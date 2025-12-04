Fotografías: Adri Solá

Tras un largo silencio de tres años, Antónimo vuelve con su tercer álbum de estudio, Libélulas (Satélite K, 2025) en el que nos muestra su lado más sensible e introspectivo. Con un conjunto de siete nuevas canciones, cada una de ellas es una puerta a la mirada interior del artista, a sus pensamientos y su forma de observar su alrededor.

Desde que comenzó su andadura en la música, desde bien joven como integrante de Fondo Flamenco hasta que debutara en 2018 en solitario con Extractos de Naturalia y posteriormente estrenara La Psicodelia de la Virgen del Patrocinio, ha demostrado este artista sevillano que tiene la capacidad de reinventarse sin perder la esencia ni la raíz. Concentrado en una búsqueda constante, establece un puente entre el pasado y el futuro, entre la tradición y la vanguardia, que culmina con esta última publicación. Para ello se adentra en la fusión de géneros como el flamenco, el jazz, el blues y la poesía urbana, haciendo de su música una clara innovación dentro de la escena musical. Tras una mañana de viaje y promo el artista se pasa por su sello y mientras firma su nuevo vinilo se abre tímidamente con nosotros.

¿De dónde surge la inquietud de crear a Antónimo? ¿Es un alter ego o podría ser una representación de tí mismo?

Puede ser una representación de mi mundo interior, sí, porque eso necesita salir y todo lo que sale está plasmado en el disco. Bueno, sobre todo Antónimo es lo que se ve en las canciones, lo que se ve en la escritura, porque es un canal que yo utilizo para poder soltar lo que siento. Normalmente, en una conversación cotidiana soy tímido y termino cargando con ideas y pensamientos que necesito plasmar de alguna forma.

Vienes de familia de músicos ¿Puedes hablarnos cómo influyó eso en ti?

Bueno, en casa mamé música, pero mucho más tradicional. Mi padre cantaba y estaba en un grupo de sevillanas, entonces yo iba de pequeñito a los ensayos. Toda esa parte musical la he mamado. Empecé con esas influencias folclóricas… Ya después, cuando crecí, empecé a escuchar otras músicas. Pero sí que es verdad que desde pequeñito me he comido ensayos, galas y conciertos gracias a mi padre.

Tienes un estilo, me atrevería a decir, muy propio, ¿no? En el disco hay blues, hay rock… ¿Cuáles son tus referencias?

Siempre me ha gustado la confluencia de estilos. Cuando ya empecé a crecer un poquito me llamó mucho la atención el blues, el jazz… el flamenco por supuesto siempre ha estado ahí. Digamos que es lo primero que uno escucha, ¿no? Al menos en mi caso. Pero después de estos géneros, me gusta mucho la música cubana y las raíces africanas. Y surge una mezcla de cosas que suenan en las canciones. El rock andaluz de los setenta de Sevilla. Los Smash, Pata Negra, Triana, Manuel Molina, Lole y Manuel… hasta Jimi Hendrix! Mucha variedad.

Ha habido un silencio de tres años entre disco y disco. ¿Cómo ha sido el proceso de composición en esos tres años?

Libélulas nace de una necesidad de sanar con uno mismo y con lo que me rodea. Así surge ‘Sana’, la canción que da comienzo al álbum y la raíz de todo. Se movieron muchas cosas en mi mundo, interior y exterior, y me salió esa canción. Y de ahí empezamos a tirar.

Es muy simbólico además plasmarlo en una Libélula…

Sí, además espiritualmente es un bichito que simboliza el renacimiento, el resurgir, lo nuevo. Creo que soy bastante espiritual… No soy creyente en particular de algo, pero sí que tengo mucho respeto por las energías, por todo lo que me rodea, por los bichitos, por los animales. Creo que todo tiene su energía e intento respetar todo lo que me rodea y plasmarlo también en la música, quizás más en las letras.

Hablando de letras… eres un apasionado de la poesía ¿Correcto?

Sí, me gusta mucho la poesía a mi manera, obviamente, un poco anárquica, pero me gusta mucho leer.

¿Alguna obra ahora que estés leyendo?

Pues ahora, curiosamente, estoy leyendo el Corán. Estuve en Turquía tres días, me lo traje en castellano y estoy empezando ahora.

¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas?

Pues bien, me estoy haciendo ahora mismo, estoy ubicando un poco todo. Pero lo he empezado. De hecho, en el avión esta mañana venía leyendo y quiero acabármelo para leer la Biblia, que no me la he leído tampoco. Creo que hay que leerlo antes de morirse, ¿no? Creo que hay mucho prejuicio y es súper interesante desde la espiritualidad… y desde la filosofía. Tengo mucha curiosidad. Después, la siguiente lectura será El Quijote [risas]. La lectura siempre es muy importante.

¿Todas esas influencias, las plasmas de alguna forma en el álbum?

¡Claro! De hecho, la canción de ‘Cachita’ viene de un libro que me leí de Ildefonso Falcones que se llama La reina descalza, que también lo recomiendo, es muy bonito. Trata de la Sevilla de 1700, la persecución de los gitanos… Y de ahí sale ‘Cachita’, que es la historia de amor de una esclava cubana que viene en un galeón, desembarca en Cádiz y acaba enamorándose de un gitano de Los Vegas de los herreros de Triana. Y esa historia de mestizaje a mí me encandiló.

¿Cómo nace una canción de Antónimo?

Antiguamente era mucho una musiquita que venía a la mente, pero de un tiempo para acá viene antes la letra que la música. Bueno, puede ir por épocas, a día de hoy y de un tiempo atrás está viniendo más la letra primero, o un hilito del que tirar de algo escrito, o a lo mejor escribes una poesía y de repente empiezas a meterle un poco de música y ahí ya se empieza todo.

¿Tendremos algún día algún libro de Antónimo?

Pues, ¿por qué no? No lo he planteado, pero puede ser interesante.

En el álbum dedicas una canción a tu madre…

Sí, exacto, ‘Estornino 20’. Es la calle donde nació mi mamá, donde vivía mi madre, en los Pajaritos, un barrio humilde pero con mucha solera allí en Sevilla y de muchísimos años, es un barrio muy antiguo, y ella nació en la calle Estornino número 20. Todas las calles de ese barrio tienen nombre de pájaros. Tiene mucha carga emocional… al final son temas que se llevan por dentro.

Tienes por delante tres conciertos de presentación ¿Cómo llevas la exposición ante el público?

Tengo que defender las canciones durante todo el año. Lo de «desnudarme» es un arma de doble filo porque a mí me nace esa necesidad de ser muy sincero con lo que canto, pero después es cierto que… hombre, que hay sentimientos que están ahí a flor de piel, ¿no? Porque son cosas muy viscerales, cosas muy tuyas. Y es verdad que te sientes muy desnudito muchas veces, claro.

¿Y cómo ha sido preparar este directo?

Tocaremos en salas bastante coquetas, vamos con un formato íntimo. Estuvimos una semana entera preparándolo, desde por la mañana hasta por la noche, todos los días. Y ahí lo sacamos todo adelante. Se le dio forma con mucho cariño. Después hemos tenido ensayos sueltos para refrescarlo.

Mi objetivo en el directo es que el público sienta que está en un concierto lleno de verdad y de sensaciones profundas. Soy una persona tímida y no hablo mucho en el escenario, pero creo que acabo conectando con el público. Cuando nos bajamos la gente viene y yo creo que se queda con una sensación muy buena.

Me parece muy llamativo, si me permites hacer el apunte… el hecho de crear hoy en día un disco tan introspectivo, con tantas capas. ¿Cómo encaja un disco así en un contexto regido por la inmediatez?

Estamos en un mundo donde va todo muy rápido y hay mucho ruido… La verdad, no sé dónde lo encajaría, pero sí que es cierto que ahora mismo hay una vorágine de velocidad, de rapidez y de muchas cosas a la vez. Pero aquí estamos resistiendo. Es un álbum para plasmar pensamientos y es una cosa que hoy en día no encuentras mucho.

Qué difícil esto en la supremacía de las canciones para TikToks…

Yo de hecho, me hice el TikTok hace poco y creo que me lo voy a volver a quitar porque no lo cojo. Aunque he mejorado mucho, le estoy poniendo cariño. Antes era un desastre. Bueno… es que el artista se tiene que dedicar a hacer música, ¿no? Pero estamos en un tiempo que, realmente, siéndote sincero, la mayoría de las entradas que nosotros vendemos son a través de esa ventana.

¿Cómo te ves de ahora en adelante? ¿Habrá más música?

Espero que sí… Haciendo álbumes y escribiendo canciones. Pero no me fío mucho de mí mismo porque tengo mis días… Lo que pasa es que te puedo salir por peteneras. Levantarme una mañana y escribir un disco que sea todo lo contrario… o no hacer nada. Pero ojalá siga. El futuro es incierto, pero la vida lo va diciendo.

¿Tienes alguna canción que tenga un hueco especial?

Todas han sido unos partos… Pero mira, por ejemplo, una muy especial que no es que sea mi favorita porque es difícil elegir una favorita… pero nunca me había escrito una canción a mí mismo. En este álbum está ‘De mí para ti’, es una letra que me escribí a mí mismo y nunca lo había hecho. Es especial por eso.

¿Sacaste alguna conclusión de la canción?

Bueno, me liberé un poco y fue como si sentara a mi niño interior, al Antoñito, ahí enfrente, y le dijera: «Oye, que tú también te mereces una letra». Muchas veces hay que abrazar al niño interior, nosotros lo tenemos un poco abandonado. Como que lo senté ahí enfrente y le dije: «Tú mereces este trocito, tú mereces también algo, que siempre estoy pensando en los demás y nunca te he escrito una canción». Por eso se llama ‘De mí para ti’.

¿Y qué pensaría el Antonio pequeño?

Pues el niño pequeño seguro que tendría una sonrisa pilla, los pelos tiesos, despeinados. Yo creo que al Antoñito le ha gustado.

En todo este tiempo que ha pasado entre disco y disco ha habido una evolución musical. ¿Nos puedes hablar de ella?

El anterior disco era quizás un poco más movido, pero con muchos palos… era más guitarrero y con muchos cajones. En este hemos empezado a toquetear un poquito algunos sintetizadores. Hemos producido el disco mi pianista y yo, que es Webo Rodríguez, y nos hemos puesto a investigar poquito a poco. El mundo de la electrónica no es un mundo del que nosotros viniéramos, entonces hemos empezado a tocar con mucho cariño y creo que ha quedado algo chulo. De hecho, a mí personalmente me ha picado el gusanillo… siempre respetando la parte humana, porque eso es súper importante, pero yo creo que hay un mundo ahí increíble, con el que poder compaginar géneros.

Y respecto a compaginar géneros… ¿Qué opinas de la fusión entre la electrónica y la recuperación del folclore de tu tierra?

Nosotros solo le hemos dado una pincelada. En ‘Sana’, el final de ‘Caballo de Triana’, que se va un poco a rock andaluz, ese piano, ese teclado electrónico… pero hemos dado pinceladitas. Lo de recuperar tradiciones, historias, en este caso de Andalucía, sería un andalucismo musical… y yo no estoy seguro si me agarro a este término, pero obviamente mi tierra sale en las canciones, está en mi día a día: es lo que nos han enseñado nuestros mayores, lo que ves en las calles, con lo que creces en casa. Y eso no hay que perderlo. Andalucía tiene un mundo infinito.

Por último… siempre me gusta preguntar si hay algo que te hubiera gustado que te preguntase durante esta conversación…

Bueno, pues me hubiera gustado que me preguntases cuál es mi comida favorita…

¿Cuál es tu comida favorita?

Albóndigas con patatas, zanahoria y guisantitos. Con salsa y con pan.