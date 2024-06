Fotografías: Alejandro García-Cantarero

La vida está hecha, en gran medida, de recuerdos. En base a ellos miramos hacia delante con el deseo de crear unos nuevos que sean igual de satisfactorios que los ya atesorados. Esos recuerdos nos hacen aprender y forjan nuestra personalidad en el día a día. Tras esta reflexión, Idoia Asurmendi ha construido un discurso muy personal que articula las canciones de su segundo larga duración, de andar y desandar (2024). Esto, junto a la importancia del cuidado y el autocuidado, ha llevado a la joven artista alavesa a facturar uno de los discos más bonitos de lo que va de año.

Las ocho canciones que conforman de andar y desandar se entienden como ocho recuerdos que Idoia ha rescatado para poder avanzar por un camino que hace unos años se le hizo un poco cuesta arriba. Cuando parecía que todo empezaba a ir bien y su proyecto musical cosechaba los primeros éxitos, Idoia no se sentía plenamente feliz con ello, así que paró, reflexionó, fue a terapia y rebuscó en su memoria. El resultado de todo eso es este bellísimo y emocionante trabajo.

Hablamos con Idoia y descubrimos una persona que muestra la misma sinceridad y honestidad que reflejan sus canciones. Con el euskera y el castellano como lenguas de cuna, la cantautora se siente igual de cómoda en ambas y así lo demuestra en este disco (igual que lo hizo con su debut de 2021, Ilun eta Abar), con canciones que arañan el interior, que sobrecogen por su pureza y por toda la verdad que encierran. Canciones para acompañar al que las escucha, para compartir y para invitarnos a nosotros mismos a indagar en nuestros propios recuerdos, con el fin de sobrellevar las cargas diarias y de ser un poquito más felices.

Quiero arrancar la entrevista dejando que seas tú la que te presentes. Cuéntame de dónde vienes, sobre todo a nivel musical.

Soy Idoia Asurmendi, tengo 23 años y soy de un pueblo pequeñito de las montañas de Álava, pero desde hace cinco años vivo en Donosti. Siempre he estado muy rodeada de música, desde pequeña. A mis padres les gusta mucho y siempre nos han puesto muchos grupos de diferentes estilos. Yo empecé en la música desde muy pequeña, en el coro de mi pueblo, y también empecé con ocho años a estudiar piano. Tengo dos hermanas mayores, y la más mayor es cantante y se fue a Londres a estudiar canto y jazz. Creo que ella fue la que me abrió un poco el camino de la música.

Cuando yo tenía 12-13 años, ya empecé a cantar versiones y a hacer conciertitos pequeños en los pueblos de alrededor, en fiestas o bares. Seguí con mis estudios de piano y cuando terminé bachiller decidí irme a Donosti, al Centro Superior de Música del País Vasco, a estudiar pedagogía musical. El año pasado terminé la carrera. Durante ese tiempo recibí una beca que se llama Kutxa Kultur y que me dio la oportunidad para grabar mi primer disco. Hasta entonces nunca había creado una canción.

¿Entonces la idea de grabar un disco vino antes de tener canciones para ello?

Había compuesto una canción para un proyecto del instituto. Solamente tenía esa canción. Sí que había empezado a componer poco a poco, con una amiga que conocí en el instituto que es poeta. Empezamos a componer entre las dos, pero nada. El caso es que me apunté a esa beca sin saber de qué iba exactamente, porque me la pasó un amigo mío. Así que claro, me la dieron y fue la excusa perfecta para empezar a componer. Justo en ese momento vino la pandemia, entonces me puse las pilas, formé una banda y grabamos el primer disco.

O sea que casi compusiste por encargo, por obligación, para tener material y poder grabar el disco.

Así es. Sí que tenía ideas, pero nunca me había planteado grabar un disco. Hasta ese momento yo hacía música, cantaba y daba conciertos de versiones, pero nunca me había planteado nada más.

Has comentado antes que en tu casa se escuchaba mucha música. ¿Qué tipo de música?, ¿hubo alguna canción, artista o disco que despertara algo en ti como para que te interesase la música de otra manera?

Recuerdo que mi padre nos ponía mucho Pink Floyd, los Beatles y demás grupos británicos o de rock. Mi madre en cambio era más de cantautores, de Serrat, Aute, Silvio Rodríguez… De primeras, yo creo que empecé más con la música de mi padre. En el primer disco creo que tengo más influencias de bandas rollo los Beatles, pero creo que en este segundo me identifico más con los cantautores. Luego también, al tener dos hermanas mayores, he escuchado la música que ponían ellas, así que ha sido un poco mix de todo, la verdad.

¿Crees que es importante en ese sentido crecer en una casa donde se escuche mucha música? No sé si eso cala de verdad en una niña pequeña o a la larga se va a volver en contra de sus padres. Creo que a todos nos ha pasado que primero nos gusta lo que ponen nuestros padres porque es lo único que conocemos, luego crecemos y lo rechazamos un poco, y ya cuando somos más mayores empezamos a valorarlo. Pero no sé si todo el mundo llega a esa tercera etapa.

Es verdad, eso pasa casi siempre, pero yo sí que creo que cala. También creo que es normal que cuando somos más pequeños rechacemos lo más cercano, no solo en la música. Luego ya, cuando llegas a cierto punto de madurez, de repente valoras más todo lo que has recibido. Eso es también lo que me ha pasado a mí.

Ahora hay más variedad de estilos en euskera, todo se mezcla más y no da tanto miedo hacer música en esa lengua

Te dan la beca y grabas tu primer álbum con solo 21 años. Háblame de esa experiencia, de cómo es dar a conocer tus propias canciones siendo tan joven. Es que el proceso es muy diferente al de otra gente que, normalmente, empieza tocando y componiendo y ya después graba el disco.

Es verdad que me pasó algo así. La beca era una ayuda económica para grabar, pero también incluía unos conciertos. Entonces, al salir de la pandemia yo grabé el disco en ese verano de 2020, pero durante ese tiempo dimos un montón de conciertos. Además, como los aforos eran limitados, me acuerdo que toqué por ejemplo en el Festival de Jazz de Donosti y se agotaron todas las entradas.

Creo que dimos 30-40 conciertos en ese verano y otoño, y mi música no estaba en ningún sitio. Eso era curioso porque la gente venía sin conocerme de nada. Creo que tiene que ver que de la pandemia salimos con mucha hambre de conciertos. Es verdad que todo eso me facilitó las cosas un montón. Luego el disco salió en la primavera de 2021 y ya la gente sabía quién era yo. Ahí ya fue cuando hice la gira de presentación del disco y estuve un año y medio girando sin parar.

En ambos discos se mezclan canciones cantadas en euskera con otras en castellano. Aunque la proporción cambia, de las 8 canciones de ambos discos, en el primero hay 5 en euskera y en este lo que hay son 5 en castellano. ¿Esta decisión responde a una necesitad de darte a conocer a un público aún mayor, de traspasar un poco los límites del idioma o simplemente es una necesidad de expresarte en ambas lenguas?

No ha sido una elección previa. Mi madre es salmantina, en mi casa se habla castellano y euskera, y tengo la suerte de estar cómoda en las dos lenguas. Entonces, siempre ha sido parte de mí el escribir en euskera y en castellano. Sí que en este segundo disco hay más canciones en castellano, pero también creo que es porque durante estos últimos años he escuchado más música en castellano que en euskera. Cuando era adolescente, mis influencias eran todo grupos y cantantes del País Vasco, ahora eso se ha ampliado un poco. Así que creo que tiene que ver con eso, pero ha sido algo natural.

¿Te salen las canciones en un idioma u otro con la misma naturalidad? Cuando escribes una canción piensas primero en cómo te gustaría hacerlo o según lo que quieras contar eliges una manera u otra? Háblame de ese proceso de escritura.

Normalmente, cuando tengo una idea, esa idea va acompañada de algunas palabras o de alguna frase y, si esa frase es en euskera, la canción irá en euskera. Pero por ejemplo, hay una canción, La castellana, que yo se la dedico a mi familia salmantina, entonces tiene sentido que sea en castellano.

Lo cierto es que, al menos a mí me está pasando, últimamente parece que la música hecha en euskera está teniendo cada vez más recorrido fuera del País Vasco. Gorka Urbizu o Izaro, por poner solo dos ejemplos, están amplificando vuestra lengua y llevándola a oídos que quizás antes no se acercaban a lo hecho en este idioma. ¿Sientes tú también que cada vez es más aceptada a nivel popular la música hecha en lenguas distintas al castellano y, más concretamente, en euskera?

Yo creo que sí, sobre todo porque lo ves. Ves que los artistas de allí salen del País Vasco. Hace 10 años yo era muy pequeña, pero tengo la sensación de que los artistas del País Vasco cantaban solo allí, igual incluso era por una decisión política. Pero ahora sí que es verdad que salimos más. También creo que ahora hay más variedad de estilos en euskera, todo se mezcla más y no da tanto miedo hacer música en esa lengua.

Ya que estamos hablando de esto, ¿a qué artista o banda de vuestra escena crees que debemos prestar atención?

Qué difícil… [se para a pensar unos segundos]. Hay un grupo que a mí me encanta, que tampoco es muy conocido y a mí me da mucha pena porque se merecen lo mejor. Se llama Desgaraian. Tienen un disco y yo, de hecho, colaboré en una canción. A mí me flipa. Es verdad que el País Vasco es pequeño y somos pocos, pero en realidad no somos tan pocos y hay un montón de artistas, pero en la radio suenan (o sonamos) casi siempre los mismos.

Hablaremos luego de esto, cuando recorramos las canciones del disco, pero de amar y desandar tiene mucho de aprendizaje y el título engloba muchas cosas acerca de tu manera de ver la vida. Quería saber si fue una premisa para ti hablar de todo esto o fueron las canciones las que te iban llevando a dar forma a la idea global del álbum.

Creo que han ido un poco de la mano. Este disco se ha ido creando durante un proceso en el que he ido haciendo un trabajo personal terapéutico. Como ha sido una etapa muy intensa para mí y la música es mi canal de expresión, estas canciones han ido hablando de todo eso. Sí que me iba dando cuenta de que todo tenía una coherencia y de que todas las canciones hablan de amar y desandar, así que luego sí que fui un poco a por ello.

Creo que todas las emociones necesitan su espacio y su trabajo

El disco lo han producido Sergio Valdehita y Carlos Sosa. Cuéntame el porqué de esta decisión por tu parte, cómo ha surgido esto y, sobre todo, qué crees que han aportado ellos a tu música o en ti como artista.

Yo nunca había trabajado con dos productores hasta este disco. Sí que conocía a Sergio desde hace un montón de años porque es muy amigo de mi hermana, y yo creo que él es el culpable de que yo toque el piano. Siempre ha estado ahí como ayudante. De hecho, en el primer disco ya me estuvo ayudando y aportando ideas, pero un poco desde fuera.

Yo sí que quería trabajar con un productor en este disco, porque creo que tenía una concepción errónea de la figura del productor. Pensaba que era alguien al que le das tus canciones y te las transforma, y a mí eso no me gustaba. Pero me parece bonita la idea de tener una perspectiva externa. Yo es que creo que a veces estás tan inmersa en tu proceso creativo que, si alguien te dice una cosa, se te despierta algo que abre camino a la canción. Así que llamé a Sergio para preguntarle sobre productores antes de empezar a componer estas canciones, y él me dijo que hiciera lo que quisiera, pero que le gustaría mucho ayudarme en esto. Me dijo que él también sentía mi proyecto muy suyo. Fue entonces cuando me presentó a Carlos Sosa porque ya habían trabajado juntos alguna otra vez.

Entonces, empezamos a juntarnos los tres y ha sido un proceso de casi un año produciendo estas canciones, de muchos viajes a Madrid. Ha sido un aprendizaje para mí y uno de los mayores regalos que me ha dado la música, sin duda. Como son dos personas cercanas para mí, me han dado mucha confianza y la libertad de que, si ellos me proponían algo, les podía decir si me gustaba o no, con toda tranquilidad. Para mí son familia. He aprendido de ellos y con ellos, viéndoles trabajar, cómo piensan o qué se les ocurría cuando yo les cantaba una canción.

A mí ahora, cuando escucho una canción, el proceso mental se me ha cambiado, ya lo pienso de otra manera. Han sido muchas horas y ha ido todo como a fuego lento. Viéndoles trabajar he aprendido un montón y es que además son unos musicazos.

¿Compones más con el piano o con la guitarra?

Normalmente, las canciones que van con piano las he compuesto con piano y las que van con guitarra, con guitarra. Es verdad que me siento más cómoda con el piano porque es mi instrumento y la guitarra la aprendí yo por mi cuenta.

‘Nueve de febrero’ abre el disco y fue el primer adelanto que sacaste del mismo. Una canción honesta en la que hablas de una noche concreta y de cómo te sentiste en ese momento. Cuéntame esa historia.

Creo que en esta canción hay dos frases clave: el vértigo al exceso de felicidad [la frase exacta es: «Creo que me da vértigo y miedo tanta felicidad y su inmensidad»] y «una flor en medio del desierto que florece en su fragilidad». Esta canción habla de una noche, pero en realidad habla de un punto de inflexión en mi vida en el que yo estaba girando con el primer disco, estaba estudiando, y fue un cambio de vida brutal en poco tiempo. Estaba metida en un ritmo frenético constante, en el que no era consciente de lo que estaba haciendo. Lo estaba disfrutando mucho, pero sin ser totalmente consciente.

De repente, mi cuerpo me pidió parar y pensar en todo lo que había construido hasta ese momento para poder seguir. Por salud mental. De hecho, terminé la gira y estuve un año sin dar conciertos, trabajándome a mí misma.

Lo de la frase de la felicidad va por ahí, porque a veces yo sentía que todo me iba genial en la vida, porque había empezado tocando y llenando los teatros más bonitos del País Vasco, y yo no estaba bien. Era todo un contraste. Creo que todas las emociones necesitan su espacio y su trabajo. Parece que si todo te va bien, ya está, y no es así, porque la euforia también hay que trabajársela.

Luego, lo de la flor hace referencia a lo bestia que puede ser esa flor en medio de un desierto, pero que aun así es capaz de florecer. Habla de la resiliencia que muchas veces tenemos.

Es que una felicidad completa que perdure en el tiempo quizás no exista, se trata más de momentos puntuales y, al final, siempre hay otras cuestiones negativas que vienen. Lo hablo mucho esto con artistas y bandas, que debe ser difícil gestionar bien todo esto.

Son muchos contrastes. Yo me acuerdo que estaba, por ejemplo, un jueves dando un concierto en una sala llena, eufórica perdida, y al día siguiente estaba en clase haciendo un examen. Si llegas a un punto súper alto de adrenalina, luego tienes que bajar poco a poco.

‘Autofikzioa’ es un tema repleto de preguntas en el que dejas bastante claro que, aunque no obtengas respuestas, quizás merece la pena el viaje que se realiza en la búsqueda de dichas respuestas. Muchas veces es más interesante el camino recorrido hasta llegar a un sitio que el propio destino.

Esta canción habla un poco también de esa etapa de terapia que tuve, de esa mirada introspectiva y de esa necesidad de parar y del autocuidado.

En este disco hay mucho de eso, de autocuidado.

Es que este disco es el resultado de todo mi proceso terapéutico, realmente.

Las relaciones son una parte muy importante de mi vida

‘MOMO’ hace referencia a la novela de Michael Ende del mismo título. Es una bonita analogía para hablar del tiempo que todos necesitamos para dedicarnos al cuidado de algo, de alguien o de uno mismo. Seguramente este sea uno de los mayores males de nuestra sociedad, la falta de tiempo y la poca predisposición que tenemos en general a disponer de él.

La letra es de María Oses, una amiga mía que es poeta. Yo ahora he aprendido, pero me fastidia mucho haber tenido que aprender por haberlo pasado mal. No siempre se puede parar porque esta sociedad va a una velocidad increíble, pero muchas veces es necesario hacerlo.

Háblame de ‘Sarearena’, una canción que habla de huir a favor de la marea y que compartes con Haritz Olaeta.

Yo creo que esta canción es una de las primeras que compuse de este disco. La frase clave es la última frase. Toda la canción está rimada, y la última frase rompe con todo eso y dice: «Eskerrak oraindik elkar zaintzen dugun», que quiere decir «Menos mal que todavía nos cuidamos entre nosotros».

Durante estos últimos años, para mí ha sido fundamental rodearme de buena gente, saber quién es buena gente y quien no, y cuidar esas relaciones para cuidarme a mí misma. Para mí las relaciones son una parte muy importante de mi vida. En realidad todo el disco, pero esta canción sobre todo, está dedicada a esa red de personas que me ha rodeado y que me rodea. Es una manera de agradecer.

La canción dice algo muy bonito: «Sin una red aún hay más cadenas».

Es un juego de palabras que hice y que está relacionado con toda esa reflexión que te contaba.

Antes has mencionado ‘La castellana‘. Aquí pones la mirada en tus orígenes, tanto a nivel de letras como musicalmente, con un tema muy ligado a la tierra. ¿Qué importancia das a esta canción dentro de todo este proceso personal que has llevado?

En esta canción hablo un poco de la familia de mi madre, de sus recuerdos incluso. Pero realmente, esta canción para mí son los veranos en el pueblo y mis amigas de allí. La paz que yo he sentido siempre cuando me iba a Macotera. Tengo tres amigos, que son Paula, María y Xabi, con los que he crecido solo viéndolos 15 días al año. Habla de la paz que yo he sentido allí, de los atardeceres, los horarios que son totalmente distintos… es como que esta canción me lleva a esos recuerdos de mi infancia.

Hablando de todo esto de la tierra, ahora hay muchos artistas jóvenes que se están acercando a eso desde diferentes puntos de vista. Algo que hace unos años parecía muy minoritario, toda una generación lo está volviendo a poner de moda, llenando salas, llegando a festivales, etc. Incluso bandas alejadas de esto a priori, han tenido ganas de investigar ese camino. ¿A qué crees que se debe todo este nuevo auge de la música tradicional o más ligada a la tierra?

Igual tiene que ver con eso que decíamos antes de que creo que nos estamos dando cuenta ahora del mundo en el que vivimos, del ritmo que llevamos, y creo que esa necesidad de parar la podemos buscar así por ejemplo, volviendo a nuestras raíces, a lo más puro, a lo más sencillo y a lo más orgánico. En mi caso creo que va por ahí.

‘Mi vida huele a flor’ es una canción hecha a partir de un poema de Elvira Sastre. ¿Sueles hacer a menudo este ejercicio de poner música y cantar textos de otros?

Sí que lo he hecho desde el principio con mi amiga María, de la que te he hablado antes, pero como era una persona cercana, se me hacía muy fácil conectar con las letras porque muchas veces hablábamos las dos, acordábamos el tema, y normalmente yo le mandaba melodías y ella encajaba las letras, que es un proceso diferente.

Pero en el caso de Elvira Sastre es la primera vez que lo he hecho. Ha sido un ejercicio muy interesante, me ha gustado mucho, pero es que fue leer ese poema y resonó en mí, dije: «Madre mía… qué fuerte cómo alguien puede contar en un poema todo lo que yo quiero contar en este disco». De hecho, le mandé la canción para pedirle permiso y me decía que le encantaba, pero que se le hacía muy raro escuchar sus palabras, que eran muy personales para ella, cantadas por otra persona. Creo que eso es lo bonito del arte, de la poesía, de la música… el compartir. Ha sido un ejercicio muy interesante, pero al principio me costó porque claro, ella no ha pensado en una canción al escribir el poema, entonces las frases eran bastante irregulares. Pero salió un poco sola, la verdad.

‘Un último baile bajo el aguacero’ habla de Colombia. Otra canción muy pegada a la tierra, pero en otras latitudes. Entiendo que habla de un viaje que hiciste a ese país y que te marcó.

Hace un año y medio yo viajé con cuatro amigas a Colombia, un mes, con la mochila. Ese viaje fue como la luz, porque fue justo en el momento en el que paré y yo no estaba bien. Volví totalmente renovada. Ese viaje y esas personas me dieron muchísima energía. Recuerdo que cuando volví y aún tenía momentos en los que estaba más baja, recordaba momentos del viaje y sentía ese bienestar que yo sentí en Colombia. Ese viaje fue terapéutico para mí.

El amor no va a hacer desaparecer ninguna guerra, pero creo que ayuda a vivir mejor

El disco se cierra con ‘Calma’, una canción que despide el disco de una manera muy intimista. En ella cantas a la emoción compartida y hablas de cuidar de las heridas, de escuchar al Poeta Halley…

En Calma yo quería hacer un guiño a la canción de El Poeta Halley, con el poema al final. Es una canción que me enseñó mi prima, que me la puso en un lugar de mucha calma y me atrapó. Esa fue la canción que me ponía yo cuando estaba más baja, cuando me pesaba la vida, como digo yo en mi letra. Por eso quise hacerle un guiño a la canción y a esa emoción compartida. Creo que es la canción que resume el disco.

También hablas de escuchar a viejos cantautores. ¿Sigues escuchándolos?

Sí. Cada vez más, de hecho, pero ahora por mi cuenta. Y también escucho mucho a las nuevas generaciones, como a Valeria Castro, también a Natalia Lafourcade, Silvana Estrada… en Latinoamérica hay un montón de cantautoras que me encantan.

Es una canción en la que te diriges a una segunda persona, pero supongo que también estás dirigiéndote a ti misma.

Depende. Cuando se la canto alguien me dirijo a esa persona, pero sí que también se puede entender como una forma de mirarme al espejo.

Como has comentado, la canción termina igual que ‘El Poeta Halley’, con un poema recitado. Cierras el círculo sacando conclusiones. Entiendo que el proceso para hacer este disco ha estado cargado de reflexión. Cuéntame qué has aprendido.

Este disco ha sido un aprendizaje para mí. La verdad es que he reflexionado mucho sobre la vida, y el título del álbum es como mi tesis, que «la vida va de amar y desandar». Con eso me refiero a que el amor y el cariño son algo importantísimo, tanto de una misma como de los demás. El amor no va a hacer desaparecer ninguna guerra, pero creo que ayuda a vivir mejor. El desandar viene de que siento con firmeza que vivimos de nuestros recuerdos. Esto es algo que he pensado mucho, que somos nuestros recuerdos. Mi abuela tuvo Alzheimer y ahora pienso mucho en eso, en que cuando pierdes la cabeza ya no eres tú.

Es muy bonita esa lectura que haces porque yo el desandar lo había entendido como volver atrás en un camino que ya habías andado.

Es que es un poco eso también, porque yo con este disco lo que hecho ha sido eso, desandar para poder escribir estas canciones, recordar momentos para volver a esas situaciones y poder escribir sobre ello.

¿Qué sensaciones estás teniendo desde que salió el disco?

Estoy muy contenta. Ha tenido muy buena acogida, estoy impresionada. En los conciertos estoy recibiendo mucho amor y cariño, y creo que la gente se está emocionando mucho. Eso para mí es algo precioso porque este disco me emociona mucho.

¿Te emocionas en el escenario cuando cantas estas canciones?

Sí, con este disco me está pasando por primera vez. Pero es muy bonito porque en cada lugar, cada canción tiene un significado diferente.

¿Y notas que el disco está teniendo más recorrido fuera de tu tierra?

Yo creo que sí. Es verdad que el disco todavía tiene dos meses, pero sí que he recibido mucho feedback de gente que no es el País Vasco e igual con el primer disco no fue así.

Ojalá tenga todo el recorrido que merece.

Ojalá. Yo ya me he vaciado y también ha sido como un auto regalo. Este disco en mí ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, ahora evidentemente me gustaría que tuviera un recorrido, pero a mí ya me ha servido.