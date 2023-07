Fotografías: Will Spooner

Georgia anunció hace unos meses que lanzaría la continuación de su álbum de 2020 Seeking Thrills este verano, y al fin podemos decir que ha empezado la cuenta atrás. Bajo el nombre de Euphoric, este nuevo disco tan tecno color fue coproducido por Rostam, siendo así la primera vez que trabaja con un productor. Tras haber grabado sus dos trabajos anteriores en su habitación, Georgia cruzo el charco para trabajar con Rotnam y dar paso a una nueva era en su música. Euphoric es un trabajo compuesto por diez temas, cada cual con una personalidad más arrolladora que los demás. Este tercer disco verá la luz este viernes 28 de julio y promete ser una fuente de hits veraniegos para los más atrevidos.

En los últimos años Georgia ha colaborado con artistas como Mura Masa, Gorillaz, Shygirl, Baby Tate, Dan Carey y David Jac, o más recientemente componiendo con Olly Alexander, de Years & Years. Toda una odisea colaborativa que sirvió de aprendizaje musical a la cantante británica y que se verá reflejado en su tan esperado próximo álbum.

Vas a lanzar dentro de poco tu tercer álbum, Euphoric, quería decirte que me ha encantado y quiero saber ¿Cómo te sientes al respecto?

Bueno, en primer lugar, muchas gracias por decir que te gusta, es realmente genial escucharlo. ¡Me siento muy emocionada! Ya sabes, es una nueva dirección y me veo lista para esta nueva fase en mi música. Estoy muy contenta de haberme comprometido a ir y trabajar con Rostam, y aprender nuevas experiencias durante el proceso de creación. Y sí, todo ha sido una verdadera alegría y estoy emocionada.

Es la primera vez que trabajas con otra persona para producir tus canciones. ¿Cómo decidiste seguir adelante con esta idea?

Bueno, fue un hecho realmente natural. Quiero decir, Rostam y yo no nos conocíamos y tampoco es que mi sello me dijera de trabajar con él para tener un éxito de TikTok, ni nada parecido. Básicamente, nos conocimos a través de Mura Masa, escribí una canción junto a Alex y Rostam escuchó la demo porque son muy buenos amigos. Me envió un mensaje por Instagram diciéndome: «Espero que no te importe que te escriba, pero escuché el demo de ‘Live Like We’re Dancing’ y realmente me encanta tu voz». Obviamente, yo estaba completamente emocionada por su mensaje y rápidamente le contesté diciéndole que era fan suya.

Me propuso reunirnos y hacer algo de música, y a finales de 2019 me encontraba en Los Ángeles, tenía un par de días libres, así que le envié un mensaje y me dijo «ven al estudio». El primer día escribimos It’s Euphoric, sentí algo muy mágico, emocionante y liberador para mí. Nos llevamos muy bien y él era muy sensible al hecho de que yo era productora, así que no estaba tratando de imponer nada de su propio conocimiento, fue más como una experiencia colaborativa.

Quería experimentar algo nuevo y ver cómo eso despertaría mi imaginación

¿Consideras que fue como una aventura para ti el trabajar con él?

Sí, sí, 100%. Aventura es la palabra correcta. Definitivamente, estaba buscando una aventura para escribir un nuevo disco después de Seeking Thrills. Quería salir de Londres, quería experimentar algo nuevo y ver cómo eso despertaría mi imaginación y cómo afectaría a mi composición. Y lo fue, realmente lo hizo. Estar en territorios desconocidos y situaciones incómodas, puede sacar a relucir una creatividad real, algo diferente. Así que sí, confirmo que «aventura» es la palabra correcta. Definitivamente quería una aventura.

¿Y crees que es más fácil trabajar con otro productor o en solitario… o simplemente es diferente?

Sí, creo que es diferente. Funcionó conmigo y con Rostam, pero realmente puede no funcionar. Puede ser un riesgo de verdad. Entonces, diría que construir un tipo de relación personal con alguien, para que puedas ser honesto y confiar en él en el estudio, es una parte muy importante de ello. Creo que Rostam es capaz de crear un ambiente en el que te sientas cómodo, donde alguien como yo realmente se abra. Y eso es una de las habilidades más importantes a tener como productor. Simplemente, me encanta estar en el estudio y creo que a medida que voy envejeciendo disfruto más de las colaboraciones. Creo que cuando era más joven, era tan testaruda que quería hacerlo todo a mi manera.

Durante los últimos años, también trabajaste con otros artistas como Mura Masa u Olly, de Years & Years. ¿Crees que colaborar con ellos se ha visto reflejado en tu nuevo disco?

Sí, creo que definitivamente ha tenido un efecto en mí. Tengo mucha suerte de tener que trabajar con personas que realmente admiro y con las que me llevo bien. Y Olly es así, es un placer trabajar con él. Es tan encantador y tiene tanto talento… La gente ve un lado de Olly, que es increíble, que es intérprete, y un showman, pero detrás de escena trabaja muy duro en el estudio y está realmente abierto a ideas diferentes. Creo que estar en el estudio con él me ha inspirado totalmente.

La primera parte es como la versión a la una de la mañana y la nueva es como la versión a las 4 de la mañana

También quería saber, ¿Dónde encuentras la inspiración?

Creo que, para este disco, quería tener la esencia de la música de baile, como tomar el tipo de estructuras, la producción, algunos sonidos. Queríamos mantener esa esencia, pero tal vez decir algo más. Y la cosa es que queríamos crear un disco optimista. Así que, a pesar de que algunas de las canciones son un poco tristes, siento que hay un verdadero optimismo en las letras. Como, por ejemplo, con una canción como So What, pensarías, «oh, esta es una balada bastante triste». Pero en realidad, si miras las letras, el significado real es bastante optimista, como que todos se caen, pero se vuelven a levantar.

Creo que esa es la belleza de la música de bailable, que puedes mezclar letras bastante profundas y significativas en algo que es eufórico y optimista. La sensación predominante que tanto Rostam como yo tuvimos al hacer este disco fue de decir que queremos dejar nuestros teléfonos, disfrutar de esta vida porque es muy fácil verse absorbido por las redes sociales, las noticias y la negatividad en el mundo.

¿Cómo se te ocurrió sacar Life Like We Dancing Part 2? Ya que es como una segunda parte de la canción.

Creo que fue idea de Rostam porque nos conocimos a través de esta canción. Así que creo que estaba muy interesado en integrarla en el disco y pensé, «bueno, genial». Le encanta la melodía, la melodía vocal, y quería escribir nuevos acordes sobre ello. Entonces le preguntamos a Alex de Mura Masa y él dijo, «sí, claro, me parece una gran idea«. Realmente es un guiño a cómo Rostam y yo nos conocimos. La primera parte es como la versión a la una de la mañana y la nueva es como la versión a las 4 de la mañana. Bueno, a las 4 de la mañana en España es cuando todos están de fiesta, ¿no? Así que tal vez como a las 7 de la mañana para vosotros.

Rosalía para mí es la mejor artista de nuestros tiempos

Ya que hablas de España, has estado en Madrid hace poco. ¿Cómo fue la experiencia del Primavera Sound?

Toqué dos veces en Madrid y también en Oporto. Pero sí, fue una gran experiencia, un gran festival. Fue todo un desafío porque realmente no he lanzado ninguna música nueva durante bastante tiempo. Así que el show en vivo es un trabajo en progreso, siempre pienso que a nadie le va a gustar y luego me doy cuenta de que estoy equivocada. Pero fue muy divertido y fue agradable ser parte de Primavera Madrid porque estuve tocando al mismo tiempo que Kendrick Lamar o Christine and the Queens. Creo que eso es una verdadera señal de que los españoles aman la música y que estáis adelantados a vuestro tiempo. Tenéis la mejor artista del mundo en este momento. Ver a Rosalía en Madrid fue increíble. Y ella, para mí, es la mejor artista de nuestros tiempos, sin lugar a dudas.

Vas a estar de gira por algunos países durante el verano ¿Cómo tienes planteados tus directos con el nuevo disco?

Pues realmente quiero resaltar la musicalidad del álbum. Todo el mundo es muy visual en este momento. Y creo que sería genial causar un poco de revuelo con gente tocando sus instrumentos muy bien, ya sabes. Así que es lo que tengo planteado de momento para los conciertos.