Dorian cumple 20 años y lo hacen publicando un álbum autobiográfico, crudo y directo, en el que hablan abiertamente de la ruptura sentimental de Belly Hernández (teclista) y Marc Gili (vocalista y compositor principal), así como de otros momentos vitales complicados que han atravesado en los últimos años.

Varias de las canciones de este nuevo álbum invitan a manejar las adversidades de la vida focalizando en lo positivo que una persona, una situación o una etapa ha dejado en nosotros, en lugar de focalizar en la tristeza por su desaparición. Sobre ese hilo conductor y muchos otros temas charlamos con ellos en esta entrevista.

Hoy, 25 de octubre, es un día grande para la familia Dorian. Estáis de estreno con Futuros Imposibles, vuestro séptimo álbum de estudio (el octavo si contamos Diez años y un día), y justo 20 años después de vuestro debut en 2004. Antes de nada, enhorabuena por la celebración. ¿Cuáles son vuestras sensaciones hoy?

Belly: Muchas gracias. La verdad es que estamos emocionados y muy contentos. Yo al menos tengo la sensación de que este disco va a gustar mucho por la recepción que hemos visto de los singles, en nuestro entorno… Son canciones muy espontáneas, muy sinceras, y eso es imbatible. No hay trampa ni cartón.

Marc: Pensamos que va a ser uno de los dos o tres mejores discos de la banda, lo cual es muy bonito porque estamos cumpliendo 20 años como banda y lo normal con esta efeméride habría sido editar un disco de grandes éxitos, o un acústico, o un disco de duetos, algo de esto, ¿no? Y nosotros estamos sacando uno de los mejores discos de nuestra carrera. Para mí es un motivo de orgullo total. No podemos pedir más, estamos muy emocionados.

¿Seguís sintiendo el vértigo que implica entregar al público canciones en las que has trabajado durante meses o años y que dejen de ser tuyas?

Belly: Más que vértigo, para nosotros es muy emocionante.

Marc: Decía Almodóvar el otro día que va por su película número 22 ó 23 y todavía tiene miedo porque no sabe si el público la va a entender, si va a gustar… Y lo tendría que tener ya controlado a estas alturas, pero no. Y ese vértigo, como tú dices, siempre te acompaña, pero esa es la chispa de la vida del artista, yo creo. Es lo que hace que merezca la pena.

Belly: Es emocionante también ver qué canciones gustan más o menos. Tú tienes una idea de las que crees que van más fuertes, pero hay muchas veces que el público te sorprende y una canción en la que no confiabas demasiado acaba siendo de las favoritas.

Marc: Es verdad. Por ejemplo, en nuestro disco La ciudad subterránea, la canción Verte amanecer no fue single, y sin embargo se convirtió en una de las favoritas y la seguimos tocando a día de hoy. El público manda.

Futuros Imposibles es el primer álbum que lanzáis desde que se hizo pública vuestra ruptura como pareja, pero si no me equivoco Ritual ya se compuso y grabó durante y después de la ruptura en sí. ¿Cómo es que habéis decidido hacerlo público ahora, y de la forma en la que lo habéis hecho, natural y con delicadeza?

Marc: A mí como letrista me apetecía volver a la narrativa del «yo», después de Ritual que fue un álbum muy de «nosotros», con muchas temáticas sociales, políticas y demás. En los últimos tres años nos han pasado muchas cosas y apetecía hablar de temas más autobiográficos. De hecho, creo que Futuros Imposibles es nuestro disco más autobiográfico, más personal. Y, seamos sinceros, en Ritual no podíamos hablar de ello porque estaba ocurriendo en ese mismo momento. De hecho, es un disco que se hizo de milagro, Dorian sobrevivió de milagro a esta ruptura. Literalmente, estábamos llorando en el estudio de grabación, fue un drama tremendo, como para ponerte a hablar de ello en las canciones. Y con la pandemia alrededor, el mundo estallando… Fue duro, la verdad.

Belly: Al final ha sido más a posteriori, analizando el disco, cuando nos hemos dado cuenta de que hay un hilo conductor que es el duelo por diferentes motivos (entre ellos nuestra ruptura, claro), pero no es que nos sentásemos conscientemente a hacer un disco sobre nuestra ruptura, ni mucho menos.

Marc: Las canciones te van diciendo de lo que quieren hablar. Y al final, lo que te permite hablar de temas tan personales (no solo de nuestra ruptura, también de la muerte de amigos por las drogas, por ejemplo) es el tiempo y la perspectiva. Es un álbum en el que nos enfrentamos al dolor desde una perspectiva adulta y de madurez, y creo que conectará con mucha gente por eso.

La verdad es que en las escuchas previas que hemos hecho del álbum nos hemos encontrado muchos momentos de decir «pero si está escribiendo sobre mí», «este soy yo», «esto me ha pasado a mí».

Marc: Me alegro. Para eso está la música, para acompañar. La música popular no debe ser un mero entretenimiento vacío. Las canciones tienen que servir para poner en palabras y melodías los sentimientos que nos afloran, no ser mero hilo de ascensor.

El título del disco hace referencia a «todo aquello que no podrá ocurrir porque algo detuvo o desvió el flujo de los acontecimientos. Momentos de crisis que nos llevaron a entender que por cada futuro imposible, la vida te regala otro que no estaba planeado». ¿No os atenaza la incertidumbre de pensar en esos futuros que ya nunca viviremos? Como en los programas estos de la tele en los que había que elegir una caja o una puerta, y ya nunca sabías lo que había en las dos que dejabas sin abrir…

Belly: Es que no tiene sentido. No hay que comerse la cabeza con esas suposiciones, no te puede atormentar. Cuando rompes con alguien piensas que tenías un plan, se ve interrumpido y empiezas a buscar culpables y a imaginar situaciones, a hacer proyecciones… Nada, hay que luchar contra eso. Es una ficción.

Marc: Una de las ideas centrales de este álbum es que, demasiado a menudo, somos muy soberbios con respecto a la vida, y planeamos futuros sin atender a una gran realidad: estamos en manos del destino y muchas veces nos depara acontecimientos inesperados.

Esto es así sobre todo en nuestra sociedad occidental; en otros países como Japón, India o China se piensa de otra manera, pero nosotros somos muy de planear cosas a uno, dos, cinco, diez años vista. Es tremendo. Ahora la gente compra entradas para conciertos de dentro de un año y medio… Qué optimistas, ¿no? Yo qué sé dónde voy a estar el año que viene. Ese optimismo está bien, pero normalmente el destino se tuerce y la vida no suele ir por ese camino que creías. Lo importante es entender que, si la vida te da uno de esos giros inesperados, hay que aprovechar esos nuevos caminos que se abren.

En griego, «krisis» significa «decisión de» o «movimiento hacia». Maravillosa palabra, ¿no? Pero lo que nos ha llegado tras dos mil años de cristianismo es que la crisis es algo negativo, final del camino, hundimiento. Pues no, vamos a entender las crisis como un reto que nos pone la vida para crecer como personas y para avanzar hacia otros territorios vitales.

Y para terminar, hay varias canciones de ruptura en este álbum, pero escritas desde una perspectiva diferente a la habitual; lo normal en la música pop al escribir una canción de ruptura es hacerlo desde el rencor y desde el reproche, pero hay muy pocas hechas desde el agradecimiento a la persona con la que has estado por ese tiempo tan bonito. He querido hacerlo desde esa perspectiva.

Belly: Y otro concepto importante es el perdón. Es un tema central en la canción que canto yo, Por ti. Evidentemente, pedir perdón es difícil, si fuera fácil lo haría más gente. Hay hermanos que no se hablan desde hace años, parejas que no se dicen lo que piensan…

En estos 20 años habéis visto el boom indie de finales de los dosmiles, y muchas de esas bandas aún seguís en la brecha. Comenzasteis a sacar discos cuando aún se vendían álbumes físicos, os pilló el auge de la piratería, la sequía de ventas y ahora el nuevo statu quo del streaming. ¿Cómo habéis vivido ese cambio tan radical desde la independencia de vuestra banda?

Belly: No nos ha quedado otra que adaptarnos, claro. La industria de la música ha cambiado increíblemente, pero yo creo que el paso de vender discos al streaming nos ha beneficiado, al menos a bandas como nosotros. El hecho de que internet entre en el mundo de la música ha facilitado el acceso. Antes tenías que «colocar» tu música a través de prescriptores, de editores que decidían si eso entraba o no. Te sentías muy limitado a la hora de propagar tu música.

La simple aparición de plataformas como MySpace han facilitado tener un contacto mucho más directo con la gente que te escucha, sobre todo a bandas independientes como nosotros, de una escena más marginal y alejada del mainstream. Evidentemente, las plataformas nos dan muy poco dinero. Muy poco. Pero gracias a poder llegar a muchísima más gente también hemos podido tocar en muchos más sitios y tomar las riendas de nuestra carrera, haciendo las cosas a nuestra manera.

Marc: Yo creo que estamos en un momento dramático. Hay tal oferta de música nueva cada semana que es avasallador, por debajo de esa oferta hay un océano de gente haciendo música a la que nadie escucha, y como la prensa musical ya no tiene tanto peso como antes, ya no han creado el relato que servía como filtro y te recomendaba por dónde tirar, por dónde escuchar. Ahora el oyente medio, el que no lee prensa musical, se encuentra solo ante un océano de posibilidades, y seguramente se le pasan cosas brillantes y no se da ni cuenta. Es desalentador.

También entra en juego que antes tenías que pagar 2.400 pesetas por un solo disco y ahora tienes todas las discografías del planeta al alcance de un click.

Marc: Por supuesto, antes «apostabas» a una banda y escuchabas esos discos hasta quemarlos. Ahora la oferta es infinita y cuesta mucho llamar la atención del público. Ahora dependes de que una canción impacte y se viralice. Sabes que tus seguidores te van a escuchar, pero el verdadero reto es llegar a los que están fuera de tu círculo. Dependes de algoritmos y de muchas cosas que están fuera de tu alcance. En esta sociedad de turbocapitalismo y consumo exacerbado los árboles no dejan ver el bosque, tenemos un problema de saturación brutal. Y más ahora, que si no enganchas en los primeros 10 segundos ya has perdido la atención del que te estaba escuchando. Es terrible.

Volviendo al álbum, hay dos momentos del álbum que se desmarcan un poco de vuestra órbita sonora habitual: ‘Elegía’ y ‘Solo el cielo’, que tienen un sonido cercano al folk atmosférico de Fleet Foxes o Bon Iver. Especialmente la segunda mitad de ‘Solo el cielo’ con ese piano punzante y la confesión de Marc terminando con una petición de perdón. ¿Planeáis incluir esas dos canciones en los directos?

Belly: Sí, sí, sin duda.

Marc: Es que de este álbum van a entrar muchas canciones en el reper. Confiamos mucho en él y creemos que el público lo va a acoger con cariño también. Y por supuesto esas dos canciones que mencionas, aunque sean las más distintas, también queremos que entren. De hecho, para Elegía vamos a sacar un videoclip dentro de un par de semanas, y va a ser la canción que va a partir el setlist por la mitad. Nos morimos de ganas de empezar a tocarla.

«estamos a favor de los festivales como medio de difusión de la música independiente, porque las radios mainstream siguen cerrando las puertas a los grupos independientes, por muy grandes que sean»

Aunque sois «carne de festival», siempre habéis reivindicado la grandeza y la importancia del circuito de salas. ¿Qué opináis de la innegable burbuja festivalera? ¿Cómo de sostenible es que haya festivales en casi cada pueblo del país, el «Rock Fest en Argamasilla» o el «San Pedro del Campo Indie Festival»?

Belly: A mí me parece algo positivo, de verdad. Lleva nuestra música a todos los rincones del país, no solo la nuestra, la de todas las bandas. Y casi todos estos festivales funcionan muy bien, el público los llena en casi todos lados. Es verdad que puede que perjudique a las salas, pero también tiene que estar en la voluntad de los grupos el alternar y apostar, no solo por los festis sino por las salas.

Marc: Nosotros hemos pedido a nuestra agencia de booking empezar la gira de Futuros Imposibles en sala, se lo pedimos expresamente. Vamos a hacer ocho o nueve ciudades porque queremos reivindicar el tejido de salas del país, lo están haciendo también bandas tochas como Vetusta Morla o Love of Lesbian. Pero a la vez estamos súper a favor de los festivales como medio de difusión de la música independiente, porque las radios mainstream siguen cerrando las puertas a los grupos independientes, por muy grandes que sean.

Belly: Sin duda, los festivales ayudan mucho a las bandas que empiezan.

¿Pero sabéis que en muchos festivales, a las bandas pequeñas no solo no les pagan si no que directamente les piden dinero por actuar?

Belly: Me quedo muerta con esto. ¿En serio? No me lo puedo creer.

Marc: No me jodas. Me parece monstruoso. ¿Esto ocurre?

Sí, en serio. Si yo quisiera ir a tocar con mi banda a un festival de medio formato, el festi me pediría mil o dos mil euros en concepto de «exposición», porque vas a aparecer en el cartel junto a bandas consagradas, y eso es un gran escaparate. Os juro que esto está ocurriendo.

Marc: Hostia… yo recuerdo que nos han pagado miserias, 300, 500 euros, pero al menos nos pagaban algo. Esto que me cuentas me deja flipado. Es una desgracia, pero aun así yo creo que los festivales aportan y han aportado mucho a la cultura musical del país. Falta algo de imaginación en los carteles, también es verdad. Se ven pocas bandas de música negra, música de otros países europeos… Está todo bastante targeteado, pero aún así creo que la escena de festivales ha hecho mucho por la música en nuestro país.