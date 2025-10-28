Fotografía: Darío Bravo
Tras un debut prometedor con Claridad y Laureles, Bum Motion Club confirman con Distracciones que lo suyo no era una casualidad, que están presentes y quieren que la gente los siga recordando. El quinteto de Aranjuez se consolida como una de las propuestas más sólidas e interesantes de la escena pop rock nacional, entregando un segundo álbum que suena maduro, emocional y sorprendentemente fresco.
En estas doce canciones, la banda explora nuevas texturas y caminos sonoros que viajan desde la nostalgia del grunge noventero hasta la sofisticación del shoegaze contemporáneo. Pero más allá del sonido, Distracciones es un paso adelante más: una mirada luminosa hacia el futuro, hacia la amistad, el amor y la esperanza.
Charlamos con Bum Motion Club sobre la evolución detrás del disco, sus procesos creativos y cómo afrontan este nuevo capítulo con energía renovada.
¿Cómo os sentís con el lanzamiento del disco? Creo que va a ser un gran disco y que la gente lo va a recibir súper bien.
Leiva: De momento la acogida ha sido bastante buena. Estamos nerviosos porque la gente lo escuche entero y nos dé un feedback. Nos apetece mucho poder compartirlo porque llevamos un año escuchando las canciones, desde que llegaron las primeras mezclas. Ya lo hemos quemado nosotros y queremos que sea de los demás también.
Iris: Hemos estado mucho tiempo imaginando cómo sería la salida. Lo imaginamos llenos de emoción porque es un trabajo que hemos hecho los cinco con mucho cariño y pensamos que cuando hay detrás un trabajo así merece la pena compartirlo. Y, sobre todo, tenemos muchas ganas de tocarlo en directo.
Distracciones suena objetivamente como un salto natural y estable en vuestra carrera. ¿Lo sentís también vosotros así? ¿Hay un momento concreto en el que os habéis dado cuenta de ese salto?
Alberto: Sí. Yo creo que, y es algo en lo que todos coincidimos, es el mejor trabajo que hemos hecho hasta la fecha. Llevamos muchos años haciendo EP’s y ahora hemos encontrado la forma en la que llegar a un sitio diferente. Nunca había sido igual a lo que hemos trabajado en este disco y eso creo que ha marcado mucho la diferencia. Estamos súper contentos con la composición, con la producción y del resultado final.
Salme: A diferencia de los otros proyectos, teníamos la fecha del estudio pillada para grabar el disco antes de tener las canciones. Yo creo que gracias a eso nos dio tiempo a pensar en cómo queríamos que fuera. No teníamos unas canciones y las juntamos después, sino que directamente diseñamos el disco desde cero. Y eso también nos ha dado una visión en tercera persona de qué queríamos hacer. En cuanto al salto que dices, es verdad que queríamos seguir siendo nosotros pero que la producción fuera más sofisticada, de tal manera que, aún metiendo menos elementos, sonase como algo más pulcro sin perder la esencia.
El disco combina la nostalgia del grunge noventero con el brillo del shoegaze moderno. ¿Cómo habéis conseguido ese equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo? ¿Qué influencias directas identificáis en este proyecto?
Leiva: Del grunge lo que hemos cogido son los acordes noventeros, que solo utilizando eso ya suena a grunge instantáneamente y el shoegaze moderno… pues por el simple hecho de estar en 2025 ya estamos consiguiendo ese sonido más actual. Sin quererlo demasiado… porque es lo que hay.
Salme: Del grunge pillamos la estética sonora, incluso nos gusta mucho la estética noventera, pero evitando la parte más punki o macarra. Evitamos eso porque, al final, no lo somos. Estamos en un estilo más cercano al dream pop. Incluso líricamente no tenemos nada que ver. Ese sonido noventero es mucho más oscuro y depresivo. En nuestras letras se dicen cosas bastante contrarias a esa esencia general del grunge de los 90.
Justo ahí quería llegar. En este álbum hay un tono más luminoso y esperanzador, frente a la melancolía de vuestros anteriores trabajos. ¿A qué se debe ese cambio emocional en las letras y en el sonido?
Pablo: Creo que no ha cambiado nada, simplemente hemos mostrado también esa cara que tenemos y que hemos tenido siempre, como que es un poco más alegre. Hay motivos para ver las cosas sencillas de la vida y no es tan complicado como creemos. Hasta ahora habíamos disfrutado de abrazar la nostalgia o la tristeza porque también hay una parte de la vida que te lleva por ahí, pero nunca habíamos contado que estamos vivos, y que somos personas alegres y divertidas. No queremos caer en nuestra propia trampa y queremos disfrutar más de las cosas en su plenitud. Ya habíamos hablado de la tristeza, ahora vamos a por lo siguiente.
Se agradece también poner un poco de luz cuando nos encontramos en un momento, a nivel mundial, tan complicado.
Salme: Además de en las letras, se nota en la parte más instrumental. Jugamos con otro ambiente, son otros tonos, otras texturas mucho más luminosas. Ahora esos detalles están ahí en primer plano y creo que también se va a notar en los directos.
Pablo, como letrista, pareces haber encontrado un punto entre introspección y optimismo. ¿Cómo fue el proceso de escritura de las canciones en esta nueva etapa? ¿Ha cambiado algo en la manera de componer o de trabajar para este proyecto?
Pablo: Ha sido un proceso muy natural, muy orgánico… para nada forzado o impostado. En el disco hay, tal vez, una o dos canciones con un tono en el que parece que te está agarrando una mano para llevarte a la anterior etapa, aunque quieras ir hacia adelante. Si ha salido así, así era. Tenía que quedarse reflejado tal cual. Ha sido muy fácil porque estábamos los cinco en un ambiente o presente mucho más alegre. Que el anterior disco funcionara tan bien y nos llevara a ciertos sitios, nos ha ayudado a tener una nueva visión más amplia y divertida.
¿Qué retos o descubrimientos habéis encontrado en todo este proceso experimental? De trabajar de manera más individual a empezar todo desde cero… ¿Qué diríais que habéis aprendido?
Leiva: Yo tuve un par de descartes clarísimos que han acabado siendo los hits del disco… ‘Paseo de vuelta’ y ‘Pausa’ no las terminaba de ver. Menos mal que entre todos hicimos algunos arreglos y dando forma y salieron adelante.
Pablo: Siempre ha habido una o dos canciones que se han quedado fuera pero, como disfrutamos del proceso de componer y crear, es muy difícil de repente decir… «esta no». Igual poniéndolo todo en conjunto hay algo que siempre puede sonar mejor.
La coproducción entre Carlos Hernández y Alejandro Leiva ha dado un resultado muy cohesivo. Alberto también ha metido mano en alguna canción. ¿Cómo fue trabajar en este caso con Carlos y qué creéis que ha aportado esta vez a vuestro nuevo trabajo?
Leiva: En cuanto a la producción, como hemos estado durante todo el proceso los cinco juntos maquetando, lo hemos hecho todo en equipo. Teníamos muy claro cómo queríamos sonar y Carlos lo que ha hecho ha sido un poco centralizar todo y ponerle la guinda al pastel. Ha metido bastante mano en la mezcla, se ha encargado de perfilar los sonidos y darle ese toque tan característico. En cuanto a la producción, sí… lo hemos hecho nosotros tal cual.
Alberto: Entre todos hemos producido el disco, Leiva le ha dado esa última capa para compactarlo y, como ha dicho él antes, Carlos ha matizado ciertas cosas que nos han ayudado a sonar mejor en cuestiones muy concretas. Desde el principio hasta el final, todos hemos tenido una amplia participación en la producción y en la composición.
Salme: Contestando también a la anterior pregunta, yo creo que ha sido justo ese uno de los retos que nos hemos encontrado al coproducir los cinco. Hemos tenido que despegarnos un poco de nuestro instrumento, de ese ego, y hemos sabido pensar un poco más en lo que necesitaban las canciones, más que lo que necesita el instrumento solo. También hemos aprendido mucho a escuchar y ceder. ¡Eso sí ha sido un reto! [risas]. Bueno, en realidad no nos cuesta tanto porque hay muy buen rollo y es casi más un aprendizaje.
Claro, al ser cinco debe ser complicado, por mucha química y confianza que tengáis, poneros de acuerdo en todo siempre.
Pablo: La mayoría de veces, tal vez por el bagaje de haber hecho ya un disco, no cogemos y desechamos las ideas a la primera. Lo canalizamos todo de una forma mucho más fácil y creo que ya nos conocemos lo suficiente como para saber lo que viene bien a la banda y lo que le viene bien al sonido que queremos construir. Aun así, puede haber momentos de jugar a intentar meter cosas y arriesgarte a que te digan «esto es una mierda». Al final salen las canciones que están ahí grabadas. Algunas han sido más fáciles y otras tuvieron un proceso de dialogar. Sin ese diálogo igual no hubieran salido estos temazos.
Alberto: Yo creo que un factor muy importante que, de algún modo aclara lo que estamos contando, es que hemos tenido la oportunidad de trabajar los cinco en el estudio donde curraba antes Leiva. Eso nos ha dado la oportunidad de ir construyendo juntos, a diferencia de otros trabajos. Como hemos dicho, trabajando desde cero ha sido más sencillo.
¿Trabajando de esta manera habéis construido el disco antes? ¿Han sido tiempos parecidos a cuando hicisteis Claridad y Laureles?
Pablo: Creo que, pensando en todo el trabajo general que hemos hecho aquí, no. Ha sido más rápido. También por las fechas en las que salió el anterior… creo que se nos alargó casi dos años.
Leiva: Claro, en el anterior arrastrábamos algunas canciones e ideas del confinamiento. Este disco ha sido mucho más intenso, pero lo hemos hecho en mucho menos tiempo. El proceso de composición fue como un mes y medio, de grabar fueron como tres semanas y en febrero prácticamente ya teníamos el disco.
Pablo: Lo que ha cambiado también es que antes le dábamos muchas vueltas a todo. Una vez que teníamos la canción hecha nos gustaba seguir metiéndole cosas y ahora ha sido más sencillo. No hacía falta cambiar ni meter otra línea de instrumento. Eso ha hecho que el proceso se agilice bastante.
Y en canciones como ‘Bandera Blanca’ se nota una energía más cruda. Habláis de desaparecer cuando la sensación de ahogo está ahí para buscar un mañana mejor. ¿Qué os ayuda, como banda y a nivel individual, a sentiros liberados de esa sensación?
Iris: A mí me ayuda mucho el silencio.
Pablo: A mí, sin duda, volver a mis orígenes, que es volver a Aranjuez y estar en esa burbuja que estamos tu realidad, tus amigos, familia…
Alberto: Ver a mis padres siempre me ayuda.
Distracciones tiene un sonido brillante, casi cinematográfico. Ya sé que, en general, os gusta mucho el universo audiovisual, el cine… ¿Buscabais conscientemente esa sensación expansiva o fue algo que surgió en el estudio?
Leiva: Para nada. Le vamos dando un sentido según vamos componiendo. Nunca hemos dicho, «vamos a hacer una canción sobre esta cosa o sobre este concepto…», simplemente, según va pasando le vamos dando un sentido. Sí buscamos, tal vez, algún sonido tipo Smashing Sumpkins, por ejemplo, pero más a nivel sonido.
Y, en cuanto a las ideas y la producción de los videoclips, ¿cómo trabajáis eso?
Pablo: Somos como un grupo de la universidad que presenta un trabajo y van uniendo sus partes a última hora [risas]. Siempre nos gusta hacer las cosas bien y es algo que acompaña a la canción y que es un apoyo para darle un sentido, para que la gente pueda entender mejor el mensaje de la canción. Al final, por tiempo y por cómo estamos a nivel generacional de dinero, no podemos hacer muchas cosas y de pronto estar ahogados de que no llegamos.
Y lo que decíais a nivel generacional, teniendo en cuenta que ahora solo se presta atención a un video de 30 segundos, ¿notáis que tienen mucha menos presencia los videoclips?
Pablo: Bueno, bueno… y con pantalla dividida metiendo encima una movida que no tiene nada que ver porque sino ya se pierde el foco. Da pena, porque hay veces que tú ves un videoclip y te quedas dentro de ese mundo que ha creado el artista, y ahora eso se ha perdido.
También los ritmos en los que vivimos afectan mucho a eso. Yo puedo escuchar vuestro disco entero de camino a trabajar en el metro, pero no voy viendo un video. ¿Sentís algún tipo de desánimo cuando os reunís para hablar de la parte audiovisual de vuestro proyecto? Como pensando en que es mejor centraros en la parte más técnica del sonido y no emplear tanto tiempo en esto…
Salme: Bueno, el tema económico siempre está ahí porque al final somos una banda independiente o semi-independiente y muchas veces pensamos… «para qué vamos a hacer un videoclip si luego no lo ve nadie». Mejor invertir en algún video corto para redes. No sé si es desanimo, es una manera natural de entender que ahora se consume de otra manera y que nosotros también somos personas que consumimos. Tal vez nosotros somos más enamorados de la música y sí valoramos un poco más esa parte. Por ejemplo, si sacas un single y a los 30 segundos no te has puesto a cantar, te lo comes con patatas. Si sacas una canción y dura 7 minutos, como no seas Pink Floyd, también. Nos amoldamos a nivel compositivo con lo que pide el público. Nos da pena, pero es algo que incluso tenemos en cuenta para hacer las canciones.
Distracciones suena como un disco hecho con calma, pero con mucha energía. En otras entrevistas ya dejabais claro que os gusta trabajar sin prisa y sin tener que estar presentes todo el tiempo ¿Cómo manejáis ese equilibrio entre la precisión técnica y la necesidad de tener que estar ahí?
Pablo: A veces sí pesa ese agobio porque sabemos cómo funciona la rueda de la industria musical actualmente. Si pasas x tiempo sin dar señales de vida o sin hacer un directo, de algún modo desapareces. Pero es que nosotros necesitamos ese tiempo para hacer algo de calidad, con lo que sentirnos cómodos y a gusto. Este disco lo hemos hecho por una urgencia personal de empezar a disfrutar más de las canciones y ampliar el repertorio que por ponernos unos tiempos que se nos han impuesto. Lo hemos impuesto nosotros mismos.
Alberto: Desde luego, a nosotros nos encanta hacer canciones y nos tiraríamos haciendo un disco tres años enteros si hiciera falta. Pero tenemos en cuenta que hay ciertos timings que si no cumples te quedas fuera de festivales y salas. Hay que trabajar eso en meses concretos o fecha concretas. No vamos a rajatabla ni hacemos singles con sus videoclips para que la gente se intoxique de nuestra movida, pero intentamos que la gente nos tenga en cuenta.
Iris: Hoy en día, la música se ha convertido en una excusa para crear contenido. Si llevas un tiempo sin hacer música, ¿qué vas a subir a las redes? Hay gente que solo saca singles por estar activo en redes sociales y eso me parece antinatural.
Salme: No es que se nos den mal las redes, es que no le damos ese peso que, a priori, parece que hay que darle actualmente. Si controlas esa parte, quizá tu música se mueva más, pero es una pena porque la música es más que eso. O al menos esa es la importancia que nosotros le damos.
Pablo: Parece que vamos a contracorriente, pero tenemos los pies en la tierra y sabemos lo que hay que hacer. A veces intentamos salirnos y en seguida nos reconducen, nos dan una collejita [risas].
Salme: Estamos para pasarlo bien porque tenemos inquietudes artísticas y porque nos gusta mucho tocar en directo. Entonces, nada de eso tiene que ver con la realidad de nuestra música.
Las colaboraciones con Isa (Triángulo de Amor Bizarro) y Repion aportan matices muy distintos. ¿Cómo surgieron y qué aportaron a la narrativa del disco? Con Repion hay un poco de trampa porque Iris es una más de ellas…
Iris: La verdad que con Repion surge de una manera bastante natural. Queríamos contar con alguien y qué mejor que con mis hermanas. Compartimos local de ensayo con ellas… y fue muy natural. Se lo dije un día que estábamos ensayando con Repion y me dijeron que sí sin pensar. Teníamos ya pensada la canción y todo. La teníamos y queríamos meter algo especial, y fueron las voces de nuestras queridas Marina y Teresa. Ellas adaptaron un poco la línea de voz a su estilo de cantar, hicieron algún arreglo y ya. Sin duda, hicieron la canción mucho más grande.
Pablo: A Triángulo de Amor Bizarro les abrimos un concierto en La Riviera hace dos años y musicalmente estamos bastante hermanados. Es una banda que nos flipa y que son referentes para nosotros.
¿Sentís que estas colaboraciones os pueden traer un público nuevo? La canción con Repion, ‘La Grieta’, es ya la más escuchada de vuestro repertorio.
Iris: Yo creo que pertenecemos a la misma esfera española de música, pero ellas tienen un público diferente. Y creo que sí ha traído gente nueva a nuestro proyecto.
Salme: A veces parece que las colaboraciones se hacen por interés. Nosotros lo hemos hecho por lo que ha dicho Iris, porque ha surgido de una manera natural y ya. No quita que si sacas una canción con Repion, como a ellas les escucha más gente, suban nuestras visitas.
Iris: El objetivo principal es porque nos hace ilusión trabajar con ellas y porque las admiramos, sobre todo.
Distracciones se ha grabado en diferentes localizaciones ¿Qué importancia diríais que tuvo el entorno de grabación en el resultado final?
Leiva: Yo creo que nos vino muy bien tantear diferentes estudios. Por ejemplo, Dani es un máquina con todo lo que hace y con él grabamos bases muy sólidas. En Los Invernaderos grabamos sintes porque se les da genial y los productores que trabajan allí son más afines a ese rollo. Grabar las voces con Carlos es lo mejor que nos podría haber pasado porque nos sabe dirigir muy bien a la hora de grabar y nos mete mucha caña.
Con la gira de presentación ya en marcha, ¿cómo estáis adaptando estas nuevas texturas sonoras al directo? ¿Veremos una nueva puesta en escena o algún concepto visual diferente?
Salme: Vamos a meter coros, que es una asignatura pendiente que teníamos y que todo el mundo nos pedía. Iris ha metido sus propios coros junto a Carlos. Ella iba a cantar una canción directamente, pero se quedó en coros que vamos a ejecutar en directo. Vamos a centralizar una claqueta para intentar enlazar temas de una manera mejor. En cuanto a sonido, vamos a seguir con nuestra formación clásica, tanto en intensidad como en diversión.
En vuestra bio de Spotify os describís como «algo que muchas veces se echa en falta: originalidad». ¿Qué creéis que tiene Bum Motion Club que les hace diferente a otras bandas?
Leiva: Wow… pues, yo creo que la honestidad con la que creamos y componemos, como una especie de romanticismo por la música y por lo que hacemos. No a nivel sonido porque hacemos música actual y cosas que se están llevando, sino que lo hacemos con un sentido para que perdure en el tiempo.
Alberto: No tenemos muy en cuenta la influencia a la hora de sacar nuestra música, no la hacemos para llegar a más gente o para intentar llegar a festivales. Cada uno de nosotros bebemos de diferentes géneros musicales y, a la hora de hacer música, esto es lo que nos sale. Nunca estamos demasiado condicionados por el momento actual de lo que funciona, cada uno de nosotros mostramos una idea y le damos caña. Como ha dicho Pablo, somos muy honestos con el flow que tenemos para crear música y parece que últimamente es algo que no se encuentra en la escena.
Salme: Yo creo que parece que vamos un poco de tapadillos por nuestra estética o por cómo somos personalmente y luego, en el directo, sorprende el volumen de las hostias que damos. Parece que el directo va a ser más flojo de lo que realmente es. No somos ni macarras, ni punkis ni rockeros, pero tocamos más fuerte que los macarras, los punkis y los rockeros.
Y para cerrar, después de este paso adelante con Distracciones, ¿Cómo imagináis el futuro de Bum Motion Club? ¿Hacia dónde creéis que se dirige vuestro sonido? ¿Cómo creéis que se va a recibir?
Leiva: Creo que este disco cae justo en el momento que merece y eso nos va a ayudar, tanto a no tenerlo tan quemado como para cogerlo con ganas. Estamos rebosando ilusión. Esperamos que la gente lo reciba con la misma ilusión que nosotros.