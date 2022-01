Fotografías: Eli Quevedo (@ellieatgigs)

Mario (guitarra), Juan (batería), Martín (bajo), y Diego (voz). Así se llaman los miembros de Carolina Durante. Pero lejos de ser compañeros de aventura musical, son amigos, y desde hace mucho tiempo, además.

Podríamos decir que su Big Bang artístico fue la Moby Dick, carabela de ritmos indies con música en directo, donde disfrutaron de algunos de sus referentes, como Joe Crepúsculo, Los Ganglios, o Punsetes. Poco después, serían ellos los que se convertirían en ídolos para mucha gente.

Está claro que estos chicos han conseguido mucho, en poco tiempo. Carolina Durante han demostrado que, en medio de una generación presa del autotune, las guitarras, y las letras directas y cargadas de sentimiento, todavía conectan muy bien con un público deseoso de descubrir nuevos talentos y géneros.

El día antes de que se produzca el lanzamiento de su segundo disco, nos encontramos con los cuatro chavales de Carolina Durante, que nos reciben en las pintorescas oficinas de su discográfica, tras una larga jornada de promoción. Ya acomodados, hablamos de lo que ha supuesto para su meteórica carrera estos últimos años, bajo la influencia de una pandemia mundial. Pero, sobre todo, navegamos entre las letras, los sonidos, y la temática de las doce canciones que componen su segundo álbum, y que precisamente se llama Cuatro Chavales (2022).

Contundente, divertido, y fresh. Así describe su nuevo trabajo Carolina Durante, uno de los fenómenos musicales del momento. Cuatro chavales de Madrid, que han pasado su adolescencia de sala en sala, escuchando a innumerables grupos, hasta convertirse en uno más.

Es tu nuevo grupo favorito / solo tiene dos canciones / pero no son sólo canciones / son himnos generacionales. (Tu grupo favorito). Así de explícito, arranca el segundo disco de Carolina Durante. Se trata de un álbum que se ha grabado en unas circunstancias peculiares, bajo la pandemia de la COVID-19. ¿Qué repercusión ha tenido esta crisis en el disco?

Diego: Componiendo, me he intentado alejar de todo lo que pudiese evocar a pensar en la pandemia, y a los tiempos que hemos vivido. Es cierto que, a veces, se me hacía un poco complicado escribir, porque además teníamos pensado que este disco fuese un poco más ligero en cuanto a la temática de las letras. Nos hubiese gustado que hubiesen habido más canciones del estilo de Moreno de contrabando, Urbanita, o Tu nuevo grupo favorito, que son menos intensas.

Empezamos a componer este segundo disco en cuarentena. Fue un poco raro porque nos enviábamos notas de voz, y componer en esta situación es complicado.

Mario: Por otra parte, también hemos tenido tiempo. Es un tiempo que no hubiésemos tenido si no se hubiese desatado la pandemia. He sentido que hemos podido prepararlo mejor que en otras ocasiones. Es el trabajo para el que más tiempo hemos tenido, eso está claro.

Diego: A pesar del beneficio del tiempo, es cierto que Cuatro Chavales se compone en una situación de tristeza. Ha sido una situación de mierda. Íbamos al estudio y teníamos que estar con las mascarillas, no nos las podíamos quitar… Era un coñazo.

Decís que os hubiese gustado lanzar un disco con canciones menos intensas. ¿Consideráis entonces que las letras de los temas del álbum son tristes?

Mario: No. A pesar de que algunas son más intensas de lo esperado, son, de hecho, canciones menos tristes de lo que solemos componer.

Diego: Hay algunas que sí considero que son tristes, pero no son producto de la pandemia. Hablamos de la tristeza, pero relacionado con otros temas de la vida.

Cuatro Chavales se estrena el 28 de enero de 2022. Sin embargo, a priori, el álbum iba a ser lanzado a finales de noviembre de 2021. ¿Por qué decidís cambiar la fecha de estreno?

Diego: En primer lugar, porque los vinilos no llegaban a tiempo. Hay un problema de abastecimiento en las fábricas bastante importante. Esto no solo nos afecta a nosotros, afecta también a muchos más artistas.

En segundo lugar, decidimos retrasarlo porque no queríamos que saliese en Navidad. Pensábamos que no tenía sentido lanzar nuestro segundo disco en esas fechas.

Mario: Tampoco teníamos mucha prisa porque queríamos esperar a que la situación se solucionase un poco.

Diego: Queríamos que el estreno del nuevo disco estuviese lo más cerca posible a los conciertos. También, a poder anunciar fechas, y demás. Fíjate, incluso lo hemos retrasado un pelín en ese sentido y, aún así, vamos a tener que dejar de hacer bolos.

Mario: La situación todavía no está en plenas condiciones para llevarlos a cabo.

Diego: Afortunadamente, no hemos tenido que cancelar ningún bolo porque no los habíamos anunciado. Pero teníamos unas fechas en marzo que íbamos a haber anunciado hace mes y medio aproximadamente, y al final decidimos no sacarlas porque, hablando con los promotores sobre conciertos que estaban teniendo ellos con la gente del propio sello, que a la vez está en contacto con la gente de la industria, no están vendiendo absolutamente nada. Era ómicron a tope, y las personas no querían matar a nadie, a sus familias… Ya me entiendes.

Entonces, decidimos dejarlo para más adelante. Y ahora nos encontramos con esta situación: a falta de mes y poco, tenemos que vender muchas entradas, que son complicadas de vender en un período de tiempo tan corto, y con la variante ómicron todavía despuntando.

Habéis avanzado algunos temas que incluirá Cuatro Chavales. Entre ellos, La planta que muere en la esquina. ¿Qué mensaje transmite la letra de esta canción?

Diego: Verdaderamente, el tema habla de una relación que se acaba, que ves claramente que está llegando a su fin.

Mario: Es algo acabándose. Y esto lo puedes aplicar a una relación, a una época determinada en tu vida… A mí, personalmente, me gusta mucho. En mi opinión, la letra es un poco vaga y eso me llama, porque es muy evocadora. Cuando escucho este tema, se van sucediendo imágenes en mi cabeza, entonces me siento identificado.

El videoclip de La planta que muere en la esquina es bastante peculiar. Vemos a los cuatro chavales de Carolina Durante, caracterizados como personas de tercera edad.

Diego: El videoclip descontextualiza la canción. Fue producto de Tabaco, que, en su cabeza, tenía la idea de representar el fin de Carolina Durante. Pero el grupo no quiere que se acabe, y claramente, ven que eso ya es el final, aunque intentan aferrarse como puedan a seguir existiendo.

Es como cuando ves que tu planta ha muerto claramente. Entonces, sin éxito, intentas regarla, pero la panta está muerta. No hay vuelta atrás, tírala a la basura de una vez. Lo único que hace es afear el salón y darle tristeza.

Moreno de contrabando es otro de los nuevos temas del álbum que ya nos habéis adelantado. Se trata de una canción que habla sobre el verano de los jóvenes 2021, todavía bajo los efectos de una pandemia que no llega a su fin.

Diego: A mi me gusta pensar que soy joven. Al fin y al cabo, no soy mi madre. Ella, si se plantease hacer la misma canción con esta temática, imagino que la haría parecida, y diría «No puedo ir a Benidorm» (risas).

Mario: Hablamos de lo que fue para nosotros ese verano.

¿Y qué fue para vosotros ese verano?

Diego: Pues un verano mejor que el anterior, aunque mucho peor que el verano de 2019 y, espero, que del próximo verano 2022. Con todo el tema de las restricciones, sentíamos que todo estaba un poco radicalizado, y de ahí surge la canción.

Pero también es verdad que no es literal. Y yo tampoco quería que fuese literal o algo muy específico porque me gustaría que Moreno de contrabando se siguiese escuchando dentro de muchos años y que, en absoluto, la gente lo relacione con el verano de la pandemia. Me gustaría que los oyentes vean lo que es, verdaderamente. Me imagino más un capítulo de Los Simpson.

¿Cómo habéis vivido el tema de actuar y acudir a conciertos y festivales durante estos veranos influenciados por la pandemia y por las restricciones?

Mario: Durante el verano 2020, dimos varios conciertos, pero con la gente sentada no nos gustó nada. Era un rollo. Por eso, para este último verano decidimos no tocar. Aún así, nos salió el Festival Cruïlla, y algún que otro concierto que era de pie, en condiciones normales. En esos casos, sí pudimos disfrutar de algún que otro concierto.

Diego: Cuando actuamos después del confinamiento y vimos a todo el mundo sentado, pensamos «Hostia, ¿Qué es esto?». Supuso para nosotros una bajona. Evidentemente, sabemos que podíamos considerar un privilegio el hecho de seguir dando conciertos. Pero es que te mentiría. Y hay muchos artistas que te dicen esto y, verdaderamente, están mintiendo. A mí dar un concierto con la peña sentada me producía una bajona que flipas, y salía incluso triste.

Mario: No solo eso. También ir tú a conciertos y tener que estar sentado… Es muy triste.

Diego: Yo, todos los conciertos que he ido han sido de grupos que me flipan. Pero fíjate, aunque me flipasen, había una cosa ahí de «Esto no es lo mismo que antes». También, muchas veces he ido por compromiso, un poco por apoyar. Pero verdaderamente, no por disfrute.

Pero, aún así, llegáis dispuestos a darlo todo con vuestro nuevo álbum, compuesto por doce temas, de los que muchos, serán un auténtico éxito. ¿Cómo elegís la temática de vuestras canciones?

Diego: En la canción Colores, por ejemplo, Mario escribió las estrofas y, verdaderamente, la idea del tema también fue suya. Después, yo metí el estribillo, porque creí que podía cuadrar, y le pedí a él opinión.

En el caso de Granja escuela, la idea es de Martín. La mayor parte de los versos son suyos también. Esta canción surgió porque él, un día, me vino con un texto lleno de mogollón de frases que había escrito. De hecho, parecía más un poema que otra cosa. Así que lo ordené y salió esta canción.

Básicamente, es según la idea que surja en cada momento. Alguno de nosotros viene con una idea y, ya en el local, la trabajamos, la pulimos y, entre todos, decidimos qué arreglos son los mejores, qué estribillo puede encajar, etc.

Hablando de Granja escuela, es el último adelanto que habéis lanzado. ¿Por qué esta canción y no cualquier otra de las que componen el álbum?

Mario: Verdaderamente, es solo porque es divertida y nos gusta mucho.

Diego: Había que sacar una más, y decidimos que tenía que ser esta. Salvo el primer adelanto que lanzamos, las demás, no las teníamos muy claras. Igual que en el primer disco, Joder, no sé es un sencillo clarísimo y Las canciones de Juanita también, porque la veníamos tocando desde hace muchísimo tiempo, y la gente la pedía. Pero con las demás canciones no estábamos muy seguros.

En este disco ocurre lo mismo, aunque prácticamente con todos los temas. No teníamos mucha idea de qué canciones sacar antes que otras.

¿Tenéis preferencia por algún tema de Cuatro Chavales?

Mario: Me cuesta mucho contestar a esta pregunta. No me quedaría como tal con ninguna, aunque la de Colores es especial.

Diego: Mario barriendo para casa [risas].

Mario: Es una canción muy personal. Me lleva a una situación que yo viví, y es muy mía. Pero en realidad es muy difícil de elegir, me gustan mucho todas. Bueno, Famoso en tres calles sí es verdad que me gusta menos.

Diego: Todos tenemos alguna que nos disgusta algo más que las demás. Pero da igual, no hay que hablar mal [risas].

Si tuviese que quedarme con alguna, te diría Urbanitas. Pero luego ocurre que empiezas a tocar en directo y te empiezan a molar más otras. Y hay algunas que antes de gustaban menos, y luego te gustan más. El directo es, sin duda, nuestro punto fuerte.

Juan: Yo me quedaría con La planta que se muere en la esquina.

La portada del disco es bastante peculiar. De hecho, no se os ven las caras.

Diego: Sí, es para que tú puedas poner la tuya [risas].

Mario: Es como cuando vas a la feria y hay un cartón de estos, como, por ejemplo, de Don Quijote, y hay un hueco para que pongas tu cara [risas].

Diego: En realidad, nosotros queríamos poner una foto nuestra, del grupo. Pero cuando nos mandó Realmente Bravo, los chavales con los que diseñamos la portada, esta idea, pensamos que, de alguna manera, estaba vinculado al título del disco Cuatro Chavales. Pensamos que era una manera de quitarnos peso. Al final es lo que somos, cuatro chavales.

¿Cómo describiríais el nuevo disco en tres palabras?

Diego: Contundente.

Mario: Divertido.

Juan: Fresh [risas].

Si hicieseis un disco de colaboraciones, ¿Con qué artistas os gustaría contar?

Mario: La verdad es que a mí lo que más me gustaría sería hacer un disco con mis amigos. Con las Cariño, con Confeti de Odio… En definitiva, con mis amigos.

Diego: Yo no, la verdad. Yo tiraría a ídolos, referentes… Yo soñaría por todo lo alto. Tendría que ponerme a pensar, y es más rápida la respuesta de Mario, y también más entrañable que la mía [risas].

¿Cuáles son vuestros referentes musicales?

Diego: Yo me quedaría con Las Ligas Menores, una banda indie rock argentina

Mario: Bestia Bebé a mí me gusta mucho.

Diego: Yo siempre me pregunto, «¿Estas colaboraciones como quedarán?». Siempre tengo esta duda con las voces masculinas. Es más fácil una combinación de voz masculina y voz femenina, queda más natural.

En abril de este mismo año 2022 comenzáis vuestra gira. ¿Podéis adelantar algo de lo que verán y escucharán vuestros seguidores?

Mario: En abril nos vamos a México y, probablemente, a más países de Latinoamérica. Creo que esto va a ser el principio de una gran gira.

Diego: Estoy de acuerdo, yo también lo pienso. Además de la gira, tocaremos en varios festivales que tenemos ya anunciados por ahí, como el Primavera Sound, el Bilbao BBK Live, o el Sónica Festival.

La idea de la gira es hacer un mix de canciones de los dos discos. La verdad es que no somos muy de fuegos artificiales. A mí me gustaría meter fuego en el escenario, pero es que… ¡Nos dicen que no les mola el fuego! [risas]. Pero yo soy un puto hortera, y quiero poner fuego. Martín, el bajista, tampoco quiere fuego… Lo mismo piensa que se le va a quemar el culo [risas].

Mario: Muchísimos grupos de metal traen fuego a sus actuaciones. ¿Por qué nosotros no? Yo también quiero fuego.

Si tuvieseis elegir un concierto de todos los que habéis realizado. ¿Con cuál os quedáis?

Diego: Es más fácil quedarse con algún concierto de 2019.

Juan: Yo me quedaría con el concierto que dimos en La Riviera. Allí lloramos y todo.

Diego: Yo, si tuviese que elegir dos conciertos del año 2019, serían el de La Riviera, obviamente, y también Valencia, que tocamos en la sala Moon, y fue increíble. En el caso de los festivales, he disfrutado de muchos. Pero si tuviese que quedarme con uno, te diría el festival Fib de Benicàssim. Es un festival al que yo he ido todos los años desde que tenía quince y, de repente, verme subido en ese escenario cantando, lleno de peña, fue especialmente bonito, la verdad.

Además, en 2019 Carolina Durante se convierte en el grupo que más ha tocado en festivales españoles, entre ellos el Mad Cool, el Bilbao BBK Live, o el Festival Internacional de Benicàssim. En muy poco tiempo, habéis logrado muchas cosas.

Diego: Sí, pensamos «El año que viene menos festivales, por favor» [risas].

Mario: Y así fue. Al final fueron muchos menos [risas].

Diego: El siguiente no fue ninguno. La próxima vez me callo la puta boca [risas].

Carolina Durante es actualmente un auténtico fenómeno de la industria musical. Pero ¿Quiénes diríais que son verdaderamente Carolina Durante?

Diego: Realmente, Carolina Durante es una chica, de aproximadamente veinte años, que estudió Periodismo. Esa es Carolina Durante.

Mario: Literalmente, es una chica a la que le robamos el nombre.

Diego: Es el nombre de una chica que le gustaba a Martín, fíjate. Es la verdad, por mucho que lo niegue. No sé qué tenía Martín con ella, pero se fue del colegio y, a pesar de que han pasado los años, se le vino a la cabeza que nos podíamos llamar así. Yo pensé que era un poco heavy, pero esa es la historia.

Mario: Yo creo que, de hecho, Martín mantiene el contacto con esa chica

Diego: Sí, alguna vez le ha invitado a algún concierto. Es maja.

No utilizáis metáforas en exceso. Vuestras letras son sencillas, y suelen mandar mensajes claros y directos al oyente. ¿Consideráis que la clave está en la sencillez? ¿Es esto lo que les gusta a las nuevas generaciones?

Diego: Sí, nuestras letras van a la cara.

Mario: Yo creo que Carolina Durante nace en un momento en el que hay mucha metáfora en la música. Al final, son tendencias. Pero cuando llegamos nosotros con algo distinto, algo que es más costumbrista y más de andar por casa, la gente ve que es diferente, que hacemos otro tipo de música, y eso gusta.

Diego: Pero cuando seamos ya unos puretas y la gente se haya cansado de nosotros, llegarán otra vez unos chavales con metáforas loquísimas, y lo considerarán algo nuevo. Al final, nosotros no hemos inventado nada.

Tras el lanzamiento de Cayetano, ¿Cuál diríais que es la clave para no quedarse en un grupo de un solo éxito?

Diego: El truco está en hacer más éxitos. ¿Y cómo se hacen más éxitos? Pensando, a la hora de componer, que no tienes que hacer un éxito.

Mario: Es decir, no pensarlo demasiado.

Diego: Yo, cuando me pongo a componer, no me paro a pensar si estaré haciendo o no otro Cayetano. Eso es absurdo.

Mario: Cuando tocas una canción y acabas, lo notas. Sabes que has hecho un éxito.

Diego: Efectivamente. Terminas de tocar y, de repente, sientes que hay un ambiente en el local, y piensas «Esto mola». Cuando estás tocando se nota mucho cuándo un tema funciona o no.

En cuestión de cuatro años, Carolina Durante se ha convertido en un auténtico referente de la música indie española, especialmente entre los más jóvenes. ¿Tenéis miedo a que esto acabe?

Diego: Tengo miedo a que dejemos de disfrutar de ello.

¿Y presión? ¿Sentís que hay una lupa sobre vuestras letras?

Diego: Al final, la presión solo sirve para que tú seas mucho más exigente contigo mismo y que, cuando estés escribiendo una canción, no estés disfrutando del proceso. A veces, ha habido momentos en los que he sentido más alivio cuando salía una buena canción, que del propio proceso en sí. Yo es que soy un poco neurótico [risas].

Mario: Es verdad que las primeras canciones salen solas. Cuando está todo por hacer, es mucho más fácil. Luego ya, cuando hay muchas cosas hechas, quieres hacer más de lo mismo, pero diferente a lo mismo. Cuantos más temas lanzas, más complicado va siendo el proceso de crear y componer. Aún así, creo que todavía nos queda mucho camino.

¿En algún momento habéis sentido que todo iba demasiado rápido? ¿Quizás hasta que se os podían llegar a escapar las cosas de las manos?

Mario: Todo ha sido bastante frenético. Al ver lo lejos que estamos llegando, nos quedamos extasiados. Pero consiste en surfear la ola.

Diego: No nos esperábamos nada. Hace tan solo unos años, dar un concierto en la sala Sol nos parecía hacer cumbre. En nuestro quinto concierto estábamos tocando con uno de mis referentes, y de mis grupos favoritos en la vida, que son Los Punsetes, y yo no me lo podía creer.

Habéis cumplido vuestro sueño entonces

Mario: Sí. El problema es que cuando cumples uno, sueñas más.

Diego: No hay que dejar de soñar. Nos gustaría muchísimo tocar en el Wizink.

Mario: Estaría muy guay. Lo teníamos ya programado, y las entradas ya estaban a la venta, pero lo tuvimos que cancelar cuando llegó la pandemia. Queremos que todo vuelva a la normalidad, porque los conciertos que se están haciendo ahora en el Wizink…

Diego: Son fríos. No puedes beberte ni una cerveza. Estuve hace dos semanas en el concierto de Sen Senra, y no podías beberte ni una puta birra. De vez en cuando pasaban los policías, y te alumbraban la cara para ver si tenías puesta la mascarilla… Un horror. Yo esperaba que el Wizink fuese un karaoke, y la gente tenía hasta miedo a cantar, o a moverse.

El coronavirus ha supuesto una gran crisis para la música. Es cierto que lo ha sido para muchos sectores, pero claramente, la música en directo es uno de los más afectados.

¿Cuál diríais que es el álbum que ha marcado vuestra vida?

Mario: El sentimiento garrapatero que nos traen las flores (2001), de Los Delinqüentes. Mi padre es muy fan de este grupo, y los llevo dentro desde muy pequeño. Los he escuchado en casa, muchísimo siempre. El resumen de mi filosofía de vida está en este disco.

Juan: Qué pregunta más difícil.

Diego: Igual no sabe pronunciarlo, porque solo escucha música japonesa [risas].

Juan: Probablemente haya alguno por ahí que no me sepa el nombre, la verdad [risas].

Te voy a decir Ensamble cohetes (2003), de Airbag. Me gusta porque son letras muy simples. Hablan de tres chavales que están en la playa, por Málaga, pasándolo bien, amores de verano, el surf. Al final son letras directas. No hay que ser científico para enterarse, y el estilo punk me mola.

Diego: Una montaña es una montaña (2012), de Los Punsetes. Marcó una etapa muy importante de mi vida. Escuchaba muchísimo este grupo cuando empecé a ir a conciertos y a formarme en la música. Es de cuando Mario y yo empezamos a ir a conciertos y a conocer a gente de la movida, que también le molaba mucho la música y se movía por las mismas salas. Digamos que es mi etapa universitaria y post universitaria. Fue un disco muy importante.

¿Con cuántos años os conocisteis?

Diego: Mario y yo realmente nos conocimos en el colegio. A Juan le conocimos durante esta etapa, hace siete años aproximadamente. Y Martín es amigo de toda la vida, de la infancia.

¿Y cómo surge la idea de montar un grupo?

Diego: Mario y yo salimos del concierto, y vimos que tocaba peña de nuestra edad. Entonces tuvimos envidia, y nos dimos cuenta de que queríamos ser como ellos y hacer música. Veíamos lo que eran capaces de generar en nosotros, de emocionarnos, y queríamos ser capaces de generar esta sensación en los demás.

Mario: Estábamos en un contexto en el que éramos colegas de los grupos que tocaban y empezábamos a conocer a peña de la música. Pensamos que no había nada que nos lo impidiese, y fuimos a por ello.

Ya que hablamos de conciertos, ¿Cuál es el que más habéis disfrutado?

Diego: De esa etapa, te puedo decir el concierto de Joe Crepúsculo, que presentaba Baile de magos (2013), en la Moby Dick, fue increíble.

Mario: Yo me acuerdo de Los Ganglios, fue muy bueno, también en la Moby Dick.

Diego: Punsetes, en la Moby Dick, también fue brutal.

Mario: Madre mía, la Moby Dick. Qué tiempos.

Diego: Fue justo la época previa a montar el grupo. Estábamos entrando en la movida de ir a conciertos a saco, todos los fines de semana. También, escuchábamos mucha música y, constantemente, estábamos atentos a todo lo nuevo que iba saliendo y a los artistas que venían a tocar.

Si tuvieseis que escribir una canción sobre la vida de Carolina Durante, ¿Cuál sería el título? ¿De qué hablaría el tema?

Diego: Se nos da muy mal poner título a los temas, así que imagínate a una canción que hable sobre nosotros. Yo creo que se titularía Tu nuevo grupo favorito, saliendo del paso.

Mario: Y hablaría de ir a tocar a todos los sitios del mundo.

Diego: Sí. Salir de fiesta, conocer peña, comer bien y beber bien. El mundo es muy grande, pero queremos tocar en los sitios más grandes del mundo. Tenemos muchas ganas de salir de Europa. Antes de la pandemia fuimos a tocar a Berlín y a Londres, y fue una experiencia bastante guay. Teníamos también planeada una gira por capitales europeas que esperamos hacer pronto.

