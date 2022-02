En un bar de Delicias, en Madrid, rodeados de fotos Bowie, Nick Cave o PJ Harvey, me cito con un grupo que es capaz de unir a Los Rodríguez con The Band y Triana, mientras hacen referencia al rap y Kase.O sin que suene chocante.

Drugos es una joven banda formada por Jano Díaz, Ale de Miguel, Luis García y Nacho Díaz. Todos con estudios musicales, se buscan la vida trabajando como profesores de guitarra, técnicos de sonido o músicos asalariados, para sacar adelante un proyecto por el que apostaron hace casi cuatro años cuando decidieron venirse todos desde su Asturias natal a la capital.

Con dos EPs publicados, Mala Puntería (2018) y Todos tenemos problemas (2020), presentan ahora su primer larga duración, Amor o Dinero (2022). Sus trabajos están pensados al milímetro, buscando siempre una combinación entre la calidad musical y el romanticismo alrededor de la creación artística. Este disco esconde conexiones con sus anteriores trabajos, detalles hacia sus seres queridos, muchas influencias musicales, alguna que otra crítica y mucho, mucho amor.

El concierto de la sala Galileo Galilei lo cerrasteis cantando a Andrés Calamaro. ¿Se puede vivir del amor?

Jano: Nos parecía muy gracioso que en el concierto de presentación de Amor o Dinero, que es un disco con muchas canciones de amor, lo último que cantemos sea No se puede vivir del amor. La reivindicación de Calamaro es muy simpática y más viniendo de él, que tiene cientos de canciones de amor. Lo que dice la letra es «Una casa no se puede comprar con amor (…) / Una guerra no se puede ganar con amor (…) / Le dijo Romeo a Julieta en el balcón / No se puede vivir del amor».

Vosotros también entráis en esto con Piedad, una de las canciones del álbum: “No se me ha acabado la inspiración, no escribo solamente canciones de amor”

Jano: Piedad es una respuesta a un amigo al que le mandé una canción y me dijo que me estaba volviendo un moñas, que solo hacía canciones de amor… así que cogí y escribí esto. [risas]

El título del LP, Amor o Dinero, se debe a varias cosas, pero os gusta esa lectura de que la música y el rock se tienen que hacer únicamente por amor

Jano: Aparte de la sonoridad potente que tiene el título y ese espíritu reivindicativo, que también tiene mucho que ver con nosotros, es algo que envuelve muy bien al disco y a las historias que hay en él. Y sí, si se hace rock & roll en 2022 es por amor y no por dinero.

Para elegir el nombre releímos todos las canciones, pero como son canciones que llevamos tanto tiempo mamando, no éramos capaces de ver nada. Y el verano pasado, estando con mi padre, le leí todas las letras para que me ayudara. La segunda que le leí fue Drugos y él fue el que sacó Amor o Dinero como título.

Creo que «Tus lunares» es de las mejores canciones de drugos y de lo más atractivo que tiene el disco

Habéis hecho un disco muy redondo, que fluye con mucho sentido si lo escuchas en orden. No pega ningún cambio repentino de una canción a otra, y eso que hay canciones de todos los colores

Jano: El orden de las canciones está muy pensado. Hemos seguido no solo un orden para que el tracklist tenga sentido sino que también hemos seguido una justicia poética marcada por el orden en el que se escribieron las canciones, porque unas historias conectan con otras.

Creo que la canción que conecta esas historias y que sirve de puente entre la primera parte del disco y la segunda es Tus Lunares, esa rumba blues con guitarra clásica, algo poco común en Drugos. Me parece clave dentro del disco. Une todo el rock & roll del principio de Puntos Cardinales o Piedad con la otra parte, más lenta y con otros colores en el sonido

Luis: Es como que viniste por el rock & roll, pero te quedaste por la cumbia.

Jano: Además, la guitarra clásica de Tus Lunares es la guitarra de mi madre, que es la primerísima guitarra que he tocado en mi vida. Nos ha dado muchas canciones y tenía que estar en el disco.

Esta canción creo que es una rareza. Tiene que ver con otras cosas que ya hemos hecho, por ejemplo Veneno, y creo que es una parte que queremos alimentar, ese «latineo» nos va mucho. Aunque sin centrarnos solamente en eso, porque queremos hacer de todo.

¿Tiene mucho que ver con Los Rodríguez?

Jano: Sí, pero también con Triana. La armonía es una variación de la cadencia flamenca. Siendo objetivo, creo que es de las mejores canciones de Drugos y de lo más atractivo que tiene el disco.

En Piedad cantáis con rabia a la gente que no entiende o que no respeta lo que es ser músico

Jano: Es una mezcla del rock clásico con el egotrip de los raperos… Que ahora que lo acabo de decir, suena a megaflipao [risas]. Es una reivindicación en toda regla. «Ahora ya van a escuchar / la mierda que tuve que tragar / el polvo que tuve que besar». Siendo honestos, yo no iba por donde tú dices, pero me parece una lectura guapísima, porque el título de Amor o Dinero tiene mucho que ver con el «somos músicos y esto es lo que queremos hacer». Queremos ganarnos la vida así porque es lo que nos apasiona, pero para ser músico, por desgracia, tienes que besar mucho el polvo y tragar mucha mierda.

¿Qué es para vosotros «el muro de frontera de la música ligera«?

Luis: Yo lo relaciono con lo de tragar mierda. En el panorama actual el rock & roll no es lo que más se escucha ni lo que más dinero genera. Es apostar por algo que no es muy seguro, perderle el miedo al «me mola The Band, pues voy a tocar The Band en el siglo XXI«.

Independientemente del estilo de la canción, a todas les ponemos un traje de cuarteto de rock

En Vuela, la canción con Nebraska suena: «No quiero que esto se acabe nunca«, pero se acaba comiendo la canción un ruido cada vez más fuerte. Creo que se puede extrapolar a la vida en general, no solo a la música; cuando estás pensando «no quiero que esto se acabe nunca» al final siempre llega un ruido para cargárselo todo

Ale: Es una metáfora muy bonita. A veces nos ensimismamos en el «no quiero que se acabe, no quiero que se acabe…» y con eso se va jodiendo todo y cada vez es peor, hasta que se acaba. Esas enredaderas de cabeza al final te joden a ti mismo, y las creas tú solo.

La Farmacia está relacionada con vuestro primer EP, Mala Puntería, por el tema Oda, Tengo que ir a la farmacia, ¿os quedó la espinita de no haber desarrollado más esa parte de la canción?

Ale: Es una canción a la que tenemos mucho cariño todos los Drugos.

Jano: Aunque casi ni entra en Mala Puntería.

Ale: Pero nos apeteció dejarlo, y queríamos meterlo en cada disco. Nuestro segundo EP ya no la llevaba, pero me gusta la idea de meterla en todos los LP.

Adiós y Rock Triste no han entrado en el disco cuando son singles que habéis sacado al mismo tiempo que otros que sí se han incluido

Luis: Han entrado en el formato físico solamente. Sacamos 6 publicaciones antes del disco y dos de ellas eran singles dobles.

Jano: Tu Voz y Adiós, son una cara A y una cara B, y esas caras B sí que están en el disco físico, que tiene 15 temas, contando también con Rock Triste. Nos parecía bonito darle un valor añadido al que comprara en físico añadiendo esos tres temas.

Vuestras influencias giran alrededor del sonido de la banda y algunas son muy palpables (Los Rodríguez, The Beatles…). Sin embargo, por ejemplo, en el concierto de la Galileo cantasteis algún verso de Kase.O (Tributo a Mr. Scarface) y ya habéis mencionado algo del rap antes. Se puede escuchar de todo

Jano: Si fuéramos un grupo de los 80s estaríamos escuchando a Led Zeppelin todo el rato a saco, pero vivimos en 2022 y tenemos toda la música a nuestro alcance. Eso es la hostia.

Ale: Jano y Luis son los más conservadores del grupo, y a Nacho y a mí nos gustan cosas que se separan más de eso. Tenemos un punto en común muy fuerte con el blues y el rock & roll, que es lo que nos ha unido y lo que ha formado Drugos.

¿Y os veis haciendo música de otro estilo? Hay varios artistas que están probando el trap o el reggaetón desde estilos más clásicos

Jano: Si nos sale del pecho hacer un reggaetón, lo haremos (aunque sería muy raro). Lo que llama más la atención de nuestra música es la parte rocanrolera, pero creo que Drugos tiene varias facetas.

Lo habéis demostrado en vuestros trabajos, se cuelan siempre varias canciones que no son rock & roll

Jano: Claro, hay hasta folk. Salto Mortal, Vuela… Hasta folk, ¿estamos locos? [risas].

Ale: Drugos tiene un sonido muy claro, cercano al rock & roll, pero es muy personal porque hay de todo en cada trabajo.

Jano: Independientemente del estilo de la canción, es verdad que a todas les ponemos un traje de cuarteto de rock.

Llevamos casi cuatro años tocando juntos, nos conocemos muy bien a nivel musical y sabemos lo que buscamos a nivel sonoro

¿Qué se siente cuando la gente empieza a cantar tus canciones?

Jano: Es la hostia. Temas como por ejemplo Paul McCartney no nos divierte ya ensayarla. Eso sí, nos encanta tocarla en directo porque es muy gracioso escuchar a todo el mundo cantando «Mi abuela es Paul McCartney».

Pero personalmente, que la gente cante el estribillo de Dos semanas, lo de «Pero al final siempre sale el sol», es especial. En la Galileo nos miramos Ale y yo y le dije «hostia, I’ve got the chills«. No nos lo esperábamos para nada, con el disco publicado solamente hace una semana. A nivel personal tiene un valor añadido.

Te tuviste que apartar del micro y todo, un poco sorprendido cuando empezó a cantar todo el mundo

Jano: No me lo esperaba para nada. Es una canción muy especial para todos nosotros, sobre todo esa parte de «al final siempre sale el sol». Eso te llega al pecho.

Llegasteis a Madrid poco a poco todos los miembros del grupo. ¿Cómo empezasteis a moveros? Por conocer como es empezar de cero en esto, en una nueva ciudad

Luis: Yo vine un poco recomendado porque vine a clases de guitarra un tiempo con Nacho Mur [guitarrista de La M.O.D.A.] y también un par de meses con Tony Waka [guitarrista de Gloria Gaynor] y me dieron a entender que la música estaba en Madrid. A lo tonto, entre jams y compañeros de estudio vas conociendo las salas.

Jano: Después de sacar el primer EP en 2018 lo estuvimos moviendo en acústico por Gijón y Oviedo y pensamos que teníamos que presentarlo en Madrid para mirar hacia el progreso. Si no se hubiera quedado en algo mucho más local, que está de puta madre, pero aspirábamos a algo más con este proyecto. Tocamos primero en la sala Honky Tonk, en el Maravillas Club… y ya me vine yo a vivir a Madrid y empezamos a saco.

No tenéis sello discográfico, sois totalmente independientes. ¿Cómo y dónde habéis grabado el disco?

Luis: El disco, igual que el segundo EP, lo grabamos en Estudio Rojo, en Gijón. Que además de ser los dueños maravillosas personas, tienen guitarras antiguas y amplis chulos, que es un plus [risas]. Casi todos los temas los mezcló Sergio Díaz, de Estudios Tutu. La primera mitad del disco la grabamos en enero de 2021 y la segunda parte en verano. Vuela la grabamos en nuestra casa y la mezclé yo, y Rock Triste en diferentes sitios.

Jano: Grabamos siete que teníamos clarísimo que iban a entrar y las cinco restantes dejamos unos meses para ver qué podía surgir. Ahí entraron por ejemplo Tus Lunares o Croquetas, que todavía no estaban escritas.

Ale: En principio de esos primeros temas no íbamos a cambiar nada, pero al ir escribiendo canciones nuevas estaba claro que tenían que entrar.

Jano: Es que tenemos muchos colegas que grabaron sus 12 canciones del tirón y de repente, al mes, les salió un temazo que se tiene que quedar fuera. Por eso dimos un poco de margen a todo.

¿Cómo lo hacéis para escribir las canciones? ¿Es Jano el único que se encarga de esto?

Ale: Jano es el compositor principal y letrista de Drugos, hasta ahora todas las canciones son suyas. Hablábamos de hecho de probar ahora a construir los temas desde cero todos juntos. Los arreglos los tiene Jano muy pensados también, aunque luego los hacemos todo el grupo.

Jano: Al final, cuando compones una canción tienes ideas en mente, y luego que llevamos casi cuatro años tocando juntos, nos conocemos muy bien a nivel musical y sabemos lo que buscamos a nivel sonoro.