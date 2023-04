Cada año, The Spanish Wave, el showcase español del SXSW nos sirve como antídoto contra la morriña y como punto de encuentro con la música alternativa española en Austin. Este año nos brindaba la oportunidad de pasar una tarde con una de las bandas que mejor definen ese Madrid callejero que tanto se echa de menos.

Su pop canalla y garagero es puro Madrid y lleva la esencia de Malasaña en cada nota. Antes de que sus riffs desenfrenados nos hicieran pasear por la Gran Vía, charlamos un buen rato entre cervezas y los sonidos fascinantes del resto de participantes en el Spanish Wave de Austin. Todo un compendio de las cosas chulas que te puedes encontrar en los garitos y barrios españoles, desde Noia, Ghouljaboy o Rakky Ripper, a los geniales Maestro Espada.

En el Shangri-La Bar de la capital texana nos encontramos con Quique, Victoria, Tiovi, Luis y Sonsoles. Todos ellos con la ilusión de formar parte de un SXSW por primera vez como Caballo Prieto Azabache. Atrás quedaba un largo viaje, sus trabajos, sus maletas repletas de guitarras, teclados e ilusiones y un par de conciertos previos de los seis que tenían previsto dar a lo largo de la ciudad. Entre medias había quedado un debut apoteósico en el icónico Hotel Vegas, experiencias llenos de contrastes y anécdotas varias ante de deleitarnos en directo con los temas que forman su primer largo, Nº1, y los himnos que han convertido a Caballo Prieto Azabache en el más ruidoso representante de este vibrante Madrid musical.

Con una Lone Star en la mano empezamos a hablar sobre el significado del SXSW para una banda tan emblemática del nuevo underground madrileño como son los Caballo. Quique me recordaba que «en 2017 vine con unos colegas, con dos bandas que tocaban aquí y me dije ojalá algún día pueda venir con Caballo y aquí estamos. Es la hostia. Es una experiencia increíble». Sonsoles añade que se trata de algo «increíble y muy inesperado». «Es súper potente esta movida», remarca Quique.

¿Qué bandas os traerías a un SXSW?

Sonsoles lo tiene claro: Pues Las Odio estaría genial.

Tiovi también: Yo me traería a Dover.

Luis añade con ilusión: Y yo a Héroes del Silencio.

Seguimos charlando acerca del impacto causado por la ciudad en la banda. ¿Qué os traerías de Madrid a Austin y que os llevaríais de Austin a Madrid?

Tiovi: Me traería semáforos y pasos de cebra que andan escasos aquí.

Quique: No me traería nada de Madrid ni me llevaría nada de Austin.

Por su parte, Luis lo tiene claro: Quizás el tipo de fiesta es lo que me traería de Madrid. Estamos acostumbrados a no pagar tanto por las cervezas, a horarios más amplios, a pasar más horas de fiesta.

Después de un momento de reflexión, Quique añade: Sin duda me llevaría los bares de Austin a Madrid. Dan ganas de quedarse a vivir en ellos. Me encanta el Hotel Vegas. Es una pasada. Molaría tenerlo allí.

Cambiando de tema, ¿cómo es encontrarse con una pandemia en pleno proceso de consolidar un proyecto?

Quique: Significó para nosotros lo mismo que para el resto: un parón de la hostia. Muchas bandas de colegas nuestros también tuvieron que parar y fue muy duro. Para nosotros fue probablemente menos complicado que para aquellos que ya estaban a punto de dar ese paso de: A lo mejor, oye quién sabe, nos está yendo bastante guay y voy a dejar el curro. De repente esta gente pasaron de estar ahí a puntito de poder vivir de la música a pensar en quedarse con sus trabajos y no poder apostar plenamente por la música.

Nosotros al final no vivimos de esto y el impacto de la pandemia fue muy inferior al de la gente que se dedica plenamente a esto. No se hacían bolos ni nada y a ellos les afectó económicamente de la ostia. Soy testigo de ello. Nosotros al final tenemos nuestros curros y es diferente. Que el disco tarda más en salir pues bueno. Es el menor de los males comparado con el sufrimiento que han pasado otros.

Antes de pasar juntos por todas esas vicisitudes, ¿cómo os juntasteis a hacer música?

Quique: No nos juntamos los cinco de primeras. Tuvimos diferentes formaciones.

Luis: Nos conocimos a través de amigos y contactos. La banda la montó inicialmente Quique y estaba buscando gente. Yo tenía amigos en común con él, nos presentaron, me gustó el proyecto y me uní. Luego si necesitábamos más músicos le preguntábamos a más gente. Ya sabes, rollo boca a boca.

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser músico?

Tiovi: Ser músico.

Quique: Tocar es lo mejor sin duda. Es cuando mejor me lo paso. Lo peor para mí es nada.

Sonsoles: La precariedad. Al final cuando eres una banda under o estás a mitad de camino no puedes vivir de lo que te pagan por tocar y tienes que compatibilizar con otros trabajos que son en realidad tu sustento. En España, es bastante común no vivir solo de tocar o de componer y es triste.

Quique: La verdad que molaría que las instituciones se implicaran más y ofreciesen más facilidades y oportunidades para que saliesen más bandas.

¿Os sentís respaldados por las administraciones?

Tiovi: Las administraciones tienen una parte de responsabilidad, pero no olvidemos que siempre estamos tocando en salas. Hay una parte privada que no apoya a bandas o se aprovecha de ellas. Las instituciones no tienen por qué financiar arte, pero también es verdad que el apoyo gubernamental no es tan grande como quisiéramos que fuera. El principal problema viene cuando los promotores, las salas o el ámbito privado no aporta ese granito de arena necesario. Eso hace que todas las bandas sufran más.

¿Qué influencias os tienen ocupados hoy en día?

Luis: Es un poco de todo. Yo cuando llegué a Caballo tenía muchas ideas, pero para amoldarme a la banda empecé a coger influencias de ellos mismos. Me gusta la música que me muestran. Es como una amalgama, un poco de todo del que al final salen cosas raras porque es muy variado y eso mola.

Quique: Hay también como medio dos etapas. La primera etapa y hasta que llega Luis que cambia un poco el rollo. Es entonces cuando nos hacemos entonces más guitarreros.

Luis: Sí. Nuestra música se ha vuelto más rápida, más nerviosa, más guitarrera.

¿Cómo es grabar con gente como Xoel López o Joe Crepúsculo?

Marivi: Muy bien porque en realidad son colegas de Quique y se ofrecieron y fue muy guay de su parte. Con Joe la parte de los teclados estaba medio hecha y estaba genial.

Quique: Yo aportaría que es muy fácil porque son dos tíos increíbles y te dan mucha facilidad a la hora de grabar.

¿Qué genero os gustaría probar?

Quique: Todo lo que queremos hacer lo hacemos sin pensar en el género. Si quisiéramos hacer algo distinto lo haríamos.

Luis: Siempre hacemos lo que queremos. Si ahora nos gusta el garage lo hacemos, si nos apetece algo más pop, hacemos pop, si queremos hacer, yo qué sé, reguetón, que no creo, pues podemos llegar a hacerlo. Ahora estamos bien en esta línea que estamos desarrollando.

Quique: A mí eso de las etiquetas no me parece relevante. En el fondo todo sale de manera natural porque sonamos a cosas que escuchamos, pero nunca dejamos de hacer nada por pensar en el género o en el qué dirán.

Nos encontramos en pleno cambio generacional y en Madrid más que nunca tenemos una gran diversidad en la escena, donde parece que predomina lo urbano, aunque también hay hueco para el indie. Vosotros que estáis metidos ahí, ¿qué se cuece en la escena en Madrid en este momento?, ¿este cambio generacional puede terminar llevándose por delante al indie como lo conocemos?

Tiovi: Eso nunca se podría saber. Hay gente que dice que el rock se muere, otros que no muere nunca, que el reguetón va a morir, otros que está más arriba que nunca. Es imposible predecir nada y menos ahora.

Sonsoles: Yo creo que tiene que haber una convivencia de todo y que haya múltiples estilos conviviendo en el mismo tiempo. El hecho de que diferentes estilos y escenas se entremezclen y que la gente pueda ir a todo tipo de conciertos es lo ideal.

Quique: Cada vez hay más bandas y por eso hay más de todo. Lo que mola es que sí que es cierto que hoy en día hay mucha música urbana pero también están saliendo muchas bandas con guitarra que lo están petando. Por ejemplo, La Paloma o Karavana. Creo que nunca van a dejar de salir bandas de puta madre con guitarra.

¿Con qué músico vivo o muerto os gustaría tocar en directo?

Tiovi: Mi ídolo es Jack White, así que me encantaría tocar con él en cualquier cosa que esté haciendo.

¿Qué canción vuestra nuestra dejarías de tocar?

Quique: Varias, pero sin duda Alfama.

Luis: Depende, porque me encanta tocar Alfama o Campeón o cualquiera de las que hacemos. Es más que por la música, es por la diversión de tocar juntos, de saber parar, cuando hacer las contras, los parones… Más que el hecho de tocar una canción per se, es por la diversión de tocar lo que tocamos.

Victoria: Sin duda, Postas. Es la primera canción que nos salió súper bien así que me encanta tocarla. Siempre sale genial.

Tiovi: El tema que no dejaría de tocar es el que aún no hemos compuesto.

Sonsoles: Cenicero. Es la que hacemos con Xoel.

¿Qué proyectos tenéis en mente?

Quique: Queremos grabar cuatro temas y nos pondremos con ello en mayo. Al final ha tardado tanto en salir el disco que tenemos ya varias canciones por grabar.

¿Cuándo empezasteis pensabais haber llegado a todo lo que habéis conseguido?

Quique: No tenía en mente hacer nada de los que hemos hecho, aunque el SXSW sí me apetecía mucho.