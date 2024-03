Fotografías: Silvia Poch

Clara Peya es una virtuosa pianista y artista multidisciplinar cuyo último trabajo Corsé (2023) nos involucra en la gestación de una arquitectura sónica e intimista que engulle hacia el seno de un metalenguaje hiperdimensional de altos vuelos. El pasado mes de octubre dedicamos una amplia crítica a este álbum.

En él se puede apreciar la belleza pianística de Clara y los ambientes electrónicos que envuelven al conjunto fusionado con 13 frecuencias líricas de 13 voces diversas, todas ellas conjugadas con el fin de construir un cosmos sensible para conocer y liberar los aspectos que guarda el alma humana, especialmente la femenina.

Ahora hemos tenido la oportunidad de poder charlar abiertamente con Clara para conocer mejor esa parte personal que yace tras la artista y sobre ese Corsé que aprisiona a muchas almas que tratan de vivir desesperadamente en una sociedad altamente dañada por una dinámica, valores y pensamiento equívocos. Desnudemos estas heridas para que salgan a la luz…

¿Cuándo nace la Clara Peya como artista consciente y transgresora? ¿Qué elementos propiciaron esta necesidad de romper, transmitir y transformar?

Corsé nace años atrás, cuando estaba buscando la temática para el nuevo disco. Me di cuenta que ningún tema me parecía lo suficientemente interesante y perfecto para ello. De repente, me entró la exigencia y empezó a rondarme por la cabeza el concepto de la violencia que existe dentro de algo perfecto. A partir de aquí, empecé a hilar ideas y asociaciones, a querer hablar sobre este tipo de violencia que, muchas veces, es silenciosa y otras actúa pasivamente sin dejar de serlo.

Este disco es una oda al concepto de la imperfección, porque la imperfección nos permite desear cosas, querer cambiar, anhelar, movernos y ansiar transformarnos. Este constante deseo nos mantiene vivos. En cambio, la perfección es todo lo contrario, es estática, inerte, no se mueve y por lo tanto está muerta. Por consiguiente, es un gran ventaja poder ser entes imperfectos, porque así podemos movernos y permanecer activos, transformarnos y evolucionar.

Tu música, actividad teatral, coreografías y activismo respaldan el criterio que te define como una de las creadoras más originales que han aparecido en los últimos tiempos en la escena musical de este país. ¿Crees que este revulsivo representa un paso más hacia el profundo cambio que precisa la música de este país? ¿Por qué?

Sinceramente, lo que yo hago es hacer y tratar de expresar las cosas que me incomodan, y que no tengo bien colocadas para sanarlas. Entonces, todo lo que hago es un proceso de sanación. Vivimos en lo colectivo y, por tanto, muchos de mis problemas son las contrariedades que tiene la sociedad. Estos inconvenientes interpelan a muchas personas. Por lo tanto, no es que acometa pretensiones ni protagonismos, sino que en este proceso me obliga a abrir heridas, a mirarlas y remirarlas bajo distintas formas. Es a través de este desarrollo cuando se descubre que pueden sanarse. Es un modo de renacimiento.

¿Entonces crees que la música tendría que ir hacia esta dirección? ¿O que la música tendría que servir para esto?

Para mí la música y el arte sirven para generar. No los veo tan solo como un entretenimiento de placer emocional, que lo es, sino también como una herramienta de revolución, de curación y de metamorfosis social, un instrumento para abrir preguntas y, a través de ellas, llegar a conclusiones. En definitiva, veo la música como un revulsivo de transformación.

SOMOS MUCHAS LAS PERSONAS QUE NO ENCAJAMOS EN LA SUPUESTA PERFECCIÓN Y SUS PARÁMETROS. LA PERFECCIÓN NO EXISTE, ES UNA TRAMPA EMOCIONAL

Muchos artistas musicales no dan importancia a las portadas de los discos. Optan por cubiertas vacías, aburridas o carentes de mensaje. Sin embargo, cuando vi por primera vez la de Corsé me dije a mi mismo: «tras esa portada tiene que haber un contenido especial». Y sinceramente, no me equivoqué… ¿Crees que las portadas deben transmitir la esencia de sus contenidos? ¿Ser ese plato inicial que incita el deseo de descubrir lo que se encierra en su interior?

Creo que un disco no es solo música, es una totalidad que tiene muchas ramas. Es como una actuación en directo. En ella intervienen muchas cosas, desde la puesta en escena, el vestuario, la iluminación, etc. Ese conjunto conforma un todo inseparable. Es cierto que vivimos en un momento muy visual y, por tanto, una portada es fundamental. Puede sintetizar el mensaje que quieres transmitir, comunicar parte de lo que estás haciendo, el proyecto que contiene, la música que encierra, e incluso reflejar el porqué de muchas cosas, como el motor que te ha empujado, tu necesidad, y si esta deposición es solo para ti o puede trascender tu propio yo.

Hablando de tu portada… Me llamó la atención esa imagen de tonos ocres, verdosos y amarillentos de una mujer ambigua, de espaldas, encorsetada, con descosidos y recosida por varias partes … ¿Qué tratas de significar con esta imagen con señales, laceraciones, marcas y símbolos?

Estamos hablando del concepto de violencia y perfección, por consiguiente, la portada tenía que sugerir indicaciones sobre ambos conceptos y que al mismo tiempo marcase esta violencia que significa la perfección, pero bueno, la perfección no existe, es una trampa emocional. Más allá de esto lo importante es entender que somos muchas las personas que no encajamos en esa perfección, en sus parámetros y en muchas cosas más. En realidad, es un sentimiento colectivo, porque siempre hay algún punto de tu vida, en algún momento o de alguna forma, que no ensamblas en algún sitio y a veces no sabes entender el por qué. De todas maneras, a mí me gusta no encajar, es mi fuerza, pero en ocasiones me encantaría ser una más.

Corsé es, desde mi punto de vista, una obra anti opresión, una rotura al completo y, al mismo tiempo, una rebeldía y una liberación… la esperanza de un cambio. ¿Qué 13 cadenas tratas de rasgar a través de esas 13 canciones interpretadas por 13 cantantes diferentes? ¿Por qué el número 13 es una constante tan presente en tu disco?

El número 13 es un número que ha sido muy editado e impopular, y por ello quería resignificarlo. Es un número que significa varias cosas. Habla de muchos tipos de comunicación, de conceptos, de asociaciones, pero también hace referencia a las ganas de vivir, a la salud mental, al acompañamiento, al edadismo, e incluso a las normas de los cuerpos. Tiene muchas lecturas y vertientes. Por ello, cada una de las 13 canciones del disco no habla solo de una cosa, sino que contiene muchas. Por ejemplo, el disco habla también sobre el enfado.

En tus letras hablas de violencia, de imperfección, de deseo, de heridas, de miedos, del paso del tiempo y de un largo etcétera de cicatrices que dejan su huella en la esencia humana y sobre todo en la mujer… ¿Crees que nuestra sociedad es incapaz de ofrecer una vida sin tantos golpes y desgastes? ¿Acaso no sabemos vivir de otra manera que no sea bajo una constante lucha y renacimiento? ¿Crees que la naturaleza humana es una fluctuación irremediable entre sus polos extremos y las contradicciones?

Todo lo que escribo, todas mis canciones hablan de lo que yo siento, de ese dolor profundo que me hace sentir incómoda en la vida. Ver sufrir a las personas es penoso y me plantea muchos interrogantes, como el preguntarse qué hacemos aquí. Esto es un reto muy grande, sobre todo para entender que tenemos que aprender a convivir con eso todo el tiempo. Pero también debemos confiar en la vida, su energía es muy poderosa, y aunque yo me sienta una persona terriblemente sensible y a veces sola, la música que genero hace que mis dolencias se amortigüen o se disipen. Es la manera más eficaz de hacer frente a todo ello ya que no encuentro otra forma que elimine ese sufrimiento.

En Corsé haces uso del piano como base y de fondo envuelves los temas bajo una atmosfera de brillantes y originales efectismos electrónicos. Todo ello confiere al disco una profundidad y un concepto muy vanguardista y diferencial… ¿Quién está detrás de esta arquitectura sónica tan innovadora y cuál es la razón de dar esa dimensionalidad diferencial a Corsé ?

Este disco lo he producido conjuntamente con Adri González y Dax Fernández, de Trampolín Estudio. Mi confianza en ellos es absoluta porque para mí hay mucha sensibilidad, coherencia y elegancia… y cómo no, artesanía y mucho cuidado. Ellos han realizado un trabajo excelente, un álbum muy depurado y perfilado. Estoy súper contenta de la sonoridad que hemos conseguido entre las partes orgánica y electrónica, y que el piano sea el centro de todo, la semilla de donde nace y parte todo, un núcleo del cual crecen muchas cosas distintas a nivel sónico. Es un disco muy limpio y muy elaborado.

VIVIR ES TENER EXPERIENCIAS, ABRIRNOS A OTROS PENSAMIENTOS Y CÍRCULOS. EN DEFINITIVA, TENEMOS QUE SER PERSONAS MUY ABIERTAS DE MENTE

¿Por qué decidiste irte a Rusia a trabajar con el profesor Leonid Sintsev del Conservatorio Rimsky Korsakov de San Petersburgo? ¿Qué aprendiste con él y que conclusiones sacaste de esta experiencia? ¿Qué diferencias existen, en cuanto aprendizaje, entre la metodología rusa y española? ¿Qué influencias dejó esta experiencia en la creación de Corsé ?

Me fui a Rusia cuando era muy joven y no fue una decisión que tomé de manera predeterminada. Siempre he tenido la sensación de haberlo hecho de forma instintiva, quizás movida por mi juventud, al igual que otras decisiones que he tomado de mayor. De hecho, tomar decisiones no se me da muy bien, sobre todo a nivel emocional, pero bueno… eso es otro tema. En Rusia aprendí que no quería ser pianista clásica, que no quería pasar frío, que no me gustaba vivir en países gélidos, que el frío me generaba depresión… y que tenía que estudiar demasiadas horas.

El piano te exige demasiado y ese enorme sacrificio hace que te pases de rosca, que pierdas otras cosas. La vida es mucho más que eso, y para explicar lo que sientes hay que vivirlo. No es solo tocar el piano y practicar sin parar, hay que existir, porque vivir es tener experiencias, aunque a veces sean dolorosas. Vivir también es contactar con otras personas, interesarte en saber cómo piensan y qué sienten, es conocer e intercambiar con otras culturas, hacerlo de otra manera y no estar siempre con la gente que posee el mismo pensamiento que tú. Debemos abrirnos a otros pensamientos, a otros círculos. En definitiva, tenemos que ser personas muy abiertas de mente.

La historia demuestra que la música es una poderosa herramienta de transformación cultural y social. Sin embargo, hace tiempo dijiste que «los discursos cambian, pero los espacios artísticos siguen estando saturados de hombres blancos». ¿Por qué crees que el arte ha estado y sigue estando bajo los feudos masculinos blancos? En las comunidades de otras razas ¿acaso no existe este dominio de género? ¿Qué hace falta aún para que la música arte, como el resto de actividades, sea completamente equitativa entre todos los géneros y razas?

El hombre blanco es el colonizador, quien ha roto y podrido todo, simplemente porque es el que ha gobernado siempre. Yo soy una mujer blanca y una de las cosas que me doy cuenta es que no estoy orgullosa de dónde vengo, de dónde soy. No tengo orgullo de ser ni española, ni europea, ni catalana, ni nada por el estilo. Creo que nos lo hemos «cargado» todo. Pero sí que es verdad que cuando estudiaba música, estuve todo el rato estudiando compositores masculinos y blancos. Ahora, por ejemplo, hace falta muchísima diversidad de raza, diversidad en edades, en cuerpos, en todo. Necesitamos que las personas reales ocupen los espacios públicos, y cuando digo espacios públicos me refiero a todo, a la televisión, al teatro y que las películas nos representen a todas, y eso todavía está muy lejos de que pase.

