Fotografías: Marina Benítez (@_marinabenitez_)

Lo que hace diferente a una banda es la confianza que tienen en sí mismos y en lo que apuestan por el proyecto. Cupido, la fusión entre el trapero Pimp Flaco junto a Luichi Boy, Dannel, Al y Toni D, ha conseguido coronarse como una de las únicas bandas abanderadas del Bedroom pop en España. Y, si bien ellos aseguran que no tienen competencia en su sonido, hemos podido comprobar con este nuevo EP de cinco canciones, que razón no les falta.

Después de dos años de su último disco, Sobredosis de amor (Universal, 2022), este 14 de febrero, como ya nos vienen acostumbrando, nos sorprendieron con el lanzamiento de Te hago un resumen (Sony, 2025), un EP que funciona tan bien y casi mejor que sus primeras canciones. Este trabajo abre la puerta a un nuevo camino para esta boyband que nos vuelve a dejar rondando en la cabeza esas melodías y letras tan pegadizas durante semanas.

¿Qué tal estáis? Han sido dos años de casi silencio y me gustaría que me contarais cómo estáis después de haber sacado este nuevo trabajo.

Pimp Flaco: Es una mezcla de todo. Cuando sacas un trabajo es una mezcla de ilusión, de cansancio porque no paramos, de alegría… Pero siempre es algo guay. Todo lo que sentimos es guay, pero te ves la cara en el espejo por la mañana y dices «uf, esta cara no es tan guay» [risas].

Me gustaría que me hicierais un resumen de qué ha estado haciendo Cupido estos dos años. Habéis seguido tocando y haciendo cosas pero, ¿qué hace Cupido para sacar adelante un nuevo EP?

Pimp Flaco: Pues, inspirarnos.

Toni D: Y expirarnos. Hemos estado haciendo conciertos y también salieron una par de canciones. Por ejemplo, salió Lo dejo. En este tiempo también ha habido cambios internos… no en referencia a nosotros cinco, pero cambios. Y también externos. Cosas aburridas… la gente se aburriría escuchándolas. Hemos estado también trabajando en música y no solo en estas cinco canciones del EP, sino en música para el futuro que pronto se verá. Sentimos que tenemos un nuevo equipo detrás y que es un momento de fresh start. Es un nuevo comienzo y, aunque estemos cansados del lanzamientos y demás, tenemos muchas ganas.

En el primer tema del EP, Espaguetis con tomate habéis hecho una especie de recorrido por algunos de vuestros temas más sonados como: ‘La pared’, ‘Galaxia’, ‘Sobredosis de amor’… entre otros títulos, que si los sumamos todos son 14. Casualidad que se publica también el 14 de febrero… ¿cómo de calculada estaba esta idea?

Pimp Flaco: Está planeadísimo todo. La verdad que no sé si en España ya había hecho alguien esto. No lo sé, pero se nos hizo algo interesante para darle a la gente como una especie de introducción. Realmente, se tiene como un tema pero es el tema que introduce el EP. Creo que quedó muy guay porque es como un viaje. Un viaje que te lleva por todos los temas hasta el nuevo, que es La mañana del tiempo. Y ahí te remueve todo. Pensé que si un artista al que sigo lo hiciera, me gustaría, y por eso lo hice. Pero un poco sin más. Un poco Cupido… se nos ocurre, hace gracia, mola y ya está.

¿Cómo os surge la idea de crear la canción que da paso al EP? Fue una versión de The Carpenters que publicáis en redes sociales y que a partir de ahí se crea una gran expectación por lo que está por llegar…

Pimp Flaco: Pues yo me enteré por Toni que esa canción existía y un día la canté y me gustó. Entonces pensé: «¿Cómo puede ser que sea la banda sonora de amor entre Homer y Marge Simpson?». Y, como pasó con lo que te comentaba antes, lo pensé, me hizo gracia y escribí una letra así rapidita.

Luichi Boy: Muchas veces pensamos, «hay que anunciar que vamos a sacar música y hay que buscar una manera distinta de hacerlo…» Fue muy guay y creo que quedó muy bien. Es una canción para las canciones y se lo quisimos decir a la gente de una manera «cupideña».

Ahora hay tanto volumen de lanzamientos y de cosas que salen cada día que puede ser difícil buscar esa forma original que haga llamar la atención y que no se haya hecho ya… ¿Hay algún tipo de presión por ello o tenéis la suerte de contar con esa facilidad para rescatar este tipo de ideas?

Toni D: Bueno, diría que nos pasa al revés. El problema, a veces, es que se nos ocurren demasiadas ideas y hay veces que es imposible hacerlas. No solo vale con tener la idea, hay que poder materializarla. Se nos han ocurrido muchas cosas que estaría increíble poder hacerlas pero, o no hay pasta para hacerlo o lo que sea. No es por ideas, porque tenemos un saco. No creo que sintamos nunca esa presión.

Pimp Flaco: Es lo que tú decías. Salen tantas cosas y algunas con tanto presupuesto, que es imposible competir. Nosotros siempre intentamos centrarnos en hacer lo nuestro y hacerlo lo mejor posible. Lo que nos gusta es que la gente reconozca lo nuestro a la primera. Queremos intentar no perder nunca la identidad. Po ejemplo, la versión de Carpenters es algo muy Cupido. Podría haber sido un tema nuestro perfectamente si esa canción no existiera.

Aunque sois abanderados de esto que se conoce como el bedroom pop, del primer al segundo disco ya notamos un cambio de sonido y de registro en cuanto a la esencia de Cupido se refiere. Se puede decir también que en este último trabajo ha habido una evolución y que os gusta jugar y experimentar hasta llegar a algo propio. ¿Sentís que es importante para vosotros que ese nuevo sonido que buscáis sea siempre novedoso o, por el contrario, os dejáis llevar y buscáis más la improvisación y la espontaneidad de lo que salga?

Luichi Boy: No hay una presión, pero sí intentamos jugar siempre a cosas distintas. Al final, como hemos dicho en otras entrevistas, el proceso de composición y el momento de estudio lo hacemos siempre distinto. En vez de empezar con una guitarra, a veces empezamos con un piano, con un bajo, una batería… buscamos cosas distintas y de esa forma siempre sonará diferente. Es como hacer un juego todo el rato.

Toni D: A mí me daría más presión lo contrario, el pensar que estamos siendo demasiado diferentes a lo que hacíamos. No me da presión pensar que estamos estancados en algo porque sé que eso no va a pasar. Me quedo tranquilo cuando veo que, por mucho que juguemos y cambiemos y hagamos cosas distintas, la esencia de Cupido está ahí y nadie tiene dudas de cómo sonamos.

«‘Te hago un resumen’ es como cuando entre plato y plato en un restaurante caro te ponen un aperitivo que está buenísimo»

También he llegado a escuchar a muchos artistas decir que el tercer disco es el más complicado, ¿lo habéis sentido así? Al final es casi el trabajo que marca una trayectoria más estable… Aunque Te hago un resumen no es un disco, ¿tenéis esa sensación?

Pimp Flaco: Yo puede ser que sí lo sienta así con el que va a ser el cuarto trabajo, que es el tercero si no contamos estas cinco canciones. Puedes ser que con este, como lo siento muy corto, no he tenido esa sensación. Con el que está por salir creo que sí he notado lo que tú comentas.

Toni D: Yo estoy de acuerdo con lo que dice Flaco, que este EP es como una especie de transición a lo que está por llegar, que es una cosa que no hemos hecho antes. Este es un EP muy especial y me parece súper guay, pero supongo que en una discográfica no se considera esto como el tercer disco y por eso no tenemos esa presión todavía. Para mí es como una joya que está ahí en medio. Igual que Galaxia, que no está en ningún disco y, para mí, es un referente de nuestra discografía. No podemos no tocarla en directo. Te hago un resumen es como cuando entre plato y plato en un restaurante caro te ponen un aperitivo que está buenísimo.

Pero, ¿trabajáis diferente para un EP que para un disco más largo?

Pimp Flaco: Es que este EP lo hemos hecho de una manera tan rápida que no te sabría decir si es la manera de trabajar que tendríamos normalmente. Creo que en un álbum se le intenta dar más sentido. Si tienes dos temas de diez que son súper distintos… tal vez es mejor dejarlos y que cuadren por separado. Con un EP es diferente porque, aunque pongas canciones muy diferentes entre sí, mola. Son temas súper distintos y aún así tienen su gracia.

Bueno, dijisteis que este EP no existía hace dos meses… ¿Normalmente trabajáis así de rápido o las canciones ya estaban por ahí y ha sido solo retocarlas y buscarles un sonido final?

Toni D: Había cositas pensadas, pero lo que es materializarlas bien ha sido en estos últimos dos o tres meses.

Pimp Flaco: Como saber que íbamos a hacer un EP… lo sabíamos hace tres meses. De repente, había un par de canciones que teníamos en la cabeza pero no estaban acabadas. Para mí lo más difícil es empezar una canción. Aunque también lo es acabarla, creo que es más difícil el comienzo porque es como pisar sobre el aire… sobre la oscuridad. Es como no saber dónde ir. Al final, yo estoy súper contento de haber sacado este EP porque era un reto y esto demuestra que somos gente que curra. Yo he trabajado con gente que no se tomaba muy en serio las cosas, pero nosotros trabajamos muy duro y saber que cuando se te ocurre algo vas a tener gente que te apoya… es lo mejor que me llevo de este trabajo.

He rescatado también una cosa que dijisteis en una entrevista por el 2022 y era algo como «a Robe lo meteríamos en una canción que aún no ha salido…» Y escuchando el EP, la canción de Dentro de mi cabeza suena total a algo que podría haber escrito Robe. ¿Es casualidad o esta canción ya estaba escrita por ese entonces y habéis decidido meterla ahora en este proyecto?

Toni D: Puede ser que sí fuera por ahí… [risas].

Pimp Flaco: A Robe le meteríamos en cualquier lado. En mi casa lo metería.

Toni D: Yo no sé si nos referíamos entonces a una canción concreta o a todas. Podría ser perfectamente Dentro de mi cabeza… No nos gusta tampoco adaptarnos a otros artistas. Hicimos una canción con Feid y no puede sonar más Cupido. Si hiciéramos una canción con Robe no tendríamos que sonar sí o sí a Extremoduro. A lo mejor sería más divertido que fuera al revés.

Pimp Flaco: Si alguien se quiere hacer un tema con Cupido es porque le gusta nuestro sonido. Si metes a los músicos de Cupido a hacer una colaboración, ellos van a hacer lo suyo. Es imposible que perdamos la esencia de Cupido aunque queramos, porque cada uno toca como sabe. Pero bueno, sonar a otros artistas es casi inevitable. Es muy difícil hacer algo que suene totalmente nuevo y diferente.

Toni D: En nuestro caso, si una canción nuestra te recuerda a alguna otra, a los diez segundos te va a recodar a otra y así… y a la vez no te va a recordar a nada. Yo creo que nadie nunca nos ha comparado con otra banda de manera muy evidente. No tenemos un alter ego en ninguna parte. No siento que seamos una banda que nos influenciemos mucho de otros artistas y queramos sonar a eso… para nada, nunca lo hemos pensado. De todas formas, a la gente le encantan las comparaciones. La palabra que nos define como banda es «identidad». Los artistas que se dedican a la música tiene que tener una identidad propia. Yo me fijo mucho en que, bandas que están empezando, se obsesionan mucho con parecerse a otros, y eso para mí no tiene ningún sentido. La gracia es encontrar tu identidad y que, cuanto más diferente seas, mejor para ti.

Estoy súper de acuerdo con vosotros. De hecho, lo comentabais antes… no sois unos artistas que se presten demasiado a la colaboración, pero sí habéis hecho un tema con Feid que, de primeras, tiene un sonido bastante diferente al vuestro. ¿Qué debe tener una banda o artista para que queráis colaborar con ellos o ellas?

Pimp Flaco: Pues, la colaboración con Feid, mucha gente pudo pensar que fue por fama. Creo que es lo primero que puedes pensar si no nos conoces, pero nosotros demostramos con nuestra primera colaboración que no somos ese tipo de artistas. Feid, por ejemplo, es un chaval que no ha pegado el boom que debería haber pegado, porque tiene mucho talento. Aun así, como nosotros no nos fijamos en eso, nos enfocamos en que la suma sea la hostia y luego ya lo que venga… Feid es un tío al que hay que respetar porque empezó haciendo canciones para gente muy tocha y además es súper humilde. Es uno de los top tres del reggaetón del mundo y la canción que hicimos es más bien una balada, algo más pop. Eso dice mucho de él, porque lo que se ve es que no quiere fama, quiere hacer música. Por eso, ya tiene todo nuestro respeto.

Toni D: Además, nos llevó a Colombia a tocar. Nos puso instrumentos, nos puso delante de todo su público… Estamos súper agradecidos y espero que todos los grandes siempre guarden esa cosita de ver y apreciar a los que estamos un poco más abajo. Se agradece cuando ven y se fijan en quién está haciendo cosas interesantes y quieren un espacio contigo. Que escuchen y que no midan la calidad solo por los números.

Pimp Flaco: El que hoy tiene diez mil seguidores, mañana puede tener diez millones.

Vosotros ya os habéis visto tocando en escenario más bien grandes y en otros más pequeños. ¿Dónde os sentís más cómodos a nivel banda?

Pimp Flaco: Preferimos uno grande, que quepamos todos [risas]. Nos hemos visto en sitios muy pequeños y ha sido divertido.

Toni D: Después de pasar toda la temporada de tocar en festivales, nos salieron cosas en conciertos más pequeños y fue muy divertido porque la intensidad que se vive en una sala así es más concentrada. A mí, personalmente, me mola cambiar y de repente tocar en acústico. Me motiva ese rollo de adaptarme a cualquier situación y ver y hacer cosas nuevas. Hicimos un concierto en un hotel de Barcelona, en plan privado para clientes, eran todos extranjeros y estaban saltando y mirándonos como diciendo, «no sé quienes sois, pero lo estamos pasando bien» [risas]. Los festivales nos abren la puerta a que nos conozca más gente y eso siempre es bueno.

«en directo sonamos mejor porque se vuelve real»

Creo que Cupido tiene unos fans muy fieles, ¿vosotros lo sentís así también?

Pimp Flaco: Lo que siento es que la gente mira mucho los seguidores que tiene una banda y nosotros somos Cupido… que en comparación con otros artistas, no tenemos muchísimos seguidores pero tenemos los que de verdad son. Hay gente que tiene un millón de seguidores y no vende ni la mitad que nosotros, por eso creo que el público de Cupido es fiel. No esperan de nosotros que subamos un TikTok haciendo el tonto… son gente que quiere música.

Toni D: Hay muchos grupos que revientan una o dos canciones y eso es lo que vende. Por lo general, nuestro público viene a los conciertos buscando un repertorio entero y eso nos motiva. Ganamos mucho en directo porque sentimos mucho la energía del público y al final, en directo sonamos mejor porque se vuelve real.

Pimp Flaco: Por ejemplo, Préstame un sentimiento fue el primer disco que hicimos y ahí todavía no nos conocíamos mucho. Nos empezamos a conocer con ese disco y ahora, después de cinco años, las canciones van que nos adelantan. Sonamos mucho más cerrado, más compacto. Estoy seguro de que si volviéramos a grabar esas canciones sonarían mucho mejor.

Sois Cupido, una banda que en sus letras trata temas de amor y desamor, por lo general. Si alguna vez os quedarais sin nada que contar sobre ello, ¿de qué más querrías cantar?

Pimp Flaco: Uf.. no te sabría decir, la verdad. Me gustaría cantar sobre algo que a la gente le hiciera desconectar un poco del día a día. Me gustaría desconectar escribiendo y que la gente desconectara escuchándolo.

Este EP abre la puerta de un nuevo año de música y nueva gira, ¿qué podemos esperar de este 2025?

Toni D: Estamos trabajando en algo que todavía no está confirmado, pero que para nosotros es súper importante y nos apetece mucho: vamos a ir a Latinoamérica, donde tenemos muchísimos fans. Mientras tanto, seguir grabando.