disco ha sido muy importante para mi vida». Entiendo que a nivel personal es muy importante, pero entiendo que a nivel artístico también.

Él ha tenido mucha libertad creativa porque yo lo he querido así y porque nos hemos entendido muy bien musicalmente. Se ha implicado mucho. Me gusta contar uno de los episodios entre las dos tandas de grabaciones, primero cuatro temas y luego el resto del disco. Entre medias, nos fuimos a una casa de campo perdida por ahí y nos pusimos a maquetar los dos. La primera parte del disco la grabamos más como concepto banda, con la canción hecha y a grabar. De repente, nos replanteamos un poco todo esto y nos pusimos a trabajar mano a mano, buscando cada arreglo como tenía que sonar, y éramos dos mentes creando de esa manera tan guay, tan personal y tan separados del mundo, divirtiéndonos mucho. Por eso te digo que él es tan importante y me encanta que así lo sienta.

Has dicho que grabasteis las canciones en dos tandas y antes has comentado que ha sido un disco muy largo.

Yo empecé a maquetarlo en mi casa en 2022. Un par de años haciendo el disco. Y las composiciones vienen a lo mejor de 2020 o 2021. A mí se me ha hecho largo, la verdad [risas]. De hecho, ya estoy haciendo más canciones. Por eso tenía tantas ganas de que saliera ya, además todo de una, ni singles ni nada… ¡qué gusto!

Hablábamos antes de ‘Tiempo al tiempo‘, que ahí aceptas la derrota y por fin te marchas, cansada de esperar. Sin embrago, en ‘A contraluz’ mantienes cierto hilo de esperanza.

Sí, queda un poco de duda. Por lo menos es una negación que deja una pequeña puertecita entreabierta.

«Lo único que he intentado hacer con las canciones es describir lo que me estaba pasando»

‘Desastre natural’ es un tema que mira al precipicio, en el que hay miedo a quedarte sola. Hablando de todo esto que me estás contando, ¿cuánto miedo hay cuando estás en una situación como la que estabas y encima estás perdiendo algo que tenías a nivel sentimental?

A veces pensaba que el daño físico o romperte un brazo es mejor que esto, porque es un dolor que atrapa, del cual no ves ninguna salida porque es hacia dentro y es hacia fuera.

Y el miedo es a no salir de ahí.

Claro, el miedo es a no ser capaz de volver a ser feliz o de volver a disfrutar de algo. Es muy tremendo, sí.

El disco termina con ‘Final (Parálisis del sueño)‘, donde haces un resumen de todo lo vivido en las anteriores canciones, nombrando de nuevo el pájaro que querías ser en ‘Punto muerto’ y recalcando al terminar: «Decido no ser mi enemiga más cruel». ¿Qué sensaciones te quedaron al dar por terminada esta canción?

De hecho, es un tema no tema, ¿no? Parece que va a ser un tema al principio, que además es como medio circense, freak, Tim Burton, no sé… Además lo hicimos el último, cerramos el disco grabando este tema. Se trataba de probar cosas, de hacer una cosa freak, de esta cosa de la parálisis del sueño, que tu mente está despierta, pero tu cuerpo está rígido. A mí me encantó hacer una cosa friki. Yo le decía a Ricky, «¿por qué no metemos trozos de canciones como final, como conclusión del disco?». Nos lo pasamos muy bien haciendo esto y fue ya más liberador, porque es una canción en la que no hay estructura de nada. Fue muy guay, muy liviano.

Hoy estás con la guitarra a cuestas y te quería preguntar por la canción con la que te sientes más cómoda en acústico.

Punto Muerto. Me parece agradable y tranquila, y me encanta hacer fingerpicking con la guitarra.

¿Es la canción que resumiría mejor cómo eres tú artísticamente?

Eso ya me cuesta más… Yo creo que sería Sálvate tú. A nivel musical me siento más yo en esa canción.

¿Te gustan en general los discos conceptuales que hablan de una historia?, ¿Al hacer este disco has tenido referencias de álbumes que cuentan una historia concreta?

No en ese sentido. He tenido referencias en muchísimas cosas, pero no en este porque, como te he dicho antes, lo único que he intentado hacer con las canciones es describir lo que me estaba pasando. Entonces, no he tenido un pensamiento previo de, «¿y si lo junto todo y hablo de esto?». Ha sido impepinable para mí hablar sobre eso. No había un concepto antes. De repente, me planté con unas canciones y dije, «ostras, tienen sentido unas con otras».

Vas a acompañar a Vega en su gira, quien, por cierto, ha hecho también un disco…

Preciosísimo y muy valiente. De mis favoritos de este año pasado. Es una obra de arte. [Hablamos de IGNIS]

Tú vas a abrir sus conciertos y supongo que eso es una buena oportunidad para dar a conocer tus canciones.

Es un acto de generosidad suyo, porque es una compañera también muy consciente de lo difícil que es esto. Sabe que yo estoy empezando con este disco. Ha confiado en mí y también me ha tendido la mano para darme esta ayuda y acercarme al público abriendo los conciertos. Entonces, ha sido un acto de compañerismo brutal, que no es común y que agradezco mucho.

Ahora que estás viendo que la gente está recibiendo el disco de la manera que lo está recibiendo, ¿qué esperas que te dé este trabajo?

Mi intención con esto es trabajar de la música, tocar todo lo que pueda y que eso me dé la oportunidad de seguir haciendo discos. Al final quiero tener una carrera musical. Sé que esperar eso es muy ambicioso, porque es muy difícil, pero eso realmente es lo que me gustaría.

¿Qué discos son los que te marcaron para empezar a interesarte por la música? Antes me has hablado de Norah Jones, de Prince…

Norah Jones, seguramente, pero no voy a ir tan de cool porque también estaba Avril Lavigne [risas]. O sea, queda muy bonito decir Prince, pero yo escuchaba Avril Lavigne y las cosas de ese momento. Pero sí que de los que más me han influido para siempre, está Jamie Cullum, que lo adoro. Lo vi en los conciertos de La 2, a lo mejor yo tenía 16 años y hubiera forrado mis carpetas con su cara. Entonces, yo creo que pueden ser que Jamie Cullum, Ben Harper y Norah Jones… Y Avril Lavigne [risas].