Al cuarteto vizcaíno Belako la pandemia les pilló girando por Estados Unidos y a punto de estrenar Plastic Drama (2020). A pesar de las circunstancias, este cuarto LP llegó al número 5 de ventas en España y cosechó excelentes críticas tanto a nivel nacional como en medios internacionales como NME, Clash, DIY Magazine, etc.

Dos años después reeditan Plastic Drama en una edición Deluxe que incluye una docena de versiones remezcladas por artistas internacionales como Yoann Intonti (The Vaccines), Crystal Fighters y otros nacionales como Hinds y Delaporte entre otros. Además, presentan el documental Belako Pandemic Tour.

Charlamos con Cris Lizarraga (letrista y vocalista de Belako) sobre la reedición del álbum, el documental y cómo se enfrentan a la vuelta a los escenarios.

Hace unos días celebrasteis el Belako Day: concierto, presentación del documental Belako Pandemic Tour, fiesta presentación de Plastic Drama Deluxe Edition, entrevistas… ¿Vuelta a la normalidad por fin?

Sí parecía, fue un día de no parar, pero muy bien, aunque teníamos que estar concentradas en que todo fuese saliendo, la verdad es que disfrutamos mucho, sobre todo al final de la velada, donde pudimos pinchar los temas de la reedición rodeados de compañeros y amigos. Además, al día siguiente estuvimos tocando en el 50º aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid. Esta fiesta también fue un poco 2019, estaba petado de gente y el ambiente era buenísimo. Estamos muy agradecidas por todo lo que pasó durante esos días, la verdad.

Nada que ver con el Belako Pandemic Tour… ¿en qué consistió?

No, para nada. Belako Pandemic Tour fue una serie de conciertos que realizamos durante el verano de 2020 en autocines, ya que las restricciones en principio lo permitían. Ni siquiera nosotras sabíamos si se iban a poder hacer porque todo cambiaba de forma muy repentina en aquel momento.

¿Cuándo pasa además a convertirse en documental de la mano de Hernán Zin?

Desde la humildad, nos parecía que lo que estábamos haciendo en ese momento no lo estaba haciendo nadie y a nosotras nos hacía ilusión tener algo que nos ayudase a recordarlo, aunque solo fuese para nosotras. Nunca habíamos hecho ninguna grabación de este tipo y nos pareció el mejor momento. Además, es un poco la esencia de Plastic Drama, que es un disco hecho aquí y ahora, que sale en un momento muy loco. ¿Qué mejor que dejar constancia a través del documental, no?

Poco a poco fue tomando forma según avanzaban los meses y podíamos presentar el disco en otros conciertos con público sentado y mascarillas, como el de La Riviera. Todo seguía siendo muy raro y no éramos conscientes de que aquello iba a durar tanto. Entonces teníamos las ganas, el empuje y el arranque de quien no sabe lo que se le viene encima y tira para adelante como puede.

¿Creéis que podéis llegar a nuevo público a través del documental? Lo cierto es que tiene contenido para echar una buena tarde.

De momento no hemos tenido mucho feedback en ese sentido pero como siempre dice Lore, nuestra bajista, es un documental que puede interesar incluso a gente a la que no le interese nuestra música porque habla de un momento muy concreto para la música en directo y de cómo nosotras o mucha otra gente se las tuvo que ingeniar en unos momentos en los que nadie podía decirnos qué hacer ni cómo tirar, y tuvimos que inventarnos trabajos, básicamente.

Buscábamos que ‘Plastic Drama‘ no cayese en el olvido por el hecho de haber salido en 2020

En los últimos días hemos tenido la oportunidad de charlar con algunos de vuestros seguidores. Una de las cosas que resaltan es que trabajo tras trabajo arriesgáis y sorprendéis con nuevos sonidos. Ahora les sorprendéis con esta edición deluxe que incluye remixes de los temas de Plastic Drama, ¿os consideráis valientes en ese sentido?

Jo, da un poco de palo decir «es que nadie lo estaba haciendo» porque realmente nosotras no nos consideramos valientes. El mundo está lleno de gente valiente de verdad, lo hemos visto en todo este tiempo. Lo que sí somos es muy de tirar para adelante. Toda la industria se ha visto sin referentes sobre qué hacer cuando se te cae todo de repente. Tampoco había pronósticos claros acerca de cuánto iba a durar todo. Nosotras estábamos en un punto en el que necesitábamos tocar para mantenernos, entonces pusimos el piloto automático e hicimos lo posible para ir sobreviviendo. Aunque bueno, la verdad es que todavía podemos considerarnos afortunadas porque hemos tenido el respaldo de la familia y hemos tirado de otros trabajos, hay gente que se ha quedado sin nada.

En línea con muchas otras artistas, habéis comentado en alguna ocasión que hay una tendencia hacia una cantidad ingente de estrenos rápidamente caducos. ¿Por qué os decidís a lanzar esta reedición?

Buscábamos que Plastic Drama no cayese en el olvido por el hecho de haber salido en 2020 y que nos diese un poquito de aire para seguir girando hasta tener el tiempo, las energías y el espacio para seguir haciendo temas nuevos. Ahora los discos son excusas para girar y era inviable que, justo al acabar las restricciones, tuviésemos un disco nuevo. Para nosotras era una excusa para darle cariño a un disco que ha salido en el peor momento, un disco que a nosotras nos parece bueno. Habíamos dejado de lado la electrónica para volver a cosas más orgánicas, más guitarreras, más de directo. Y ahora con la reedición volvemos a la electrónica, pero además con bandas como Hinds, Dream Wife, Delaporte… que tampoco suelen hacer estas cosas. No es su medio y eso nos gustaba mogollón.

¿Cómo se ha desarrollado la selección de temas y colaboraciones del disco?

Ha habido tres elementos que han entrado en juego. El primero, que fuesen compañeros que admirásemos, incluso que nos uniera una relación de amistad; el segundo, que fuese gente maja [risas]; y el tercero, que nos hicieran caso, tuvieran tiempo y les apeteciera hacerlo. Pero es verdad que, gracias al trabajo de todo nuestro círculo, hemos conseguido a Wolf Alice, The Vaccines y otras colaboraciones muy interesantes. Algunas de las colaboraciones han surgido de amistades que se han forjado tocando por ahí estos años aunque también nos apetecía que hubiese gente de aquí, colegas nuestros. Estamos muy contentas con el resultado, la mezcla nos parece que es perfecta.

¿Los remixes que mejor feedback están recibiendo coinciden con las canciones originales que más triunfaron?

Pues la verdad es que no te sabría decir, no soy muy de datos, creo que la que menos de todo el grupo [risas]. Me siento un poco perdida, dos comentarios pueden decir A y otros dos B, y es muy difícil tener una idea objetiva. Por eso, momentos como la fiesta presentación del otro día estuvo genial porque, gracias a ella, la gente descubrió a otros artistas, por ejemplo Delaporte se fijaron en el remix de Las Tea Party y comentaron que les encantó. Mucha gente, de repente, escuchando los temas en directo escucharon este reggaetón oscuro y les gustó muchísimo. Y es muy guay porque a lo mejor es de los nombres menos conocidos del disco y el tema que remezclaron, All Nerve, tampoco era de los más conocidos del disco original, así que, genial.

Dices que eres la que menos se fija en los datos del grupo y en el documental se puede apreciar una sinergia envidiable entre vosotros que hace que funcionéis fenomenal como equipo, ¿de qué cosas te ocupas tú?

Yo sobre todo de las redes, de las entrevistas y de hacer letras y melodías molonas [risas].

Es verdad que nos movemos en un momento en el que dedicarse a la música exige muchísimas habilidades en paralelo, ¿no?

Exacto, la realidad de las bandas ahora es que tienes que ser Community Manager, tienes que ser gente súper divertida, súper creativa, súper original y todo casero, y es en plan… ya, ¿Y la música, pa’ cuándo? Por eso te decía, la reedición del disco nos ha servido mucho para conseguir lo que necesitamos para darle oxígeno al disco, pero también para darnos ahora espacio para crear, porque además ese espacio es algo que te tienes que buscar tú mismo.

Además, todas las autónomas seguimos viviendo en una situación muy precaria. En el ámbito musical concretamente sólo cotizas si tocas. En otros países no es así, en sitios como Francia si das 50 conciertos cotizas todo el año mientras que en España si das 50 conciertos cotizas 50 días (y eso sin tener en cuenta los shows promocionales). Necesitamos salir a tocar para poder tener el tiempo, el espacio y los recursos para hacer cosas nuevas.

los esfuerzos no son los mismos cuando llevas ya 10 años con el grupo, tienes más certezas

¿Se complica cerrar fechas para la gira con todo el panorama musical deseando volver a los escenarios?

La verdad es que se está generando cierto efecto embudo. Todo el mundo quiere tocar, los programadores tienen mil opciones ahora mismo. La gente nos dice… ahora a tope, ¿no?, ya vuelve todo… y la verdad es que a tope lo que nos dejen. Si fuese por nosotras, estaríamos dando vueltas al mundo y tocando en todas partes, pero este efecto embudo del que te hablaba en países anglosajones como Reino Unido o Estados Unidos es bastante fuerte.

Coincide además que, precisamente, buscábamos tener más presencia en estos países con Plastic Drama, por lo que no solo se han retrasado nuestros planes, sino que además con la actual coyuntura se hace más difícil. Es verdad que hemos tenido ya la oportunidad de viajar a Estados Unidos hace unas semanas, pero sí que tenemos la sensación de que no retomamos en el punto en el que lo dejamos, sino un poco más atrás.

¿Os sentís con fuerzas y motivación para volver al punto en el que estábais y llevar vuestra música todavía más lejos?

Sí, desde luego. Además somos muy conscientes de que nuestra carrera es progresiva, cero explosiva. Vamos a seguir currando de una manera constante e intentar no perder la motivación porque es muy difícil que de repente crezcamos exageradamente. Es verdad que los esfuerzos no son los mismos cuando llevas ya 10 años con el grupo, tienes más certezas. Cuando empiezas no sabes muy bien adonde vas, ahora tenemos más lecciones aprendidas. Estamos muy contentas con lo conseguido y con ganas de seguir luchando.

Desde esos 10 años de experiencia en el mundo de la música, ¿qué consejos le darías a las bandas que empiezan?

El proyecto artístico no puede ser todo tu mundo, la manera más amable y más equilibrada de llevarlo es teniendo otros estímulos en tu vida y seguirlos cultivando. A partir de ahí, hay que encontrar el equilibrio entre tener una vida y trabajar otras cosas, pero también dedicarle mucho mimo y cariño a tu proyecto. También es muy importante encontrar y formar un buen equipo como el que tenemos nosotras. Eso también te salva mucho. En nuestro caso, por ejemplo, nuestro mánager también cree mucho en nosotras y eso te ahorra muchos quebraderos de cabeza porque sabes que la persona que está haciendo de intermediaria, por así decirlo, está poniendo la misma energía que tú en intentar alcanzar los objetivos comunes.

Diría también que hay que plantearse metas a corto plazo y tocar mucho. A nosotras nos aconsejaron cuando empezamos que tocásemos mucho y siempre lo hemos intentado cumplir. Hemos tocado en conciertos clandestinos y palmando pasta para mejorar y crecer como grupo. En ese sentido también es necesario asumir la precariedad del mundo en el que te encuentras.

Precisamente el tema de los directos es otro aspecto que resaltan vuestros seguidores como uno de vuestros puntos fuertes…

Es verdad que nos lo curramos porque no nos gusta ni repetirnos ni sentir que estamos haciendo lo mismo, pero también te diré que no somos un grupo que ensaye un montón, aprovechamos las épocas en las que tenemos muchos conciertos para ensayar más, en el propio directo y en las pruebas de sonido… Qué mal esto, ¿no? [risas]. Ahora en serio, como decía antes, intentamos tocar mucho y esa ha sido siempre nuestra mejor forma de ensayo.

Al hilo de lo que comentabas del giro instrumental de Plastic Drama y de entrevistas anteriores, el otro día en el concierto del aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense pudimos ver teclados en directo, ¿os van a acompañar durante el resto de la gira?

Sí, el disco tiene muchos teclados y vamos a llevarlo a la gira siempre que la logística (transporte, aviones y demás) nos lo permita.